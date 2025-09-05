Robex gibt Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott bekannt

QUÉBEC, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc („Robex“ oder das „Unternehmen“) (ASX: RXR | TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, ein Update zu seiner vorrangig besicherten Fazilität in Höhe von 130 Millionen US-Dollar mit Sprott Resource Lending („Sprott“) bereitzustellen, die die Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea absichert.

Hintergrund der Fazilität

Am 17. März 2025 schloss das Unternehmen mit Sprott als Agent und Lead Arranger ein Senior Facility Agreement („SFA“) in Höhe von 130 Millionen US-Dollar ab. Nach Erfüllung der anfänglichen aufschiebenden Bedingungen tätigte Robex am 19. März 2025 seine erste Auszahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und stellte damit die Finanzierung für den Bau des Kiniéro-Projekts sicher.

Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott

Robex und Sprott haben Änderungen am SFA vereinbart. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen erhält Robex nun Zugang zu 90 Millionen US-Dollar der verbleibenden Fazilität in Höhe von 105 Millionen US-Dollar, ohne dass die Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für Mansounia erforderlich sind. Dies beinhaltet eine sofortige Auszahlung von 30 Millionen US-Dollar sowie weitere 60 Millionen US-Dollar, die sich auf einem Debt Proceeds Account befinden und den üblichen Freigabebedingungen unterliegen.

Die übrigen 15 Millionen US-Dollar befinden sich ebenfalls auf dem Debt Proceeds Account und sind vom Erhalt der Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für Mansounia abhängig. Der Betrag ist bis zum Erhalt bzw. bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar, je nachdem, was früher eintritt. Danach werden die Mittel, sofern keine anderweitige Genehmigung vorliegt, an Sprott zurückgezahlt. Darüber hinaus verkürzt sich die Laufzeit des SFA vom 31. März 2030 auf den 31. März 2029, wenn die Abbaugenehmigungen für Mansounia nicht vor dem 31. März 2029 erteilt werden.

Im Rahmen der geänderten SFA-Bedingungen wird Robex einen Liquidity Coverage Account („LCA“) einrichten. Der LCA soll mit bis zu 65 Millionen US-Dollar finanziert werden, und zwar durch:

Optionsscheinerlöse über 11 Millionen US-Dollar bis zu einer maximalen Einlage von 55 Millionen US-Dollar; und

40 % des überschüssigen Cashflows, beginnend am 30. September 2026, bis das Konto den Zielsaldo erreicht.

Wichtig ist, dass der Saldo des LCA Robex zur Verfügung steht, sobald die Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für Mansounia vorliegen.

Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

„Die geänderten Kreditbedingungen mit Sprott stellen einen bedeutenden Meilenstein für Robex dar und bieten eine größere Finanzierungsflexibilität, um die Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts voranzutreiben. Die Möglichkeit, auf einen wesentlichen Teil der Fazilität zuzugreifen, ohne sofort die Genehmigungen für Mansounia einholen zu müssen, spiegelt die Stärke unserer Beziehung zu Sprott und das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in unser Team und unser Projekt wider. Wir bleiben darauf fokussiert, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, während wir auf den ersten Goldguss im Dezember 2025 hinarbeiten.“

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements („Management“) zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert, vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange („ASX“) abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung; den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittauftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens hinsichtlich seiner Abraumhalden; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die üblicherweise mit der Mineralexploration und der Erschließung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen von Informationstechnologiesystemen und Bedrohungen der Cybersicherheit; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht auf die Erlöse aus der Kreditfazilität zugreifen oder einen im Rahmen der Kreditvereinbarung erhaltenen Betrag nicht für die vom Unternehmen angegebenen Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.