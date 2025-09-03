AS-i Tallink Grupp 2025 augusti statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta augustis 595 529 reisijat, mida on eelmise aasta augustiga võrreldes 5,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,1% võrra 19 518 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 4,7% ning oli 83 569 ühikut.

2025. aasta augustis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

August 2025 August 2024 muutus Reisijad 595 529 562 451 5,9% Soome-Rootsi 132 285 134 051 -1,3% Eesti-Soome 401 818 347 287 15,7% Eesti-Rootsi 61 426 81 113 -24,3% Kaubaveoühikud 19 518 21 953 -11,1% Soome-Rootsi 2 569 3 208 -19,9% Eesti-Soome 14 239 15 806 -9,9% Eesti-Rootsi 2 710 2 939 -7,8% Sõiduautod 83 569 79 791 4,7% Soome-Rootsi 8 447 8 393 0,6% Eesti-Soome 70 093 66 602 5,2% Eesti-Rootsi 5 029 4 796 4,9%



SOOME – ROOTSI

Augusti Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Augusti Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024.

EESTI – ROOTSI

Augusti Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil alates 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva - Baltic Queen ja Victoria I.

MUUD SÜNDMUSED

2025. aasta augustis pikendati Galaxy I prahtimislepingut oktoobrist 2025 kuni aprillini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt kuue kuu võrra pikendada.





