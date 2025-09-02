Fairfax Announces Quarterly Dividend on Series G, H, I, J and K Preferred Shares and Quarterly Dividend Rate for Series J Preferred Shares

TORONTO, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH and FFH.U) (“Fairfax”) announces that it has declared the following quarterly dividends per share on its preferred shares:
|Series of Preferred Shares
|Dividend (C$)
|Payment Date
|Record Date
|Series G
|0.185125
|September 30, 2025
|September 15, 2025
|Series H
|0.32792
|September 29, 2025
|Series I
|0.207938
|September 30, 2025
|Series J
|0.34620
|September 29, 2025
|Series K
|0.315313
|September 30, 2025
Applicable Canadian withholding tax will be applied to dividends payable to non-residents of Canada.
Fairfax has also determined the quarterly dividend rate in respect of the September 30, 2025 to December 30, 2025 dividend period for its floating rate preferred shares. The rate, together with the dividend per share payable for such period (if and when declared), is set forth below:
|Series of Preferred Shares1
|Rate (%)
|Annualized Rate (%)
|Dividend (C$)
|Series J
|1.38907
|5.51099
|0.34727
Fairfax is a holding company which, through its subsidiaries, is primarily engaged in property and casualty insurance and reinsurance and the associated investment management.
|For further information contact:
|John Varnell, Vice President, Corporate Development at (416) 367-4941
________________________
1 As previously announced, Fairfax intends to redeem all of its outstanding Cumulative 5-Year Rate Reset Preferred Shares, Series G, together with all of its outstanding Cumulative Floating Rate Preferred Shares, Series H, on September 30, 2025.