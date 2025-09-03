PROACTIS SA - Communiqué de presse (désignation M. Larsen) 03.09.2025

Communiqué de presse

Désignation de Maria LARSEN au sein du conseil d’administration de PROACTIS SA en remplacement de Lucy FOX, démissionnaire

PARIS, France – (3 septembre 2025) —Aux termes d’une réunion du conseil d’administration de la société PROACTIS SA (code ISIN : FR0004052561) qui a eu lieu le 31 août 2025, Madame Maria LARSEN a été cooptée en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Lucy FOX, démissionnaire.

Les actionnaires seront appelés à statuer sur cette cooptation lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Maria LARSEN a rejoint le groupe PROACTIS en avril 2025 en tant que directrice du succès client et de la transformation. La carrière diversifiée de Maria LARSEN comprend des postes de direction au sein de l'armée britannique, dans l'aide humanitaire et dans le conseil en gestion transformationnelle.

Elle apporte une expérience exceptionnelle en matière de leadership et une passion profonde pour l'engagement des parties prenantes. Maria LARSEN a fourni des solutions à fort impact pour le secteur privé, le secteur tertiaire, le ministère de la Défense, le ministère de la Santé et des Soins sociaux et d'autres organisations du secteur public.

Il résulte de ce changement que le conseil d’administration de la société PROACTIS SA est désormais composé comme suit :

Membre Fonctions Date d’expiration du mandat Andrew REARDON Président du conseil d’administration

Directeur Général Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Bonnie MITCHELL Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2030 Graham DAVIS Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Maria LARSEN Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028

