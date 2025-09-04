Wakil Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Mengunjungi Kantor Tellus Power Globe Holding Limited di Hong Kong

IRVINE, California, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” atau Perusahaan) merasa terhormat dapat menyambut Yang Mulia Insinyur Sharif Al Olama, Wakil Menteri Energi dan Infrastruktur UEA ke kantornya di Hong Kong minggu lalu. Kunjungan tingkat tinggi mencerminkan visi yang berfokus ke masa depan dan komitmen UEA untuk memperkuat kemitraan internasional yang memajukan efisiensi energi, mobilitas bersih, dan infrastruktur berkelanjutan.

Selama kunjungannya, Yang Mulia Insinyur Sharif Al Olama meninjau fasilitas penelitian dan pengembangan milik Tellus Power, di mana beliau menerima penjelasan mengenai inovasi terbaru perusahaan dalam pengisian daya kendaraan listrik (EV), termasuk teknologi canggih Vehicle-to-Grid (V2G) dan Vehicle-to-Everything (V2X).

Kunjungan tersebut juga menyoroti kemajuan usaha patungan (joint venture) yang berbasis di UEA antara Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding, dan Sing Family Enterprise Group, yang berambisi untuk mendirikan salah satu fasilitas manufaktur pengisi daya EV pertama di Timur Tengah. Investasi ini mencerminkan visi UEA untuk menjadi pusat global bagi teknologi energi dan infrastruktur canggih sekaligus juga mendukung pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Yang Mulia Insinyur Sharif Al Olama mengatakan: “Saya senang dapat berkunjung ke kantor Tellus Power di Hong Kong, tempat kami menyaksikan inovasi menjanjikan dalam solusi EV yang berkelanjutan. Interaksi ini menandai langkah strategis menuju kolaborasi di masa depan yang sejalan dengan visi bersama kami untuk memajukan pengembangan infrastruktur EV yang bersih dan cerdas.”

“Kami merasa terhormat menerima kunjungan Yang Mulia Insinyur Sharif Al Olama, dengan kepemimpinan dan visinya yang terus menginspirasi inovasi di bidang infrastruktur berkelanjutan,” ujar Yansong Li, Pendiri Bersama (Co-Founder) Tellus Power. “Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kami untuk menghadirkan pengisi daya EV ‘Made in UAE’ sekaligus menempatkan Uni Emirat Arab sebagai pemimpin dalam solusi energi canggih untuk kawasan ini dan di luar kawasan ini."

Dukungan Kementerian Energi dan Infrastruktur UEA menegaskan komitmen negara ini dalam mendorong terciptanya solusi berkelanjutan yang siap menjawab kebutuhan masa depan. Divisi Timur Tengah Tellus Power menantikan kelanjutan kemitraannya dengan berbagai pemangku kepentingan di UEA untuk mempercepat transisi menuju ekosistem mobilitas yang lebih bersih, cerdas, dan terhubung.

Tentang Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” atau “Perusahaan”) adalah produsen pengisi daya kendaraan listrik global. Perusahaan ini menghadirkan infrastruktur pengisian daya berbasis ROI yang didesain untuk profitabilitas jangka panjang dan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan keahlian global, Tellus Power menghadirkan infrastruktur pengisian daya EV canggih dan dapat dipercaya untuk mendukung adopsi kendaraan listrik secara meluas.

