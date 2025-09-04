Der Staatssekretär des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate besucht die Niederlassung von Tellus Power Globe Holding Limited in Hongkong

IRVINE, Kalifornien, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited („Tellus Power” oder das Unternehmen) hatte die Ehre, Seine Exzellenz Eng Sharif Al Olama, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate, letzte Woche in seinen Büros in Hongkong willkommen zu heißen. Dieser hochrangige Besuch spiegelt die zukunftsorientierte Vision und das Engagement der VAE wider, internationale Partnerschaften zu stärken, die Energieeffizienz, saubere Mobilität und nachhaltige Infrastruktur fördern.

Während seines Besuchs besichtigte Seine Exzellenz Eng Al Olama die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen von Tellus Power, wo er über die neuesten Innovationen des Unternehmens im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge (EV) informiert wurde, darunter fortschrittliche Vehicle-to-Grid- (V2G) und Vehicle-to-Everything- (V2X) Technologien.

Der Besuch verdeutlichte auch die Fortschritte des in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Joint Ventures zwischen Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding und Sing Family Enterprise Group, das eine der ersten Produktionsstätten für EV-Ladegeräte im Nahen Osten errichten möchte. Diese Investition spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate wider, sich zu einem globalen Zentrum für fortschrittliche Energie- und Infrastrukturtechnologien zu entwickeln und gleichzeitig die lokale industrielle Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Seine Exzellenz Eng. Al Olama äußerte sich wie folgt: „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Besuch in den Büros von Tellus Power in Hongkong, wo wir vielversprechende Innovationen im Bereich nachhaltiger EV-Lösungen kennenlernen durften. Dieses Engagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukünftigen Zusammenarbeit und steht im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision, eine saubere und intelligente EV-Infrastruktur voranzutreiben.“

„Wir fühlen uns durch den Besuch von S.E. Eng Sharif Al Olama, dessen Führungsstärke und Weitsicht weiterhin Inspiration für Innovationen im Bereich nachhaltiger Infrastruktur sind, zutiefst geehrt“, so Yansong Li, Co-Founder von Tellus Power. „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf unserem Weg, EV-Ladegeräte „Made in UAE“ anzubieten und die Emirate als führenden Anbieter fortschrittlicher Energielösungen für die Region und darüber hinaus zu positionieren.“

Die Unterstützung durch das Ministerium für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate unterstreicht das Engagement des Landes für zukunftsfähige, nachhaltige Lösungen. Die Nahost-Abteilung von Tellus Power freut sich darauf, ihre Partnerschaft mit verschiedenen Interessengruppen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortzusetzen, um den Übergang zu saubereren, intelligenteren und besser vernetzten Mobilitätsökosystemen zu beschleunigen.

Über Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited („Tellus Power” oder das „Unternehmen”) ist ein globaler Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen liefert ROI-orientierte Ladeinfrastruktur, die auf langfristige Rentabilität und betriebliche Effizienz ausgelegt ist. Tellus Power nutzt sein globales Fachwissen, um fortschrittliche und zuverlässige Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge bereitzustellen und so die flächendeckende Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

