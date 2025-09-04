Virtune meddelar att utvalda krypto-ETP:er nu finns tillgängliga för automatiskt och courtagefritt månadsspar

Stockholm, 4 september 2025 – Virtune meddelar idag att utvalda krypto-ETP:er inklusive för Bitcoin, Ethereum, XRP och Solana nu finns tillgängliga för månadsspar. Detta gör det enklare än någonsin för investerare att sätta upp ett långsiktigt, automatiskt och courtagefritt månadsspar i Bitcoin och andra kryptotillgångar.

Initiativet är en del av Virtunes arbete med att göra det så enkelt som möjligt att investera i kryptotillgångar. Genom att sätta upp ett månadssparande får investerare möjlighet att automatiskt investera i Virtunes ETP:er långsiktigt varje månad utan att behöva betala några courtageavgifter. Nordnet är den första plattformen att möjliggöra månadsspar i Virtunes krypto-ETP:er

Fördelar med månadssparande i Virtunes ETP:er som nu är tillgängligt hos Nordnet:

Courtagefritt sparande i utvalda Virtune-ETP:er

Automatiskt månadssparande

Exponering mot ledande kryptotillgångar som Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och Virtunes diversifierade kryptoindex-ETP:er

Trygg och säker struktur där samtliga produkter är 100% fysiskt backade av de underliggande kryptotillgångarna som förvaras hos Coinbase i cold-storage

Virtune är ett svenskt reglerat bolag

‘’Vi är mycket glada över att kunna erbjuda investerare i Norden möjligheten att sätta upp ett långsiktigt, automatiskt och courtagefritt månadssparande i Bitcoin och andra kryptotillgångar på ett säkert och reglerat sätt genom Virtunes ETP:er. Historiskt har det varit fördelaktigt att månadsspara i en kryptotillgång som Bitcoin, som kännetecknas av hög tillväxtpotential och hög volatilitet, även om detta naturligtvis inte är någon garanti för framtida avkastning. Genom månadssparande undviker man att försöka tajma marknaden och bygger istället upp en långsiktig exponering mot Bitcoin genom regelbunden ackumulering varje månad”, säger Christopher Kock, VD på Virtune.

Dessa produkter ingår i månadsspar:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK

Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR

Virtune Crypto Altcoin Index ETP



Månadssparandet är nu tillgängligt via Nordnets plattform i Sverige och Finland. Det går att ändra sitt sparande när som helst och dra nytta av långsiktig, regelbunden investering, utan courtageavgifter.



För mer information och för att komma igång med ditt månadssparande i Virtunes ETP:er, läs mer på denna länk: https://www.virtune.com/monthly-savings

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.