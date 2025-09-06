MADD Canada ajoute cinq nouveaux noms de victimes au monument commémoratif de l'Alberta

SPRUCE GROVE, Alberta, 06 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, les victimes de collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues seront honorées lors de la cérémonie annuelle du monument commémoratif de MADD Canada. Cette année, cinq nouveaux noms ont été ajoutés au monument situé au détachement de la GRC de Parkland à Spruce Grove, augmentant ainsi le nombre total de victimes à 74.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Derrière ces chiffres se cachent des tragédies insensées et tout à fait évitables qui bouleversent à jamais des familles et des communautés entières.

« La cérémonie d'aujourd'hui vise à rendre hommage aux victimes et à sensibiliser le public aux traumatismes causés par les collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies, a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. Il s'agit également de renforcer notre engagement afin d'éviter que d'autres tragédies ne se reproduisent. Aucune famille ne devrait avoir à subir la douleur de perdre un être cher à cause de la conduite avec capacités affaiblies. »

Au cours de la cérémonie, les noms des victimes seront lus, des chandelles seront allumées en leur honneur, et les invités auront l'occasion de visiter le monument pour y déposer des fleurs dans un moment de recueillement.

Les familles, les amis, les membres de la communauté et les invités d'honneur assisteront à la cérémonie d’aujourd'hui, notamment Tracy Franklin, membre du conseil d'administration de MADD Canada pour la région de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ; Andy Woodward, inspecteur du service de police de Calgary ; Darrin Turnbull, sergent du détachement de la GRC de Parkland ; Allan Gamble, maire du comté de Parkland ; Angela Kemp, surintendante du service de police d'Edmonton ; Gillian Phillips, responsable des services aux victimes de MADD Canada, région de l'Ouest ; Aaron Libby, président de la section MADD Calgary & Area ; et Lynda McCullough, bénévole de la section MADD Edmonton & Area.

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



