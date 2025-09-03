Parandusteade: AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS PRFoods parandab 29.08.2025 avaldatud börsiteates toodud bilanssi
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd26c9a06491872c89d0cb89c8e2460ec&lang=et&src=listed).
Muudatused on toodud esile all olevas tabelis.
|EUR’000
|Enne
|Korrigeeritud
|Muutus
|Lühiajalised intressikandvad kohustused
|13 309
|971
|-12 338
|Pikaajalised intressikandvad kohustused
|937
|13 275
|12 338
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus