Alstom S.A : Alstom remporte un contrat de 538 millions d'euros à Wellington, en Nouvelle-Zélande, pour 18 trains à batterie Adessia Stream B et 35 ans de maintenance

Contrat signé avec le Greater Wellington, un conseil régional de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, pour le programme LNIRIM (Lower North Island Rail Integrated Mobility).





Première commande de trains périurbains électriques à batterie en Nouvelle-Zélande, pour remplacer la flotte diesel existante et par une solution sans émissions directes de carbone.





Construction d’un site de maintenance à Masterton, qui sera exploité par Alstom et équipé des dernières technologies pour la maintenance de la flotte et l'entretien des batteries.





8 septembre 2025 - Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de 538 millions d’euros [1] (1,065 milliard de dollars néo-zélandais) attribué par le Conseil régional du Grand Wellington pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte. Il s'agira des premiers trains périurbains BEMU à entrer en service en Nouvelle-Zélande. Ils permettront des opérations sans émissions sur les segments non-électrifiés du réseau ferroviaire de Wellington, sur les lignes de Wairarapa et de Manawatu.

Fabriquée sur le site Alstom de Savli en Inde, la flotte remplacera les actuels trains à traction diesel, qui doivent être retirés du service en 2028 et 2029. Alstom exploitera un centre de maintenance spécialement construit par le Conseil régional du Grand Wellington à Masterton, équipé des dernières technologies pour la maintenance de la flotte et l'entretien des batteries, afin de garantir une disponibilité et une fiabilité optimales.

« Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec le gouvernement néo-zélandais, par l'intermédiaire du ministère des Transports, avec l'Agence néo-zélandaise des transports, les conseils régionaux du Grand Wellington et d'Horizon, ainsi que Transdev et KiwiRail, afin d'apporter pour la première fois les trains et l'expertise d'Alstom en matière de maintenance à la Nouvelle-Zélande. En tant que plus grand fournisseur mondial de services ferroviaires intégrés, doté d'une expérience inégalée en matière de fabrication de trains, ce projet offrira une option de transport plus écologique aux habitants de Wellington. Nous nous engageons à offrir à chaque passager un voyage respectueux de l'environnement, moderne et confortable », a déclaré Pascal Dupond, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande.

Ling Fang, présidente de la région Asie-Pacifique, a ajouté : « Cette réalisation témoigne clairement de l'engagement d'Alstom à promouvoir la mobilité durable et à accompagner nos clients dans leur transition vers les technologies vertes. Avec ce contrat, nous apportons pour la première fois notre technologie ferroviaire zéro émission à la région Asie-Pacifique et je me réjouis d'une croissance et d'un partenariat encore plus importants dans la région, alors que nous continuons à aider nos clients à construire un avenir plus propre et plus durable. »

Des trains périurbains axés sur le confort nommés Tūhono

Chaque train pourra transporter un maximum de 475 passagers à une vitesse maximale de 120 km/h. Ces trains sont développés sur la plate-forme de trains périurbains Adessia d'Alstom, qui a fait ses preuves dans le monde entier, et seront adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de l'environnement opérationnel de Wellington. Le confort des passagers sera au cœur des nouveaux trains, qui seront équipés d'aménagements pour les fauteuils roulants, les vélos, les bagages et les poussettes, ainsi que de toilettes, de distributeurs automatiques et de distributeurs d'eau.

Nommée « Tūhono », ce qui signifie « connecter » ou « unir », la livrée des trains présentera des éléments Te ao Māori et des éléments culturels propres à l'Aotearoa Nouvelle-Zélande. Ces éléments seront conçus par l'agence de design Māori Indigenous Design and Innovation, ce qui garantira une résonance culturelle profonde et un héritage communautaire durable. La conception du train s'appuiera également sur les engagements pris pour les communautés locales.

Des solutions de maintenance et d'exploitation de pointe

Un certain nombre de technologies Alstom seront déployées pour la première fois en Nouvelle-Zélande afin d'assurer la maintenance et l'exploitation des nouveaux trains. Il s'agit notamment des technologies de pointe HealthHub de maintenance conditionnelle et prédictive et d'un système connecté d'aide à la conduite. Les trains fonctionneront avec un contrôle intelligent des trains avec la batterie embarquée permettant un fonctionnement sans émissions à travers des sections du tunnel Remutaka de 9 km, un corridor critique du réseau.

À propos des trains Alstom Adessia

Le succès d'Alstom dans le domaine de la technologie des unités multiples électriques à batterie continue de prendre de l'ampleur, avec 60 trains vendus pour les réseaux de périurbains et régionaux depuis 2020. Ce dernier contrat s'ajoute aux commandes d’ores et déjà enregistrées, notamment 11 trains BEMU pour VMS en Allemagne et 31 trains pour Irish Rail en Irlande. Alstom joue également un rôle de premier plan dans la modernisation des flottes existantes grâce à la technologie électrique à batterie, en convertissant des trains diesel-électriques et électriques en BEMU.



ALSTOM™ , Adessia™ , Adessia Stream B™, HealthHub™ et FlexCare Perform™ sont des marques protégées d'Alstom.

[1] Enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026.





À propos d'Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alstom.com. Contacts



