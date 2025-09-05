Déclaration de Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos, sur les nouvelles mesures fédérales visant à soutenir les travailleurs et les industries

TORONTO, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren a fait la déclaration suivante en réponse à l'annonce du Premier ministre Mark Carney concernant de nouvelles mesures visant à soutenir les travailleuses et travailleurs et les industries touchées par les tarifs américains et les perturbations commerciales mondiales :

« Les Métallos sont clairs : le Canada ne peut pas continuer à jouer défensif alors que nos emplois et nos industries sont menacés. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Une politique forte en faveur de l'approvisionnement public en produits canadiens, de nouvelles mesures de soutien aux travailleuses et travailleurs et un soutien financier aux industries vulnérables sont des mesures positives pour protéger nos emplois et notre capacité industrielle.

Mais nous devons faire plus et plus vite pour soutenir les travailleuses et travailleurs et leurs familles. Cela signifie mettre en œuvre les projets d'envergure nationale tant attendus qui aideront l'industrie manufacturière, dont l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre canadiens. Cela signifie également présenter clairement la politique industrielle de défense qui a été annoncée à maintes reprises, mais dont les détails sont encore imprécis, et qui encouragera les investissements et la création d'emplois au pays.

Nous accueillons cette annonce comme une avancée importante. Le prochain défi de ce gouvernement sera de respecter son engagement à élaborer une stratégie industrielle audacieuse et coordonnée, qui permettra de faire le lien entre ces mesures, les industrie et les régions, en plaçant les travailleuses et les travailleurs au cœur du processus décisionnel. Le Canada doit réaliser des investissements importants pour accroître sa capacité industrielle, renforcer ses chaînes d'approvisionnement et garantir sa résilience à long terme.

Si le gouvernement agit rapidement et tient ses engagements, nous pourrons renforcer la résilience dont le Canada a besoin, afin que nos industries et nos travailleuses et travailleurs ne soient pas à la merci des tarifs imposés par Trump ou par qui que ce soit d'autre. La vigueur économique du Canada dépendra de la capacité à garantir que ces investissements se traduisent par des emplois syndiqués stables qui soutiendront les communautés à long terme. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca