RESULTATS SEMESTRIELS 2025
EBITDA semestriel à 78,3 millions d’euros
Confirmation des objectifs annuels de production et de capacité
EBITDA 2025 attendu entre 200 et 220 millions d’euros
Résultats semestriels 2025
- Chiffre d’affaires : +8% à 257 millions d’euros porté par la forte croissance de +50% des Services pour clients tiers qui compense le recul ponctuel des Ventes d’énergie
- EBITDA : -4% à 78,3 millions d’euros (+3% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie bénéficient du plein effet des centrales mises en service en 2024, atténuant en partie l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production1), ainsi qu’un taux de change EUR/BRL moins favorable
- Perte nette part du groupe à -39,7 millions d’euros par rapport à -15,7 millions d’euros au premier semestre 2024, du fait principalement de cessions de projets moins importantes qu’en 2024, d’éléments non récurrents liés à l’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements au cours de la période et des coûts associés au plan de transformation SPRING.
A noter : Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 et 2024 a été retraité, afin d’exclure l’activité Fourniture d’équipements2 de l’activité Services
Indicateurs opérationnels de production et de capacité au 30 juin 2025
- Production d´énergie en croissance au premier semestre 2025 : +14% à 2,4 térawattheures en dépit d’un écrêtement3 de la production au Brésil de 268 gigawattheures, soit 14% de la production brésilienne (10% de la production totale)
- Capacité en exploitation et en construction : +7% à 3,3 gigawatts dont 2,5 gigawatts en exploitation et 0,8 gigawatt en construction
- Capacité exploitée pour les clients tiers : +20% à 7,7 gigawatts
Perspectives 2025 : EBITDA 2025 toujours impacté par l’écrêtement de la production imposé par l’opérateur du réseau brésilien et le taux de change EUR/BRL
- Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service prévues à la fin 2025
- Production d’environ 5,2 térawattheures (+10% par rapport à 2024)
- EBITDA entre 200 et 220 millions d’euros (comparé à 215 millions d’euros en 2024) et une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025
Plan de transformation SPRING : présentation des principales conclusions ce jour4
- Les principaux axes de la feuille de route de SPRING porteront sur :
- Un recentrage sur les activités et géographies principales
- Une clarification du modèle opérationnel
- Une amélioration de la performance grâce à l’efficacité et à l’optimisation
- Une rentabilité renforcée et une création de valeur accrue
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 3 septembre.
« Dans un environnement toujours marqué par l’écrêtement au Brésil, nos résultats semestriels restent solides, tout en mettant en évidence la nécessité d’améliorer notre performance opérationnelle et notre profitabilité. Le plan SPRING, dont nous présentons aujourd’hui les conclusions de la phase de diagnostic ainsi que les premières mesures qui en découlent, constitue le plan de mise en œuvre. Il vise à renforcer notre efficacité opérationnelle et de nous positionner comme un acteur encore plus agile, compétitif et créateur de davantage de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes face aux mutations rapides du marché des énergies renouvelables. » déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia
***
Voltalia commentera ses résultats semestriels 2025 et les conclusions de la phase de diagnostic de son plan de transformation SPRING lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 10h00, heure de Paris.
La réunion sera retransmise en webcast vidéo en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations.
CHIFFRES CLÉS
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|257,0
|239,0
|+8%
|+12%
|EBITDA
|78,3
|81,2
|-4%
|+3%
|Marge d’EBITDA
|30%
|34%
|-4pts
|-3pts
|Résultat net part du Groupe
|-39,7
|-15,7
|x2,5
|x2,7
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 atteint 257 millions d’euros, en hausse de +8% (+12% à taux de change constants)
- Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 152,1 millions d’euros, en baisse de -10% (-3% à taux de change constants).
- Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 104,8 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change courants et constants.
Les Ventes d’énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 59% et 41% du chiffre d’affaires du premier semestre 2025 (vs respectivement 68% pour les Ventes d’énergie et 32% pour les Services au premier semestre 2024). Géographiquement, le chiffre d’affaires semestriel se répartit à 64% en Europe, 30% en Amérique latine et 6% dans le reste du monde.
L’EBITDA consolidé s’établit à 78,3 millions d’euros, en baisse de -4%, représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 34% au premier semestre 2024. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) une surpondération des Services comparé à l’année dernière, les Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie, et (ii) un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier.
La perte nette part du groupe s’élève à -39,7 millions d’euros par rapport à la perte nette part du groupe de - 15,7 millions d’euros au premier semestre 2024. Elle reflète principalement (i) des cessions moins importantes qu’au premier semestre 2024, (ii) des éléments non récurrents liés à la fermeture des activités de Fourniture d’équipements5 et (iii) des coûts associés au plan de transformation SPRING.
REVUE DES ACTIVITÉS
Ventes d’énergie
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|152,1
|168,8
|-10%
|-3%
|EBITDA
|94,4
|101,2
|-7%
|-2%
|Marge d’EBITDA
|62%
|60%
|+2pts
|+1pt
|
Indicateurs opérationnels
|S1 2025
|S1 2024
|Var.
|Production (en GWh)
|2 373
|2 084
|+14%
|Ecrêtements de la production (en GWh)
|268
|Puissance en exploitation (en MW)
|2 524
|2 452
|+3%
|Puissance en exploitation et construction (en MW)
|3 279
|3 057
|+7%
|Facteur de charge éolien au Brésil
|33%
|27%
|+6pts
|Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements
|39%
|31%
|+8pts
|Facteur de charge solaire au Brésil
|24%
|23%
|+1pt
|Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements
|29%
|27%
|+2pts
|Facteur de charge éolien en France
|24%
|24%
|stable
|Facteur de charge solaire en France
|11%
|14%
|-3pts
|Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte
|27%
|26%
|+1pt
|Facteur de charge solaire en Albanie
|22%
|22%
|stable
|Facteur de charge solaire au Royaume Uni
|19%
|15%
|+4pts
|Facteur de charge solaire au Portugal
|19%
|20%
|-1pt
- Production et chiffre d’affaires
La production atteint à 2 373 GWh, en hausse de +14%. L’augmentation de la production est portée par de meilleurs niveaux de ressource au Brésil et la progression de la capacité en exploitation, notamment d’Helexia en Europe et au Brésil. La production solaire pèse pour 49% de la production totale.
L’écrêtement de la production au Brésil a été plus important que prévu sur le premier semestre, représentant un impact de 268 GWh, soit 14% de la production brésilienne.
La capacité en exploitation a augmenté de +3% depuis le premier semestre 2024, passant de 2 452 MW à 2 524 MW, et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024.
Par ailleurs, la capacité en construction progresse de +25% pour atteindre 755 MW.
Ainsi au total, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +222 MW (+7%) pour atteindre 3 279 MW au premier semestre 2025. Elle se répartit de manière suivante : 51% en Amérique latine, 38% en Europe et 11% dans le reste du monde.
Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie au premier semestre atteint 152,1 millions d’euros, en baisse de -10% à taux de change courants (-3% à taux de change constants). Le taux moyen EUR/BRL est de 6,30 au premier semestre 2025, contre 5,49 au premier semestre 2024.
- Baisse de l’EBITDA toutefois marquée par une marge d’EBITDA en légère amélioration
L’activité des Ventes d’énergie a généré un EBITDA en baisse de -7% (-2% à taux de change constants) à 94,4 millions d’euros. Si l’activité a bénéficié de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024 (144 MW), elle n’a pas pu compenser les éléments suivants (i) l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production6), (ii) un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 20247 et (iii) l’impact de l’écrêtement brésilien plus important que prévu sur le semestre.
La marge d’EBITDA de l’activité Ventes d’énergie enregistre une hausse de 2 points par rapport au premier semestre 2024 à 62%.
Détail par pays :
- Au Brésil, l’EBITDA se réduit légèrement (-5%) par rapport au premier semestre 2024, malgré des niveaux de ressources éoliennes et solaires en amélioration. L’EBITDA est pénalisé par un niveau d’écrêtement plus important qu’au premier semestre 20248 (14% de la production brésilienne).
- En France, l’EBITDA se rétracte (-35%) du fait principalement des cessions réalisées en 2024, d’une baisse des ressources solaires, ainsi que des premiers impacts sur la centrale Cacao en Guyane9.
- Dans les autres pays, l’EBITDA augmente très légèrement (+1%). L’EBITDA de ces pays bénéficient en moyenne de ressources supérieures à celles du premier semestre 2024 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2024, qui compensent la baisse résultant de la fin de contrats court-terme à des prix élevés (effets de première production) conclus en Albanie (représentant une baisse de -8,9 millions d’euros comparé à l’année dernière).
Services10
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffres d’affaires Développement et Construction
|89,5
|57,9
|+55%
|+55%
|Chiffres d’affaires Exploitation-Maintenance
|15,3
|12,2
|+26%
|+29%
|Chiffres d’affaires total Services
|104,8
|70,1
|+50%
|+50%
|EBITDA Développement et Construction
|-8,3
|-10,1
|+18%
|+16%
|EBITDA Exploitation-Maintenance
|1,8
|-0,1
|N/A
|N/A
|EBITDA total Services
|-6,6
|-10,2
|+36%
|+35%
|Marge d’EBITDA
|-6%
|-14%
|+8pts
|+8pts
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 issu des Services pour clients tiers s’établit à 104,8 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change courants et constants.
L’EBITDA du premier semestre 2025 généré par l’activité Services atteint -6,6 millions d’euros, soit une amélioration de +36% comparé au premier semestre 2024.
- Le segment Développement et Construction pour clients tiers affiche un EBITDA à -8,3 millions d’euros en amélioration de 1,8 million d’euros. A noter que le segment a été retraité sur le premier semestre 2024 et 2025, afin d’exclure l’activité Fourniture d’équipements, arrêtée au cours du premier semestre 2025.
- L’EBITDA du Développement enregistre une baisse au premier semestre 2025, par un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier11. L’essentiel de la baisse correspond aux coûts de prospection de l’activité développement.
- L’EBITDA de la Construction est en forte augmentation au premier semestre 2025 avec l’atteinte de nouveaux jalons de construction en Irlande et Espagne.
- Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers affiche un EBITDA en croissance à 1,8 millions d’euros du fait principalement des nouveaux contrats remportés au Brésil et au Portugal et des projets de revamping12 de centrales en Espagne et en France.
AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|EBITDA avant frais corporate
|87,8
|91,0
|-3%
|+2%
|Frais corporate
|-9,6
|-9,8
|-2%
|-2%
|EBITDA
|78,3
|81,2
|-4%
|+3%
|Dépréciation, amortissements et provisions
|-57,5
|-47,7
|+20%
|+26%
|Autres produits et charges opérationnels
|-10,9
|-4,7
|x2,3
|x2,5
|Résultat opérationnel
|9,9
|28,8
|-66%
|-60%
|Résultat financier
|-34,1
|-36,7
|-7%
|N/A
|Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence
|-8,7
|-1,9
|x4,6
|x5,1
|Activités abandonnées
|-8,0
|-6,6
|+21%
|+21%
|Intérêts minoritaires
|1,3
|0,7
|+75%
|+41%
|Résultat net (part du Groupe)
|-39,7
|-15,7
|x2,5
|x2,7
Les frais corporate au premier semestre 2025 sont maitrisés à -9,6 millions d’euros (-2% à taux de change constants).
L’EBITDA consolidé au premier semestre 2025 s’établit à 78,3 millions d’euros, en baisse de -4% (+3% à taux de change constants), représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 34% au premier semestre 2024. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) une surpondération des Services comparé à l’année dernière, les Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie, et (ii) un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l’an dernier. Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à -57,5 millions d’euros, en hausse de +20% (+26% à taux de change constants). La hausse provient essentiellement de l’effet de nouvelles centrales mise en service à fin 202413 sur les charges d’amortissement au premier semestre 2025.
Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -10,9 millions d’euros. La hausse de 6,2 millions d’euros provient principalement (i) de charges associées au projet SPRING (consultants, et coût interne), et (ii) de la revue et rationalisation des projets en développement.
Le résultat financier du premier semestre 2025 affiche une charge de -34,1 millions d’euros, en baisse de -7% qui se compose d'un coût de l'endettement financier de 69,1 millions d'euros, en augmentation de +10,4 millions d’euros du fait principalement de (i) la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+72 MW) et des actifs en construction (+150 MW), (ii) et de l’augmentation du coût de financement sur un portefeuille d’actifs restant à un niveau stable, en comparaison au premier semestre 2024. Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 5,9% contre 6,1% à fin juin 2024. Les marges sur les crédits restent quant à elles globalement stables.
La charge d’impôts et résultat des sociétés mis en équivalence s’établit à -8,7 millions d’euros en croissance de x3,6, représentant principalement les charges d’impôts qui s’élèvent -7,4 millions d’euros, en croissance de 6,3 millions d'euros, cela reflète principalement la reconnaissance par l’administration fiscale jordanienne d’un produit d’impôt différé généré par un amortissement accéléré au premier semestre 2024.
Les pertes associées aux activités abandonnées s’élèvent à -8 millions d’euros, en hausse de +21% à taux courants et constants correspondant à l’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements au cours du premier semestre.
Après prise en compte des intérêts minoritaires, la résultat net part du Groupe est en baisse de 23,9 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. Il s’élève à -39,7 millions d’euros, reflétant principalement (i) de cessions moins importantes qu’au premier semestre 2024 et (ii) des éléments non récurrents liés à la fermeture des activités de Fourniture d’équipements et (iii) des coûts associés au plan de transformation SPRING.
BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
Le bilan à fin juin 2025 atteint près de 4 milliards d’euros.
|En millions d’euros
|S1 2025
|Déc. 2024
|
Var. en m€
|Immobilisations corporelles et incorporelles
|3 195
|3 063
|+132
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|235
|360
|-125
|Autres actifs courants et non courants
|542
|538
|+4
|Total actifs
|3 972
|3 961
|+11
|Capitaux propres
|1 012
|1 063
|-51
|Minoritaires
|101
|106
|-5
|Dette financière
|2 355
|2 303
|+52
|Autres passifs courants et non courants
|503
|489
|+14
|Total passif
|3 972
|3 961
|+11
Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 195 millions d’euros. La hausse de 132 millions d’euros (+4%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction au premier semestre 2025, en France (y compris en Guyane française), au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Colombie et au Brésil, ainsi que les toitures solaires d’Helexia au Brésil.
La trésorerie affiche une position de 235 millions d’euros, en baisse de 125 millions d’euros, en raison du remboursement des obligations Océane en janvier 2025.
Les autres actifs courants et non courants se montent à 542 millions d’euros, en augmentation de 4 millions d’euros.
Les capitaux propres s’élèvent à 1 012 millions d’euros, en baisse de 51 millions d’euros, principalement du fait de la prise en compte du résultat net du Groupe au premier semestre 2025.
La dette financière s’élève à 2 355 millions d’euros, en hausse de +2% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entraînant un ratio d’endettement14 à 66%. Au premier semestre 2025, Voltalia a contracté un nouveau crédit sur le court terme, de 242 millions d’euros, pour compenser le remboursement d’une dette obligataire de 235 millions d’euros (Océane), tout en augmentant sa dette projet suivant les centrales mises en service15 et celles en construction16. La dette corporate reste stable.
La dette financière bénéfice à hauteur de 77% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 69% libellée en euros, 25% en réals brésiliens, à 3% en livre sterling et 3% en dollars US.
Les autres passifs courants et non courants s’élèvent à 503 millions d’euros, en croissance de +3%, du fait principalement de l’augmentation des créances clients.
ANNONCES RECENTES
Point sur la situation du réseau électrique brésilien
- L’écrêtement de la production au Brésil au premier semestre a atteint 268 GWh (soit 14% de la production brésilienne et 10% de la production totale sur la période). Il s’est révélé plus important que ce qui avait été estimé sur le semestre. Lors de la présentation des résultats annuels 2024, Voltalia a annoncé que ses objectifs opérationnels 2025 intégraient une hypothèse d’écrêtement de 10% en 2025 au Brésil17 (comparé à 21% en 2024).
- Voltalia reste confiant quant à l’issue favorable, à moyen terme, des actions légales et contentieuses engagées pour obtenir une compensation, mais dans ce contexte encore évolutif, aucune compensation n’a été intégrée en 2025.
Point sur la centrale de Cacao
- Le 29 avril 2025, un incendie s’est déclaré au niveau de la scierie adjacente à la centrale biomasse de Cacao (Cacao Biomasse Énergie), située en Guyane française. L’installation devrait être à l’arrêt pour une période estimée entre six et douze mois, ce qui pourrait représenter une perte d’environ 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, hors recours auprès de tiers, dont les assurances, qui sont en cours d'analyse.
Signature de deux nouveaux contrats de construction en Irlande18
ESB a réaffirmé sa confiance en Voltalia en lui attribuant deux nouveaux contrats clés en main d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de centrales solaires, représentant une puissance totale de 92,9 mégawatts. Ces contrats portent sur la construction de la centrale solaire de Carriglong (43,7 mégawatts) et de la centrale solaire de Clashwilliam (49,2 mégawatts). Ces projets marquent la quatrième collaboration entre Voltalia et ESB depuis 2023.
PLAN DE TRANSFORMATION SPRING : POINT D’ÉTAPE DE LA REVUE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS
- La phase de diagnostic du plan de transformation SPRING, initiée début 2025 par la nouvelle direction générale, a été finalisée en juin, conformément au calendrier annoncé19.
- Ses conclusions et la feuille de route qui en découle sont annoncés ce jour20 à l’occasion de la présentation des résultats semestriels 2025.
- Cette feuille de route, dont les premiers effets sont attendus dès 2025, fixe les priorités et fournit un cadre clair pour une mise en œuvre rigoureuse et structurée des actions.
SPRING constitue ainsi un levier stratégique pour consolider la trajectoire de croissance durable et rentable de Voltalia, en s’appuyant sur une organisation plus lisible et pleinement orientée vers la création durable de valeur.
PERSPECTIVES 2025 OPERATIONNELLES ET FINANCIERES
Voltalia confirme ses objectifs de capacité et de production pour 2025 :
- Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,6 GW, dont environ 3 GW en exploitation, avec la majorité des centrales devant être mise en service en fin d’année
- Une production d’environ 5,2 TWh (qui inclut une hypothèse de 10% d’écrêtement au Brésil sur l’année)
L’entreprise prévoit pour l’année 2025 :
- L’EBITDA devrait être compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
- La perte nette part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts (sans effet majeur sur la trésorerie) relatives à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités de cœur de métier21
A noter : Les objectifs de Voltalia à horizon 2027 et 2030 sont présentés ce jour dans le communiqué relatif au plan stratégique SPRING
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, le 22 octobre 2025 (après bourse)
DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.
Capacité en exploitation au 30 juin 2025
|En MW
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|S1 2025
|S1 2024
|Albanie
|140
|140
|140
|Belgique
|23
|23
|21
|Brésil
|773
|750
|12
|1 535
|1 494
|Egypte
|32
|32
|32
|Espagne
|30
|30
|27
|France
|81
|260
|5
|346
|341
|Guyane française
|14
|7
|5
|23
|48
|49
|Grèce
|20
|20
|17
|Hongrie
|24
|24
|22
|Italie
|24
|24
|17
|Jordanie
|57
|57
|57
|Pays-Bas
|60
|60
|60
|Portugal
|82
|82
|77
|Roumanie
|13
|13
|8
|Royaume-Uni
|57
|32
|89
|89
|Total
|854
|1 587
|7
|9
|67
|2 524
|2 452
Capacité en construction au 30 juin 2025
|Nom du projet
|Capacité (MW)
|Technologie
|Pays
|Bolobedu
|148
|Solaire
|Afrique du Sud
|Cafesoca
|8
|Hydro
|Brésil
|Clifton
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|East gate
|34
|Solaire
|Royaume-Uni
|Helexia
|9
|Solaire
|Belgique
|Helexia
|113
|Solaire
|Brésil
|Helexia
|7
|Solaire
|Espagne
|Helexia
|22
|Solaire
|France
|Helexia
|1
|Solaire
|Hongrie
|Helexia
|5
|Solaire
|Pologne
|Helexia
|1
|Solaire
|Portugal
|Higher Stockbridge
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|Le Deffend
|6
|Solaire
|France
|Los Venados
|20
|Solaire
|Colombie
|Sarimay Solar
|126
|Solaire
|Ouzbékistan
|Seranon
|8
|Solaire
|France
|Sinnamary (battery)
|1
|Stockage
|Guyane française
|Sinnamary (SBE)
|10
|Biomasse
|Guyane française
|Spitalla Solar
|100
|Solaire
|Albanie
|Terres Salées
|11
|Solaire
|France
|Voltalia Mobility - Yusco
|36
|Solaire
|France
|Total
|755
Production d’électricité au 30 juin 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|S1 2025
|S1 2024
|Albanie
|132
|132
|136
|Brésil
|1 108
|487
|24
|1 619
|1 398
|Égypte
|39
|39
|38
|France
|74
|41
|2
|118
|140
|Grèce
|13
|13
|15
|Guyane française
|6
|10
|16
|25
|Helexia Brésil
|119
|119
|44
|Helexia Europe
|169
|169
|147
|Italie
|3
|3
|0
|Jordanie
|65
|65
|65
|Portugal
|43
|43
|45
|Royaume-Uni
|37
|37
|30
|Total
|1 182
|1 154
|10
|2
|24
|2 373
|2 084
Compte de résultat consolidé (non audité)
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Chiffre d’affaires
|257
|239
|Achats et sous-traitance
|-43
|-15
|Autres charges d'exploitation
|-97
|-116
|Charges de personnel
|-42
|-35
|Autres produits et charges courants
|3
|8
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
|0
|0
|EBITDA
|78
|81
|Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations
|-57
|-48
|Résultat opérationnel courant
|21
|33
|Autres produits et charges opérationnels
|-11
|-5
|Résultat opérationnel
|10
|29
|Coût net de l'endettement financier
|-62
|-52
|Autres produits et charges financiers
|28
|16
|Impôt sur les résultats et assimilés
|-7
|-1
|Activités abandonnées
|-8
|-7
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia
|-1
|-1
|Résultat net
|-41
|-16
|Participations ne conférant pas le contrôle
|1
|1
|Part du Groupe
|-40
|-16
Bilan consolidé (non audité)
|En millions d’euros
|S1 2025
|Déc. 2024
|Goodwill
|79
|79
|Droits d'utilisation
|68
|71
|Immobilisations incorporelles
|580
|528
|Immobilisations corporelles
|2 468
|2 384
|Participations dans des entreprises associées
|17
|18
|Autres actifs financiers non courants
|36
|30
|Actifs d'impôts différés
|22
|22
|Autres actifs dérivés non courants
|6
|6
|Actifs non courants
|3 275
|3 139
|Stocks et encours
|22
|31
|Clients et autres débiteurs
|258
|226
|Autres actifs courants
|159
|173
|Autres actifs financiers courants
|20
|31
|Instruments dérivés actifs courants
|2
|2
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|235
|360
|Actifs courants
|697
|822
|Total Actif
|3 972
|3 961
|Capitaux propres part du Groupe
|1 012
|1 063
|Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
|101
|106
|Capitaux propres
|1 114
|1 169
|Provisions non courantes
|29
|28
|Passifs d'impôts différés
|19
|20
|Financements non courants
|1 759
|1 792
|Autres passifs financiers non courants
|36
|40
|Instruments dérivés passifs non courants
|57
|62
|Passifs non courants
|1 900
|1 942
|Provisions courantes
|2
|1
|Financements courants
|597
|510
|Dettes fournisseurs et autres créditeurs
|217
|226
|Autres passifs financiers courants
|9
|8
|Instruments dérivés passifs courants
|6
|1
|Autres passifs courants
|129
|103
|Passifs courants
|959
|850
|Total Passif
|3 972
|3 961
Tableaux des flux de trésorerie
|En millions d’euros
|S1 2025
|S1 2024
|Résultat opérationnel
|10
|29
|Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur
|57
|48
|Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels
|36
|2
|Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation
|-43
|-58
|Charge d’impôt payée
|-13
|-3
|Flux de trésorerie net généré par l'activité
|48
|17
|Flux net d'investissements financiers
|1
|53
|Flux net d'investissements corporels
|-115
|-219
|Flux net d'investissements incorporels
|-57
|-47
|Autres incidences des activités d'investissement
|0
|1
|Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
|-171
|-211
|Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia
|0
|0
|Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées
|0
|0
|Intérêts payés aux banques et obligataires
|-79
|-58
|Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés
|-7
|-4
|Encaissements liés aux emprunts et obligations
|388
|703
|Remboursements d'emprunts et d'obligations
|-312
|-412
|Autres incidences des activités de financement
|6
|-3
|Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements
|-4
|226
|Variation de la trésorerie nette
|-127
|32
|Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture
|360
|319
|Incidence des variations de change et autres mouvements
|-4
|-21
|Impact des activités abandonnées
|6
|0
|Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture
|235
|329
|A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
| Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
| Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
| Relations Presse
SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 85 36 85 11
1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).
2 Au cours du premier semestre 2025, Voltalia a engagé un processus d’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements. À fin juin 2025, les critères pour une qualification d’« activité non poursuivie » au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 a été retraité de l’activité Fourniture d’équipement. L’impact de cette activité est regroupé sur la ligne « Activité non poursuivie » au sein du Résultat net.
3 Un écrêtement consiste, pour un opérateur d’un réseau de transmission, à limiter le transport, pendant une période donnée, de tout ou partie du potentiel de production électrique d’une centrale, afin notamment de maintenir la stabilité du réseau de transmission.
4 Communiqué de SPRING du 4 septembre, relatif à la présentation SPRING.
5 Au cours du premier semestre 2025, Voltalia a engagé un processus d’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements. À fin juin 2025, les critères pour une qualification d’« activité non poursuivie » au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent, le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 a été retraité de l’activité Fourniture d’équipements. L’impact de cette activité est regroupé sur la ligne « Activité non poursuivie » au sein du Résultat net.
6 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).
7 Au cours du premier semestre 2024, le taux moyen EUR/BRL était de 5,49 contre 6,30 au premier semestre 2025.
8 Arrêt de la centrale hydraulique Oiapoque (Brésil).
9 Voir communiqué de presse du 23 juillet 2025, relatif au chiffre d’affaires du T2 2025, partie nouvelles annonces.
10 Services : Services aux clients tiers.
11 Macurure Brazil cession au premier semestre 2024 pour 3,7 millions d’euros.
12 Revamping de centrales renouvelables : rénovation et optimisation d’installations existantes afin d’augmenter leur performance, prolonger leur durée de vie et maximiser la production d’énergie.
13 Centrales mises en service en 2024 : Canudos, Karavasta et Helexia.
14 Dette nette / (dette nette + capitaux propres).
15 Karavasta et SSM3-6.
16 Sinammarry Biomasse Energie.
17 Communiqué du 13 mars 2025.
18 Communiqué du 24 juillet 2025.
19 Communiqué du 13 mars 2025.
20 Communiqué 4 septembre sur les conclusions du plan stratégique SPRING.
21 Communiqué sur le Plan de transformation SPRING du 4 septembre.
Pièce jointe