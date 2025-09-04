CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)

4 SEPTEMBRE 2025

FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2031

FORVIA a procédé à une émission de 600 millions d’euros d’obligations senior à 5,375% à échéance 2031 (les « Obligations »).

L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, ce qui a permis à FORVIA d'augmenter le montant de l'émission à 600 millions d'euros. Les Obligations ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations pour financer le rachat des obligations liées au développement durable FORVIA au taux de 2,750 % et à échéance en 2027 (les « Obligations Liées au Développement Durable 2027 ») et/ou des obligations FORVIA au taux de 2,375 % arrivant à échéance en 2027 (les « Obligations Senior 2027 ») dans le cadre d'offres de rachat en numéraire (les « Offres de Rachat ») et de payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou les Obligations Senior 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des Obligations. Tout produit restant de l'offre des Obligations sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 15 septembre 2025

