Offentliggørelse af prospekt samt formue og investorer i afdelingerne UCITS ETF Guld, Sølv & Miner og Forsvarsaktier KL i Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres prospekter samt formue og antal investorer i afdelingerne UCITS ETF Guld, Sølv & Miner og Forsvarsaktier KL, som optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag 5. september 2025.

Afdelingerne har følgende formue og antal investorer

AfdelingFormue DKKAntal investorer
UCITS ETF Guld, Sølv & Miner23.198.40053
Forsvarsaktier KL113.677.50022


Hvis der måtte være spørgsmål i relation til ovenstående, kan der rettes henvendelse til direktør i Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen på telefon 3328 2828. 

