Parandusteade: AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS PRFoods parandab 29.08.2025 avaldatud börsiteates toodud bilanssi
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd26c9a06491872c89d0cb89c8e2460ec&lang=et&src=listed).
Muudatused on toodud esile all olevas tabelis.

EUR’000EnneKorrigeeritudMuutus
Lühiajalised intressikandvad kohustused13 309971-12 338
Pikaajalised intressikandvad kohustused93713 27512 338

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee

