BIC: Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres D’Août 2025

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

D’Août 2025

Clichy, France – 04 septembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois d’août 2025 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 22/08/2025 11 936 55,1601 658 390,95 25/08/2025 5 869 54,8440 321 879,44 25/08/2025 1 297 54,8440 71 132,67 26/08/2025 1 605 53,9521 86 593,12 27/08/2025 3 305 53,9288 178 234,68 28/08/2025 10 000 53,6964 536 964,00 29/08/2025 10 000 53,8300 538 300,00 TOTAL 44 012 54,3373 2 391 494,86









Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025 Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

