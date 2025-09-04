תת שר האנרגיה והתשתיות של איחוד האמירויות הערביות ביקר במשרדי Tellus Power Globe Holding Limited בהונג קונג

אירווין, קליפורניה, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" או "החברה") התכבדה לקבל את פניו של אינג' שריף אל עולאמה (Sharif Al Olama), תת שר משרד האנרגיה והתשתיות של איחוד האמירויות הערביות, למשרדיה בהונג קונג בשבוע שעבר. הביקור בדרג הגבוה משקף את החזון והמחויבות של איחוד האמירויות לחיזוק שותפויות בינלאומיות המקדמות יעילות אנרגטית, ניידות נקייה ותשתיות בנות קיימא.

במהלך ביקורו, אינג' אל עולאמה סייר במתקני המחקר והפיתוח של Tellus Power, שם הוא קיבל תדרוך על החידושים האחרונים של החברה בטעינת רכב חשמלי (EV), כולל טכנולוגיות מתקדמות של Vehicle-to-Grid (V2G) ו- (Vehicle-to-Everything (V2X.

הביקור הדגיש גם את התקדמות המיזם המשותף שבסיסו באיחוד האמירויות בין Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding ו-Sing Family Enterprise Group, השואפת להקים את אחד ממתקני ייצור מטעני EV הראשונים במזרח התיכון. השקעה זו משקפת את החזון של איחוד האמירויות להפוך למרכז עולמי לטכנולוגיות אנרגיה ותשתיות מתקדמות, תוך תמיכה בפיתוח תעשייתי מקומי ויצירת מקומות עבודה.

אינג' אל עולאמה אמר: "אני מרוצה מהביקור שלנו במשרדי Tellus Power בהונג קונג, שם היינו עדים לחידושים מבטיחים בפתרונות EV ברי קיימא. מעורבות זו מסמנת צעד חשוב לקראת שיתוף פעולה עתידי, העולה בקנה אחד עם החזון המשותף שלנו לקידום תשתית EV נקייה וחכמה".

"אנו גאים מאוד בביקורו של אינג' שריף אל עולאמה, שמנהיגותו וחזונו ממשיכים לעורר חדשנות בתשתיות בנות קיימא", אמר יאנסונג לי (Yansong Li), מייסד שותף של Tellus Power ."שיתוף פעולה זה מסמן ציון דרך במסע שלנו לאספקת מטעני EV 'תוצרת איחוד האמירויות' ולמצב את האמירויות כמובילה בפתרונות אנרגיה מתקדמים לאזור ומעבר לו".

התמיכה של משרד האנרגיה והתשתיות של איחוד האמירויות מדגישה את מסירותה של המדינה לקדם פתרונות ברי קיימא מוכנים לעתיד. חטיבת המזרח התיכון של Tellus Power מצפה להמשיך את השותפות שלה עם בעלי עניין שונים באיחוד האמירויות כדי להאיץ את המעבר למערכות אקולוגיות ניידות נקיות, חכמות ומחוברות יותר.

אודות Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" או "החברה") היא יצרנית עולמית של מטענים לרכב חשמלי. החברה מספקת תשתית טעינה מונעת ROI המיועדת לרווחיות ויעילות תפעולית לטווח ארוך. תוך מינוף המומחיות הגלובלית, Tellus Power מספקת תשתית טעינת EV מתקדמת ואמינה כדי לתמוך באימוץ נרחב של כלי רכב חשמליים.

ליצירת קשר עם החברה

Caitlin McCann

cmccann@telluspowergroup.com

למידע נוסף – מדיה

Jessica Starman, MBA

hello@telluspowergroup.com

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edd98a1b-4e05-48b5-968c-f28b9bac5bdd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daabfe75-f0b6-4409-ba5c-c66378fde7b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2063883-6ca3-4447-bb25-b8bdb7003a34

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9f5f8fa-564e-407b-b022-b21c33a221cf