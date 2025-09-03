Correction: Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 4th quarter and 12 months of 2024/2025 financial year

AS PRFoods corrects the balance sheet presented in the stock exchange announcement published on 29.08.2025
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd26c9a06491872c89d0cb89c8e2460ec&lang=et&src=listed)

EUR’000BeforeCorrectedChange
Current interest-bearing liabilities13,309971-12,338
Non-current interest-bearing liabilities93713,27512,338

For additional information, please contact:
Kristjan Kotkas                                                              Timo Pärn
Member of the Management Board                                Member of the Management Board
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee

