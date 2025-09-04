Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

VALLOUREC
Société anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 4 768 147,86 €
Siège social : 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon
552 142 200 RCS Nanterre

Meudon, le 4 septembre 2025,

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

DateNombre total
d'actions en circulation		Nombre total
de droits de vote théoriques (1)		Nombre total
de droits de vote nets (2)
31 août 2025238 391 214234 359 146233 880 662
31 juillet 2025238 391 214234 359 146233 584 162
30 juin 2025238 391 214234 359 146233 321 151
31 mai 2025238 362 191234 359 146234 059 146
30 avril 2025238 358 136234 253 093234 253 093
31 mars 2025238 139 535234 034 492234 034 492
28 février 2025238 084 623233 993 941233 993 941
31 janvier 2025238 084 623233 966 259233 966 259
31 décembre 2024238 084 623233 917 225233 917 225
30 novembre 2024238 052 129231 123 100231 123 100
31 octobre 2024238 052 129231 051 893231 051 893
30 septembre 2024237 784 309230 304 541230 304 541
31 août 2024237 784 309230 244 702230 244 702
31 juillet 2024237 784 309229 947 719229 947 719
30 juin 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
31 mai 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
30 avril 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
31 mars 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
29 février 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
31 janvier 2024 237 271 828229 877 070229 769 402
31 décembre 2023 237 271 828229 877 070229 769 402
30 novembre 2023236 781 727229 386 969229 279 301
31 octobre 2023236 781 727229 386 969229 279 301
30 septembre 2023236 635 229229 240 471229 132 803
31 août 2023236 619 061229 240 471229 132 803
31 juillet 2023236 619 061229 240 471229 132 803
30 juin 2023235 532 187229 240 471229 132 803
31 mai 2023 231 777 627229 228 999229 080 116
30 avril 2023 231 777 627229 228 999229 080 116
31 mars 2023 231 777 627229 228 999229 080 116
28 février 2023 231 777 627229 228 999229 080 116
31 janvier 2023 231 777 627229 228 999229 080 116
31 décembre 2022 231 777 627229 228 999229 080 116
30 novembre 2022231 777 627229 228 999229 080 116
31 octobre 2022231 777 627229 228 999229 080 116
30 septembre 2022228 928 428228 928 428228 779 545
31 août 2022228 928 428228 928 428228 779 545
31 juillet 2022228 928 428228 928 428228 779 545
30 juin 2022228 928 428228 928 428228 779 502
31 mai 2022228 928 428228 928 428228 740 763
30 avril 2022228 928 428228 928 428228 740 763
31 mars 2022228 928 428228 928 428228 740 763
28 février 2022228 928 428228 928 428228 740 763
31 janvier 2022228 928 428228 928 428228 740 763
31 décembre 2021228 928 428228 928 428228 740 763
30 novembre 2021228 928 428228 928 428228 740 763
31 octobre 2021228 928 428228 928 428228 740 763
30 septembre 2021228 928 428228 928 428228 740 763
31 août 2021228 928 428228 928 428228 740 763
31 juillet 2021228 928 428228 928 428228 714 160
30 juin 2021228 928 428228 928 428228 914 031
31 mai 202111 449 69411 811 81011 797 413
30 avril 202111 449 69411 811 77211 790 691
31 mars 202111 449 69411 811 66211 810 581
28 février 202111 449 69411 809 47311 808 392
31 janvier 202111 449 69411 809 65211 808 571
31 décembre 202011 449 69411 810 45611 809 375
30 novembre 202011 449 69411 809 70811 808 627
31 octobre 202011 449 69411 809 92911 808 848
30 septembre 202011 449 69411 809 87711 808 796
31 août 202011 449 69411 792 31711 791 236
31 juillet 202011 449 69411 792 29111 791 210

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (auto-détention, contrat de liquidité etc…) mais excluent les actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué à titre d’information.

Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Informations réglementées » : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/informations-reglementees

