ALK udvider den øverste ledelse med regionale nøglemarkeder

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret en beslutning om, at geografiske nøglemarkeder skal indgå i selskabets øverste ledelse, det såkaldte Executive Leadership Team (ELT), for at styrke eksekveringen af ALK’s strategi, Allergy+.

Fra 1. oktober 2025 vil ALK’s to primære geografiske markeder, Europa og Nordamerika, være direkte repræsenteret i ELT. Flora Beiche-Scholz – som på nuværende tidspunkt besidder stillingen som Senior Vice President for Europa – vil indtræde i ELT i en nyoprettet stilling som Executive Vice President (EVP) og øverste direktør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Europa. ELT vil ligeledes blive udvidet med en kommende Executive Vice President (EVP), den øverste direktør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Nordamerika. De to regioner har indtil nu været repræsenteret af EVP, kommerciel koncerndirektør Søren Niegel. For at sikre en smidig overgang vil direktørstillingen for Nordamerika blive varetaget af Søren Niegel, indtil en permanent løsning er på plads, hvorefter han vil forlade ALK efter gensidig aftale med den administrerende direktør og bestyrelsen. Der er iværksat en rekrutteringsproces.

Administrerende direktør Peter Halling siger: “Eksekveringen af Allergy+-strategien forløber planmæssigt, og vi viser fortsat god fremdrift med nye lanceringer og markedsudvidelser. Med lanceringen af tabletter til børn og adrenalinnæsesprayen i både Europa og Nordamerika vil en fortsat stærk forretningsmæssig eksekvering være afgørende. Der er klare overlap på produktniveau, men der er store forskelle i hver regions størrelse, muligheder og udfordringer, og vi har derfor besluttet, at disse strategisk vigtige regioner skal være en del af ledelsesteamet. Derudover vil området ’Internationale markeder’ referere direkte til mig”.

Flora Beiche-Scholz blev ansat i ALK som direktør for det tyske marked i 2012. ALK har i Tyskland under hendes ledelse gennemgået en omfattende transformation med mere end en fordobling i størrelse til nu at være ALK’s største enkeltmarked på globalt plan. I 2019 fik Flora Beiche-Scholz ansvaret for ALK’s tværeuropæiske forretningsområder som Senior Vice President, og hun har med succes sikret solid forretningsmæssig fremdrift og vækst. Flora Beiche-Scholz er tysk statsborger og har en kandidatgrad og Ph.d. i biologi fra Erlangen-universitetet i Tyskland.

Søren Niegel har siden 2012 været ansat i ALK som EVP og kommerciel koncerndirektør med ansvar for globalt salg og marketing.

Administrerende direktør Peter Halling siger: “Flora har været stærkt medvirkende til vores succes i Europa. Hun har stor erfaring med at skabe følgeskab og at eksekvere på forretningsstrategier, og hun har et internationalt perspektiv, som vil have stor værdi for ALK’s øverste ledelse. Vi byder hende velkommen på holdet.”

Han fortsætter: “Søren har gennem mere end 10 år bidraget markant til ALK’s overordnede ledelse og succes. Han spillede en afgørende rolle i forbindelse med tilpasningen af vores globale salg- og marketingaktiviteter, der understøttede etableringen af vores SLIT-tabletter som standardbehandling for mennesker med alvorlige respiratoriske allergier. Vi sætter utroligt stor pris på hans bidrag til ALK og ser frem til hans fortsatte indsats i den midlertidige stilling som EVP for kommercielle aktiviteter i Nordamerika.

ALK’s øverste ledelse består herefter af:

Peter Halling, President & CEO (administrerende direktør)

Claus Steensen Sølje, EVP & CFO (koncern- og finansdirektør)

Henriette Mersebach, EVP, R&D (koncerndirektør for forskning og udvikling)

Christian G. Houghton, EVP, Product Supply (produktionsdirektør)

Flora Beiche-Scholz, EVP, Commercial Operations Europe (Direktør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Europa)

Søren Niegel, EVP, Commercial Operations North America (Koncerndirektør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Nordamerika (midlertidig)

Lika Thiesen, EVP, Global People & Organisation (Direktør for HR)

Jacob Glenting, SVP, Global Strategy & Corporate Development & Global Marketing (Direktør for global strategi og forretningsudvikling og marketing)

Jan Engel, SVP, Global Quality (Global kvalitetsdirektør)



ALK-Abelló A/S

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.

