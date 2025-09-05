Inauguration officielle de JUPITER, le supercalculateur le plus puissant d'Europe

Le module dédié à l'IA de JUPITER, construit par Eviden, inauguré lors d'une cérémonie officielle

Paris, France – 5 septembre 2025 – Eviden, la branche produits du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui l’inauguration du module Booster de JUPITER, une partition conçue pour les simulations à grande échelle et l'entraînement de l'IA. L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne, en présence du Chancelier fédéral d’Allemagne Friedrich Merz, de Hendrik Wüst, ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Dorothee Bär, ministre fédérale de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace, et d’Ina Brandes, ministre de la Culture et des Sciences du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Déjà classé comme le système de calcul haute-performance (HPC) et d’intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant au monde1, JUPITER devrait être le premier en Europe à franchir le seuil d'un milliard de milliard de calculs par seconde, une puissance équivalente à 10 millions d'ordinateurs portables connectés.

Acquis par l’initiative européenne de supercalcul EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) et opéré par le Centre de supercalcul de Jülich (JSC), JUPITER combine une performance extrême avec sa partition Booster conçue par Eviden avec une efficacité énergétique inégalée et un contrôle souverain des données. L’ensemble du système est intégré dans un centre de données modulaires, conçu et déployé par Eviden, une solution unique pour construire un centre de données complet avec des modules préconstruits et interchangeables.

La partition Booster JUPITER intègre 24 000 processeurs graphiques (GPUs) NVIDIA GH200 Grace Hopper, interconnectées avec le réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand spécialement optimisé pour les applications hautement parallèles telles que l'entraînement de modèles d'IA ou les simulations exigeantes sur le plan numérique. Grâce à la technologie brevetée de refroidissement à eau chaude d'Eviden, une solution unique sur le marché, JUPITER a démontré une efficacité énergétique inégalée, performance qui a valu à son module JEDI la première place du classement Green500 de juin 2025.

Qu’il s’agisse d’améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d’accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l’IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, JUPITER donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l’Europe les moyens de stimuler l’innovation à une échelle sans précédent.

Intelligence Artificielle : La puissance de JUPITER permet d'accélérer considérablement l'entraînement des grands modèles linguistiques, ce qui favorise les avancées dans le domaine de l'IA générative, comme OpenGPT-X, un modèle multilingue. Ce supercalculateur permet aux chercheurs d'entraîner des modèles plus rapidement et plus efficacement, faisant ainsi progresser les capacités de l'IA dans les domaines de la science, de l'industrie et des médias.

: La puissance de JUPITER permet d'accélérer considérablement l'entraînement des grands modèles linguistiques, ce qui favorise les avancées dans le domaine de l'IA générative, comme OpenGPT-X, un modèle multilingue. Ce supercalculateur permet aux chercheurs d'entraîner des modèles plus rapidement et plus efficacement, faisant ainsi progresser les capacités de l'IA dans les domaines de la science, de l'industrie et des médias. Prévision météorologique et simulation climatique : Grâce à JUPITER, les chercheurs peuvent exécuter le modèle atmosphérique ICON à une résolution sans précédent, permettant de simuler de façon très détaillée des scénarios climatiques futurs. Cette avancée majeure améliorera considérablement les prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques à long terme, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre l'impact de l'augmentation des niveaux de CO₂.

: Grâce à JUPITER, les chercheurs peuvent exécuter le modèle atmosphérique ICON à une résolution sans précédent, permettant de simuler de façon très détaillée des scénarios climatiques futurs. Cette avancée majeure améliorera considérablement les prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques à long terme, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre l'impact de l'augmentation des niveaux de CO₂. Neuroscience : Grâce à la puissance exascale de JUPITER, les chercheurs peuvent simuler les réseaux neuronaux du cerveau avec un réalisme biologique sans précédent, jusqu'au détail des neurones individuels et de leur comportement dynamique. Ces modèles haute résolution, alimentés par des logiciels tels qu'Arbor, permettront d’approfondir notre compréhension du processus d’apprentissage, de la mémoire et des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer.





***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche du Groupe Atos pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

1 Source: Edition de juin 2025 du TOP500, le classement des supercalculateurs les plus puissants au monde

Pièces jointes