Automatisation des comptes fournisseurs : Quadient reconnue comme Leader par un cabinet d’analystes indépendant

Le rapport SPARK Matrix : Accounts Payable Automation 2025 du groupe QKS désigne Quadient comme leader pour la troisième année consécutive





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce avoir été désignée Leader Technologique dans le dernier rapport SPARK Matrix™: Accounts Payable Automation 2025, une évaluation indépendante du cabinet de conseil et d’analyse technologique QKS Group. C’est la troisième année consécutive que Quadient est reconnue comme leader dans ce rapport, qui propose une analyse comparative et un classement des principales solutions d’automatisation des comptes fournisseurs.

Selon le rapport, « Quadient figure parmi les cinq premières solutions du classement SPARK Matrix pour l’automatisation des comptes fournisseurs. Sa capacité à transformer les factures entrantes, quel qu’en soit le format, en données structurées, permettant un traitement efficace, un archivage sécurisé et une intégration fluide aux systèmes comptables, illustre son approche globale de l’automatisation financière et de la gestion des communications ».

Quadient AP simplifie l’ensemble du processus de gestion des comptes fournisseurs : elle réduit les coûts grâce à la saisie de données assistée par l’IA, offre une visibilité en temps réel sur les paiements des fournisseurs, limite les risques grâce à des contrôles renforcés et automatise les circuits de validation.

« Une fonctionnalité phare de l’offre de Quadient réside dans ses solides capacités multilingues, qui prennent en charge de nombreuses langues et garantissent la fluidité des opérations à l’échelle internationale, quelle que soit la taille des entreprises », déclare Hetansh Shah, analyste chez QKS Group. « Cette aptitude, associée à des options flexibles de paiement transfrontaliers et multidevises, des analyses en temps réel, des intégrations ERP fluides et des workflows automatisés, renforce l’efficacité et la conformité des processus de comptes fournisseurs dans leur globalité. Grâce à la richesse de ses fonctionnalités, un engagement constant en faveur de la réussite de ses clients via un accompagnement personnalisé, et d’excellentes évaluations en matière d’impact client et d’excellence technologique, Quadient a été reconnue comme Leader dans le rapport SPARK Matrix 2025 : Accounts Payable Automation ».

Quadient AP fait partie de la plateforme d’automatisation financière et de communications d’entreprise de la société. L’entreprise a également été reconnue comme Leader dans les rapports SPARK Matrix sur les comptes clients à plusieurs reprises au cours des dernières années, grâce à ses capacités d’automatisation des processus de gestion des comptes clients.

« Être reconnu par QKS Group comme un Leader de l’automatisation des comptes fournisseurs est pour nous une vraie fierté », déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « Cette distinction souligne notre volonté d’apporter des solutions d’automatisation financière innovantes, capables de tirer parti de l’intelligence artificielle tout en restant profondément centrées sur l’humain. Avec Quadient, les informations financières essentielles sont accessibles immédiatement aux équipes, sans avoir recours à des tableurs multiples ou à s’égarer dans la complexité d’un ERP ».

Pour accéder à une version gratuite du rapport, rendez-vous sur : www.quadient.com/fr/resources/2025-spark-matrix-accounts-payable-automation.

À propos de QKS Group

QKS Group, anciennement Quadrant Knowledge Solutions, est un cabinet mondial de conseil et de recherche de premier plan. Il se consacre à accompagner les innovateurs technologiques dans l’accélération de leur croissance et à aider les entreprises adoptant des technologies à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

