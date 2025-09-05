Investissements Purpose lance une nouvelle catégorie de FNB pour son Fonds d’obligations mondiales Purpose

TORONTO, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose » ou « Investissements Purpose ») a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle catégorie de FNB en dollars américains pour son fonds à revenu fixe, le Fonds d’obligations mondiales Purpose (le « Fonds »). La nouvelle série commencera à être négociée aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous le symbole BND.U, offrant aux investisseurs un accès direct au portefeuille obligataire mondialement diversifié du Fonds en dollars américains.

Le Fonds est conçu comme une allocation obligataire de base, investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité investissement à l’échelle mondiale. Il est géré activement par Neuberger Berman Canada, dont la vaste plateforme de recherche et l’équipe de plus de 170 professionnels du crédit offrent une couverture étendue des régions géographiques et des secteurs.

Avec l’introduction d’une catégorie de parts de de FNB, les investisseurs peuvent maintenant détenir le Fonds directement en dollars américains. Cela élimine le besoin de conversion de devises, simplifie la mise en œuvre du portefeuille pour les comptes libellés en dollars américains et élargit l’accès pour les les gestionnaires internationaux de portefeuilles. Le lancement de BND.U reflète à la fois la demande des FNB pour des solutions de FNB flexibles et le rôle croissant des obligations mondiales dans les portefeuilles diversifiés.

« Nous sommes heureux d’élargir l’accès à cette stratégie offerte sous forme de FNB », a déclaré Thomas Sobanski, vice-président principal, Neuberger Berman Canada. Dans le contexte actuel d’incertitude accrue et de dynamique changeante des taux d’intérêt, nous croyons qu’un portefeuille de titres à revenu fixe géré de manière prudente et diversifié à l’échelle mondiale offre une valeur significative aux investisseurs. Soutenu par notre plateforme de recherche approfondie et notre équipe de crédit expérimentée, ce Fonds est conçu pour générer un revenu constant tout en gérant le risque grâce à une sélection de crédit rigoureuse et à une gestion active de la duration.

Depuis son lancement, le Fonds s’est imposé comme un véhicule complet pour l’exposition mondiale aux titres à revenu fixe dans un mandat unique. En combinant la grande expertise de Neuberger Berman Canada en matière de crédit et l’accent mis par Purpose sur l’innovation axée sur le client, le Fonds est en mesure de servir de valeur refuge à long terme dans les portefeuilles en dollars canadiens et américains. Pour de plus amples renseignements sur le Fonds, veuillez consulter le site https://www.purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-global-bond-fund.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 26 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

À propos de Neuberger Berman Canada

Fondée en 1939 et axée sur une recherche fondamentale approfondie, Neuberger Berman Investment Advisers gère aujourd’hui plus de 450 milliards de dollars américains d’actifs, principalement pour des conseillers institutionnels. La société adopte une approche de terrain, employant plus de 700 professionnels en placement dans 39 villes du monde entier.

