OSE Immunotherapeutics : une stratégie claire, une gouvernance équilibrée, un cap affirmé vers la création de valeur

NANTES, France – 4 septembre 2025, 6 p.m. CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) réaffirme, à l’approche de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’« Assemblée Générale »), sa vision stratégique de création de valeur : bâtir des solutions innovantes en immuno-oncologie et immuno-inflammation en s’appuyant sur la solidité de son portefeuille différencié, une plateforme de recherche de pointe et une gouvernance stable et équilibrée afin de garantir la continuité de ses engagements scientifiques, financiers et humains.

Stratégie OSE 2025-2028 : poursuivre la trajectoire de croissance portée par les fondamentaux qui ont fait la force de l’entreprise

Continuer à développer un pipeline équilibré entre des actifs partenarisés et des produits développés en propre comme Tedopi® (oncologie) et Lusvertikimab (inflammation), positionnés sur des indications à fort besoin médical ;

Poursuivre ses programmes de recherche innovants dans le domaine de l’immunothérapie de pointe pour réalimenter son portefeuille de produits et de partenariats ;

Assurer un financement équilibré, rigoureux et différencié selon la maturité des actifs avec pour priorité d’accompagner le développement de la Phase 3 de Tedopi® en cours depuis septembre 2024 et de l’étude complémentaire de Phase 2b pour Lusvertikimab ;

S’appuyer sur une gouvernance stable et équilibrée d’experts du domaine pharmaceutique et financier.

Cette trajectoire responsable vise à générer des jalons cliniques de valeur majeurs en 2026, 2027 et 2028 pour les deux programmes phares d’OSE. Elle s’appuie sur une réalité stratégique : le marché privilégie aujourd’hui des actifs différenciés, matures et soutenus par des données cliniques solides générées à partir d’une formulation pharmaceutique prête à la commercialisation (ex. sous-cutanée pour les anticorps en inflammation).

Les plans de développement de la Société (Phase 2b Lusvertikimab et Phase 3 Tedopi®) sont bâtis pour répondre à ces enjeux et aux attentes des futurs partenaires. Dans ce contexte, la continuité de cette dynamique est essentielle, alors qu’OSE entre dans une phase clé d’accélération, de création de valeur pour les patients et de recherche de partenaires stratégiques, toujours avec l’objectif de préserver et maximiser la valeur pour les actionnaires.

Assemblée Générale 2025 : choisir entre deux trajectoires, deux visions opposées

Le projet alternatif proposé par un groupe d’actionnaires minoritaires agissant de concert reprend un modèle déjà appliqué entre 2015 et 20221, lorsqu’ils étaient aux commandes : concentrer l’essentiel des ressources sur un seul actif, Tedopi®, sans feuille de route claire pour Lusvertikimab. Une stratégie risquée qui repose sur un partenariat hypothétique, sans garantie de concrétisation en l’absence de nouvelles données. La Société rappelle qu’il est de sa responsabilité d’assurer la continuité d’exploitation, de finaliser le financement de la Phase 3 de Tedopi® et de poursuivre la valorisation du programme Lusvertikimab. Sans alternative stratégique crédible dans leur approche, la visibilité financière de la Société serait compromise dès 2026.

OSE aujourd’hui n’est plus l’OSE « d’hier». La trajectoire d’OSE 2025-2028, c’est une trajectoire scientifique validée et à l’écoute des attentes des partenaires, une feuille de route claire et ambitieuse centrée sur ses deux actifs les plus avancés et une optionnalité stratégique, en phase avec les standards industriels, cliniques et financiers d’aujourd’hui. OSE « d’hier », c’est le retour à un modèle dépassé centré sur le risque d’un seul actif, sans diversification ni relais de croissance, dans un environnement de marché qui a depuis radicalement changé, en particulier pour l’immuno-oncologie.

Préserver une gouvernance équilibrée et cohérente

OSE prend acte de la demande d’ajout de résolutions par ce groupe d’actionnaires minoritaires, visant maintenant à révoquer l’intégralité des administrateurs actuels pour prendre le contrôle total du Conseil d’administration2, alors qu’ils ne détiennent que 20% du capital. La Société estime que cette recomposition brutale au profit d’un conseil d’administration portant une stratégie risquée reposant sur un hypothétique financement non-dilutif, ferait peser un risque grave sur l’exécution et la continuité des programmes, des partenariats en cours et la confiance des équipes, des partenaires et des investisseurs.

A ce titre, les incohérences majeures entre ces projets de résolutions et la position exprimée publiquement en début de semaine par ces mêmes actionnaires témoignent d’une approche opportuniste, centrée sur des intérêts particuliers. Elles interrogent sur la cohérence de leur projet et laissent présager d’une instabilité particulièrement inadaptée et inquiétante sur des sujets stratégiques cruciaux pour la Société.

OSE rappelle que le Conseil d’administration actuel a proposé le 25 août dernier l’intégration de deux administrateurs issus de ce groupe concertiste (soit 25% des sièges) pour refléter la diversité actionnariale dans un cadre équilibré, responsable et conforme aux standards de gouvernance.

Prochaines étapes clés :

8 septembre 2025 : audience sur le fond devant le Tribunal de commerce de Nantes ;

: audience sur le fond devant le Tribunal de commerce de Nantes ; 18 septembre 2025 : Webinaire actionnaires, prévu à 18h00 : [https://ose-immunotherapeutics.engagestream.companywebcast.com/2025-09-18-event-fr] ;

: Webinaire actionnaires, prévu à 18h00 : [https://ose-immunotherapeutics.engagestream.companywebcast.com/2025-09-18-event-fr] ; 30 septembre 2025 : Assemblée Générale. Chaque vote exprimé comptera.





1Entre son introduction en bourse au prix par action de 10,90€ en mars 2015 jusqu’à octobre 2022 (date de changement de direction), l’action OSE avait perdu 46% de sa valeur (-8% annualisé), cf. Q&A en date du 29 août 2025 disponible sur le site d’OSE : https://www.ose-immuno.com/questions-reponses/.

2Lundi, ce groupe d’actionnaires proposait la nomination de 5 nouveaux administrateurs dans un Conseil à 8 membres, avec maintien de 2 administrateurs indépendants actuels. Quarante-huit heures plus tard, ils demandent un Conseil réduit à 7 membres entièrement renouvelé de leurs candidats (hors administrateur représentant les salariés) et la révocation intégrale des administrateurs en place.

