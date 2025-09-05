Theratechnologies annonce la disponibilité d’EGRIFTA WR (MC) (tésamoréline) pour injection pour la réduction de l’excès de graisse abdominale chez les adultes vivant avec le VIH atteints de lipodystrophie

EGRIFTA WRMC offre la commodité d’une reconstitution hebdomadaire et d’un volume d’injection quotidien réduit, comparativement à EGRIFTA SVMD

MONTRÉAL, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade commercial, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’EGRIFTA WRMC (tésamoréline) pour injection pour la réduction de l’excès de graisse abdominale chez les adultes vivant avec le VIH atteints de lipodystrophie. L’annonce fait suite à l’approbation d’EGRIFTA WRMC par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis plus tôt dans l’année.

« L’excès de graisse viscérale abdominale est un problème de santé de plus en plus important pour les personnes vivant avec le VIH et les professionnels de la santé qui les traitent », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Avec l’EGRIFTA WRMC, notre objectif est de simplifier la prise en charge de l’excès de graisse viscérale abdominale et d’améliorer l’expérience des utilisateurs, dans le cadre de notre engagement à aider les personnes vivant avec le VIH à bénéficier de la meilleure qualité de vie possible. »

La nouvelle formulation améliorée de la tésamoréline pour injection (le seul médicament approuvé aux États-Unis pour la réduction de l’excès de graisse abdominale chez les adultes vivant avec le VIH atteints de lipodystrophie) remplacera progressivement EGRIFTA SVMD, la formulation actuelle. Les pharmacies spécialisées commandent désormais EGRIFTA WRMC pour exécuter les ordonnances relatives à la nouvelle formulation. EGRIFTA SVMD restera disponible durant une période de transition, pendant que les régimes de gestion de soins couvrent de plus en plus l’EGRIFTA WRMC.

EGRIFTA WRMC ne nécessite qu’une reconstitution hebdomadaire et son volume d’injection représente moins de la moitié de celui d’EGRIFTA SVMD, qui doit être reconstitué quotidiennement. Le produit est fourni sous forme de quatre flacons destinés à être utilisés par un seul patient, chacun contenant 11,6 mg de tésamoréline, ce qui est suffisant pour sept injections quotidiennes. La dose quotidienne est de 1,28 mg (soit 0,16 mL de la solution reconstituée) et doit être injectée par voie sous-cutanée. EGRIFTA WRMC peut être conservée à température ambiante (de 20 à 25 °C [de 68 à 77 °F]) avant et après reconstitution. La formulation d’EGRIFTA WRMC est protégée par un brevet aux États-Unis jusqu’en 2033.

Des études pharmacocinétiques ont démontré la bioéquivalence entre EGRIFTA WRMC et la formulation F1 d’origine de la tésamoréline pour injection (précédemment vendue sous le nom de marque EGRIFTAMD). Les effets indésirables de la tésamoréline pour injection les plus souvent signalés comprennent l’arthralgie, les réactions au point d’injection, la douleur aux extrémités, les œdèmes périphériques et la myalgie.

Les personnes vivant avec le VIH atteintes de lipodystrophie qui prennent actuellement l’EGRIFTA SVMD peuvent s’inscrire au programme de soutien aux patients, Thera Patient SupportMD pour faciliter le passage à EGRIFTA WRMC dès que la couverture d’assurance sera mise en place. Proposé gratuitement, ce programme comprend une équipe spécialisée d’infirmières-pivots (Thera Nurse Navigators) disponibles pour former les patients inscrits sur l’utilisation d’EGRIFTA WRMC.

« Notre objectif est d’assurer une transition en douceur vers EGRIFTA WRMC pour tous les patients admissibles et de préserver la continuité de leurs soins », a précisé Dr Marsolais.

Des renseignements sur l’EGRIFTA WRMC, y compris des renseignements complets sur la prescription, des instructions d’utilisation et des renseignements importants sur l’innocuité, sont disponibles ici.

Renseignements importants sur l’innocuité

EGRIFTA WRMC (tésamoréline) pour injection est approuvée aux États-Unis pour la réduction de l’excès de graisse abdominale chez les adultes infectés par le VIH qui sont atteints de lipodystrophie. EGRIFTA WRMC est un analogue du facteur de libération de l’hormone de croissance (GH-RF) qui agit sur les cellules hypophysaires du cerveau afin de stimuler la production et la sécrétion de l’hormone de croissance endogène.

Limites d’utilisation :

L’innocuité cardiovasculaire à long terme d’EGRIFTA WR MC n’a pas été établie. Il faut tenir compte des risques et des avantages de la poursuite du traitement chez les patients qui n’ont pas obtenu de réduction du tissu adipeux viscéral.

n’a pas été établie. Il faut tenir compte des risques et des avantages de la poursuite du traitement chez les patients qui n’ont pas obtenu de réduction du tissu adipeux viscéral. EGRIFTA WR MC n’est pas indiquée pour la prise en charge de la perte de poids, car elle a un effet neutre sur le poids.

n’est pas indiquée pour la prise en charge de la perte de poids, car elle a un effet neutre sur le poids. Il n’existe aucune donnée venant valider l’amélioration de l’observance des traitements antirétroviraux chez les patients séropositifs pour le VIH qui prennent l’EGRIFTA WRMC.



Contre-indications :

EGRIFTA WRMC ne doit pas être utilisée chez les personnes qui :

présentent une rupture de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) causée par une hypophysectomie, un hypopituitarisme, une tumeur ou une intervention chirurgicale touchant l’hypophyse, une irradiation de la tête ou un traumatisme crânien;

sont atteintes d’un cancer évolutif;

sont allergiques à la tésamoréline ou à tout autre ingrédient d’EGRIFTA WR MC ;

; sont enceintes ou comptent le devenir.

Les effets indésirables d’EGRIFTA WRMC les plus souvent signalés comprennent l’arthralgie, les réactions au point d’injection, la douleur aux extrémités, les œdèmes périphériques et la myalgie.

Les professionnels de la santé et les patients sont invités à signaler les événements indésirables au 1 833 23THERA (1 833 238-4372). Vous êtes encouragés à signaler les effets secondaires des médicaments sur ordonnance à la FDA. Visitez le site http://www.fda.gov/medwatch ou appelez le 1 800 FDA-1088.

Consultez ce lien pour obtenir les renseignements d’ordonnance complets, les renseignements sur les patients ainsi que les instructions d’utilisation d’EGRIFTA WRMC.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet des points suivants : (i) la commodité de la nouvelle formulation de la tésamoréline; (ii) l’expérience d’utilisation de la nouvelle formulation de la tésamoréline pour les patients; et (iii) le remplacement d’EGRIFTA SVMD par EGRIFTA WRMC. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer de ceux-ci. Voici certaines des hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs : (i) le marché acceptera cette nouvelle formulation de la tésamoréline; (ii) EGRIFTA WRMC sera remboursée par les payeurs privés et publics; et (iii) aucun produit biosimilaire de la tésamoréline ne sera approuvé par la FDA. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : (i) les patients et les médecins n’adoptent pas la nouvelle formulation de la tésamoréline; et (ii) EGRIFTA WRMC n’est pas remboursée par les payeurs privés et/ou publics. La Société prie les investisseurs actuels et potentiels de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de sa notice annuelle déposée sous la forme d’un Form 20-F daté du 26 février 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov parmi les documents déposés par Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

