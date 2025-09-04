Voltalia lance SPRING :

Un plan de transformation pour une croissance durable et rentable

Recentrage sur ses activités principales

Amélioration de la performance grâce à l’efficacité et l’optimisation

Auto-financement de 300 à 400 MW par an entre 2026 et 2030

Retour à un résultat net positif à partir de 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, présente aujourd’hui son plan de transformation SPRING. S’appuyant sur les fondamentaux de Voltalia, ce plan définit une feuille de route claire autour de quatre leviers : un recentrage sur les activités et les géographies principales, un modèle opérationnel clarifié, une amélioration de la performance grâce à l’efficacité et à l’optimisation, une rentabilité renforcée et une création de valeur accrue

Aujourd’hui à 10h00 CET, la direction de Voltalia présentera les résultats du premier semestre 2025 et exposera les priorités stratégiques, les initiatives opérationnelles et les perspectives financières du plan SPRING. L’entreprise offrira une vision claire de l’évolution de sa stratégie commerciale et de ses résultats financiers associés, démontrant comment SPRING crée de la valeur pour l’ensemble des actionnaires.

L'événement comprendra une session en présentiel ainsi qu'une retransmission en direct.

UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE VERS 2030

Après avoir mené une revue stratégique approfondie depuis sa nomination en janvier dernier, Robert Klein, Directeur Général, présentera sa vision pour Voltalia à l’horizon 2030. Accompagné de Yoni Ammar, Directeur Général Adjoint, et de Sylvine Bouan, Directrice Financière Groupe, il exposera comment le plan SPRING transformera l'entreprise dans un environnement de marché en mutation, accélérera la création de valeur et générera des résultats autour de quatre leviers stratégiques :

Un recentrage sur les activités et géographies principales

sur les activités et géographies principales Une clarification du modèle opérationnel

du modèle opérationnel Une amélioration de la performance grâce à l’efficacité et à l’optimisation

grâce à l’efficacité et à l’optimisation Une rentabilité renforcée et une création de valeur accrue

En complément de ces leviers de transformation, Voltalia pourra s’appuyer sur des fondations solides pour atteindre sa trajectoire à l’horizon 2030, notamment :

Un historique éprouvé de projets en développement

Un portefeuille de contrats de vente d’électricité long terme et robustes

Une expertise mondiale reconnue sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du Développement, à la Construction, jusqu’à l’Exploitation-Maintenance

Une capacité démontrée à réaliser des projets complexes (hybrides et complexes de projets)1

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare :

« Avec SPRING, Voltalia franchit une étape décisive pour renforcer sa position de leader solide et durable dans les énergies renouvelables. Nous entrons dans une nouvelle phase : assurer une croissance autofinancée de 300 à 400 mégawatts par an jusqu’en 2030, tout en améliorant la rentabilité et l’efficacité, posant ainsi les bases de notre ambition à long terme. Je suis fier de lancer ce plan stratégique, qui transformera profondément notre entreprise, et je sais que je peux compter sur l’engagement et le talent de toutes nos équipes pour en faire un succès. »

Laurence Mulliez, Présidente de Voltalia, ajoute :

« Je suis ravie de partager ce moment clé avec nos investisseurs aujourd’hui. Sous la direction de Robert, le Conseil d’administration a pleinement confiance dans l’orientation stratégique de Voltalia et soutient ce plan, qui allie ambition et rigueur, et démontre sa capacité à créer de la valeur durable pour l’ensemble des actionnaires. En tant que représentante de l’actionnaire principal, je tiens également à réaffirmer que Voltalia demeure un actif stratégique pour nous. »

FEUILLE DE ROUTE SPRING : VERS UN LEADER PLUS FORT, PLUS CIBLÉ ET PLUS ENGAGÉ DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une activité recentrée sur les activités et géographies principales

Rééquilibrage de la présence géographique : concentrer les ressources sur un maximum de douze géographies les plus prometteuses, tout en se retirant des zones géographiques non stratégiques et en évaluant d'autres marchés en vue d'un rééquilibrage supplémentaire dans les mois à venir ;

Concentration dans trois technologies prioritaires : solaire, éolien terrestre et stockage par batterie ;

Renforcement de la stratégie de collaboration et du partage des risques par la mise en œuvre de partenariats, de plateformes de co-développement et de co-investissement, en s’appuyant sur notre expertise de développeur, afin d'accélérer la croissance tout en équilibrant la préservation du capital, la solidité du pipeline et la création de valeur ;

Recentrage sur les activités principales avec la cession des actifs non stratégiques ;

Les entrées de trésorerie à moyen terme correspondantes s'élèveraient à 300 à 350 millions d'euros, principalement entre 2026 et 2028. D'autre part, les économies de trésorerie récurrentes s'élèveraient à 35 millions d'euros par an à partir de 2026.

Un modèle opérationnel clarifié

Après une décennie de forte croissance dans le domaine des activités axées sur les clients tiers, création d'une filiale dédiée aux services de construction et de maintenance : clarifier les responsabilités, éviter les chevauchements et renforcer la compétitivité, car les activités de Services ont désormais atteint une taille critique nécessaire pour fonctionner avec une agilité accrue ;

La création d'une filiale dédiée permet à chaque activité de se concentrer sur ses points forts : l’activité Développement et Ventes d'énergie peut choisir les partenaires les plus compétitifs, tandis que l’activité Services peut cibler les contrats les plus rentables, même sur les marchés où Voltalia ne développe pas de projets ;

En conséquence, Voltalia mettra en place une nouvelle communication financière afin d'améliorer la mesure de la performance et de la rentabilité de ses principales activités : le développement, la Vente d'énergie et les activités de Services.

Amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation

Mise en œuvre d'un plan d'optimisation des coûts qui devrait permettre de réaliser une économie de trésorerie supplémentaire récurrente moyenne de 10 millions d'euros par an 2 à partir de 2026 ;

à partir de 2026 ; Donner la priorité aux projets matures et à fort potentiel dans le pipeline en développement, avec une mise en œuvre accélérée ;

Renforcement du processus de gestion de la construction ;

Améliorer la performance des actifs d'exploitation grâce à une optimisation systématique et à une gestion des actifs basée sur les données.

Amélioration de la rentabilité et création de valeur

Autofinancer notre croissance future avec pour objectif d'ajouter 300 à 400 MW par an grâce à la génération de trésorerie interne ;

Améliorer les marges EBITDA dans les Ventes d'énergie pour atteindre une fourchette de 70% à 72 % et dans les activités de Services pour atteindre une fourchette de 9% à 11 % d'ici 2030 ;

Renforcement du ratio dette/EBITDA (pour atteindre un ratio de dette nette sur EBITDA compris entre 7,5 et 8 d'ici 2030). Optimisation de la dette afin de renforcer le bilan ;

Ambition de résultat net positif à partir de 2026.

La mise en œuvre a déjà commencé, créant des conditions durables pour une croissance rentable et renforçant la position de Voltalia en tant que leader clé de la transition énergétique.

Les impacts financiers sont synthétisés en annexe.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

Sur la base de ses perspectives actuelles, Voltalia fixe aujourd'hui de nouveaux objectifs financiers à moyen terme :

Objectifs opérationnels et financiers 20273

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation;

Objectifs financiers : un EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie.

Objectifs opérationnels et financiers 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation ;

Objectifs financiers : marges d’EBITDA des Ventes d'énergie comprises entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9 % et 11 % d'ici 2030.

Objectifs de Mission

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027; 4

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027; 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027;

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027;

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues en 2030 d’ici 2030.

Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer 300 à 400 mégawatts par an entre 2026 et 2030 et prévoit de commencer à distribuer des dividendes à partir de 2028.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, le 22 octobre 2025 (après bourse)

PRINCIPAUX IMPACTS ATTENDUS DU PLAN DE TRANSFORMATION SPRING ENTRE 2026 ET 2030

PRINCIPAUX INDICATEURS IMPACT FINANCIER PERSPECTIVES Résultat & Croissance rentable Résultat net Résultat net >0 A partir de 2026 Objectif d’EBITDA 300-325 m€ 2027 EBITDA Ventes d’énergie 270-300 m€ 2027 Marge d’EBITDA Ventes d’énergie 70%-72% 2030 Services 9%-11% 2030 Distribution de dividende Montant à définir 2028 Flux de trésorerie & impact sur le capital Autofinancement 300-400 MW 2026-2030 Entrée de trésorerie (cessions, etc.) 300-350 m€ Entre 2026-2028 Economie de trésorerie / an 45 m€/an A partir de 2026 Stabilité financière long-terme Ratio dette nette/EBITDA Entre 7,5 et 8 2030

1 Projet hybride : projet combinant au moins deux sources d'énergie renouvelable. Complexe de projets : regroupement géographique de plusieurs projets ou actifs liés aux énergies renouvelables (par exemple, plusieurs parcs solaires ou éoliens situés à proximité les uns des autres), développés et exploités de manière coordonnée afin de partager les infrastructures, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité.

2 Les décisions seront mises en œuvre sous réserve du processus de consultation applicable conformément à la réglementation locale.

3 Anciens objectifs 2027 :

Plus de 5 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, dont environ 4,2 gigawatts en exploitation.

EBITDA normatif d'environ 475 millions d'euros, dont environ 430 millions d'euros provenant des Ventes d'énergie – L'EBITDA normatif correspond à l'EBITDA basé sur les ressources moyennes à long terme et un taux de change EUR/BRL égal à 5,50.

4 Anciens objectifs 2027 : Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 évités.

