|Flokkur
|RIKB 27 0415
|RIKB 38 0215
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|10.09.2025
|10.09.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|7.877
|5.628
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,510
|/
|7,600
|97,000
|/
|6,860
|Fjöldi innsendra tilboða
|22
|48
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|12.527
|13.218
|Fjöldi samþykktra tilboða
|4
|17
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|4
|17
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|100,510
|/
|7,600
|97,000
|/
|6,860
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|100,530
|/
|7,590
|97,030
|/
|6,860
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|100,510
|/
|7,600
|97,000
|/
|6,860
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,528
|/
|7,590
|97,013
|/
|6,860
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,530
|/
|7,590
|97,030
|/
|6,860
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,390
|/
|7,680
|96,250
|/
|6,950
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,499
|/
|7,610
|96,824
|/
|6,880
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,59
|2,35
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 27 0415 - RIKB 38 0215
Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
September 03, 2025 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKB 27 0415RIKB 38 0215ISINIS0000036291IS0000037265Maturity Date04/15/202702/15/2038Auction Date09/05/202509/05/2025Settlement Date09/10/202509/10/202510% addition09/09/202509/09/2025 Buyback...Read More
August 26, 2025 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
As stated in paragraph 6 in General Terms of Auction for Treasury bonds, the Government Debt Management offered the equivalent of 10% of the nominal value sold in the auction 22. August, at the price...Read More