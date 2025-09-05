PRESSRELEASE

2025-09-05

Arcoma AB inför incitamentsprogram kopplat till aktieköp för ledning och andra ledande befattningshavare i företaget.

Styrelsen i Arcoma AB har beslutat att införa ett incitamentsprogram riktat till bolagets ledning och andra ledande befattningshavare. Syftet med programmet är att öka det långsiktiga ägarengagemanget samt att ytterligare stärka ledningens intressen i linje med aktieägarnas.

Varje deltagare kan erhålla en bonus under förutsättning att Arcoma-aktier köps i marknaden för ett belopp motsvarande minst det dubbla av bonusen efter skatt. Aktierna ska behållas i minst tolv månader och köpen ska genomföras inom en på förhand fastställd tidsperiod.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.





