Stingray introduit Loupe Art sur LG Gallery+, offrant une galerie d’œuvres d’artistes du monde entier sur les téléviseurs LG

MONTRÉAL, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de son service Loupe Art en tant que partenaire principal sur le nouveau service LG Gallery+ de LG Electronics. Les propriétaires de téléviseurs LG peuvent maintenant découvrir une collection soigneusement sélectionnée d'œuvres d'art originales en haute résolution, réalisées par des artistes contemporains du monde entier.

Loupe Art est un service de programmation artistique proposant des œuvres authentiques, créées exclusivement par des artistes professionnels et sélectionnées par des experts pour créer l'ambiance parfaite. Le service exclut toute œuvre générée par l'IA ou provenant de banques d'images. La collection compte des centaines de créations dans des styles variés, allant de la photographie de paysage à la culture urbaine. Pour garantir une expérience renouvelée, de nouveaux artistes et de nouvelles œuvres sont ajoutés chaque trimestre.

Le contenu de Loupe Art s'intègre parfaitement aux fonctionnalités du service, permettant aux utilisateurs de définir les œuvres d'art comme veille d'écran ou en mode d'affichage permanent. La collection est mise en avant dans les catégories Beaux-Arts, Médias Numériques et Nouveaux Médias, Mode de Vie, et Culture et Patrimoine de LG.

« Nous sommes fiers de proposer la collection d'art authentique de Loupe Art sur le service LG Gallery+ », a déclaré Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Ce partenariat permet aux amateurs d'art et de design de transformer leur salon en une galerie personnelle. La combinaison de notre curation artistique et de la technologie innovante de LG offre une expérience ambiante véritablement immersive et inspirante. »

Développé sur la plateforme primée LG webOS, LG Gallery+ est accessible dans le monde entier. Une version gratuite est préinstallée sur les téléviseurs LG 2025 dans plus de 150 pays. Pour une expérience enrichie, une version complète avec du contenu premium est disponible par abonnement mensuel dans 23 marchés clés, incluant les États-Unis, la Corée du Sud et l'Europe, et sera bientôt étendue à d'autres régions.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) est un leader de l'innovation en matière de téléviseurs, d'audio et de plateformes intelligentes. L'entreprise est réputée pour ses téléviseurs OLED et QNED, qui, grâce à la plateforme webOS, offrent une expérience de divertissement supérieure. MS fournit également des solutions informatiques et d'affichage professionnelles (moniteurs, projecteurs, affichage numérique) visant à optimiser l'efficacité de ses clients. Pour en savoir plus sur LG, consultez le site www.LGnewsroom.com.