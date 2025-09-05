AB „Šatrija“ iškelta bankroto byla
2025 m. rugsėjo 4 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi, „Utenos trikotažo“ grupės valdomai siuvimo paslaugų bendrovei AB „Šatrija“ iškelta bankroto byla. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka. Nuo nutarties įsiteisėjimo dienos AB „Šatrija“ įgis bankrutuojančio juridinio asmens statusą.
Nemokumo administratoriumi paskirtas Juozas Valaitis (nemokumo administratorių sąrašo Nr. N-FA0207, adresas Jonavos g. 16A, Kaunas, tel. +370 37 308945, el. paštas: biuras@adminbiuras.lt).
Iki nutarties įsiteisėjimo areštuojamas bendrovės ilgalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės. Ši nutarties dalis dėl turto arešto vykdytina skubiai.
„Utenos trikotažo“ veiklai, o taip pat ir bendrovės restruktūrizavimo planui, šis procesas įtakos neturės. Įmonių veiklos nėra tarpusavyje susijusios.
Apie tolimesnius veiksmus bus informuojama po nutarties įsiteisėjimo.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Bendrovės Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370-672-44712.
Bendrovės generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.