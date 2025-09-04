FEMSA controlará el 100% de OXXO Brasil

MONTERREY, México, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con Raízen, S.A. ("Raízen") para terminar amistosamente su Joint Venture en Brasil conocida como "Grupo Nós" que incluye tiendas de proximidad OXXO y tiendas de conveniencia Shell Select, lo que permitirá a ambas compañías enfocarse en sus respectivas estrategias de negocio. Según los términos del acuerdo, FEMSA conservará todas las tiendas OXXO en Brasil, así como el centro de distribución ubicado en Cajamar, São Paulo, mientras que Raízen conservará todas las tiendas de conveniencia Shell Select. Todos los demás activos y pasivos se asignarán entre Raízen y FEMSA según lo acordado en el acuerdo definitivo. La transacción será neutral en caja para ambas partes, y FEMSA asumirá la deuda existente y pendiente de Grupo Nós a la fecha de cierre.

OXXO Brasil es una prioridad estratégica dentro de la estrategia del negocio retail de FEMSA. El gran tamaño del mercado, su entorno de retail altamente fragmentado, y la alta relevancia de la propuesta de valor de OXXO para el consumidor brasileño presentan una oportunidad de crecimiento importante. FEMSA tiene como objetivo construir un negocio escalable y rentable enfocándose en la expansión acelerada de la base de tiendas, adaptando el formato OXXO a las necesidades de los consumidores locales, e impulsando el retorno del capital invertido a largo plazo mediante el crecimiento sostenido de los ingresos y la eficiencia operativa.

Desde su llegada a Brasil, FEMSA ha adaptado la oferta de OXXO para satisfacer las preferencias de los consumidores locales, introduciendo el concepto de la tienda de proximidad independiente en un mercado aún dominado por el comercio tradicional. Este enfoque aprovecha la baja penetración de los formatos de conveniencia modernos para brindar experiencias de retail estandarizadas y modernas a los consumidores brasileños.

“Apreciamos enormemente nuestra colaboración con Raízen, que ha sido fundamental para establecer la presencia de OXXO en Brasil", dijo José Antonio Fernández Garza, Director General de FEMSA Retail. "Al dar el siguiente paso para operar de forma independiente, seguimos totalmente comprometidos con el fortalecimiento y la expansión de OXXO en este dinámico mercado. Brasil sigue siendo un punto de enfoque clave en la estrategia de crecimiento de largo plazo de FEMSA.”

La finalización de la separación de las tiendas OXXO y las tiendas de conveniencia Shell Select está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que cierre en los próximos meses.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.