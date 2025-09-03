Eesti Energia sai 7 miljoni USA dollari suuruse erakorralise dividendi

Eesti Energia AS’ile maksti täiendavat dividendi vähemusosalusega ettevõttest Attarat Power Company (APCO) mis pakub elektri energiat ja varustuskindlust Jordaanias.

Seoses APCO’le antud pangagarantiid puudutava kohtuvaidluse eduka lõpuga ja garantii aluste summade laekumisega, otsustasid ettevõtte aktsionärid maksta omanikele välja täiendavaid dividende 70 miljoni USD ulatuses.

Eesti Energia 10% osalusest tulenevalt sai ettevõte 3. septembril täiendavaid erakorralisi dividende 7 miljonit USD. Koos 2025 mais välja makstud 1.5 miljoni USD dividendidega on Eesti Energia AS teeninud 2025 aastal Jordaania elektriprojektist dividende summas 8.5 miljonit USD.

Ettevõte jätkab oma tegevust Jordaania elektriturul energia pakkumise ja varustuskindluse tagamisel. APCO turuosa on ca 15% Jordaania kogu elektrienergia turu mahust.

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee