Bitget et Bitget Wallet permettent désormais le trading de plus de 100 actifs tokenisés via Ondo Finance

SAN SALVADOR, El Salvador, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse de cryptomonnaies, ainsi que Bitget Wallet, le portefeuille cryptographique non dépositaire, ont lancé le trading en direct d’actifs tokenisés du monde réel (RWA) au sein de leurs applications respectives grâce à l’intégration officielle avec Ondo Finance. Cette initiative place les deux sociétés parmi les premières à offrir l’accès à des actions et ETF tokenisés aux utilisateurs hors des États-Unis. En s’appuyant sur leur partenariat avec Ondo Finance, acteur réglementé, Bitget et Bitget Wallet deviennent ainsi des portes d’entrée alternatives vers les marchés financiers traditionnels au sein de la finance décentralisée. En combinant les atouts de la blockchain, une infrastructure hautement sécurisée et un accès global aux options de trading, elles élargissent l’accès des particuliers à des produits financiers jusque-là réservés aux investisseurs institutionnels.

Grâce à un nouveau module RWA, les utilisateurs de Bitget Onchain et de Bitget Wallet peuvent consulter, analyser et échanger plus de 100 actions et ETF tokenisés, la plus vaste sélection on-chain disponible à ce jour. Chaque token offre une exposition au rendement total de son actif sous-jacent, reflétant à la fois les variations de prix et les dividendes réinvestis, tout en étant entièrement adossé à des actifs réels détenus par des dépositaires réglementés. Les jetons sont disponibles à l’achat dès 1 $. Contrairement aux pools de liquidité on-chain, les actifs tokenisés d’Ondo s’appuient directement sur la liquidité des marchés boursiers traditionnels, garantissant une exécution comparable à celle des bourses classiques grâce à son infrastructure Global Markets. Le service est accessible aux utilisateurs éligibles, à l’exclusion de quelques marchés, notamment certains résidents américains. Actuellement disponibles sur Ethereum, ces actifs tokenisés seront bientôt étendus à Solana, BNB Chain et d’autres blockchains prises en charge.

« L’écosystème Bitget prospère en reliant les instruments de la finance traditionnelle au nouvel âge de la finance décentralisée. Grâce à la plateforme d’échange Bitget et au portefeuille non dépositaire intégrant les actifs tokenisés d’Ondo, nous offrons des opportunités d’investissement mondiales à fort potentiel au marché cryptographique, sans les obstacles habituels d’accès à ces instruments. Voici à quoi ressemble désormais le futur de la finance », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget

« Les actifs du monde réel sont dorénavant une composante essentielle de l’économie on-chain », a affirmé Jamie Elkaleh, directeur marketing de Bitget Wallet. « L’intégration d’Ondo Finance marque une étape clé dans notre stratégie visant à positionner Bitget Wallet comme un passeport d’actifs mondial, en concrétisant notre vision « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous) et en offrant un accès sans frontières aux marchés financiers mondiaux grâce à la blockchain et à une infrastructure non dépositaire. » Prenant en charge plus de 130 blockchains, le portefeuille prévoit d’élargir son offre RWA avec de nouveaux produits financiers tokenisés lors de futures mises à jour.

Ondo Finance est une plateforme réglementée spécialisée dans la tokenisation des actions et ETF cotés en bourse. Avec plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, ses titres tokenisés sont émis via une structure juridique indépendante en cas de faillite et font l’objet de vérifications quotidiennes par des tiers. « Les RWA tokenisés représentent une évolution essentielle pour élargir l’accès aux produits financiers mondiaux », a souligné Nathan Allman, fondateur et PDG d’Ondo Finance. « Ce partenariat avec Bitget Wallet permet aux utilisateurs de profiter directement de ces actifs dans un format simple, sécurisé et accessible. »

Bitget et Bitget Wallet avaient déjà rejoint l’Alliance Global Markets d’Ondo Finance pour promouvoir les actifs tokenisés du monde réel (RWA). Avec cette nouvelle intégration, Bitget élargit son offre d’investissements mondiaux grâce à l’infrastructure agréée d’ Ondo Finance, créant un écosystème CeDeFi permettant aux utilisateurs de diversifier leurs portefeuilles.

Les actifs disponibles incluent des actions tokenisées de grandes entreprises comme Apple, Tesla, Microsoft, Amazon et Nvidia, ainsi que des ETF majeurs. Tous les actifs sont libellés en USD et négociables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouvrant un accès élargi aux marchés traditionnels via une infrastructure basée sur la blockchain, sous réserve des réglementations régionales. Les utilisateurs du monde entier peuvent désormais accéder aux actions et ETF tokenisés directement via l’application Bitget ou Bitget Wallet, sans recourir à des comptes de courtage ni à des intermédiaires bancaires. Bitget Wallet collaborera également avec Ondo pour lancer une série de campagnes visant à accélérer l’adoption des produits tokenisés. La plateforme ambitionne d’élargir sa sélection à plus de 1 000 actions et ETF tokenisés dans les prochains mois.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le blog de Bitget Wallet.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour toute demande des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour simplifier et sécuriser la cryptomonnaie pour tout le monde. Fort de plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges (ou swaps), les analyses de marché, le staking, le récompenses, un navigateur DApps et des solutions de paiement. Compatible avec plus de 130 blockchains et des millions de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d’échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes. Soutenu par un fonds de protection des actifs numériques valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal à ses utilisateurs. « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous), telle est sa vision. Et pour lui donner vie, l’entreprise s’efforce de la rendre plus simple, plus sûre, et d’en faire un élément de la vie quotidienne pour un milliard de personnes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : X | Telegram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media.web3@bitget.com

À propos d’Ondo Finance

Ondo Finance développe l’infrastructure permettant de connecter les marchés financiers à la blockchain. Sa mission est d’accélérer l’adoption d’une économie ouverte et mondiale en créant des produits et plateformes financiers transparents, accessibles et efficaces. Son offre comprend des titres tokenisés, des fonds on-chain et une infrastructure de niveau institutionnel nécessaire pour les prendre en charge.

Pour en savoir plus, consultez le site https://ondo.finance

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation. Conformément à ses Conditions d’utilisation, Bitget ne propose pas ses services aux résidents des États-Unis ou de leurs territoires. Toute activité réglementée liée aux actions tokenisées aux États-Unis est assurée par Ondo Finance sous licences et agréments appropriés.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ae0d2a9-064e-4cd3-9543-adbb27ace318