Offentliggørelse af prospekt samt formue og investorer i afdelingerne UCITS ETF Guld, Sølv & Miner og Forsvarsaktier KL i Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres prospekter samt formue og antal investorer i afdelingerne UCITS ETF Guld, Sølv & Miner og Forsvarsaktier KL, som optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag 5. september 2025.
Afdelingerne har følgende formue og antal investorer
|Afdeling
|Formue DKK
|Antal investorer
|UCITS ETF Guld, Sølv & Miner
|23.198.400
|53
|Forsvarsaktier KL
|113.677.500
|22
Hvis der måtte være spørgsmål i relation til ovenstående, kan der rettes henvendelse til direktør i Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen på telefon 3328 2828.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
