Transcontinental inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2025

Revenus de 684,4 millions $ pour le trimestre clos le 27 juillet 2025; résultat opérationnel de 57,4 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 38,7 millions $ (0,46 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) de 122,6 millions $ pour le trimestre clos le 27 juillet 2025; résultat opérationnel ajusté (1) de 85,4 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) de 58,9 millions $ (0,70 $ par action).

Croissance du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action (1) de 16,7 %.

de 16,7 %. Acquisitions afin d’accélérer la croissance de ses activités de marketing sur le lieu de vente : Middleton Group inc., basée en Ontario, le 23 juin 2025, pour un montant de 4,6 millions $, et, subséquemment à la clôture du trimestre, Mirazed inc., basée au Québec, et Intergraphics Decal Limited, basée au Manitoba, pour un montant maximal de 72,7 millions $, sujet à ajustements.

(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

MONTRÉAL, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2025 clos le 27 juillet 2025.

« Pour un troisième trimestre consécutif, nous avons amélioré de façon importante notre résultat net par action ajusté, ce qui continue de démontrer les effets positifs de la mise en œuvre de notre programme de deux ans visant l'amélioration de notre profitabilité et de notre situation financière, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction de TC Transcontinental.

« Le secteur de l'emballage a connu une diminution des revenus au troisième trimestre, principalement attribuable à la vente de nos activités d’emballage industriel au début de l’exercice financier ainsi qu’à une demande plus faible qu'anticipée. Grâce à notre discipline et notre adaptabilité dans le contrôle des coûts en fonction de la demande, et malgré une répartition de produits moins favorable, nous avons amélioré le résultat opérationnel avant amortissement ajusté du secteur. Nous prévoyons une croissance des volumes dans plusieurs de nos marchés au quatrième trimestre, ce qui nous donne confiance de générer une croissance interne des profits pour l’exercice financier 2025.

« Le secteur des services au commerce de détail et de l'impression a connu un autre bon trimestre avec une hausse des revenus de 4,5 % ainsi qu’une augmentation de la profitabilité pour un cinquième trimestre consécutif. Cette solide performance provient principalement d'une croissance importante dans nos activités d'impression de livres. Comme annoncé, nous sommes heureux des acquisitions de Mirazed, Intergraphics et Middleton qui accélèrent notre croissance dans nos activités de marketing sur le lieu de vente. »

« La réduction de nos frais financiers à la suite de la diminution importante de notre endettement net au cours de la dernière année et, combinée à l'amélioration de nos profits ainsi qu'à notre programme de rachat d’actions, nous a permis de générer une croissance du résultat net par action ajusté de 16,7 % pour le trimestre, a ajouté Donald LeCavalier, vice-président exécutif et chef de la direction financière de TC Transcontinental. »

Faits saillants financiers

T3-2025 T3-2024 Variation

en % (en millions de dollars, sauf les données par action) Revenus 684,4 $ 700,0 $ (2,2 ) % Résultat opérationnel avant amortissement 109,0 121,5 (10,3 ) Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 122,6 121,0 1,3 Résultat opérationnel 57,4 69,2 (17,1 ) Résultat opérationnel ajusté (1) 85,4 84,2 1,4 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 38,7 43,6 (11,2 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,46 0,50 (8,0 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) 58,9 51,4 14,6 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action (1) 0,70 0,60 16,7 (1) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.





Résultats du troisième trimestre de 2025

Les revenus ont diminué de 15,6 millions $, soit de 2,2 %, passant de 700,0 millions au troisième trimestre de 2024 à 684,4 millions pour la même période en 2025. Cette diminution provient principalement de l'effet de la vente des activités d'emballage industriel et de la baisse des volumes dans le secteur de l'emballage, partiellement contrebalancés par la hausse des volumes dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, notamment dans les activités d'impression de livres, par l'effet favorable des taux de change et, dans une moindre mesure, par l'acquisition de Middleton Group inc.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 12,5 millions $, soit de 10,3 %, passant de 121,5 millions au troisième trimestre de 2024 à 109,0 millions au troisième trimestre de 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse des volumes dans le secteur de l'emballage, à une répartition de produits moins favorable dans nos deux principaux secteurs, à l'augmentation des frais de restructuration et autres coûts, à une charge de dépréciation d’actifs ainsi qu'à la vente des activités d'emballage industriel, partiellement contrebalancées par l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts et par l'effet favorable de la variation des taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a augmenté de 1,6 million $, soit de 1,3 %, passant de 121,0 millions au troisième trimestre de 2024 à 122,6 millions au troisième trimestre de 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts et à l'effet favorable de la variation des taux de change, majoritairement contrebalancés par une baisse des volumes dans le secteur de l'emballage, une répartition de produits moins favorable dans nos deux principaux secteurs ainsi qu'à la vente des activités d'emballage industriel.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 4,9 millions $, soit de 11,2 %, passant de 43,6 millions au troisième trimestre de 2024 à 38,7 millions au troisième trimestre de 2025. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la diminution des frais financiers, de l'amortissement et des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,50 $ à 0,46 $, respectivement.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 7,5 millions $, soit de 14,6 %, passant de 51,4 millions au troisième trimestre de 2024 à 58,9 millions au troisième trimestre de 2025. Cette hausse est principalement due à la diminution des frais financiers et des impôts sur le résultat, ainsi qu'à la hausse du résultat opérationnel avant amortissement ajusté expliquée précédemment. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 0,60 $ à 0,70 $, respectivement.

Résultats des neuf premiers mois de l'exercice financier 2025

Les revenus ont diminué de 52,1 millions $, soit de 2,5 %, passant de 2 063,6 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2024 à 2 011,5 millions pour la même période en 2025. Cette diminution s'explique principalement par l'effet de la vente des activités d'emballage industriel et par une baisse des volumes, principalement dans le secteur de l'emballage, partiellement contrebalancés par l'effet favorable des taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement a augmenté de 62,0 millions $, soit de 21,2 %, passant de 292,9 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2024 à 354,9 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à la baisse des frais de restructuration et autres coûts (revenus), à l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts et à la variation favorable des taux de change, partiellement contrebalancés par une baisse des volumes et une répartition de produits moins favorable dans le secteur de l’emballage ainsi que par la vente des activités d'emballage industriel.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a augmenté de 1,4 million $, soit de 0,4 %, passant de 327,2 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2024 à 328,6 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts ainsi qu'à la variation favorable des taux de change, majoritairement contrebalancés par une baisse des volumes et une répartition de produits moins favorable dans le secteur de l’emballage et la vente des activités d'emballage industriel.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 54,7 millions $, soit de 74,5 %, passant de 73,4 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2024 à 128,1 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment ainsi qu'à la diminution des frais financier et de l'amortissement, partiellement contrebalancées par la hausse des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,85 $ à 1,53 $, respectivement.

En ce qui a trait au résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, il a augmenté de 14,5 millions $, soit de 10,8 %, passant de 134,1 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2024 à 148,6 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à la diminution des frais financiers. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 1,55 $ à 1,77 $, respectivement.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 clos le 27 juillet 2025 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc.

Perspectives1

Nos investissements dans nos activités de croissance, telles que l’emballage souple et le marketing sur le lieu de vente, nous positionnent bien pour l'avenir et devraient être des moteurs de notre croissance à long terme.

Sur le plan de la profitabilité, malgré une demande plus faible qu'anticipée au troisième trimestre, nous prévoyons générer une croissance interne du résultat opérationnel avant amortissement ajusté du secteur de l'emballage pour l'exercice financier 2025 par rapport à celui de l’exercice financier 2024. Dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, étant donné la croissance des profits plus forte qu’anticipée depuis le début de l’exercice financier 2025, nous prévoyons une hausse du résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2025 par rapport à celui de l'exercice financier 2024.

Finalement, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ces flux nous permettront de poursuivre notre stratégie initiée en 2023 de réduction de notre endettement net tout en investissant dans notre croissance et en offrant un retour de capital à nos actionnaires.

1 Les perspectives ci-dessus ne tiennent pas compte des incidences de la mise en œuvre de mesures commerciales protectionnistes ainsi que d'un éventuel conflit de travail chez Postes Canada sur nos activités et de leurs effets sur nos résultats.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d’indication contraire, l’information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d’information financière de comptabilité (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le troisième trimestre clos le 27 juillet 2025.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant amortissement ajusté Résultat opérationnel avant amortissement incluant les gains réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus) ainsi que la dépréciation d'actifs. Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel incluant les gains réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que la dépréciation d'actifs. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté



Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents, ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie. Ratio d’endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.



Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l’endettement net et le ratio d’endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d’autres entreprises. Nous sommes d'avis qu’un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu’elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s’y substituent pas et n’y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 27 juillet 2025 28 juillet 2024 27 juillet 2025 28 juillet 2024 Résultat opérationnel 57,4 $ 69,2 $ 197,2 $ 130,2 $ Incluant Gains réalisés sur les contrats de change non désignés (1) 1,2 — 1,2 — Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 6,7 (0,5 ) (33,2 ) 26,8 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (2) 14,4 15,5 44,2 51,0 Dépréciation d'actifs 5,7 — 5,7 7,5 Résultat opérationnel ajusté 85,4 $ 84,2 $ 215,1 $ 215,5 $ Amortissement (3) 37,2 36,8 113,5 111,7 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 122,6 $ 121,0 $ 328,6 $ 327,2 $ (1) Afin de mitiger l'effet des fluctuations de devises lors de la consolidation des résultats du secteur de l'emballage, la Société a parfois recours à des contrats de change. Ces contrats ne sont pas désignés dans une relation aux fins de comptabilité de couverture et les gains ou les pertes de change en découlant sont ajoutés au résultat opérationnel ajusté et au résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

(2) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(3) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.







Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif pour le secteur de l'emballage Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 27 juillet 2025 28 juillet 2024 27 juillet 2025 28 juillet 2024 Résultat opérationnel 29,4 $ 29,4 $ 126,5 $ 84,1 $ Incluant Gains réalisés sur les contrats de change non désignés (1) 1,2 — 1,2 — Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 1,1 2,4 (41,1 ) 9,7 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (2) 13,5 14,3 41,1 46,5 Dépréciation d'actifs — — — 0,6 Résultat opérationnel ajusté 45,2 $ 46,1 $ 127,7 $ 140,9 $ Amortissement (3) 20,1 18,8 62,0 55,6 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 65,3 $ 64,9 $ 189,7 $ 196,5 $ (1) Afin de mitiger l'effet des fluctuations de devises lors de la consolidation des résultats du secteur de l'emballage, la Société a parfois recours à des contrats de change. Ces contrats ne sont pas désignés dans une relation aux fins de comptabilité de couverture et les gains ou les pertes de change en découlant sont ajoutés au résultat opérationnel ajusté et au résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

(2) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients.

(3) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.







Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif pour le secteur des services au commerce de détail et de l'impression Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 27 juillet 2025 28 juillet 2024 27 juillet 2025 28 juillet 2024 Résultat opérationnel 37,6 $ 36,8 $ 107,5 $ 71,1 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 3,4 1,7 7,5 19,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 0,5 0,7 1,7 3,0 Dépréciation d'actifs — — — 6,9 Résultat opérationnel ajusté 41,5 $ 39,2 $ 116,7 $ 100,6 $ Amortissement (2) 10,5 11,6 31,6 36,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 52,0 $ 50,8 $ 148,3 $ 137,4 $ (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif pour le secteur autres Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 27 juillet 2025 28 juillet 2024 27 juillet 2025 28 juillet 2024 Résultat opérationnel (9,6 ) $ 3,0 $ (36,8 ) $ (25,0 ) $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 2,2 (4,6 ) 0,4 (2,5 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 0,4 0,5 1,4 1,5 Dépréciation d'actifs 5,7 — 5,7 — Résultat opérationnel ajusté (1,3 ) $ (1,1 ) $ (29,3 ) $ (26,0 ) $ Amortissement (2) 6,6 6,4 19,9 19,3 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 5,3 $ 5,3 $ (9,4 ) $ (6,7 ) $ (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Troisième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars, sauf les données par action) 27 juillet 2025 28 juillet 2024 27 juillet 2025 28 juillet 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 38,7 $ 43,6 $ 128,1 $ 73,4 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 6,7 (0,5 ) (33,2 ) 26,8 Impôt sur frais de restructuration et autres coûts (revenus) (1,6 ) — 16,1 (6,8 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 14,4 15,5 44,2 51,0 Impôt sur amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (3,5 ) (3,8 ) (10,8 ) (12,5 ) Dépréciation d'actifs 5,7 — 5,7 7,5 Impôt sur dépréciation d'actifs (1,5 ) — (1,5 ) (1,9 ) Reconnaissance d'actifs d´impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise — (3,4 ) — (3,4 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 58,9 $ 51,4 $ 148,6 $ 134,1 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,46 $ 0,50 $ 1,53 $ 0,85 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action 0,70 $ 0,60 $ 1,77 $ 1,55 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 83,6 86,4 83,8 86,5 (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.





Rapprochement de l'endettement net (en millions de dollars, sauf les ratios) Au 27 juillet 2025 Au 27 octobre 2024 Dette à long terme 461,2 $ 668,1 $ Portion courante de la dette à long terme 252,0 201,0 Obligations locatives 88,7 95,8 Portion courante des obligations locatives 24,5 24,1 Trésorerie (35,9 ) (185,2 ) Endettement net 790,5 $ 803,8 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) 470,8 $ 469,4 $ Ratio d'endettement net 1,68 x 1,71 x



Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 20 octobre 2025 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 25 septembre 2025.

Programme de rachat d’actions dans le cours normal de ses activités

Le 12 juin 2024, la Société a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 17 juin 2024 et le 16 juin 2025, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 3 662 967 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 668 241 actions catégorie B. Les rachats sont effectués dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier 2025, la Société a racheté et annulé 934 434 actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 17,38 $ et 3 600 actions catégorie B à un prix moyen pondéré de 17,27 $, pour une contrepartie totale en espèces de 16,3 millions $. Au 27 juillet 2025, la Société n'avait aucun programme de rachat d'actions en vigueur.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2025, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 5 septembre 2025 à 8 h 00. Les numéros de téléphone sont le 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Laurence Boucicault, Conseillère principale, communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 438 226-0469.

Profil

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,8 milliards $ pour l'exercice clos le 27 octobre 2024. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques, l’effet de changements au sein des participants dans la distribution de journaux et d’imprimés publicitaires et les perturbations dans leurs activités découlant principalement de conflits de travail, y compris chez Postes Canada, l’effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression des circulaires papier ou d'imprimés publicitaires, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l’incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l’adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbations opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l’apparition d’une maladie, d’un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle mondiale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l’énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et de les intégrer adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés dans les principaux secteurs exploités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en lien avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l’effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d’autorités fiscales ou des modifications dans les taux d’impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d’intérêts entre l’actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 27 octobre 2024 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 4 septembre 2025. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 4 septembre 2025. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT

Non audités

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)





Trois mois clos le Neuf mois clos le 27 juillet 28 juillet 27 juillet 28 juillet 2025 2024 2025 2024 Revenus 684,4 $ 700,0 $ 2 011,5 $ 2 063,6 $ Charges opérationnelles 563,0 579,0 1 684,1 1 736,4 Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 6,7 (0,5 ) (33,2 ) 26,8 Dépréciation d'actifs 5,7 — 5,7 7,5 Résultat opérationnel avant amortissement 109,0 121,5 354,9 292,9 Amortissement 51,6 52,3 157,7 162,7 Résultat opérationnel 57,4 69,2 197,2 130,2 Frais financiers nets 11,0 15,6 29,3 43,9 Résultat avant impôts sur le résultat 46,4 53,6 167,9 86,3 Impôts sur le résultat 7,6 9,8 39,4 12,4 Résultat net 38,8 43,8 128,5 73,9 Participation ne donnant pas le contrôle 0,1 0,2 0,4 0,5 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 38,7 $ 43,6 $ 128,1 $ 73,4 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué 0,46 $ 0,50 $ 1,53 $ 0,85 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 83,6 86,4 83,8 86,5





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Non audités

(en millions de dollars canadiens)





Trois mois clos le Neuf mois clos le 27 juillet 28 juillet 27 juillet 28 juillet 2025 2024 2025 2024 Résultat net 38,8 $ 43,8 $ 128,5 $ 73,9 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change 1,6 (3,1 ) 0,1 0,7 Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt 0,9 (2,3 ) 0,4 (1,1 ) Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de la période considérée (0,1 ) 0,2 4,5 1,8 Impôts (recouvrement d'impôts) sur le résultat y afférents 0,6 (1,3 ) 1,3 0,4 1,8 (3,9 ) 3,7 1,0 Écarts de conversion cumulés (Pertes nettes) gains nets de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers (19,3 ) 22,9 (20,1 ) 7,5 Reclassement au résultat net des gains nets de change sur la conversion des états financiers des établissements étrangers au cours de la période considérée — — (8,2 ) — Gains nets (pertes nettes) sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers 6,0 (8,3 ) 0,9 (1,1 ) (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat y afférents (0,4 ) (1,5 ) 0,1 (1,5 ) (12,9 ) 16,1 (27,5 ) 7,9 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (2,9 ) 3,5 (3,8 ) (4,2 ) (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat y afférents (0,8 ) 0,9 (1,0 ) (1,2 ) (2,1 ) 2,6 (2,8 ) (3,0 ) Autres éléments du résultat global (13,2 ) 14,8 (26,6 ) 5,9 Résultat global 25,6 $ 58,6 $ 101,9 $ 79,8 $









ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Non audités

(en millions de dollars canadiens)





Cumul Résultats des autres Participation Total des Capital Surplus non éléments du ne donnant capitaux social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 27 octobre 2024 619,2 $ 0,9 $ 1 237,5 $ 51,7 $ 1 909,3 $ 5,5 $ 1 914,8 $ Résultat net — — 128,1 — 128,1 0,4 128,5 Autres éléments du résultat global — — — (26,6 ) (26,6 ) — (26,6 ) Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachats d'actions et impôts y afférents (7,8 ) — 8,8 — 1,0 — 1,0 Dividendes — — (140,2 ) — (140,2 ) — (140,2 ) Solde au 27 juillet 2025 611,4 $ 0,9 $ 1 234,2 $ 25,1 $ 1 871,6 $ 5,9 $ 1 877,5 $ Solde au 29 octobre 2023 636,6 $ 0,9 $ 1 226,8 $ 37,0 $ 1 901,3 $ 4,9 $ 1 906,2 $ Résultat net — — 73,4 — 73,4 0,5 73,9 Autres éléments du résultat global — — — 5,9 5,9 — 5,9 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions (9,8 ) — (25,3 ) — (35,1 ) — (35,1 ) Dividendes — — (58,4 ) — (58,4 ) — (58,4 ) Solde au 28 juillet 2024 626,8 $ 0,9 $ 1 216,5 $ 42,9 $ 1 887,1 $ 5,4 $ 1 892,5 $









ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Non audités

(en millions de dollars canadiens)





Au Au 27 juillet 27 octobre 2025 2024 Actifs courants Trésorerie 35,9 $ 185,2 $ Débiteurs 437,8 504,4 Impôts sur le résultat à recevoir 14,9 28,7 Stocks 384,7 365,7 Frais payés d'avance et autres actifs courants 35,3 21,7 Actifs détenus en vue de la vente 6,5 108,9 915,1 1 214,6 Immobilisations corporelles 720,3 751,4 Actifs au titre de droits d'utilisation 94,6 99,6 Immobilisations incorporelles 315,5 354,5 Goodwill 1 142,2 1 154,0 Impôts différés 37,7 35,9 Autres éléments d'actif 40,2 31,3 3 265,6 $ 3 641,3 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 354,7 $ 495,1 $ Impôts sur le résultat à payer 18,6 21,1 Revenus reportés et dépôts 10,0 10,9 Portion courante de la dette à long terme 252,0 201,0 Portion courante des obligations locatives 24,5 24,1 Passifs détenus en vue de la vente — 13,1 659,8 765,3 Dette à long terme 461,2 668,1 Obligations locatives 88,7 95,8 Impôts différés 66,9 70,3 Autres éléments du passif 111,5 127,0 1 388,1 1 726,5 Capitaux propres Capital social 611,4 619,2 Surplus d'apport 0,9 0,9 Résultats non distribués 1 234,2 1 237,5 Cumul des autres éléments du résultat global 25,1 51,7 Attribuables aux actionnaires de la Société 1 871,6 1 909,3 Participation ne donnant pas le contrôle 5,9 5,5 1 877,5 1 914,8 3 265,6 $ 3 641,3 $









TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Non audités

(en millions de dollars canadiens)



