Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 27 0415 - RIKB 38 0215

Flokkur RIKB 27 0415RIKB 38 0215
Greiðslu-og uppgjörsdagur 10.09.202510.09.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 7.8775.628
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 100,510/7,60097,000/6,860
Fjöldi innsendra tilboða 2248
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 12.52713.218
Fjöldi samþykktra tilboða 417
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 417
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 100,510/7,60097,000/6,860
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 100,530/7,59097,030/6,860
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 100,510/7,60097,000/6,860
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 100,528/7,59097,013/6,860
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,530/7,59097,030/6,860
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,390/7,68096,250/6,950
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 100,499/7,61096,824/6,880
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,592,35

