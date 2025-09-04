Le sous-secrétaire du ministère de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis visite les bureaux de Tellus Power Globe Holding Limited à Hong Kong

IRVINE, Californie, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited (« Tellus Power » ou la société) a eu l’honneur d’accueillir Son Excellence Sharif Al Olama, ingénieur et sous-secrétaire du ministère de l’Énergie et des Infrastructures, dans ses bureaux de Hong Kong la semaine dernière. Cette visite de haut niveau reflète la vision prospective des Émirats arabes unis et leur engagement à renforcer les partenariats internationaux en faveur de l’efficacité énergétique, de la mobilité propre et des infrastructures durables.

Au cours de sa visite, S.E. Al Olama a visité les installations de recherche et développement de Tellus Power, où il a été informé des dernières innovations de l’entreprise en matière de recharge des véhicules électriques (VE), notamment les technologies avancées Vehicle-to-Grid (V2G) et Vehicle-to-Everything (V2X).

Cette visite a également permis de mettre en avant les progrès réalisés par la coentreprise basée aux Émirats arabes unis entre Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding et Sing Family Enterprise Group, qui aspire à créer l’une des premières usines de fabrication de chargeurs pour véhicules électriques au Moyen-Orient. Cet investissement reflète la volonté des Émirats arabes unis de se positionner comme une plaque tournante mondiale des technologies de pointe dans les domaines de l’énergie et des infrastructures, tout en soutenant le développement industriel local et la création d’emplois.

S.E. Al Olama a déclaré : « Je suis ravi de notre visite dans les bureaux de Tellus Power à Hong Kong, où nous avons pu découvrir des innovations prometteuses en matière de solutions durables pour les véhicules électriques. Cet engagement marque une étape importante vers une future coopération, alignée avec notre vision commune visant à faire progresser les infrastructures propres et intelligentes pour les véhicules électriques. »

« Nous sommes particulièrement honorés de la visite de Son Excellence Sharif Al Olama, dont le leadership et la vision continuent d’inspirer l’innovation dans le domaine des infrastructures durables », a déclaré Yansong Li, cofondateur de Tellus Power. « Cette collaboration marque un tournant majeur dans notre démarche visant à commercialiser des chargeurs pour véhicules électriques « Made in UAE » et à positionner les Émirats comme un leader dans le domaine des solutions énergétiques de pointe pour la région et au-delà. »

Le soutien apporté par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis souligne l’engagement du pays à promouvoir des solutions durables et tournées vers l’avenir. La division Moyen-Orient de Tellus Power se réjouit de poursuivre son partenariat avec divers acteurs aux Émirats arabes unis afin d’accélérer la transition vers des écosystèmes de mobilité plus propres, plus intelligents et plus connectés.

