JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos

DUBLÍN, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV

RE: Dividendos

Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 11 de septiembre de 2025, con fecha de registro al 12 de septiembre de 2025 y fecha de pago al 7 de octubre de 2025:

   
Descripción de clase de acciónISINTarifa por acción
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6Q910.3406
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)IE00BJLTWS020.2769
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6G930.3776
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMG790.3079
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMC320.2749
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE0003UVYC200.1471
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U5MJOZ60.1169
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U9J8HX90.1795
   
   
Preguntas:  
   
