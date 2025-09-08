Aktietilbagekøbsprogram - uge 36

Dato        8. september 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 36

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 279.800 1.410,58 394.680.957
1. september 20254.5001.451,686.532.560
2. september 20254.5001.448,056.516.225
3. september 20254.5001.441,906.488.550
4. september 20254.0001.450,835.803.320
5. september 20254.0001.451,915.807.640
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 301.300 1.413,31 425.829.252
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt715.5001.293,95925.817.958

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 715.500 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,82 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
31445XCSE20250901 9:00:54.780000
151449XCSE20250901 9:04:41.706000
191449XCSE20250901 9:04:46.925000
151449XCSE20250901 9:05:30.093000
91449XCSE20250901 9:07:02.087000
81449XCSE20250901 9:07:56.425000
11449XCSE20250901 9:07:56.425000
81449XCSE20250901 9:08:45.016000
171449XCSE20250901 9:08:55.557000
171449XCSE20250901 9:11:48.124000
181449XCSE20250901 9:15:45.964000
171448XCSE20250901 9:16:40.594000
141448XCSE20250901 9:20:22.616000
31448XCSE20250901 9:20:22.616000
171447XCSE20250901 9:21:03.067000
81447XCSE20250901 9:21:59.781000
621453XCSE20250901 9:25:42.944000
161453XCSE20250901 9:25:42.952000
91453XCSE20250901 9:25:42.965000
111453XCSE20250901 9:25:43.045000
41453XCSE20250901 9:26:14.727000
91453XCSE20250901 9:26:30.184000
261452XCSE20250901 9:31:49.239000
251452XCSE20250901 9:31:49.270000
51452XCSE20250901 9:32:45.184000
41452XCSE20250901 9:32:45.184000
81449XCSE20250901 9:32:45.209000
11449XCSE20250901 9:32:45.209000
21449XCSE20250901 9:32:45.209000
171452XCSE20250901 9:36:16.626000
81454XCSE20250901 9:36:26.988000
181454XCSE20250901 9:36:33.194000
81455XCSE20250901 9:38:17.219000
91456XCSE20250901 9:40:11.151000
131459XCSE20250901 9:41:12.946000
181455XCSE20250901 9:41:12.955000
91455XCSE20250901 9:41:12.959000
171458XCSE20250901 9:43:10.061000
171455XCSE20250901 9:44:48.813000
181454XCSE20250901 9:48:58.089000
91453XCSE20250901 9:51:05.011000
31453XCSE20250901 9:51:05.011000
51453XCSE20250901 9:51:05.011000
91457XCSE20250901 9:55:20.399000
251455XCSE20250901 9:59:17.785000
181454XCSE20250901 10:07:20.090000
81454XCSE20250901 10:07:20.090000
171455XCSE20250901 10:14:18.172000
81455XCSE20250901 10:14:18.172000
21455XCSE20250901 10:15:09.411000
21456XCSE20250901 10:19:33.653000
81456XCSE20250901 10:19:33.653000
181456XCSE20250901 10:19:33.653000
141456XCSE20250901 10:19:33.663000
141456XCSE20250901 10:19:33.680000
81456XCSE20250901 10:19:33.680000
141456XCSE20250901 10:19:33.684000
11456XCSE20250901 10:19:33.684000
141456XCSE20250901 10:19:41.038000
181456XCSE20250901 10:20:56.530000
91454XCSE20250901 10:22:05.215000
171455XCSE20250901 10:23:27.018000
171455XCSE20250901 10:23:27.024000
171454XCSE20250901 10:23:27.041000
171453XCSE20250901 10:23:41.699000
121452XCSE20250901 10:29:15.753000
61452XCSE20250901 10:29:15.753000
91454XCSE20250901 10:40:51.301000
171456XCSE20250901 10:44:53.315000
81456XCSE20250901 10:44:53.315000
171455XCSE20250901 10:44:57.316000
171454XCSE20250901 10:44:57.333000
171454XCSE20250901 10:45:55.091000
171453XCSE20250901 10:48:32.788000
181452XCSE20250901 10:52:03.008000
171452XCSE20250901 10:53:49.081000
121455XCSE20250901 10:59:01.967000
61455XCSE20250901 10:59:01.967000
181454XCSE20250901 11:01:34.419000
71452XCSE20250901 11:03:00.267000
101452XCSE20250901 11:03:00.267000
171451XCSE20250901 11:05:50.465000
171450XCSE20250901 11:06:27.275000
91449XCSE20250901 11:06:31.082000
181452XCSE20250901 11:10:31.086000
21455XCSE20250901 11:21:34.254000
21455XCSE20250901 11:24:04.617000
91456XCSE20250901 11:24:04.617000
221456XCSE20250901 11:24:04.617000
71456XCSE20250901 11:24:04.617000
21456XCSE20250901 11:24:06.717000
71456XCSE20250901 11:24:06.717000
351454XCSE20250901 11:24:06.722000
351453XCSE20250901 11:24:06.741000
261452XCSE20250901 11:24:28.186000
111451XCSE20250901 11:27:50.675000
141451XCSE20250901 11:27:50.675000
91451XCSE20250901 11:34:26.084000
91453XCSE20250901 11:46:41.451000
71453XCSE20250901 11:48:31.183000
21453XCSE20250901 11:48:31.183000
91453XCSE20250901 11:50:43.186000
171451XCSE20250901 11:50:43.233000
111453XCSE20250901 11:52:36.039000
51451XCSE20250901 11:53:01.138000
121451XCSE20250901 11:53:01.138000
91450XCSE20250901 11:57:44.083000
91450XCSE20250901 12:02:10.905000
91449XCSE20250901 12:06:56.397000
61451XCSE20250901 12:07:53.755000
171450XCSE20250901 12:08:15.392000
111452XCSE20250901 12:11:29.389000
51452XCSE20250901 12:11:29.389000
51452XCSE20250901 12:11:46.812000
51452XCSE20250901 12:11:46.813000
81450XCSE20250901 12:12:40.084000
11450XCSE20250901 12:12:40.084000
151454XCSE20250901 12:13:57.001000
151454XCSE20250901 12:13:57.006000
111454XCSE20250901 12:13:57.011000
171454XCSE20250901 12:13:57.129000
91452XCSE20250901 12:18:18.860000
21452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
31452XCSE20250901 12:18:18.879000
61452XCSE20250901 12:18:18.879000
21452XCSE20250901 12:18:18.879000
11452XCSE20250901 12:18:18.879000
51452XCSE20250901 12:18:18.879000
31454XCSE20250901 12:19:22.708000
91454XCSE20250901 12:19:22.708000
51454XCSE20250901 12:19:22.708000
11451XCSE20250901 12:25:52.283000
171451XCSE20250901 12:30:12.524000
171450XCSE20250901 12:30:12.542000
181450XCSE20250901 12:35:42.338000
231452XCSE20250901 12:36:25.191000
171452XCSE20250901 12:36:25.326000
121453XCSE20250901 12:38:41.054000
71453XCSE20250901 12:38:41.054000
171451XCSE20250901 12:38:41.693000
91449XCSE20250901 12:49:03.187000
81449XCSE20250901 12:49:03.187000
141449XCSE20250901 12:52:58.896000
171450XCSE20250901 12:52:58.896000
31449XCSE20250901 12:52:58.896000
441451XCSE20250901 12:55:59.326000
251451XCSE20250901 12:55:59.328000
121452XCSE20250901 12:57:54.346000
31452XCSE20250901 12:57:54.346000
21452XCSE20250901 13:02:32.764000
11452XCSE20250901 13:02:32.764000
111452XCSE20250901 13:02:32.764000
31452XCSE20250901 13:02:32.764000
181452XCSE20250901 13:02:55.336000
41451XCSE20250901 13:04:49.307000
51451XCSE20250901 13:04:49.307000
91450XCSE20250901 13:14:53.089000
81450XCSE20250901 13:14:53.089000
91450XCSE20250901 13:14:53.089000
41452XCSE20250901 13:23:07.909000
41452XCSE20250901 13:23:07.909000
251452XCSE20250901 13:23:07.909000
101452XCSE20250901 13:23:07.909000
71452XCSE20250901 13:23:58.185000
21452XCSE20250901 13:23:58.185000
171450XCSE20250901 13:24:09.626000
261452XCSE20250901 13:36:15.806000
211450XCSE20250901 13:36:15.815000
51450XCSE20250901 13:36:15.815000
11449XCSE20250901 13:41:20.135000
91450XCSE20250901 13:45:16.088000
91449XCSE20250901 13:48:30.761000
71449XCSE20250901 13:49:15.851000
21449XCSE20250901 13:49:15.851000
91449XCSE20250901 13:49:15.851000
21449XCSE20250901 13:52:54.554000
131451XCSE20250901 13:53:05.137000
91452XCSE20250901 13:54:56.510000
91449XCSE20250901 13:55:32.294000
91449XCSE20250901 13:56:39.085000
91448XCSE20250901 14:00:57.087000
81448XCSE20250901 14:00:57.087000
81448XCSE20250901 14:00:57.087000
171450XCSE20250901 14:11:18.648000
81452XCSE20250901 14:15:14.815000
201452XCSE20250901 14:15:28.188000
41452XCSE20250901 14:19:24.507000
171452XCSE20250901 14:19:24.529000
31452XCSE20250901 14:19:24.970000
81452XCSE20250901 14:20:10.672000
91452XCSE20250901 14:24:15.185000
11451XCSE20250901 14:24:35.032000
11451XCSE20250901 14:24:36.042000
131452XCSE20250901 14:26:35.602000
31451XCSE20250901 14:26:35.795000
11451XCSE20250901 14:26:35.887000
151452XCSE20250901 14:28:36.016000
11452XCSE20250901 14:30:07.087000
91452XCSE20250901 14:32:18.933000
11452XCSE20250901 14:32:30.048000
221454XCSE20250901 14:34:38.589000
111454XCSE20250901 14:34:38.589000
91451XCSE20250901 14:34:39.045000
91450XCSE20250901 14:34:51.192000
81450XCSE20250901 14:34:51.192000
71451XCSE20250901 14:36:23.402000
21451XCSE20250901 14:36:23.558000
91449XCSE20250901 14:37:06.082000
81449XCSE20250901 14:37:06.082000
21450XCSE20250901 14:40:50.641000
11452XCSE20250901 14:41:37.126000
241452XCSE20250901 14:41:37.126000
151452XCSE20250901 14:41:37.126000
91452XCSE20250901 14:41:37.126000
21452XCSE20250901 14:41:37.217000
11452XCSE20250901 14:41:37.455000
61452XCSE20250901 14:43:00.249000
61452XCSE20250901 14:43:15.098000
61452XCSE20250901 14:44:14.318000
81453XCSE20250901 14:45:38.921000
141453XCSE20250901 14:45:38.931000
211454XCSE20250901 14:46:33.321000
31454XCSE20250901 14:46:33.321000
91454XCSE20250901 14:47:34.478000
171451XCSE20250901 14:50:50.576000
11450XCSE20250901 14:51:04.224000
11450XCSE20250901 14:51:06.566000
11450XCSE20250901 14:51:20.213000
11450XCSE20250901 14:51:33.879000
91451XCSE20250901 15:14:30.368000
41451XCSE20250901 15:15:48.496000
21451XCSE20250901 15:15:48.556000
91450XCSE20250901 15:21:11.089000
81450XCSE20250901 15:21:11.089000
41451XCSE20250901 15:21:52.690000
171451XCSE20250901 15:21:52.690000
51451XCSE20250901 15:21:52.690000
51451XCSE20250901 15:21:54.709000
41451XCSE20250901 15:21:56.642000
171450XCSE20250901 15:29:29.250000
11451XCSE20250901 15:46:32.371000
101453XCSE20250901 15:46:51.919000
101453XCSE20250901 15:46:51.919000
31453XCSE20250901 15:46:51.919000
161453XCSE20250901 15:46:51.919000
251453XCSE20250901 15:47:19.187000
11452XCSE20250901 15:48:17.649000
171452XCSE20250901 15:51:21.776000
61451XCSE20250901 16:01:24.248000
121451XCSE20250901 16:04:36.207000
81451XCSE20250901 16:04:36.207000
11451XCSE20250901 16:04:36.207000
51451XCSE20250901 16:04:36.207000
91451XCSE20250901 16:04:36.227000
201451XCSE20250901 16:04:36.227000
11451XCSE20250901 16:04:36.227000
51451XCSE20250901 16:04:38.115000
301451XCSE20250901 16:04:38.115000
201452XCSE20250901 16:04:47.831000
271452XCSE20250901 16:04:47.831000
311452XCSE20250901 16:04:47.831000
151452XCSE20250901 16:04:47.831000
251451XCSE20250901 16:06:38.192000
251451XCSE20250901 16:11:36.311000
251450XCSE20250901 16:12:43.394000
171450XCSE20250901 16:15:11.618000
61449XCSE20250901 16:15:14.847000
31449XCSE20250901 16:16:09.506000
161449XCSE20250901 16:17:07.410000
61449XCSE20250901 16:17:07.410000
31449XCSE20250901 16:17:07.410000
251450XCSE20250901 16:18:58.967000
161449XCSE20250901 16:22:13.919000
161449XCSE20250901 16:23:12.990000
11449XCSE20250901 16:23:12.990000
201450XCSE20250901 16:24:38.233000
51451XCSE20250901 16:28:12.034000
51451XCSE20250901 16:33:00.427000
71451XCSE20250901 16:33:00.427000
241451XCSE20250901 16:33:07.167000
131452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
21452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
91452XCSE20250901 16:34:10.675000
21451XCSE20250901 16:34:10.683000
151451XCSE20250901 16:34:10.683000
91451XCSE20250901 16:34:10.696000
281451XCSE20250901 16:34:14.098000
201451XCSE20250901 16:34:16.110000
101451XCSE20250901 16:36:19.705514
101451XCSE20250901 16:36:19.724690
101451XCSE20250901 16:37:36.156558
101451XCSE20250901 16:37:36.156603
101451XCSE20250901 16:37:36.156687
101451XCSE20250901 16:37:36.156718
101451XCSE20250901 16:37:36.156720
101451XCSE20250901 16:37:36.158701
181451XCSE20250901 16:37:36.158701
101451XCSE20250901 16:37:36.159070
191451XCSE20250901 16:37:36.159070
101451XCSE20250901 16:37:36.172104
101451XCSE20250901 16:37:36.172134
101451XCSE20250901 16:37:36.172202
101451XCSE20250901 16:37:36.172234
101451XCSE20250901 16:37:36.172354
101451XCSE20250901 16:37:36.172384
101451XCSE20250901 16:37:36.172460
101451XCSE20250901 16:37:36.172489
101451XCSE20250901 16:37:36.174018
101451XCSE20250901 16:37:36.174048
101451XCSE20250901 16:37:36.637144
101451XCSE20250901 16:37:36.637182
101451XCSE20250901 16:37:36.637231
3201451XCSE20250901 16:37:36.637231
101451XCSE20250901 16:37:36.637265
101451XCSE20250901 16:37:36.637279
101451XCSE20250901 16:37:36.657325
101451XCSE20250901 16:37:36.657355
71451XCSE20250901 16:37:36.724787
31451XCSE20250901 16:37:36.724812
101451XCSE20250901 16:37:43.129020
101451XCSE20250901 16:37:43.129072
101451XCSE20250901 16:37:43.134125
101451XCSE20250901 16:37:43.134155
101451XCSE20250901 16:37:43.151420
101451XCSE20250901 16:37:43.151458
101451XCSE20250901 16:37:43.151474
11451XCSE20250901 16:37:43.151537
91451XCSE20250901 16:37:43.151554
91451XCSE20250901 16:37:43.151560
11451XCSE20250901 16:37:43.151631
91451XCSE20250901 16:37:43.151654
51451XCSE20250901 16:37:45.180908
51451XCSE20250901 16:37:45.180945
101451XCSE20250901 16:37:45.180982
211451XCSE20250901 16:37:45.180982
101451XCSE20250901 16:37:45.181014
101451XCSE20250901 16:38:00.393905
101451XCSE20250901 16:38:00.394004
91451XCSE20250901 16:38:19.427643
11451XCSE20250901 16:38:30.092111
101451XCSE20250901 16:38:30.092158
101451XCSE20250901 16:38:30.092197
101451XCSE20250901 16:38:30.092227
41451XCSE20250901 16:38:55.263851
21451XCSE20250901 16:39:49.784226
41451XCSE20250901 16:41:02.853349
191451XCSE20250901 16:41:02.853349
101451XCSE20250901 16:41:02.853421
521451XCSE20250901 16:41:02.853421
91451XCSE20250901 16:41:02.883168
11451XCSE20250901 16:41:10.091955
101451XCSE20250901 16:41:10.096526
101451XCSE20250901 16:41:10.107253
101451XCSE20250901 16:41:10.111891
101451XCSE20250901 16:41:10.122517
101451XCSE20250901 16:41:10.127160
101451XCSE20250901 16:41:15.458609
101451XCSE20250901 16:41:51.284208
101451XCSE20250901 16:42:00.111338
101451XCSE20250901 16:42:21.697520
261451XCSE20250901 16:42:21.697520
101451XCSE20250901 16:42:27.147584
101451XCSE20250901 16:43:06.981314
221451XCSE20250901 16:43:06.981314
101451XCSE20250901 16:43:44.347875
101451XCSE20250901 16:43:47.959384
271451XCSE20250901 16:43:47.959384
91451XCSE20250901 16:43:58.348937
11451XCSE20250901 16:44:02.689247
81451XCSE20250901 16:44:02.689247
101451XCSE20250901 16:44:12.349368
101451XCSE20250901 16:44:32.996379
261451XCSE20250901 16:44:32.996379
101451XCSE20250901 16:45:10.098308
21451XCSE20250901 16:45:10.098308
101451XCSE20250901 16:45:43.474146
231451XCSE20250901 16:45:43.474146
101451XCSE20250901 16:46:08.115774
41451XCSE20250901 16:46:08.115774
101451XCSE20250901 16:46:08.146566
281451XCSE20250901 16:46:08.146566
101451XCSE20250901 16:46:42.656217
261451XCSE20250901 16:46:42.656217
61451XCSE20250901 16:46:46.955710
91461XCSE20250902 9:03:05.550000
91461XCSE20250902 9:03:41.028000
91461XCSE20250902 9:04:15.619000
91461XCSE20250902 9:05:10.619000
91461XCSE20250902 9:05:59.618000
51461XCSE20250902 9:06:54.204000
41461XCSE20250902 9:06:54.204000
91461XCSE20250902 9:07:49.618000
91461XCSE20250902 9:08:38.618000
71461XCSE20250902 9:09:33.103000
21461XCSE20250902 9:09:33.103000
91461XCSE20250902 9:10:22.542000
51460XCSE20250902 9:11:17.620000
151460XCSE20250902 9:12:25.711000
51460XCSE20250902 9:12:25.711000
91460XCSE20250902 9:12:48.618000
91460XCSE20250902 9:13:19.618000
41460XCSE20250902 9:13:53.618000
51460XCSE20250902 9:13:53.618000
181457XCSE20250902 9:14:17.070000
181457XCSE20250902 9:21:06.644000
151457XCSE20250902 9:23:01.259000
61456XCSE20250902 9:23:56.050000
121456XCSE20250902 9:23:56.050000
171455XCSE20250902 9:24:05.088000
131456XCSE20250902 9:26:01.475000
31456XCSE20250902 9:26:01.475000
31456XCSE20250902 9:26:01.475000
41456XCSE20250902 9:27:09.941000
11457XCSE20250902 9:27:09.941000
81457XCSE20250902 9:27:09.941000
31457XCSE20250902 9:27:09.941000
71457XCSE20250902 9:27:09.941000
91457XCSE20250902 9:28:03.619000
11457XCSE20250902 9:29:08.604000
141457XCSE20250902 9:30:23.479000
21456XCSE20250902 9:30:47.482000
41456XCSE20250902 9:30:47.482000
91456XCSE20250902 9:31:30.147000
91456XCSE20250902 9:32:30.970000
171454XCSE20250902 9:33:25.177000
51453XCSE20250902 9:33:27.988000
121453XCSE20250902 9:33:27.988000
171452XCSE20250902 9:34:53.187000
81454XCSE20250902 9:38:48.861000
21454XCSE20250902 9:38:48.861000
181451XCSE20250902 9:39:14.247000
171450XCSE20250902 9:41:42.719000
171448XCSE20250902 9:42:56.572000
41448XCSE20250902 9:52:18.721000
51448XCSE20250902 9:52:25.810000
41448XCSE20250902 9:52:25.810000
191449XCSE20250902 9:53:19.516000
61449XCSE20250902 9:53:22.281000
121449XCSE20250902 9:54:22.862000
181450XCSE20250902 10:02:18.146000
101450XCSE20250902 10:02:28.588000
271450XCSE20250902 10:02:28.588000
311448XCSE20250902 10:02:56.330000
911448XCSE20250902 10:02:56.330000
91447XCSE20250902 10:05:08.326000
81447XCSE20250902 10:05:08.326000
81447XCSE20250902 10:05:08.326000
91445XCSE20250902 10:12:03.054000
91444XCSE20250902 10:12:15.702000
91446XCSE20250902 10:20:45.093000
51446XCSE20250902 10:21:08.546000
41446XCSE20250902 10:24:24.633000
81446XCSE20250902 10:24:51.051000
51446XCSE20250902 10:25:09.633000
81446XCSE20250902 10:25:09.633000
41446XCSE20250902 10:25:09.633000
81446XCSE20250902 10:25:09.633000
181444XCSE20250902 10:29:40.084000
81444XCSE20250902 10:29:40.084000
11445XCSE20250902 10:31:24.419000
11446XCSE20250902 10:39:02.649000
161447XCSE20250902 10:42:51.400000
71447XCSE20250902 10:45:01.124000
21447XCSE20250902 10:45:01.124000
11447XCSE20250902 10:46:28.618000
21447XCSE20250902 10:46:28.618000
61447XCSE20250902 10:46:28.618000
31447XCSE20250902 10:48:23.618000
91448XCSE20250902 10:49:07.953000
171446XCSE20250902 10:51:27.309000
81446XCSE20250902 10:51:27.309000
81446XCSE20250902 10:51:27.309000
251445XCSE20250902 10:51:29.621000
41445XCSE20250902 10:55:52.906000
51445XCSE20250902 10:59:07.438000
41445XCSE20250902 10:59:07.438000
61447XCSE20250902 11:12:59.749000
21447XCSE20250902 11:12:59.749000
61447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
81447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
71447XCSE20250902 11:13:01.819000
31447XCSE20250902 11:13:02.508000
71447XCSE20250902 11:13:04.338000
81447XCSE20250902 11:13:17.750000
101445XCSE20250902 11:14:24.202000
171449XCSE20250902 11:19:03.811000
181449XCSE20250902 11:19:03.811000
151448XCSE20250902 11:19:03.965000
331448XCSE20250902 11:22:28.033000
121448XCSE20250902 11:22:46.525000
341448XCSE20250902 11:22:49.497000
111448XCSE20250902 11:26:48.923000
41448XCSE20250902 11:26:48.923000
11449XCSE20250902 11:27:27.800000
31449XCSE20250902 11:27:27.800000
121449XCSE20250902 11:28:29.166000
41449XCSE20250902 11:28:29.166000
11452XCSE20250902 11:38:09.891000
101452XCSE20250902 11:38:09.891000
331451XCSE20250902 11:39:49.651000
351451XCSE20250902 11:39:52.455000
261450XCSE20250902 11:41:10.758000
251451XCSE20250902 11:45:12.152000
251450XCSE20250902 11:52:57.612000
671450XCSE20250902 11:52:57.619000
91452XCSE20250902 11:53:02.938000
11452XCSE20250902 11:53:08.618000
91452XCSE20250902 11:53:08.618000
51452XCSE20250902 11:53:12.917000
11452XCSE20250902 11:53:12.917000
41452XCSE20250902 11:53:12.917000
91452XCSE20250902 11:53:18.786000
91452XCSE20250902 11:53:23.619000
51452XCSE20250902 11:53:28.618000
41452XCSE20250902 11:53:28.618000
11452XCSE20250902 11:53:28.618000
101452XCSE20250902 11:53:32.900000
101451XCSE20250902 11:53:38.205000
91451XCSE20250902 11:53:43.618000
91451XCSE20250902 11:53:48.025000
101451XCSE20250902 11:53:53.324000
91451XCSE20250902 11:54:00.897000
91451XCSE20250902 11:55:02.618000
261449XCSE20250902 11:55:29.237000
41449XCSE20250902 11:55:29.237000
41449XCSE20250902 11:55:29.238000
261449XCSE20250902 11:57:02.176000
71449XCSE20250902 11:57:27.200000
261449XCSE20250902 11:57:27.200000
91449XCSE20250902 12:01:42.296000
91448XCSE20250902 12:03:53.966000
91448XCSE20250902 12:17:09.084000
91447XCSE20250902 12:38:37.798000
81447XCSE20250902 12:38:37.798000
81447XCSE20250902 12:38:37.798000
131447XCSE20250902 12:38:37.807000
261447XCSE20250902 12:40:56.190000
251447XCSE20250902 12:41:43.694000
111448XCSE20250902 12:41:57.269000
171447XCSE20250902 12:44:53.513000
241448XCSE20250902 12:51:14.932000
61448XCSE20250902 12:51:14.932000
91448XCSE20250902 12:51:24.134000
31448XCSE20250902 12:51:24.134000
191448XCSE20250902 12:51:26.268000
91448XCSE20250902 12:52:01.618000
91448XCSE20250902 12:53:11.325000
91448XCSE20250902 12:55:19.617000
91448XCSE20250902 12:57:25.510000
91448XCSE20250902 12:59:17.618000
91448XCSE20250902 13:01:26.395000
91448XCSE20250902 13:03:43.270000
171446XCSE20250902 13:05:53.168000
111447XCSE20250902 13:06:36.204000
51448XCSE20250902 13:13:37.704000
231448XCSE20250902 13:13:37.704000
81448XCSE20250902 13:13:37.704000
91448XCSE20250902 13:14:26.618000
81448XCSE20250902 13:15:18.618000
11448XCSE20250902 13:15:18.618000
21448XCSE20250902 13:17:17.618000
91449XCSE20250902 13:18:00.228000
91449XCSE20250902 13:18:59.619000
71447XCSE20250902 13:19:45.099000
21447XCSE20250902 13:27:10.445000
71447XCSE20250902 13:27:10.445000
91446XCSE20250902 13:29:59.088000
71447XCSE20250902 13:30:25.335000
91446XCSE20250902 13:39:45.189000
141449XCSE20250902 13:44:51.154000
61449XCSE20250902 13:45:49.294000
11449XCSE20250902 13:45:49.294000
61449XCSE20250902 13:45:57.683000
151449XCSE20250902 13:46:03.011000
81449XCSE20250902 13:48:40.772000
141449XCSE20250902 13:49:13.193000
61449XCSE20250902 13:49:31.518000
151450XCSE20250902 13:52:30.661000
311450XCSE20250902 13:52:30.661000
121450XCSE20250902 13:52:30.661000
241450XCSE20250902 13:52:30.667000
91449XCSE20250902 13:52:52.323000
251447XCSE20250902 13:57:13.186000
51449XCSE20250902 14:07:41.183000
181449XCSE20250902 14:07:41.183000
101449XCSE20250902 14:07:44.833000
121449XCSE20250902 14:07:52.456000
91449XCSE20250902 14:08:06.917000
91449XCSE20250902 14:08:40.438000
91449XCSE20250902 14:10:34.619000
11449XCSE20250902 14:12:43.913000
81449XCSE20250902 14:12:43.913000
441446XCSE20250902 14:12:44.059000
161448XCSE20250902 14:27:12.547000
51448XCSE20250902 14:27:12.547000
181449XCSE20250902 14:30:35.996000
91449XCSE20250902 14:31:09.793000
91449XCSE20250902 14:31:43.618000
61446XCSE20250902 14:31:56.582000
91446XCSE20250902 14:35:16.086000
181445XCSE20250902 14:41:26.525000
81445XCSE20250902 14:41:26.525000
91445XCSE20250902 14:41:26.525000
51445XCSE20250902 14:41:33.618000
101445XCSE20250902 14:41:38.618000
101445XCSE20250902 14:41:43.618000
101445XCSE20250902 14:41:48.613000
91446XCSE20250902 14:45:54.766000
91446XCSE20250902 14:45:54.784000
301447XCSE20250902 14:51:05.234000
71447XCSE20250902 14:51:05.239000
71447XCSE20250902 14:51:05.243000
71447XCSE20250902 14:51:09.075000
91447XCSE20250902 14:51:29.618000
21447XCSE20250902 14:51:58.619000
71447XCSE20250902 14:51:58.619000
91447XCSE20250902 14:53:18.618000
181445XCSE20250902 14:54:52.650000
81445XCSE20250902 14:54:52.650000
191443XCSE20250902 14:54:58.628000
71443XCSE20250902 14:54:58.628000
91443XCSE20250902 15:00:39.041000
71443XCSE20250902 15:00:39.066000
21443XCSE20250902 15:00:39.132000
71443XCSE20250902 15:00:39.132000
91442XCSE20250902 15:00:48.083000
81443XCSE20250902 15:02:54.178000
81443XCSE20250902 15:02:54.183000
91443XCSE20250902 15:03:34.227000
221443XCSE20250902 15:03:34.232000
91442XCSE20250902 15:03:34.263000
81442XCSE20250902 15:03:34.263000
151444XCSE20250902 15:07:42.545000
31444XCSE20250902 15:07:42.545000
131444XCSE20250902 15:07:49.291000
21444XCSE20250902 15:08:09.318000
181443XCSE20250902 15:08:09.346000
91442XCSE20250902 15:10:16.120000
61444XCSE20250902 15:19:50.890000
161444XCSE20250902 15:19:50.895000
91443XCSE20250902 15:20:24.077000
141445XCSE20250902 15:20:36.232000
51445XCSE20250902 15:20:36.232000
91445XCSE20250902 15:20:49.618000
91445XCSE20250902 15:21:05.618000
61445XCSE20250902 15:21:22.218000
91443XCSE20250902 15:21:28.128000
91442XCSE20250902 15:22:24.103000
81442XCSE20250902 15:22:24.103000
131444XCSE20250902 15:24:31.866000
171442XCSE20250902 15:30:30.016000
81442XCSE20250902 15:30:30.016000
151444XCSE20250902 15:30:30.017000
151444XCSE20250902 15:30:30.017000
91444XCSE20250902 15:34:54.456000
91444XCSE20250902 15:35:36.618000
41444XCSE20250902 15:36:24.618000
51444XCSE20250902 15:36:24.618000
91444XCSE20250902 15:37:12.469000
91444XCSE20250902 15:37:54.618000
91444XCSE20250902 15:38:42.618000
91444XCSE20250902 15:39:31.357000
91444XCSE20250902 15:40:13.618000
51444XCSE20250902 15:40:32.798000
41444XCSE20250902 15:40:32.798000
91444XCSE20250902 15:40:55.500000
331443XCSE20250902 15:41:31.763000
101448XCSE20250902 15:43:30.651000
231448XCSE20250902 15:43:30.651000
11448XCSE20250902 15:43:30.651000
261445XCSE20250902 15:43:30.740000
181444XCSE20250902 15:47:01.093000
171444XCSE20250902 15:47:01.103000
181446XCSE20250902 15:47:20.211000
71446XCSE20250902 15:48:04.035000
181446XCSE20250902 15:49:12.131000
181446XCSE20250902 15:55:48.895000
81446XCSE20250902 15:55:48.914000
91446XCSE20250902 15:59:11.933000
91446XCSE20250902 15:59:11.933000
251448XCSE20250902 16:00:17.123000
101448XCSE20250902 16:00:17.123000
61448XCSE20250902 16:00:17.123000
91448XCSE20250902 16:00:17.130000
151447XCSE20250902 16:02:29.331000
71447XCSE20250902 16:06:50.503000
101447XCSE20250902 16:06:50.503000
261446XCSE20250902 16:10:46.016000
91446XCSE20250902 16:15:00.803000
111448XCSE20250902 16:19:54.309000
71448XCSE20250902 16:19:54.309000
171449XCSE20250902 16:22:03.788000
21449XCSE20250902 16:22:03.788000
231449XCSE20250902 16:22:03.788000
71449XCSE20250902 16:22:03.788000
1211451XCSE20250902 16:24:36.952000
231451XCSE20250902 16:24:36.952000
231451XCSE20250902 16:24:36.952000
331449XCSE20250902 16:24:36.967000
361448XCSE20250902 16:24:51.147000
91448XCSE20250902 16:26:39.057000
251447XCSE20250902 16:31:44.307000
81447XCSE20250902 16:31:44.307000
81447XCSE20250902 16:31:44.307000
8281446XCSE20250902 16:41:47.205164
181446XCSE20250903 9:02:29.111000
141446XCSE20250903 9:02:29.119000
31446XCSE20250903 9:02:29.119000
171445XCSE20250903 9:02:50.610000
91451XCSE20250903 9:06:50.790000
91451XCSE20250903 9:07:38.788000
181447XCSE20250903 9:08:02.759000
101445XCSE20250903 9:09:23.912000
141446XCSE20250903 9:11:36.960000
41446XCSE20250903 9:11:36.960000
181445XCSE20250903 9:11:36.994000
21446XCSE20250903 9:20:04.127000
151446XCSE20250903 9:20:04.127000
171445XCSE20250903 9:21:20.965000
181444XCSE20250903 9:23:59.602000
91444XCSE20250903 9:23:59.602000
151443XCSE20250903 9:24:47.599000
151443XCSE20250903 9:25:17.201000
211442XCSE20250903 9:25:20.520000
171442XCSE20250903 9:25:20.525000
161442XCSE20250903 9:25:30.684000
221441XCSE20250903 9:26:17.988000
51440XCSE20250903 9:27:05.294000
121440XCSE20250903 9:27:05.295000
91442XCSE20250903 9:31:59.459000
91441XCSE20250903 9:33:44.098000
81441XCSE20250903 9:33:44.098000
311443XCSE20250903 9:34:02.935000
41443XCSE20250903 9:34:53.905000
161447XCSE20250903 9:39:40.952000
61447XCSE20250903 9:39:40.952000
261447XCSE20250903 9:39:40.952000
91444XCSE20250903 9:39:44.085000
81444XCSE20250903 9:39:44.085000
91443XCSE20250903 9:41:39.680000
11443XCSE20250903 9:41:39.680000
171444XCSE20250903 9:49:58.093000
31444XCSE20250903 9:50:09.873000
71445XCSE20250903 9:54:08.952000
101445XCSE20250903 9:54:08.952000
281447XCSE20250903 9:57:10.959000
211447XCSE20250903 9:57:10.959000
61447XCSE20250903 9:57:10.959000
201449XCSE20250903 9:59:42.810000
81449XCSE20250903 9:59:42.810000
91448XCSE20250903 10:00:52.083000
171445XCSE20250903 10:00:52.088000
91447XCSE20250903 10:04:16.847000
51444XCSE20250903 10:07:21.116000
41444XCSE20250903 10:07:21.116000
121445XCSE20250903 10:07:35.438000
61445XCSE20250903 10:08:40.788000
91447XCSE20250903 10:15:05.754000
81447XCSE20250903 10:15:05.754000
321447XCSE20250903 10:15:11.015000
181448XCSE20250903 10:24:55.176000
61449XCSE20250903 10:24:55.183000
21451XCSE20250903 10:26:33.935000
11451XCSE20250903 10:26:33.935000
171451XCSE20250903 10:26:33.935000
121451XCSE20250903 10:26:33.935000
291451XCSE20250903 10:26:33.943000
271448XCSE20250903 10:26:34.136000
271449XCSE20250903 10:26:34.137000
101447XCSE20250903 10:34:45.495000
41447XCSE20250903 10:35:17.200000
11447XCSE20250903 10:35:17.200000
31450XCSE20250903 10:40:36.376000
331448XCSE20250903 10:40:41.122000
331446XCSE20250903 10:40:41.159000
91450XCSE20250903 10:47:21.788000
171447XCSE20250903 10:47:41.360000
91447XCSE20250903 10:48:26.726000
91447XCSE20250903 10:48:26.732000
71446XCSE20250903 11:00:32.337000
261447XCSE20250903 11:06:36.184000
31449XCSE20250903 11:06:36.191000
181448XCSE20250903 11:06:36.192000
181448XCSE20250903 11:06:36.198000
91448XCSE20250903 11:06:36.198000
251446XCSE20250903 11:06:49.995000
141445XCSE20250903 11:08:15.795000
11445XCSE20250903 11:08:15.795000
11445XCSE20250903 11:08:15.815000
11445XCSE20250903 11:11:41.821000
11445XCSE20250903 11:11:41.821000
151445XCSE20250903 11:11:41.821000
181445XCSE20250903 11:11:41.839000
271445XCSE20250903 11:24:37.484000
261445XCSE20250903 11:24:37.485000
201445XCSE20250903 11:24:38.135000
61445XCSE20250903 11:24:38.155000
251444XCSE20250903 11:24:44.125000
171443XCSE20250903 11:25:08.832000
181442XCSE20250903 11:26:31.109000
61442XCSE20250903 11:30:09.425000
61442XCSE20250903 11:30:09.425000
91443XCSE20250903 11:33:21.223000
81445XCSE20250903 11:37:51.788000
251442XCSE20250903 11:39:16.083000
71445XCSE20250903 12:07:21.750000
81445XCSE20250903 12:07:21.750000
121445XCSE20250903 12:07:21.750000
91445XCSE20250903 12:07:21.752000
161445XCSE20250903 12:07:21.757000
161445XCSE20250903 12:07:21.762000
131444XCSE20250903 12:08:48.419000
181444XCSE20250903 12:08:48.419000
111444XCSE20250903 12:08:48.419000
221445XCSE20250903 12:08:48.420000
71445XCSE20250903 12:08:48.420000
421444XCSE20250903 12:08:49.087000
501443XCSE20250903 12:26:11.739000
171442XCSE20250903 12:26:11.757000
181442XCSE20250903 12:29:03.789000
181441XCSE20250903 12:41:43.202000
81441XCSE20250903 12:41:43.202000
91441XCSE20250903 12:41:43.202000
91442XCSE20250903 12:45:53.795000
81441XCSE20250903 12:48:52.736000
11441XCSE20250903 12:48:52.736000
431441XCSE20250903 12:57:09.833000
91441XCSE20250903 12:57:09.833000
61442XCSE20250903 13:00:38.038000
91442XCSE20250903 13:00:38.038000
81442XCSE20250903 13:00:38.038000
11442XCSE20250903 13:00:38.059000
101442XCSE20250903 13:01:18.810000
311442XCSE20250903 13:01:18.810000
91444XCSE20250903 13:07:34.831000
111444XCSE20250903 13:07:34.831000
211444XCSE20250903 13:14:29.551000
91444XCSE20250903 13:14:29.556000
131444XCSE20250903 13:20:02.825000
61442XCSE20250903 13:21:55.054000
21442XCSE20250903 13:21:55.054000
101442XCSE20250903 13:36:20.941000
151442XCSE20250903 13:37:39.351000
81442XCSE20250903 13:37:39.369000
91442XCSE20250903 13:37:39.369000
11442XCSE20250903 13:37:39.369000
91442XCSE20250903 13:37:39.369000
151442XCSE20250903 13:37:39.369000
171442XCSE20250903 13:37:39.379000
341441XCSE20250903 13:40:02.089000
81442XCSE20250903 13:55:36.455000
161442XCSE20250903 13:55:36.455000
21442XCSE20250903 13:55:36.455000
81442XCSE20250903 13:55:36.455000
91442XCSE20250903 13:55:36.480000
91444XCSE20250903 14:10:12.149000
191444XCSE20250903 14:10:12.151000
191444XCSE20250903 14:10:12.156000
191444XCSE20250903 14:10:12.793000
141444XCSE20250903 14:13:11.459000
141444XCSE20250903 14:13:11.464000
141444XCSE20250903 14:13:11.490000
51444XCSE20250903 14:14:55.665000
171442XCSE20250903 14:15:34.442000
11442XCSE20250903 14:15:34.442000
11442XCSE20250903 14:15:34.442000
71442XCSE20250903 14:15:47.339000
191442XCSE20250903 14:15:47.339000
251441XCSE20250903 14:16:00.614000
61443XCSE20250903 14:16:01.342000
121443XCSE20250903 14:16:01.342000
151443XCSE20250903 14:16:01.342000
101443XCSE20250903 14:16:05.216000
61444XCSE20250903 14:20:32.117000
341442XCSE20250903 14:28:45.088000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
91444XCSE20250903 14:53:25.931000
161444XCSE20250903 14:53:25.931000
121444XCSE20250903 14:53:25.944000
121444XCSE20250903 14:53:25.952000
151444XCSE20250903 14:53:34.577000
151444XCSE20250903 14:57:58.793000
131444XCSE20250903 14:58:24.241000
141444XCSE20250903 14:58:24.241000
131444XCSE20250903 14:58:24.246000
271442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
81442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.065000
81442XCSE20250903 15:06:35.065000
91442XCSE20250903 15:06:35.065000
531442XCSE20250903 15:19:29.059000
91442XCSE20250903 15:19:29.059000
91442XCSE20250903 15:19:29.059000
651441XCSE20250903 15:19:29.700000
491441XCSE20250903 15:26:35.468000
111441XCSE20250903 15:26:35.468000
201442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
91442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
161442XCSE20250903 15:34:51.006000
11442XCSE20250903 15:34:51.006000
91442XCSE20250903 15:35:26.357000
261441XCSE20250903 15:40:16.189000
171441XCSE20250903 15:41:33.783000
181441XCSE20250903 15:42:53.056000
181441XCSE20250903 15:42:53.060000
351440XCSE20250903 15:42:55.896000
91440XCSE20250903 15:42:55.896000
181440XCSE20250903 15:42:55.923000
321440XCSE20250903 15:42:59.173000
411440XCSE20250903 15:43:12.139000
251440XCSE20250903 15:43:12.300000
171440XCSE20250903 15:43:16.163000
251440XCSE20250903 15:43:24.360000
91440XCSE20250903 15:43:26.764000
91440XCSE20250903 15:43:28.588000
91440XCSE20250903 15:43:31.790000
91440XCSE20250903 15:43:33.791000
91440XCSE20250903 15:43:37.575000
91440XCSE20250903 15:43:37.576000
91440XCSE20250903 15:43:40.683000
91440XCSE20250903 15:43:43.108000
301440XCSE20250903 15:46:33.902000
441441XCSE20250903 15:48:16.357000
421440XCSE20250903 15:49:15.789000
441440XCSE20250903 15:49:19.788000
91441XCSE20250903 15:49:36.033000
91441XCSE20250903 15:49:37.789000
91441XCSE20250903 15:49:39.789000
91441XCSE20250903 15:49:42.398000
91441XCSE20250903 15:49:43.789000
91441XCSE20250903 15:49:45.825000
181441XCSE20250903 15:49:52.789000
91441XCSE20250903 15:49:52.790000
351441XCSE20250903 15:49:59.700000
261441XCSE20250903 15:50:00.646000
351441XCSE20250903 15:50:06.789000
251441XCSE20250903 15:50:10.837000
351441XCSE20250903 15:50:14.919000
91441XCSE20250903 15:50:18.691000
91441XCSE20250903 15:50:19.827000
91441XCSE20250903 15:50:21.790000
411441XCSE20250903 15:50:50.789000
441441XCSE20250903 15:51:01.020000
241441XCSE20250903 15:51:16.789000
341441XCSE20250903 15:52:05.826000
431441XCSE20250903 15:52:05.864000
351441XCSE20250903 15:52:06.808000
351441XCSE20250903 15:52:06.819000
11440XCSE20250903 15:52:06.835000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
81440XCSE20250903 15:52:36.865000
91438XCSE20250903 15:53:50.789000
121438XCSE20250903 15:53:52.852000
121438XCSE20250903 15:53:55.902000
21438XCSE20250903 15:53:55.908000
81438XCSE20250903 15:53:55.908000
51438XCSE20250903 15:53:57.966000
41438XCSE20250903 15:54:01.017000
81438XCSE20250903 15:54:01.017000
11438XCSE20250903 15:54:04.118000
121438XCSE20250903 15:54:04.118000
11438XCSE20250903 15:54:04.118000
91438XCSE20250903 15:54:10.586000
31438XCSE20250903 15:54:12.154000
51438XCSE20250903 15:54:12.154000
121438XCSE20250903 15:54:12.154000
61438XCSE20250903 15:54:12.154000
91438XCSE20250903 15:54:12.155000
71437XCSE20250903 15:54:26.816000
101437XCSE20250903 15:54:26.816000
81437XCSE20250903 15:54:26.816000
91436XCSE20250903 15:54:41.560000
81436XCSE20250903 15:54:41.560000
341437XCSE20250903 15:55:03.089000
91437XCSE20250903 15:55:11.608000
91436XCSE20250903 15:55:19.839000
91435XCSE20250903 15:55:56.828000
91435XCSE20250903 15:55:56.828000
91435XCSE20250903 15:56:16.088000
91435XCSE20250903 15:56:19.222000
91434XCSE20250903 15:57:43.183000
91433XCSE20250903 15:59:46.798000
81433XCSE20250903 15:59:46.798000
171434XCSE20250903 16:02:37.998000
91433XCSE20250903 16:03:57.112000
2501434XCSE20250903 16:10:58.661644
1311434XCSE20250903 16:10:58.661727
51445XCSE20250904 9:05:10.262000
121445XCSE20250904 9:05:10.262000
151445XCSE20250904 9:05:33.536000
41445XCSE20250904 9:05:33.536000
41445XCSE20250904 9:05:57.977000
51445XCSE20250904 9:05:57.977000
41445XCSE20250904 9:06:51.978000
91445XCSE20250904 9:07:13.425000
91445XCSE20250904 9:08:08.977000
91445XCSE20250904 9:09:01.977000
201448XCSE20250904 9:12:52.738000
41448XCSE20250904 9:12:55.525000
21448XCSE20250904 9:12:59.501000
171445XCSE20250904 9:16:30.980000
11446XCSE20250904 9:19:55.296000
151446XCSE20250904 9:19:55.301000
151446XCSE20250904 9:19:55.305000
141446XCSE20250904 9:20:19.990000
41446XCSE20250904 9:20:19.990000
141446XCSE20250904 9:20:19.995000
41446XCSE20250904 9:20:19.995000
41446XCSE20250904 9:20:20.056000
171444XCSE20250904 9:23:52.091000
131443XCSE20250904 9:25:46.849000
171445XCSE20250904 9:31:25.010000
11447XCSE20250904 9:37:14.612000
51447XCSE20250904 9:37:14.612000
171445XCSE20250904 9:39:00.090000
171444XCSE20250904 9:47:20.083000
171445XCSE20250904 10:00:08.204000
81445XCSE20250904 10:00:08.204000
51445XCSE20250904 10:00:08.211000
201445XCSE20250904 10:00:08.211000
121447XCSE20250904 10:00:37.301000
21447XCSE20250904 10:00:37.310000
11447XCSE20250904 10:00:37.321000
21447XCSE20250904 10:01:00.136000
41447XCSE20250904 10:01:00.136000
61447XCSE20250904 10:01:00.136000
21447XCSE20250904 10:01:00.155000
21447XCSE20250904 10:01:00.155000
131447XCSE20250904 10:02:01.368000
41447XCSE20250904 10:02:01.368000
91448XCSE20250904 10:05:00.843000
91447XCSE20250904 10:10:00.401000
91447XCSE20250904 10:10:00.401000
61446XCSE20250904 10:18:36.108000
31446XCSE20250904 10:22:00.841000
81446XCSE20250904 10:22:00.841000
11446XCSE20250904 10:22:00.841000
51446XCSE20250904 10:22:00.841000
81446XCSE20250904 10:22:00.841000
171446XCSE20250904 10:22:00.961000
81446XCSE20250904 10:22:00.961000
171446XCSE20250904 10:22:00.965000
81446XCSE20250904 10:22:00.965000
81446XCSE20250904 10:22:00.981000
21446XCSE20250904 10:22:01.505000
91444XCSE20250904 10:32:15.195000
91444XCSE20250904 10:32:15.195000
151444XCSE20250904 10:32:31.501000
151444XCSE20250904 10:32:31.521000
71444XCSE20250904 10:32:31.521000
151444XCSE20250904 10:33:28.658000
251443XCSE20250904 10:39:05.340000
191445XCSE20250904 10:46:18.492000
101445XCSE20250904 10:46:18.492000
101445XCSE20250904 10:46:18.492000
131445XCSE20250904 10:46:18.515000
131445XCSE20250904 10:46:18.519000
101443XCSE20250904 10:46:19.291000
51443XCSE20250904 10:46:19.291000
41443XCSE20250904 10:46:19.291000
71443XCSE20250904 10:46:19.304000
11443XCSE20250904 10:46:19.304000
21443XCSE20250904 10:46:19.309000
161443XCSE20250904 10:46:19.310000
61443XCSE20250904 10:46:19.310000
21443XCSE20250904 10:46:19.310000
101444XCSE20250904 10:52:13.162000
331443XCSE20250904 10:52:33.086000
171443XCSE20250904 10:52:33.110000
71441XCSE20250904 10:59:50.048000
11441XCSE20250904 11:03:08.903000
101443XCSE20250904 11:09:25.770000
11443XCSE20250904 11:09:25.770000
81443XCSE20250904 11:09:25.770000
171443XCSE20250904 11:09:25.778000
171443XCSE20250904 11:09:25.782000
171443XCSE20250904 11:09:25.786000
171443XCSE20250904 11:09:25.790000
71443XCSE20250904 11:09:30.453000
151443XCSE20250904 11:13:55.875000
121442XCSE20250904 11:15:28.983000
51442XCSE20250904 11:15:28.983000
31441XCSE20250904 11:18:16.282000
21441XCSE20250904 11:18:16.282000
11441XCSE20250904 11:27:04.675000
61443XCSE20250904 11:27:58.250000
141443XCSE20250904 11:27:58.255000
141443XCSE20250904 11:27:58.267000
171442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
91442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
31442XCSE20250904 11:44:43.151000
31441XCSE20250904 11:46:53.200000
221441XCSE20250904 11:46:53.200000
41441XCSE20250904 11:51:29.924000
11441XCSE20250904 11:51:29.943000
151443XCSE20250904 11:59:43.785000
121444XCSE20250904 12:00:55.918000
241444XCSE20250904 12:00:55.919000
121444XCSE20250904 12:00:55.923000
91444XCSE20250904 12:00:55.932000
231444XCSE20250904 12:01:17.532000
21444XCSE20250904 12:09:09.982000
441445XCSE20250904 12:12:13.442000
91447XCSE20250904 12:17:25.767000
701447XCSE20250904 12:17:25.783000
111449XCSE20250904 12:22:54.207000
71449XCSE20250904 12:22:54.207000
261447XCSE20250904 12:22:55.692000
91448XCSE20250904 12:24:52.840000
91448XCSE20250904 12:24:52.840000
261446XCSE20250904 12:27:52.184000
91445XCSE20250904 12:33:22.059000
131445XCSE20250904 12:35:34.660000
91447XCSE20250904 13:00:13.090000
81447XCSE20250904 13:00:13.090000
61450XCSE20250904 13:02:31.484000
61450XCSE20250904 13:02:31.484000
91450XCSE20250904 13:05:08.477000
151452XCSE20250904 13:10:39.023000
171451XCSE20250904 13:11:54.488000
251452XCSE20250904 13:18:42.829000
351452XCSE20250904 13:20:53.525000
1001453XCSE20250904 13:20:55.458000
141453XCSE20250904 13:20:55.458000
411453XCSE20250904 13:20:55.458000
61453XCSE20250904 13:20:55.458000
341453XCSE20250904 13:20:57.456000
341452XCSE20250904 13:20:57.475000
151454XCSE20250904 13:27:12.865000
151454XCSE20250904 13:27:12.871000
91452XCSE20250904 13:27:13.177000
31453XCSE20250904 13:27:14.046000
151454XCSE20250904 13:31:20.126000
1001454XCSE20250904 13:36:11.714000
1111454XCSE20250904 13:36:11.714000
91454XCSE20250904 13:36:26.982000
91454XCSE20250904 13:36:39.977000
91454XCSE20250904 13:36:52.978000
91454XCSE20250904 13:37:04.979000
91454XCSE20250904 13:37:38.014000
91454XCSE20250904 13:39:20.290000
91454XCSE20250904 13:40:26.758000
331453XCSE20250904 13:40:26.766000
441452XCSE20250904 13:52:42.955000
181451XCSE20250904 13:55:36.317000
191454XCSE20250904 13:59:14.830000
171454XCSE20250904 13:59:14.830000
171454XCSE20250904 13:59:14.830000
311454XCSE20250904 13:59:14.830000
11453XCSE20250904 13:59:14.850000
171452XCSE20250904 14:00:21.595000
171452XCSE20250904 14:00:30.133000
61453XCSE20250904 14:08:57.951000
121453XCSE20250904 14:08:57.951000
181453XCSE20250904 14:12:37.752000
221453XCSE20250904 14:17:16.102000
31453XCSE20250904 14:17:17.029000
91452XCSE20250904 14:18:37.337000
91452XCSE20250904 14:18:37.337000
151452XCSE20250904 14:26:53.122000
11452XCSE20250904 14:26:53.122000
21452XCSE20250904 14:26:56.637000
21452XCSE20250904 14:27:00.813000
171450XCSE20250904 14:27:03.189000
331452XCSE20250904 14:37:14.025000
251452XCSE20250904 14:37:14.032000
251451XCSE20250904 14:48:36.185000
91453XCSE20250904 14:59:00.652000
171452XCSE20250904 15:09:05.183000
81452XCSE20250904 15:09:05.183000
151452XCSE20250904 15:11:48.825000
101452XCSE20250904 15:11:49.312000
101452XCSE20250904 15:11:49.312000
251453XCSE20250904 15:19:56.228000
11454XCSE20250904 15:20:06.123000
261454XCSE20250904 15:22:45.948000
91454XCSE20250904 15:22:45.948000
91454XCSE20250904 15:22:45.967000
91454XCSE20250904 15:22:49.116000
221455XCSE20250904 15:26:10.506000
11454XCSE20250904 15:26:10.529000
251454XCSE20250904 15:26:33.510000
251454XCSE20250904 15:26:42.996000
141455XCSE20250904 15:27:25.327000
101455XCSE20250904 15:31:45.787000
81456XCSE20250904 15:34:01.469000
241456XCSE20250904 15:34:01.469000
321456XCSE20250904 15:34:01.469000
191456XCSE20250904 15:34:01.469000
191456XCSE20250904 15:34:01.469000
111456XCSE20250904 15:34:01.519000
11456XCSE20250904 15:37:48.719000
191456XCSE20250904 15:44:13.933000
161455XCSE20250904 15:44:13.953000
161455XCSE20250904 15:44:14.054000
121455XCSE20250904 15:44:14.054000
141455XCSE20250904 15:47:22.990000
201455XCSE20250904 15:47:22.990000
81455XCSE20250904 15:47:22.990000
91455XCSE20250904 15:47:22.990000
201455XCSE20250904 15:47:23.016000
441455XCSE20250904 15:48:36.244000
191454XCSE20250904 15:54:15.795000
81454XCSE20250904 15:54:15.795000
31453XCSE20250904 15:54:28.886000
231453XCSE20250904 15:54:28.886000
181455XCSE20250904 16:02:42.708000
181454XCSE20250904 16:03:52.157000
171453XCSE20250904 16:05:23.551000
171452XCSE20250904 16:11:50.362000
91452XCSE20250904 16:11:50.362000
921452XCSE20250904 16:11:50.369000
251451XCSE20250904 16:12:01.081000
251452XCSE20250904 16:13:04.177000
331455XCSE20250904 16:20:11.344000
171455XCSE20250904 16:20:11.344000
31455XCSE20250904 16:21:37.147000
341456XCSE20250904 16:23:42.687000
351456XCSE20250904 16:23:58.812000
2501456XCSE20250904 16:27:13.065987
1251456XCSE20250904 16:27:13.066015
2281456XCSE20250904 16:27:13.066050
91464XCSE20250905 9:00:07.066000
181464XCSE20250905 9:02:49.446000
91464XCSE20250905 9:05:35.063000
171461XCSE20250905 9:06:12.494000
171458XCSE20250905 9:08:08.593000
171456XCSE20250905 9:09:36.182000
181458XCSE20250905 9:19:54.326000
171457XCSE20250905 9:19:54.343000
171456XCSE20250905 9:21:16.370000
171455XCSE20250905 9:21:51.318000
171455XCSE20250905 9:27:08.255000
171454XCSE20250905 9:29:59.113000
171454XCSE20250905 9:37:41.211000
171454XCSE20250905 9:46:51.142000
151454XCSE20250905 9:49:53.126000
81454XCSE20250905 9:49:53.126000
61452XCSE20250905 9:49:56.389000
21452XCSE20250905 9:49:56.389000
91452XCSE20250905 9:49:56.407000
81452XCSE20250905 9:49:57.510000
91452XCSE20250905 9:49:57.510000
181453XCSE20250905 10:02:25.204000
91452XCSE20250905 10:03:22.388000
91451XCSE20250905 10:08:14.140000
491454XCSE20250905 10:18:59.069000
491454XCSE20250905 10:18:59.108000
211453XCSE20250905 10:20:58.627000
111453XCSE20250905 10:20:58.627000
11453XCSE20250905 10:20:58.627000
351452XCSE20250905 10:25:18.208000
141451XCSE20250905 10:30:48.937000
11451XCSE20250905 10:30:48.957000
11451XCSE20250905 10:45:16.727000
81451XCSE20250905 10:47:10.832000
101452XCSE20250905 10:54:31.668000
271454XCSE20250905 10:58:01.248000
171453XCSE20250905 11:01:48.060000
171451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
331451XCSE20250905 11:18:42.677000
31457XCSE20250905 11:56:28.195000
41455XCSE20250905 11:56:28.212000
331456XCSE20250905 11:56:29.415000
11458XCSE20250905 11:59:36.125000
41458XCSE20250905 11:59:36.132000
11456XCSE20250905 11:59:36.140000
411455XCSE20250905 11:59:36.472000
21455XCSE20250905 11:59:36.492000
181455XCSE20250905 12:11:01.206000
91455XCSE20250905 12:11:01.206000
41455XCSE20250905 12:13:54.221000
51455XCSE20250905 12:13:54.222000
41457XCSE20250905 12:19:34.067000
131457XCSE20250905 12:19:34.067000
41457XCSE20250905 12:19:49.000000
11455XCSE20250905 12:21:06.334000
41456XCSE20250905 12:52:31.159000
131456XCSE20250905 12:52:31.159000
91455XCSE20250905 12:52:35.729000
81455XCSE20250905 12:52:35.729000
181455XCSE20250905 12:53:46.596000
11456XCSE20250905 12:59:12.253000
21457XCSE20250905 12:59:53.074000
331457XCSE20250905 13:00:31.330000
51457XCSE20250905 13:00:31.330000
81456XCSE20250905 13:01:11.180000
81456XCSE20250905 13:01:11.180000
101456XCSE20250905 13:01:11.180000
271460XCSE20250905 13:30:40.864000
181460XCSE20250905 13:30:58.598000
181461XCSE20250905 13:31:03.741000
91461XCSE20250905 13:32:23.743000
141461XCSE20250905 13:32:33.372000
101461XCSE20250905 13:32:33.372000
91459XCSE20250905 13:34:17.194000
91459XCSE20250905 13:34:17.194000
81459XCSE20250905 13:34:17.194000
251458XCSE20250905 13:43:26.353000
81458XCSE20250905 13:43:26.353000
121461XCSE20250905 13:44:22.471000
51461XCSE20250905 13:44:22.471000
41461XCSE20250905 13:45:17.746000
301459XCSE20250905 13:50:08.648000
21459XCSE20250905 14:03:00.695000
61459XCSE20250905 14:03:00.696000
61459XCSE20250905 14:03:00.696000
21459XCSE20250905 14:09:33.202000
31459XCSE20250905 14:09:33.202000
11459XCSE20250905 14:09:33.202000
101459XCSE20250905 14:13:05.568000
81459XCSE20250905 14:13:05.568000
61459XCSE20250905 14:13:05.568000
41458XCSE20250905 14:15:08.233000
11458XCSE20250905 14:15:08.233000
11458XCSE20250905 14:15:08.234000
111458XCSE20250905 14:15:08.237000
41458XCSE20250905 14:15:08.237000
121458XCSE20250905 14:17:32.206000
51458XCSE20250905 14:17:32.206000
81458XCSE20250905 14:17:32.206000
91458XCSE20250905 14:30:45.042000
71459XCSE20250905 14:32:44.282000
71459XCSE20250905 14:32:45.525000
51459XCSE20250905 14:40:54.283000
41459XCSE20250905 14:40:54.283000
211459XCSE20250905 14:40:54.283000
41459XCSE20250905 14:40:54.303000
41459XCSE20250905 14:40:54.323000
51459XCSE20250905 14:40:54.553000
211459XCSE20250905 14:40:54.991000
41459XCSE20250905 14:41:04.553000
41459XCSE20250905 14:41:06.243000
11459XCSE20250905 14:41:06.243000
41459XCSE20250905 14:41:10.800000
41459XCSE20250905 14:41:12.819000
41459XCSE20250905 14:41:12.973000
41459XCSE20250905 14:41:13.147000
51459XCSE20250905 14:41:13.772000
51459XCSE20250905 14:41:14.015000
41459XCSE20250905 14:41:14.540000
91459XCSE20250905 14:41:15.196000
41459XCSE20250905 14:41:24.553000
71459XCSE20250905 14:41:24.555000
51459XCSE20250905 14:41:24.593000
51459XCSE20250905 14:41:25.190000
51459XCSE20250905 14:41:46.341000
41459XCSE20250905 14:42:04.553000
261459XCSE20250905 14:42:37.581000
41459XCSE20250905 14:43:00.269000
141460XCSE20250905 14:44:55.855000
51460XCSE20250905 14:44:55.855000
231460XCSE20250905 14:44:55.855000
41460XCSE20250905 14:44:55.856000
51460XCSE20250905 14:44:55.873000
31459XCSE20250905 14:44:55.875000
101459XCSE20250905 14:54:59.356000
91460XCSE20250905 15:01:12.048000
11460XCSE20250905 15:01:12.048000
31460XCSE20250905 15:01:12.048000
171459XCSE20250905 15:06:25.491000
81459XCSE20250905 15:07:00.434000
91459XCSE20250905 15:07:00.434000
71458XCSE20250905 15:09:40.741000
21458XCSE20250905 15:10:51.205000
81458XCSE20250905 15:10:51.205000
71458XCSE20250905 15:10:51.205000
71458XCSE20250905 15:15:00.457000
51461XCSE20250905 15:22:26.481000
31462XCSE20250905 15:22:27.310000
191462XCSE20250905 15:22:27.310000
341460XCSE20250905 15:24:59.817000
71461XCSE20250905 15:27:58.305000
11461XCSE20250905 15:27:58.305000
11461XCSE20250905 15:27:58.305000
41461XCSE20250905 15:28:19.553000
431460XCSE20250905 15:29:35.189000
491461XCSE20250905 15:33:58.841000
441460XCSE20250905 15:37:12.096000
251459XCSE20250905 15:39:38.858000
141459XCSE20250905 15:39:46.095000
171458XCSE20250905 15:41:20.642000
81458XCSE20250905 15:41:20.642000
241457XCSE20250905 15:42:07.908000
21457XCSE20250905 15:42:07.908000
271456XCSE20250905 15:46:03.250000
21456XCSE20250905 15:46:03.250000
61456XCSE20250905 15:46:03.250000
141456XCSE20250905 15:46:03.267000
141456XCSE20250905 15:46:03.267000
171455XCSE20250905 15:55:22.540000
191457XCSE20250905 15:57:11.217000
201457XCSE20250905 15:57:11.217000
131457XCSE20250905 15:57:11.217000
41457XCSE20250905 15:57:11.219000
231457XCSE20250905 15:57:11.219000
41457XCSE20250905 15:57:11.236000
41457XCSE20250905 15:57:11.384000
51457XCSE20250905 15:57:11.399000
41457XCSE20250905 15:57:11.500000
41457XCSE20250905 15:57:11.501000
41457XCSE20250905 15:57:13.362000
51457XCSE20250905 15:57:14.553000
41457XCSE20250905 15:57:17.730000
41457XCSE20250905 15:57:23.351000
41457XCSE20250905 15:57:23.370000
51457XCSE20250905 15:57:27.399000
51457XCSE20250905 15:57:29.553000
51457XCSE20250905 15:57:39.553000
41457XCSE20250905 15:57:46.011000
41457XCSE20250905 15:58:08.103000
141455XCSE20250905 15:58:25.318000
121455XCSE20250905 15:58:25.318000
251454XCSE20250905 15:59:09.142000
91454XCSE20250905 15:59:09.142000
331454XCSE20250905 15:59:09.160000
251453XCSE20250905 16:00:01.422000
81453XCSE20250905 16:00:01.422000
341452XCSE20250905 16:00:27.873000
421450XCSE20250905 16:11:38.729000
431451XCSE20250905 16:12:02.985000
361450XCSE20250905 16:14:58.038000
331449XCSE20250905 16:15:09.352000
151451XCSE20250905 16:16:40.814000
91451XCSE20250905 16:16:40.814000
261450XCSE20250905 16:18:50.173000
171449XCSE20250905 16:22:28.195000
171448XCSE20250905 16:22:59.627000
81448XCSE20250905 16:22:59.627000
501447XCSE20250905 16:25:21.795000
431447XCSE20250905 16:26:04.515000
11447XCSE20250905 16:26:04.515000
431446XCSE20250905 16:26:04.523000
261446XCSE20250905 16:31:45.534000
261445XCSE20250905 16:31:51.083000
501445XCSE20250905 16:35:22.822026
11445XCSE20250905 16:35:22.822026
501445XCSE20250905 16:35:49.285642
51445XCSE20250905 16:35:49.285642
501445XCSE20250905 16:35:49.305625
501445XCSE20250905 16:35:49.306112
11445XCSE20250905 16:38:09.118865
491445XCSE20250905 16:38:09.118899
501445XCSE20250905 16:38:30.017125
51445XCSE20250905 16:41:54.661543
451445XCSE20250905 16:41:56.381981
401445XCSE20250905 16:41:56.405291
101445XCSE20250905 16:41:56.405311
101445XCSE20250905 16:41:56.405344
361445XCSE20250905 16:41:56.405364
41445XCSE20250905 16:41:56.424574
51445XCSE20250905 16:44:26.922046
71445XCSE20250905 16:44:30.324862
11445XCSE20250905 16:44:30.324918
21445XCSE20250905 16:44:30.324964
311445XCSE20250905 16:44:30.344111
41445XCSE20250905 16:44:30.344454
501445XCSE20250905 16:44:52.784642
501445XCSE20250905 16:46:00.190308
431445XCSE20250905 16:46:00.190390
71445XCSE20250905 16:46:00.190406
61445XCSE20250905 16:46:00.207414
21445XCSE20250905 16:46:00.207450
131445XCSE20250905 16:46:00.207761
51445XCSE20250905 16:46:00.207797
241445XCSE20250905 16:46:00.207926
11445XCSE20250905 16:46:00.207926
41445XCSE20250905 16:46:00.207987
461445XCSE20250905 16:46:00.209796
501445XCSE20250905 16:47:02.485710
51445XCSE20250905 16:47:02.485771
101445XCSE20250905 16:47:02.485786
351445XCSE20250905 16:47:02.501449
351445XCSE20250905 16:47:02.501453
501445XCSE20250905 16:47:02.503553
331445XCSE20250905 16:47:02.503834
171445XCSE20250905 16:47:02.503851
191445XCSE20250905 16:47:02.503884
311445XCSE20250905 16:47:02.503901
501445XCSE20250905 16:47:02.666484
231445XCSE20250905 16:47:02.749107
271445XCSE20250905 16:47:02.749127
241445XCSE20250905 16:47:02.772729
41445XCSE20250905 16:47:02.869378
221445XCSE20250905 16:47:02.869729
501445XCSE20250905 16:47:02.885076
501445XCSE20250905 16:47:02.885126
501445XCSE20250905 16:47:02.885167
51445XCSE20250905 16:47:02.885201

