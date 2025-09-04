Subsecretário do Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos Visita Escritórios da Tellus Power Globe Holding Limited em Hong Kong

IRVINE, Califórnia, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” ou a Empresa) teve a honra de receber Sua Excelência Eng. Sharif Al Olama, Subsecretário do Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, nos seus escritórios de Hong Kong na semana passada. A visita de alto nível reflete a visão de futuro dos Emirados Árabes Unidos e o compromisso de fortalecer parcerias internacionais que promovam a eficiência energética, a mobilidade limpa e a infraestrutura sustentável.

Durante sua visita, S.Ex.ª Eng Al Olama visitou as instalações de pesquisa e desenvolvimento da Tellus Power, onde foi informado sobre as mais recentes inovações da empresa em carregamento de veículos elétricos (EV), incluindo as avançadas tecnologias Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Everything (V2X).

A visita também destacou o progresso da joint venture baseada nos Emirados Árabes Unidos entre a Tellus Power Globe Holding Limited, a BinHendi Holding e o Sing Family Enterprise Group, que visa estabelecer uma das primeiras instalações de fabricação de carregadores de veículos elétricos no Oriente Médio. Esse investimento reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global de tecnologias avançadas de energia e infraestrutura, além de apoiar o desenvolvimento industrial e a criação de empregos local.

S.Ex.ª Eng. Al Olama disse: “Estou satisfeito com a nossa visita aos escritórios da Tellus Power em Hong Kong, onde observamos inovações promissoras nas soluções sustentáveis de VE. Este compromisso marca um passo valioso para a cooperação futura, alinhando-se com a nossa visão partilhada para o avanço de infraestruturas limpas e inteligentes para veículos elétricos.”

“Estamos profundamente honrados com a visita de S.Ex.ª Eng Sharif Al Olama, cuja liderança e visão continuam a inspirar inovação em infraestrutura sustentável”, disse Yansong Li, cofundador da Tellus Power. “Esta colaboração é um marco da nossa jornada de entregar carregadores de veículos elétricos ‘Made in UAE’ e posicionar os Emirados como líder de soluções avançadas de energia para a região e além.”

O apoio do Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos ressalta a dedicação do país em impulsionar soluções sustentáveis e preparadas para o futuro. A divisão do Oriente Médio da Tellus Power pretende dar continuidade com a sua parceria com várias partes interessadas nos Emirados Árabes Unidos para acelerar a transição para ecossistemas de mobilidade mais limpos, inteligentes e conectados.

Sobre a Tellus Power Globe Holding Limited

A Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” ou a “Empresa”) é uma fabricante global de carregadores de veículos elétricos. A Empresa oferece infraestrutura de carregamento orientada por ROI projetada para rentabilidade a longo prazo e eficiência operacional. A Tellus Power utiliza sua experiência global para oferecer infraestrutura de carregamento de veículos elétricos avançada e confiável para apoiar a adoção generalizada de veículos elétricos.

