Pirmasis „Maxima Grupės“ 2025 m. pusmetis: lėtesnis pajamų augimas ir nuosaikus pelningumo gerėjimas

MAXIMA GRUPĖ, UAB valdomų įmonių konsoliduotosios pajamos per pirmąjį 2025 metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, paaugo 3,5 proc. ir sudarė 3,07 mlrd. Eur. Konsoliduotos tų pačių parduotuvių, veiklą vykdžiusių ir pernai (angl. like-for-like - LFL), mažmeninės prekybos pajamos, skaičiuojant pastoviu valiutos kursu, augo 2,3 proc.
Sulėtėjusį bendrą Grupės pajamų augimą, lyginant su ankstesniais metais, lėmė keli skirtingi veiksniai. Didžiausiu iššūkiu spartesniam pajamų augimui Baltijos šalyse buvo sulėtėjusios Latvijos ir Estijos šalių rinkos, taip pat vykdomos parduotuvių rekonstrukcijos, apėmusios ir didžiausio formato parduotuves. Mažesnį nei pernai augimą Lenkijoje ir Bulgarijoje sąlygojo mažiau sparti tinklų plėtra, neefektyviai veikiančių parduotuvių uždarymas bei suintensyvėjusi konkurencinė aplinka. Daugiausiai prie pajamų augimo prisidėjo Lietuva, kur per pirmąjį šių metų pusmetį fiksuotas bendras 4,5 proc. augimas iki 1,1 mlrd. Eur, o LFL pajamos augo 5,2 proc. Latvijoje mažmeninės prekybos pajamų augimas buvo kuklesnis ir sudarė 2,4 proc., o Estijoje pirmąjį šių metų pusmetį pajamos buvo 0,2 proc. mažesnės nei tuo pačiu periodu pernai. Lenkijoje ir Bulgarijoje, kur vykdoma aktyviausia Grupės valdomų tinklų plėtra, 4,4 proc. pajamų augimą fiksavo „Stokrotka“, o „T Market“ 2,1 proc. Prekių pardavimai „Barboros“ el. parduotuvėse Baltijos šalyse per pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, paaugo beveik 4 proc. iki 77 mln. Eur.
Lyginant su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, kai buvo fiksuotas pelningumo mažėjimas, šiemet Grupės EBITDA augo 17 mln. Eur ir sudarė 226 mln. Eur, o EBITDA marža padidėjo per 0,3 procentinio punkto, iki 7,3 proc. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo Estijos ir Lenkijos mažmeninės prekybos EBITDA pagerėjimas, daugiausia dėl efektyvesnio veiklos sąnaudų valdymo.
Investicijos į ilgalaikį turtą 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 67 mln. Eur, t. y. 30 mln. Eur mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Šį skirtumą lėmė pernai užbaigtos logistikos centro Lietuvoje statybos ir pernai įvykę parduotuvių ir sklypų įsigijimai. Iš 23 pirmąjį pusmetį atidarytų naujų parduotuvių, 14 atidaryta Lenkijoje, 7 Bulgarijoje ir 2 Lietuvoje. Investicijos, skirtos tinklo atnaujinimui, liko panašiame lygyje kaip ir pernai.
Grynoji Grupės skola, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, išliko panašiame lygyje ir pusmečio pabaigoje sudarė 1 176,1 mln. Eur, o finansinio sverto rodiklis sumažėjo iki 2,5x.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei, kuri per dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
