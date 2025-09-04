Matti Peltola nimitetty SATOn kiinteistöylläpidon johtajaksi

SATO Oyj, Lehdistötiedote 4.9.2025 klo 15.15

Matti Peltola on nimitetty SATOn kiinteistöylläpidon johtajaksi 25. elokuuta 2025 alkaen. Tehtävä on uusi ja vahvistaa entisestään SATOn osaamista kiinteistöhuollossa ja huoneistokorjauksissa – toiminnoissa, jotka näkyvät suoraan asukkaidemme arjessa.

Peltola siirtyi SATOon Y-Säätiöstä, jossa hän on työskennellyt viime vuodet kiinteistöpäällikkönä. Aiemmin hän on kerryttänyt monipuolista kokemusta kiinteistö- ja rakennusalalta työskennellessään muun muassa Caverionilla ja YIT:llä.

”Matilla on vahvaa teknistä osaamista sekä laaja kokemus kiinteistöylläpidon kehittämisestä. Se on mainio yhdistelmä, ja uskon, että pystymme hänen johdollaan parantamaan entisestään SATOkodeissa asuvien asukkaidemme asiakaskokemusta ja arjen sujuvuutta”, toteaa SATOn liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo ja jatkaa: ”Persoonaltaan Matti on innostunut ja päämäärätietoinen kehittäjä, jolla on kyky rakentaa yhteistyötä yli tiimirajojen. Hän tuo mukanaan paljon energiaa ja uusia näkökulmia SATOon.”

”Olen iloinen mahdollisuudesta liittyä SATOn ammattilaisten joukkoon. Jo ensimmäisten päivien kokemuksella olen huomannut, että mielikuvani SATOsta hyvähenkisenä, yhteen hiileen puhaltavana työyhteisönä pitää paikkansa. Haluan omalla työpanoksellani auttaa SATOa saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja ennen kaikkea varmistamaan asukkaidemme sujuvan arjen”, Matti toteaa.

Lisätietoja:

Elina Vaurasalo, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta, p. 020 134 4064, etunimi.sukunimi@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi

