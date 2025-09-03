Novacap Services Financiers réalise son premier véhicule de continuation

MONTRÉAL, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, chef de file nord-américain en capital-d’investissement, a annoncé aujourd’hui que son équipe Services financiers a complété avec succès son tout premier véhicule de continuation, le quatrième pour Novacap, au sein de Revau.

Le véhicule de continuation a pour principal investisseur un consortium comprenant des fonds gérés par Northleaf Capital Partners, Exportation et développement Canada (EDC) et le Fonds de solidarité FTQ, et inclut la participation de plusieurs investisseurs institutionnels clés dont Gestion de placements Manuvie. La transaction impliquait l’acquisition, par le véhicule de continuation, d’un intérêt dans Revau auprès de Novacap Services Financiers ainsi que de certains autres actionnaires. La transaction offrait aux commanditaires existants de Novacap l’option de recevoir de la liquidité ou de réinvestir, tout en fournissant à Revau un accès à du capital additionnel.

Cette transaction fait suite aux récentes acquisitions américaines de Revau, soit Brazos Specialty Risk Insurance et Twenty Mile Insurance Services, deux agents généraux (MGA) spécialisés en transport et solutions de responsabilité civile pour le secteur de la construction. Ces acquisitions marquent l’entrée stratégique de Revau sur le marché américain, élargissant considérablement sa présence en Amérique du Nord et la positionnant pour ses projets de croissance à venir aux États-Unis.

« Ce véhicule de continuation représente une étape importante pour Novacap Services Financiers, reflétant la valeur créée chez Revau jusqu’à maintenant et notre engagement à soutenir Revau dans ses projets futurs », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur chez Novacap. « Notre partenariat avec la solide équipe de direction de Revau a transformé l’entreprise en un leader canadien. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration alors que Revau met en œuvre sa vision stratégique de bâtir un leader nord-américain en assurances spécialisées. »

Revau, un agent général d’assurance canadien de premier plan appuyé par la technologie, a connu une croissance transformatrice depuis l’investissement initial de Novacap en octobre 2020. L’entreprise est passée d’un acteur régional au plus grand agent général indépendant du Canada, diversifié dans plus de 30 produits et programmes, et a réalisé neuf acquisitions stratégiques.

« L’engagement continu de Novacap et l’apport de capital additionnel via le véhicule de continuation nous permettront d’alimenter nos projets pour la prochaine phase, en nous donnant la capacité de tirer parti de l’analytique de données avancée et de l’intelligence artificielle, tout en élargissant davantage notre offre d’assurances spécialisées. Avec nos récentes acquisitions aux États-Unis, nous sommes maintenant bien positionnés pour saisir d’importantes opportunités dans ce marché beaucoup plus vaste, ce qui nous permettra d’offrir des produits adaptés et des services à valeur ajoutée aux courtiers, assureurs et assurés partout en Amérique du Nord. », a ajouté Jean-François Raymond, président et chef de la direction de Revau.

UBS Investment Bank a agi à titre de conseiller exclusif pour le véhicule de continuation. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, Willkie Farr & Gallagher LLP et Fasken Martineau DuMoulin LLP ont agi comme conseillers juridiques.

À propos de Revau

Revau Souscription Avancée Inc. est un agent général de premier plan au Canada, spécialisé en assurance de dommages. Présente à l’échelle nationale et en pleine expansion aux États-Unis, Revau offre des solutions d’assurance sur mesure pour les risques spécialisés et nichés par l’entremise de son vaste réseau de courtiers. Son siège social est situé au Québec, avec des bureaux et des équipes au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Texas et en Floride. En combinant une expertise sectorielle approfondie à une plateforme numérique de pointe, Revau simplifie le processus d’assurance des entreprises et offre une valeur exceptionnelle aux courtiers et à leurs clients.

Pour plus d’information, veuillez consulter : www.revau.com

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 14 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacap.ca

