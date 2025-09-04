RESULTATS SEMESTRIELS 2025

EBITDA semestriel à 78,3 millions d’euros

Confirmation des objectifs annuels de production et de capacité

EBITDA 2025 attendu entre 200 et 220 millions d’euros

Résultats semestriels 2025

Chiffre d’affaires : +8% à 257 millions d’euros porté par la forte croissance de +50% des Services pour clients tiers qui compense le recul ponctuel des Ventes d’énergie

EBITDA : -4% à 78,3 millions d’euros (+3% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie bénéficient du plein effet des centrales mises en service en 2024, atténuant en partie l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production 1 ), ainsi qu’un taux de change EUR/BRL moins favorable

), ainsi qu’un taux de change EUR/BRL moins favorable Perte nette part du groupe à -39,7 millions d’euros par rapport à -15,7 millions d’euros au premier semestre 2024, du fait principalement de cessions de projets moins importantes qu’en 2024, d’éléments non récurrents liés à l’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements au cours de la période et des coûts associés au plan de transformation SPRING.

A noter : Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 et 2024 a été retraité, afin d’exclure l’activité Fourniture d’équipements2 de l’activité Services

Indicateurs opérationnels de production et de capacité au 30 juin 2025

Production d´énergie en croissance au premier semestre 2025 : +14% à 2,4 térawattheures en dépit d’un écrêtement 3 de la production au Brésil de 268 gigawattheures, soit 14% de la production brésilienne (10% de la production totale)

de la production au Brésil de 268 gigawattheures, soit 14% de la production brésilienne (10% de la production totale) Capacité en exploitation et en construction : +7% à 3,3 gigawatts dont 2,5 gigawatts en exploitation et 0,8 gigawatt en construction

Capacité exploitée pour les clients tiers : +20% à 7,7 gigawatts

Perspectives 2025 : EBITDA 2025 toujours impacté par l’écrêtement de la production imposé par l’opérateur du réseau brésilien et le taux de change EUR/BRL

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service prévues à la fin 2025

Production d’environ 5,2 térawattheures (+10% par rapport à 2024)

EBITDA entre 200 et 220 millions d’euros (comparé à 215 millions d’euros en 2024) et une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025

Plan de transformation SPRING : présentation des principales conclusions ce jour4

Les principaux axes de la feuille de route de SPRING porteront sur : Un recentrage sur les activités et géographies principales Une clarification du modèle opérationnel Une amélioration de la performance grâce à l’efficacité et à l’optimisation Une rentabilité renforcée et une création de valeur accrue



Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 3 septembre.

« Dans un environnement toujours marqué par l’écrêtement au Brésil, nos résultats semestriels restent solides, tout en mettant en évidence la nécessité d’améliorer notre performance opérationnelle et notre profitabilité. Le plan SPRING, dont nous présentons aujourd’hui les conclusions de la phase de diagnostic ainsi que les premières mesures qui en découlent, constitue le plan de mise en œuvre. Il vise à renforcer notre efficacité opérationnelle et de nous positionner comme un acteur encore plus agile, compétitif et créateur de davantage de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes face aux mutations rapides du marché des énergies renouvelables. » déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia

Voltalia commentera ses résultats semestriels 2025 et les conclusions de la phase de diagnostic de son plan de transformation SPRING lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 10h00, heure de Paris.

La réunion sera retransmise en webcast vidéo en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations .

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 257,0 239,0 +8% +12% EBITDA 78,3 81,2 -4% +3% Marge d’EBITDA 30% 34% -4pts -3pts Résultat net part du Groupe -39,7 -15,7 x2,5 x2,7

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 atteint 257 millions d’euros, en hausse de +8% (+12% à taux de change constants)

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 152,1 millions d’euros, en baisse de -10% (-3% à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 104,8 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change courants et constants.

Les Ventes d’énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 59% et 41% du chiffre d’affaires du premier semestre 2025 (vs respectivement 68% pour les Ventes d’énergie et 32% pour les Services au premier semestre 2024). Géographiquement, le chiffre d’affaires semestriel se répartit à 64% en Europe, 30% en Amérique latine et 6% dans le reste du monde.

L’EBITDA consolidé s’établit à 78,3 millions d’euros, en baisse de -4%, représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 34% au premier semestre 2024. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) une surpondération des Services comparé à l’année dernière, les Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie, et (ii) un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier.

La perte nette part du groupe s’élève à -39,7 millions d’euros par rapport à la perte nette part du groupe de - 15,7 millions d’euros au premier semestre 2024. Elle reflète principalement (i) des cessions moins importantes qu’au premier semestre 2024, (ii) des éléments non récurrents liés à la fermeture des activités de Fourniture d’équipements5 et (iii) des coûts associés au plan de transformation SPRING.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 152,1 168,8 -10% -3% EBITDA 94,4 101,2 -7% -2% Marge d’EBITDA 62% 60% +2pts +1pt









Indicateurs opérationnels S1 2025 S1 2024 Var. Production (en GWh) 2 373 2 084 +14% Ecrêtements de la production (en GWh) 268 Puissance en exploitation (en MW) 2 524 2 452 +3% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 279 3 057 +7% Facteur de charge éolien au Brésil 33% 27% +6pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 39% 31% +8pts Facteur de charge solaire au Brésil 24% 23% +1pt Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 29% 27% +2pts Facteur de charge éolien en France 24% 24% stable Facteur de charge solaire en France 11% 14% -3pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 27% 26% +1pt Facteur de charge solaire en Albanie 22% 22% stable Facteur de charge solaire au Royaume Uni 19% 15% +4pts Facteur de charge solaire au Portugal 19% 20% -1pt

Production et chiffre d’affaires

La production atteint à 2 373 GWh, en hausse de +14%. L’augmentation de la production est portée par de meilleurs niveaux de ressource au Brésil et la progression de la capacité en exploitation, notamment d’Helexia en Europe et au Brésil. La production solaire pèse pour 49% de la production totale.

L’écrêtement de la production au Brésil a été plus important que prévu sur le premier semestre, représentant un impact de 268 GWh, soit 14% de la production brésilienne.

La capacité en exploitation a augmenté de +3% depuis le premier semestre 2024, passant de 2 452 MW à 2 524 MW, et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024.

Par ailleurs, la capacité en construction progresse de +25% pour atteindre 755 MW.

Ainsi au total, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +222 MW (+7%) pour atteindre 3 279 MW au premier semestre 2025. Elle se répartit de manière suivante : 51% en Amérique latine, 38% en Europe et 11% dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie au premier semestre atteint 152,1 millions d’euros, en baisse de -10% à taux de change courants (-3% à taux de change constants). Le taux moyen EUR/BRL est de 6,30 au premier semestre 2025, contre 5,49 au premier semestre 2024.

Baisse de l’EBITDA toutefois marquée par une marge d’EBITDA en légère amélioration

L’activité des Ventes d’énergie a généré un EBITDA en baisse de -7% (-2% à taux de change constants) à 94,4 millions d’euros. Si l’activité a bénéficié de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024 (144 MW), elle n’a pas pu compenser les éléments suivants (i) l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production6), (ii) un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 20247 et (iii) l’impact de l’écrêtement brésilien plus important que prévu sur le semestre.

La marge d’EBITDA de l’activité Ventes d’énergie enregistre une hausse de 2 points par rapport au premier semestre 2024 à 62%.

Détail par pays :

Au Brésil, l’EBITDA se réduit légèrement (-5%) par rapport au premier semestre 2024, malgré des niveaux de ressources éoliennes et solaires en amélioration. L’EBITDA est pénalisé par un niveau d’écrêtement plus important qu’au premier semestre 2024 8 (14% de la production brésilienne).

(14% de la production brésilienne). En France, l’EBITDA se rétracte (-35%) du fait principalement des cessions réalisées en 2024, d’une baisse des ressources solaires, ainsi que des premiers impacts sur la centrale Cacao en Guyane 9 .

. Dans les autres pays, l’EBITDA augmente très légèrement (+1%). L’EBITDA de ces pays bénéficient en moyenne de ressources supérieures à celles du premier semestre 2024 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024, qui compensent la baisse résultant de la fin de contrats court-terme à des prix élevés (effets de première production) conclus en Albanie (représentant une baisse de -8,9 millions d’euros comparé à l’année dernière).

Services10

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffres d’affaires Développement et Construction 89,5 57,9 +55% +55% Chiffres d’affaires Exploitation-Maintenance 15,3 12,2 +26% +29% Chiffres d’affaires total Services 104,8 70,1 +50% +50% EBITDA Développement et Construction -8,3 -10,1 +18% +16% EBITDA Exploitation-Maintenance 1,8 -0,1 N/A N/A EBITDA total Services -6,6 -10,2 +36% +35% Marge d’EBITDA -6% -14% +8pts +8pts

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 issu des Services pour clients tiers s’établit à 104,8 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change courants et constants.

L’EBITDA du premier semestre 2025 généré par l’activité Services atteint -6,6 millions d’euros, soit une amélioration de +36% comparé au premier semestre 2024.

Le segment Développement et Construction pour clients tiers affiche un EBITDA à -8,3 millions d’euros en amélioration de 1,8 million d’euros. A noter que le segment a été retraité sur le premier semestre 2024 et 2025, afin d’exclure l’activité Fourniture d’équipements, arrêtée au cours du premier semestre 2025.

L’EBITDA du Développement enregistre une baisse au premier semestre 2025, par un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier 11 . L’essentiel de la baisse correspond aux coûts de prospection de l’activité développement.

enregistre une baisse au premier semestre 2025, par un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier . L’essentiel de la baisse correspond aux coûts de prospection de l’activité développement. L’EBITDA de la Construction est en forte augmentation au premier semestre 2025 avec l’atteinte de nouveaux jalons de construction en Irlande et Espagne.

est en forte augmentation au premier semestre 2025 avec l’atteinte de nouveaux jalons de construction en Irlande et Espagne. Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers affiche un EBITDA en croissance à 1,8 millions d’euros du fait principalement des nouveaux contrats remportés au Brésil et au Portugal et des projets de revamping12 de centrales en Espagne et en France.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants EBITDA avant frais corporate 87,8 91,0 -3% +2% Frais corporate -9,6 -9,8 -2% -2% EBITDA 78,3 81,2 -4% +3% Dépréciation, amortissements et provisions -57,5 -47,7 +20% +26% Autres produits et charges opérationnels -10,9 -4,7 x2,3 x2,5 Résultat opérationnel 9,9 28,8 -66% -60% Résultat financier -34,1 -36,7 -7% N/A Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -8,7 -1,9 x4,6 x5,1 Activités abandonnées -8,0 -6,6 +21% +21% Intérêts minoritaires 1,3 0,7 +75% +41% Résultat net (part du Groupe) -39,7 -15,7 x2,5 x2,7

Les frais corporate au premier semestre 2025 sont maitrisés à -9,6 millions d’euros (-2% à taux de change constants).

L’EBITDA consolidé au premier semestre 2025 s’établit à 78,3 millions d’euros, en baisse de -4% (+3% à taux de change constants), représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 34% au premier semestre 2024. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) une surpondération des Services comparé à l’année dernière, les Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie, et (ii) un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier. Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à -57,5 millions d’euros, en hausse de +20% (+26% à taux de change constants). La hausse provient essentiellement de l’effet de nouvelles centrales mise en service à fin 202413 sur les charges d’amortissement au premier semestre 2025.

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -10,9 millions d’euros. La hausse de 6,2 millions d’euros provient principalement (i) de charges associées au projet SPRING (consultants, et coût interne), et (ii) de la revue et rationalisation des projets en développement.

Le résultat financier du premier semestre 2025 affiche une charge de -34,1 millions d’euros, en baisse de -7% qui se compose d'un coût de l'endettement financier de 69,1 millions d'euros, en augmentation de +10,4 millions d’euros du fait principalement de (i) la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+72 MW) et des actifs en construction (+150 MW), (ii) et de l’augmentation du coût de financement sur un portefeuille d’actifs restant à un niveau stable, en comparaison au premier semestre 2024. Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 5,9% contre 6,1% à fin juin 2024. Les marges sur les crédits restent quant à elles globalement stables.

La charge d’impôts et résultat des sociétés mis en équivalence s’établit à -8,7 millions d’euros en croissance de x3,6, représentant principalement les charges d’impôts qui s’élèvent -7,4 millions d’euros, en croissance de 6,3 millions d'euros, cela reflète principalement la reconnaissance par l’administration fiscale jordanienne d’un produit d’impôt différé généré par un amortissement accéléré au premier semestre 2024.

Les pertes associées aux activités abandonnées s’élèvent à -8 millions d’euros, en hausse de +21% à taux courants et constants correspondant à l’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements au cours du premier semestre.

Après prise en compte des intérêts minoritaires, la résultat net part du Groupe est en baisse de 23,9 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. Il s’élève à -39,7 millions d’euros, reflétant principalement (i) de cessions moins importantes qu’au premier semestre 2024 et (ii) des éléments non récurrents liés à la fermeture des activités de Fourniture d’équipements et (iii) des coûts associés au plan de transformation SPRING.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan à fin juin 2025 atteint près de 4 milliards d’euros.

En millions d’euros S1 2025 Déc. 2024



Var. en m€ Immobilisations corporelles et incorporelles 3 195 3 063 +132 Trésorerie et équivalents de trésorerie 235 360 -125 Autres actifs courants et non courants 542 538 +4 Total actifs 3 972 3 961 +11 Capitaux propres 1 012 1 063 -51 Minoritaires 101 106 -5 Dette financière 2 355 2 303 +52 Autres passifs courants et non courants 503 489 +14 Total passif 3 972 3 961 +11

Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 195 millions d’euros. La hausse de 132 millions d’euros (+4%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction au premier semestre 2025, en France (y compris en Guyane française), au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Colombie et au Brésil, ainsi que les toitures solaires d’Helexia au Brésil.

La trésorerie affiche une position de 235 millions d’euros, en baisse de 125 millions d’euros, en raison du remboursement des obligations Océane en janvier 2025.

Les autres actifs courants et non courants se montent à 542 millions d’euros, en augmentation de 4 millions d’euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 1 012 millions d’euros, en baisse de 51 millions d’euros, principalement du fait de la prise en compte du résultat net du Groupe au premier semestre 2025.

La dette financière s’élève à 2 355 millions d’euros, en hausse de +2% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entraînant un ratio d’endettement14 à 66%. Au premier semestre 2025, Voltalia a contracté un nouveau crédit sur le court terme, de 242 millions d’euros, pour compenser le remboursement d’une dette obligataire de 235 millions d’euros (Océane), tout en augmentant sa dette projet suivant les centrales mises en service15 et celles en construction16. La dette corporate reste stable.

La dette financière bénéfice à hauteur de 77% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 69% libellée en euros, 25% en réals brésiliens, à 3% en livre sterling et 3% en dollars US.

Les autres passifs courants et non courants s’élèvent à 503 millions d’euros, en croissance de +3%, du fait principalement de l’augmentation des créances clients.

ANNONCES RECENTES

Point sur la situation du réseau électrique brésilien

L’écrêtement de la production au Brésil au premier semestre a atteint 268 GWh (soit 14% de la production brésilienne et 10% de la production totale sur la période). Il s’est révélé plus important que ce qui avait été estimé sur le semestre. Lors de la présentation des résultats annuels 2024, Voltalia a annoncé que ses objectifs opérationnels 2025 intégraient une hypothèse d’écrêtement de 10% en 2025 au Brésil 17 (comparé à 21% en 2024).

(comparé à 21% en 2024). Voltalia reste confiant quant à l’issue favorable, à moyen terme, des actions légales et contentieuses engagées pour obtenir une compensation, mais dans ce contexte encore évolutif, aucune compensation n’a été intégrée en 2025.

Point sur la centrale de Cacao

Le 29 avril 2025, un incendie s’est déclaré au niveau de la scierie adjacente à la centrale biomasse de Cacao (Cacao Biomasse Énergie), située en Guyane française. L’installation devrait être à l’arrêt pour une période estimée entre six et douze mois, ce qui pourrait représenter une perte d’environ 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, hors recours auprès de tiers, dont les assurances, qui sont en cours d'analyse.

Signature de deux nouveaux contrats de construction en Irlande18

ESB a réaffirmé sa confiance en Voltalia en lui attribuant deux nouveaux contrats clés en main d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de centrales solaires, représentant une puissance totale de 92,9 mégawatts. Ces contrats portent sur la construction de la centrale solaire de Carriglong (43,7 mégawatts) et de la centrale solaire de Clashwilliam (49,2 mégawatts). Ces projets marquent la quatrième collaboration entre Voltalia et ESB depuis 2023.

PLAN DE TRANSFORMATION SPRING : POINT D’ÉTAPE DE LA REVUE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS

La phase de diagnostic du plan de transformation SPRING, initiée début 2025 par la nouvelle direction générale, a été finalisée en juin, conformément au calendrier annoncé 19 .

. Ses conclusions et la feuille de route qui en découle sont annoncés ce jour 20 à l’occasion de la présentation des résultats semestriels 2025.

à l’occasion de la présentation des résultats semestriels 2025. Cette feuille de route, dont les premiers effets sont attendus dès 2025, fixe les priorités et fournit un cadre clair pour une mise en œuvre rigoureuse et structurée des actions.

SPRING constitue ainsi un levier stratégique pour consolider la trajectoire de croissance durable et rentable de Voltalia, en s’appuyant sur une organisation plus lisible et pleinement orientée vers la création durable de valeur.

PERSPECTIVES 2025 OPERATIONNELLES ET FINANCIERES

Voltalia confirme ses objectifs de capacité et de production pour 2025 :

Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,6 GW, dont environ 3 GW en exploitation, avec la majorité des centrales devant être mise en service en fin d’année

Une production d’environ 5,2 TWh (qui inclut une hypothèse de 10% d’écrêtement au Brésil sur l’année)

L’entreprise prévoit pour l’année 2025 :

L’EBITDA devrait être compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

La perte nette part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts (sans effet majeur sur la trésorerie) relatives à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités de cœur de métier21

A noter : Les objectifs de Voltalia à horizon 2027 et 2030 sont présentés ce jour dans le communiqué relatif au plan stratégique SPRING

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, le 22 octobre 2025 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 30 juin 2025

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride S1 2025 S1 2024 Albanie 140 140 140 Belgique 23 23 21 Brésil 773 750 12 1 535 1 494 Egypte 32 32 32 Espagne 30 30 27 France 81 260 5 346 341 Guyane française 14 7 5 23 48 49 Grèce 20 20 17 Hongrie 24 24 22 Italie 24 24 17 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 82 82 77 Roumanie 13 13 8 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 854 1 587 7 9 67 2 524 2 452

Capacité en construction au 30 juin 2025

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 9 Solaire Belgique Helexia 113 Solaire Brésil Helexia 7 Solaire Espagne Helexia 22 Solaire France Helexia 1 Solaire Hongrie Helexia 5 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Portugal Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Seranon 8 Solaire France Sinnamary (battery) 1 Stockage Guyane française Sinnamary (SBE) 10 Biomasse Guyane française Spitalla Solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 36 Solaire France Total 755

Production d’électricité au 30 juin 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride S1 2025 S1 2024 Albanie 132 132 136 Brésil 1 108 487 24 1 619 1 398 Égypte 39 39 38 France 74 41 2 118 140 Grèce 13 13 15 Guyane française 6 10 16 25 Helexia Brésil 119 119 44 Helexia Europe 169 169 147 Italie 3 3 0 Jordanie 65 65 65 Portugal 43 43 45 Royaume-Uni 37 37 30 Total 1 182 1 154 10 2 24 2 373 2 084

Compte de résultat consolidé (non audité)

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires 257 239 Achats et sous-traitance -43 -15 Autres charges d'exploitation -97 -116 Charges de personnel -42 -35 Autres produits et charges courants 3 8 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 0 EBITDA 78 81 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations -57 -48 Résultat opérationnel courant 21 33 Autres produits et charges opérationnels -11 -5 Résultat opérationnel 10 29 Coût net de l'endettement financier -62 -52 Autres produits et charges financiers 28 16 Impôt sur les résultats et assimilés -7 -1 Activités abandonnées -8 -7 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia -1 -1 Résultat net -41 -16 Participations ne conférant pas le contrôle 1 1 Part du Groupe -40 -16

Bilan consolidé (non audité)

En millions d’euros S1 2025 Déc. 2024 Goodwill 79 79 Droits d'utilisation 68 71 Immobilisations incorporelles 580 528 Immobilisations corporelles 2 468 2 384 Participations dans des entreprises associées 17 18 Autres actifs financiers non courants 36 30 Actifs d'impôts différés 22 22 Autres actifs dérivés non courants 6 6 Actifs non courants 3 275 3 139 Stocks et encours 22 31 Clients et autres débiteurs 258 226 Autres actifs courants 159 173 Autres actifs financiers courants 20 31 Instruments dérivés actifs courants 2 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 235 360 Actifs courants 697 822 Total Actif 3 972 3 961 Capitaux propres part du Groupe 1 012 1 063 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 101 106 Capitaux propres 1 114 1 169 Provisions non courantes 29 28 Passifs d'impôts différés 19 20 Financements non courants 1 759 1 792 Autres passifs financiers non courants 36 40 Instruments dérivés passifs non courants 57 62 Passifs non courants 1 900 1 942 Provisions courantes 2 1 Financements courants 597 510 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 217 226 Autres passifs financiers courants 9 8 Instruments dérivés passifs courants 6 1 Autres passifs courants 129 103 Passifs courants 959 850 Total Passif 3 972 3 961

Tableaux des flux de trésorerie

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Résultat opérationnel 10 29 Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur 57 48 Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels 36 2 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -43 -58 Charge d’impôt payée -13 -3 Flux de trésorerie net généré par l'activité 48 17 Flux net d'investissements financiers 1 53 Flux net d'investissements corporels -115 -219 Flux net d'investissements incorporels -57 -47 Autres incidences des activités d'investissement 0 1 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -171 -211 Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia 0 0 Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées 0 0 Intérêts payés aux banques et obligataires -79 -58 Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés -7 -4 Encaissements liés aux emprunts et obligations 388 703 Remboursements d'emprunts et d'obligations -312 -412 Autres incidences des activités de financement 6 -3 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements -4 226 Variation de la trésorerie nette -127 32 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 360 319 Incidence des variations de change et autres mouvements -4 -21 Impact des activités abandonnées 6 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 235 329





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse

SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11

1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).

2 Au cours du premier semestre 2025, Voltalia a engagé un processus d’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements. À fin juin 2025, les critères pour une qualification d’« activité non poursuivie » au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 a été retraité de l’activité Fourniture d’équipement. L’impact de cette activité est regroupé sur la ligne « Activité non poursuivie » au sein du Résultat net.

3 Un écrêtement consiste, pour un opérateur d’un réseau de transmission, à limiter le transport, pendant une période donnée, de tout ou partie du potentiel de production électrique d’une centrale, afin notamment de maintenir la stabilité du réseau de transmission.

4 Communiqué de SPRING du 4 septembre, relatif à la présentation SPRING.

5 Au cours du premier semestre 2025, Voltalia a engagé un processus d’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements. À fin juin 2025, les critères pour une qualification d’« activité non poursuivie » au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent, le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 a été retraité de l’activité Fourniture d’équipements. L’impact de cette activité est regroupé sur la ligne « Activité non poursuivie » au sein du Résultat net.

6 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).

7 Au cours du premier semestre 2024, le taux moyen EUR/BRL était de 5,49 contre 6,30 au premier semestre 2025.

8 Arrêt de la centrale hydraulique Oiapoque (Brésil).

9 Voir communiqué de presse du 23 juillet 2025, relatif au chiffre d’affaires du T2 2025, partie nouvelles annonces.

10 Services : Services aux clients tiers.

11 Macurure Brazil cession au premier semestre 2024 pour 3,7 millions d’euros.

12 Revamping de centrales renouvelables : rénovation et optimisation d’installations existantes afin d’augmenter leur performance, prolonger leur durée de vie et maximiser la production d’énergie.

13 Centrales mises en service en 2024 : Canudos, Karavasta et Helexia.

14 Dette nette / (dette nette + capitaux propres).

15 Karavasta et SSM3-6.

16 Sinammarry Biomasse Energie.

17 Communiqué du 13 mars 2025.

18 Communiqué du 24 juillet 2025.

19 Communiqué du 13 mars 2025.

20 Communiqué 4 septembre sur les conclusions du plan stratégique SPRING.

21 Communiqué sur le Plan de transformation SPRING du 4 septembre.

