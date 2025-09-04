Des caméras sont attendues pour la prise d’images complémentaires de l’installation Rogers TIFF 50 Timescape ce week-end à Yorkville.

TORONTO, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 5 au 7 septembre, Rogers ramène le TIFF à Yorkville, là où le festival a pris naissance, et crée l’installation TIFF50 Timescape qui permet de parcourir le passé du TIFF et d’explorer l’évolution du festival, à l’occasion de son 50e anniversaire, au moyen de contenu multimédia interactif, d’images d’archives et de divertissement, notamment une prestation de l’orchestre symphonique Casa Loma et de membres de l’E Street Band. L’événement est gratuit et ouvert au public.

Les médias sont attendus pour la prise d’images complémentaires et de photos du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre. Consultez les détails de la programmation et l’horaire complet ci-dessous.

Date : Le vendredi 5 septembre, de 16 h à 22 h (HE) * Les médias sont attendus pour la prise d’images complémentaires à 15 h (HE) avant l’ouverture au public. Le samedi 6 septembre, de 10 h à 22 h (HE) Le dimanche 7 septembre, de 11 h à 18 h (HE) Lieu : Rogers TIFF 50 Timescape : Avenue Yorkville entre l’avenue Hazelton et la rue Bellair Entrée et inscription des médias : Angle des avenues Yorkville et Hazelton Confirmez votre présence : Si vous souhaitez participer à l’événement avant l’ouverture publique, veuillez confirmer votre présence à Alessia.Staffieri@rci.rogers.com ou Charmaine.Khan@rci.rogers.com.

Horaire et détails de la programmation de Rogers TIFF 50 Timescape :

Vendredi 5 septembre

De 17 h à 17 h 30 Période de questions sur les courts métrages au TIFF : Céline Roustan, modératrice du TIFF, reçoit Will Navia, réalisateur de Jazz Infernal





De 18 h à 18 h 45 Orchestre symphonique Casa Loma et membres de l’E Street Band : Ozzie Melendez (trombone) et Anthony Almonte (chanteur/percussions)





De 19 h 15 à 20 h Orchestre symphonique Casa Loma et membres de l’E Street Band : Ozzie Melendez (trombone) et Anthony Almonte (chanteur/percussions)



Samedi 6 septembre

De 13 h 30 à 14 h Période de questions sur les courts métrages au TIFF : Céline Roustan, modératrice du TIFF, reçoit Kalainithan Kalaichelvan, réalisateur de Karupy





De 14 h 30 à 16 h Art en direct : JessGo





De 18 h à 18 h 45 Orchestre symphonique Casa Loma et membres de l’E Street Band : Ozzie Melendez (trombone) et Anthony Almonte (chanteur/percussions)





De 19 h 15 à 20 h Orchestre symphonique Casa Loma et membres de l’E Street Band : Ozzie Melendez (trombone) et Anthony Almonte (chanteur/percussions)



Dimanche 7 septembre