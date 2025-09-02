Fairfax Announces Quarterly Dividend on Series G, H, I, J and K Preferred Shares and Quarterly Dividend Rate for Series J Preferred Shares

TORONTO, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH and FFH.U) (“Fairfax”) announces that it has declared the following quarterly dividends per share on its preferred shares:

Series of Preferred Shares Dividend (C$) Payment Date Record Date Series G 0.185125 September 30, 2025 September 15, 2025

Series H 0.32792 September 29, 2025 Series I 0.207938 September 30, 2025 Series J 0.34620 September 29, 2025 Series K

0.315313 September 30, 2025



Applicable Canadian withholding tax will be applied to dividends payable to non-residents of Canada.

Fairfax has also determined the quarterly dividend rate in respect of the September 30, 2025 to December 30, 2025 dividend period for its floating rate preferred shares. The rate, together with the dividend per share payable for such period (if and when declared), is set forth below:

Series of Preferred Shares1 Rate (%) Annualized Rate (%) Dividend (C$) Series J 1.38907 5.51099 0.34727



Fairfax is a holding company which, through its subsidiaries, is primarily engaged in property and casualty insurance and reinsurance and the associated investment management.

For further information contact: John Varnell, Vice President, Corporate Development at (416) 367-4941

1 As previously announced, Fairfax intends to redeem all of its outstanding Cumulative 5-Year Rate Reset Preferred Shares, Series G, together with all of its outstanding Cumulative Floating Rate Preferred Shares, Series H, on September 30, 2025.