Correction: Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 4th quarter and 12 months of 2024/2025 financial year

AS PRFoods corrects the balance sheet presented in the stock exchange announcement published on 29.08.2025
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd26c9a06491872c89d0cb89c8e2460ec&lang=et&src=listed)
|EUR’000
|Before
|Corrected
|Change
|Current interest-bearing liabilities
|13,309
|971
|-12,338
|Non-current interest-bearing liabilities
|937
|13,275
|12,338
