아랍에미리트 에너지·인프라부 차관, Tellus Power 홍콩 본사 방문

캘리포니아주 어바인, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited (이하 “Tellus Power” 또는 “회사”)는 지난주 아랍에미리트 에너지·인프라부의 샤리프 알 올라마(Eng Sharif Al Olama) 차관이 홍콩 본사를 방문해 이를 영광스럽게 맞이했다고 발표했다. 이번에 이루어진 고위급 방문은 에너지 효율, 친환경 모빌리티, 지속가능 인프라 발전을 위한 국제 파트너십 강화에 대한 UAE의 미래 지향적 비전과 확고한 의지를 보여준다.

방문 기간 동안 Al Olama 차관은 Tellus Power의 연구개발 시설을 둘러보며, 차세대 전력망 연계(V2G, Vehicle-to-Grid) 및 차량-사물 연계(V2X, Vehicle-to-Everything) 기술을 포함한 회사의 최신 전기차(EV) 충전 혁신 기술에 대한 설명을 받았다.

또한 이번 방문에서는 Tellus Power, BinHendi Holding, Sing Family Enterprise Group 간의 UAE 합작 투자 프로젝트 진척 상황도 주목받게 되었다. 이 프로젝트는 중동 최초의 EV 충전기 제조 시설 중 하나 설립을 목표로 하고 있으며, 이는 UAE가 첨단 에너지 및 인프라 기술의 글로벌 허브로 자리매김하겠다는 비전과 더불어 현지 산업 발전과 일자리 창출을 지원한다는 점에서 큰 의미를 가지고 있다.

Al Olama 차관은 “홍콩에 위치한 Tellus Power 본사를 방문해 지속가능한 전기차(EV) 솔루션 분야의 유망한 혁신을 직접 확인할 수 있어 매우 기쁘다. 이번 교류는 청정하고 스마트한 EV 인프라 발전을 위한 공동 비전에 부합하는 중요한 협력의 발걸음”이라고 강조했다.

Tellus Power 공동창업자인 Yansong Li는 “지속가능 인프라 혁신을 이끌어가는 Al Olama 차관의 리더십과 비전에 깊은 영감을 받고 있다. 이번 협력은 ‘Made in UAE’ EV 충전기를 공급하고, 아랍에미리트를 지역과 그 너머에서 첨단 에너지 솔루션의 선도국으로 자리매김하는 여정에 있어 하나의 이정표가 될 것이다”라고 밝혔다.

UAE 에너지·인프라부의 지원은 국가가 미래 지향적이고 지속가능한 솔루션 추진에 전념하고 있음을 잘 보여준다. Tellus Power의 중동 사업 부문은 앞으로도 UAE 내 다양한 이해관계자들과의 파트너십을 이어가며, 더 청정하고 스마트하며 상호 연결된 모빌리티 생태계로의 전환을 가속화해 나갈 예정이다.

Tellus Power Globe Holding Limited 소개

Tellus Power Globe Holding Limited (이하 “Tellus Power” 또는 “회사”)는 글로벌 전기차 충전기 제조업체이다. 회사는 장기적인 수익성과 운영 효율성을 목표로 설계된 ROI 기반 충전 인프라를 제공한다. Tellus Power는 전 세계적인 전문성을 바탕으로, 첨단이면서도 신뢰할 수 있는 EV 충전 인프라를 구축하여 전기차의 광범위한 보급과 채택을 지원하고 있다.

