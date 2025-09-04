UAEエネルギーインフラ省次官、テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッド (Tellus Power Globe Holding Limited) の香港事務所を訪問

カリフォルニア州アーバイン発, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッド (以下「テルス・パワー」または「同社」) は先週、UAEエネルギーインフラ省次官のシャリフ・アル・オラマ閣下・エンジニア (His Excellency Eng Sharif Al Olama) を香港事務所にお迎えできたことを光栄に思う。 この高官来訪は、エネルギー効率、クリーンモビリティ、持続可能なインフラを推進する国際的なパートナーシップを強化するというUAEの前向きなビジョンとコミットメントを反映している。

ご訪問中、アル・オラマ閣下・エンジニアはテルス・パワーの研究開発施設を視察され、先進的なヴィークル・ツー・グリッド (Vehicle-to-Grid: V2G) やヴィークル・ツー・エヴリシング (Vehicle-to-Everything: V2X) 技術をはじめとした、電気自動車 (EV) 充電における同社の最新の技術革新について説明を受けられた。

このご訪問ではまた、中東初のEV充電装置製造施設のひとつを設立することを目指す、テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッド、ビンヘンディ・ホールディング (BinHendi Holding)、シング・ファミリー・エンタープライズ・グループ (Sing Family Enterprise Group) の、UAEを拠点とする合弁事業の進捗状況も紹介された。 この投資は、先進的なエネルギーとインフラ技術の世界的なハブになり、同時に地元の産業開発と雇用創出を支援するというUAEのビジョンを反映している。

アル・オラマ閣下・エンジニアは次のように述べられた。「テルス・パワーの香港事務所を訪れ、持続可能なEVソリューションにおける有望なイノベーションを目の当たりにできたことを嬉しく思います。 今回の訪問は、クリーンでスマートなEVインフラを発展させるという我々の共通のビジョンに沿ったものであり、将来の協力に向けた貴重な一歩となりました。」

テルス・パワーの共同創業者であるヤンソン・リー (Yansong Li) は次のように述べている。「シャリフ・アル・オラマ閣下・エンジニアのご来訪をたいへん光栄に思っています。閣下のリーダーシップとビジョンは、持続可能なインフラにおける革新を鼓舞し続けています。 この協業は、『メイドインUAE』のEV充電装置を提供し、首長国連邦を地域内外の先進的エネルギーソリューションのリーダーとして位置づけるという当社の道程におけるマイルストーンとなります。」

UAEエネルギーインフラ省の支援は、将来を見据えた持続可能な解決策の推進を同国が重視していることを裏付けている。 テルス・パワーの中東部門は、UAEの様々なステークホルダーとのパートナーシップを継続し、よりクリーンでスマートな、より接続されたモビリティエコシステムへの移行を加速させることを楽しみにしている。

テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッドについて

テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッド (「テルス・パワー」または「同社」) は、電気自動車 (EV) 用充電器の世界的メーカーである。 同社は、長期的な収益性と運用効率を実現するために設計された、投資収益率 (ROI) 重視の充電インフラを提供している。 テルス・パワーは、世界的な専門知識を活かして高度かつ信頼性の高いEV充電インフラを提供し、電気自動車の普及を支援している。

