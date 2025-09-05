Unlimit Group indgår strategisk aftale på 75 mio. kr. med Smart Shop Danmark

Selskabsmeddelelse nr. 23/2025

København, den 5. september 2025





Unlimit Group A/S kan i dag offentliggøre en strategisk samarbejdsaftale med Smart Shop Danmark ApS, der styrker Unlimit’s position som teknologisk frontløber inden for ubemandet retail.

Den treårige aftale har en forventet værdi på minimum 75 mio. kr. over kontraktens løbetid og markerer et afgørende skridt i udrulningen af næste generations detailhandel.

Baseret på de stærke resultater fra de første pilotbutikker, som har overgået forventningerne, planlægger Smart Shop Danmark allerede i år at åbne yderligere syv butikker. Frem mod udgangen af 2028 forventes etableringen af mindst 80 nye Smart Shops.

Samtlige butikker vil blive drevet på Unlimit’s teknologiplatform, der kombinerer innovation, skalerbarhed og en dokumenteret forretningsmodel. Udrulningen vil ske både i eksisterende butikslokaler og i fleksible pavillonløsninger, hvilket skaber en ny standard for ubemandet detailhandel i Danmark.

Mads Laursen, CEO i Unlimit Group A/S:

"Denne aftale er et bevis på, at vores teknologi skaber reel værdi for kunderne. Vi er stolte af at være den foretrukne leverandør til Smart Shop og ser frem til at levere innovative og profitable løsninger, der understøtter en helt ny måde at drive detailhandel på."

Lars Petersen, CEO i Smart Shop Danmark ApS:

"Vores pilotbutikker har vist, at ubemandet detailhandel både er lønsomt og efterspurgt lokalt. Sammen med Unlimit tager vi nu næste skridt og skaber en kæde, der kan sætte nye standarder for fremtidens butik."

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

