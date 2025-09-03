AS-i Tallink Grupp 2025 augusti statistika

 | Source: Tallink Grupp Tallink Grupp

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta augustis 595 529 reisijat, mida on eelmise aasta augustiga võrreldes 5,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,1% võrra 19 518 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 4,7% ning oli 83 569 ühikut.

2025. aasta augustis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 August 2025August 2024muutus
Reisijad595 529562 4515,9%
Soome-Rootsi132 285134 051-1,3%
Eesti-Soome401 818347 28715,7%
Eesti-Rootsi61 42681 113-24,3%
    
Kaubaveoühikud19 51821 953-11,1%
Soome-Rootsi2 5693 208-19,9%
Eesti-Soome14 23915 806-9,9%
Eesti-Rootsi2 7102 939-7,8%
    
Sõiduautod83 56979 7914,7%
Soome-Rootsi8 4478 3930,6%
Eesti-Soome70 09366 6025,2%
Eesti-Rootsi5 0294 7964,9%


SOOME – ROOTSI
Augusti Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Augusti Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024.

EESTI – ROOTSI
Augusti Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil alates 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva - Baltic Queen ja Victoria I.

MUUD SÜNDMUSED
2025. aasta augustis pikendati Galaxy I prahtimislepingut oktoobrist 2025 kuni aprillini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt kuue kuu võrra pikendada.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170


Manus


Attachments

2025 08 EST

Recommended Reading