AS-i Tallink Grupp 2025 augusti statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta augustis 595 529 reisijat, mida on eelmise aasta augustiga võrreldes 5,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,1% võrra 19 518 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 4,7% ning oli 83 569 ühikut.
2025. aasta augustis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|August 2025
|August 2024
|muutus
|Reisijad
|595 529
|562 451
|5,9%
|Soome-Rootsi
|132 285
|134 051
|-1,3%
|Eesti-Soome
|401 818
|347 287
|15,7%
|Eesti-Rootsi
|61 426
|81 113
|-24,3%
|Kaubaveoühikud
|19 518
|21 953
|-11,1%
|Soome-Rootsi
|2 569
|3 208
|-19,9%
|Eesti-Soome
|14 239
|15 806
|-9,9%
|Eesti-Rootsi
|2 710
|2 939
|-7,8%
|Sõiduautod
|83 569
|79 791
|4,7%
|Soome-Rootsi
|8 447
|8 393
|0,6%
|Eesti-Soome
|70 093
|66 602
|5,2%
|Eesti-Rootsi
|5 029
|4 796
|4,9%
SOOME – ROOTSI
Augusti Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Augusti Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024.
EESTI – ROOTSI
Augusti Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil alates 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva - Baltic Queen ja Victoria I.
MUUD SÜNDMUSED
2025. aasta augustis pikendati Galaxy I prahtimislepingut oktoobrist 2025 kuni aprillini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt kuue kuu võrra pikendada.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170
Manus