Fairfax Announces Quarterly Dividend on Series G, H, I, J and K Preferred Shares and Quarterly Dividend Rate for Series J Preferred Shares

 | Source: Fairfax Financial Holdings Limited Fairfax Financial Holdings Limited

TORONTO, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH and FFH.U) (“Fairfax”) announces that it has declared the following quarterly dividends per share on its preferred shares:

Series of Preferred SharesDividend (C$)Payment DateRecord Date
Series G0.185125September 30, 2025September 15, 2025
Series H0.32792September 29, 2025
Series I0.207938September 30, 2025
Series J0.34620September 29, 2025
Series K
0.315313September 30, 2025


Applicable Canadian withholding tax will be applied to dividends payable to non-residents of Canada.

Fairfax has also determined the quarterly dividend rate in respect of the September 30, 2025 to December 30, 2025 dividend period for its floating rate preferred shares. The rate, together with the dividend per share payable for such period (if and when declared), is set forth below:

Series of Preferred Shares1Rate (%)Annualized Rate (%)Dividend (C$)
Series J1.389075.510990.34727


Fairfax is a holding company which, through its subsidiaries, is primarily engaged in property and casualty insurance and reinsurance and the associated investment management.

For further information contact:John Varnell, Vice President, Corporate Development at (416) 367-4941
  

________________________
1 As previously announced, Fairfax intends to redeem all of its outstanding Cumulative 5-Year Rate Reset Preferred Shares, Series G, together with all of its outstanding Cumulative Floating Rate Preferred Shares, Series H, on September 30, 2025.


Recommended Reading