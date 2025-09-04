Subsecretario del Ministerio de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos visita las oficinas de Tellus Power Globe Holding Limited en Hong Kong

IRVINE, California, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" o la Empresa) tuvo el honor de recibir la semana pasada a Su Excelencia el Ing. Sharif Al Olama, Subsecretario del Ministerio de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en sus oficinas de Hong Kong la semana pasada. Esta visita de alto nivel refleja la visión futura y el compromiso de los EAU para fortalecer las alianzas internacionales que promueven la eficacia energética, la movilidad limpia y la infraestructura sostenible.

Durante su visita, S. E. Ing. Al Olama recorrió las instalaciones de investigación y desarrollo de Tellus Power, donde obtuvo información sobre las últimas innovaciones de la empresa en la carga de vehículos eléctricos (EV), incluyendo tecnologías avanzadas de Vehicle-to-Grid (V2G) y Vehicle-to-Everything (V2X).

La visita también destacó el progreso de la empresa conjunta con sede en los Emiratos Árabes Unidos entre Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding y Sing Family Enterprise Group, que aspira a establecer una de las primeras instalaciones de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos en el Medio Oriente. Esta inversión refleja la visión de los EAU de convertirse en un centro global de tecnologías avanzadas de energía e infraestructura, al mismo tiempo que apoya el desarrollo industrial local y la creación de empleos.

S. E. Ing. Al Olama dijo: “Estoy muy contento con nuestra visita a las oficinas de Tellus Power en Hong Kong, donde presenciamos innovaciones prometedoras en soluciones de vehículos eléctricos sostenibles. Este compromiso marca un paso valioso hacia la cooperación futura, alineándose con nuestra visión compartida para avanzar en la infraestructura de vehículos eléctricos limpios e inteligentes".

“Nos sentimos profundamente honrados por la visita de S. E. Ing. Sharif Al Olama, cuyo liderazgo y visión continúan inspirando la innovación en infraestructura sostenible", dijo Yansong Li, cofundador de Tellus Power. "Esta colaboración marca un hito en nuestro camino hacia la entrega de cargadores para VE ‘Hechos en EAU’ y en el posicionamiento de los Emiratos como líder en soluciones energéticas avanzadas para la región y más allá".

El apoyo del Ministerio de Energía e Infraestructura de los EAU subraya la dedicación de la nación para impulsar soluciones sostenibles y preparadas para el futuro. La división de Oriente Medio de Tellus Power espera continuar su asociación con varias partes interesadas en los Emiratos Árabes Unidos para acelerar la transición hacia ecosistemas de movilidad más limpios, inteligentes y conectados.

Acerca de Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" o la "Empresa") es un fabricante global de cargadores para vehículos eléctricos. La empresa ofrece una infraestructura de carga impulsada por el retorno sobre la inversión (ROI) y diseñada para una rentabilidad y eficacia operativa a largo plazo. Aprovechando la experiencia global, Tellus Power ofrece una infraestructura avanzada y confiable para la carga de vehículos eléctricos (EV) para apoyar la adopción masiva de los vehículos eléctricos.

