Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 8. september 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 36
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|279.800
|1.410,58
|394.680.957
|1. september 2025
|4.500
|1.451,68
|6.532.560
|2. september 2025
|4.500
|1.448,05
|6.516.225
|3. september 2025
|4.500
|1.441,90
|6.488.550
|4. september 2025
|4.000
|1.450,83
|5.803.320
|5. september 2025
|4.000
|1.451,91
|5.807.640
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|301.300
|1.413,31
|425.829.252
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|715.500
|1.293,95
|925.817.958
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 715.500 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,82 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|3
|1445
|XCSE
|20250901 9:00:54.780000
|15
|1449
|XCSE
|20250901 9:04:41.706000
|19
|1449
|XCSE
|20250901 9:04:46.925000
|15
|1449
|XCSE
|20250901 9:05:30.093000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 9:07:02.087000
|8
|1449
|XCSE
|20250901 9:07:56.425000
|1
|1449
|XCSE
|20250901 9:07:56.425000
|8
|1449
|XCSE
|20250901 9:08:45.016000
|17
|1449
|XCSE
|20250901 9:08:55.557000
|17
|1449
|XCSE
|20250901 9:11:48.124000
|18
|1449
|XCSE
|20250901 9:15:45.964000
|17
|1448
|XCSE
|20250901 9:16:40.594000
|14
|1448
|XCSE
|20250901 9:20:22.616000
|3
|1448
|XCSE
|20250901 9:20:22.616000
|17
|1447
|XCSE
|20250901 9:21:03.067000
|8
|1447
|XCSE
|20250901 9:21:59.781000
|62
|1453
|XCSE
|20250901 9:25:42.944000
|16
|1453
|XCSE
|20250901 9:25:42.952000
|9
|1453
|XCSE
|20250901 9:25:42.965000
|11
|1453
|XCSE
|20250901 9:25:43.045000
|4
|1453
|XCSE
|20250901 9:26:14.727000
|9
|1453
|XCSE
|20250901 9:26:30.184000
|26
|1452
|XCSE
|20250901 9:31:49.239000
|25
|1452
|XCSE
|20250901 9:31:49.270000
|5
|1452
|XCSE
|20250901 9:32:45.184000
|4
|1452
|XCSE
|20250901 9:32:45.184000
|8
|1449
|XCSE
|20250901 9:32:45.209000
|1
|1449
|XCSE
|20250901 9:32:45.209000
|2
|1449
|XCSE
|20250901 9:32:45.209000
|17
|1452
|XCSE
|20250901 9:36:16.626000
|8
|1454
|XCSE
|20250901 9:36:26.988000
|18
|1454
|XCSE
|20250901 9:36:33.194000
|8
|1455
|XCSE
|20250901 9:38:17.219000
|9
|1456
|XCSE
|20250901 9:40:11.151000
|13
|1459
|XCSE
|20250901 9:41:12.946000
|18
|1455
|XCSE
|20250901 9:41:12.955000
|9
|1455
|XCSE
|20250901 9:41:12.959000
|17
|1458
|XCSE
|20250901 9:43:10.061000
|17
|1455
|XCSE
|20250901 9:44:48.813000
|18
|1454
|XCSE
|20250901 9:48:58.089000
|9
|1453
|XCSE
|20250901 9:51:05.011000
|3
|1453
|XCSE
|20250901 9:51:05.011000
|5
|1453
|XCSE
|20250901 9:51:05.011000
|9
|1457
|XCSE
|20250901 9:55:20.399000
|25
|1455
|XCSE
|20250901 9:59:17.785000
|18
|1454
|XCSE
|20250901 10:07:20.090000
|8
|1454
|XCSE
|20250901 10:07:20.090000
|17
|1455
|XCSE
|20250901 10:14:18.172000
|8
|1455
|XCSE
|20250901 10:14:18.172000
|2
|1455
|XCSE
|20250901 10:15:09.411000
|2
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.653000
|8
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.653000
|18
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.653000
|14
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.663000
|14
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.680000
|8
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.680000
|14
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.684000
|1
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:33.684000
|14
|1456
|XCSE
|20250901 10:19:41.038000
|18
|1456
|XCSE
|20250901 10:20:56.530000
|9
|1454
|XCSE
|20250901 10:22:05.215000
|17
|1455
|XCSE
|20250901 10:23:27.018000
|17
|1455
|XCSE
|20250901 10:23:27.024000
|17
|1454
|XCSE
|20250901 10:23:27.041000
|17
|1453
|XCSE
|20250901 10:23:41.699000
|12
|1452
|XCSE
|20250901 10:29:15.753000
|6
|1452
|XCSE
|20250901 10:29:15.753000
|9
|1454
|XCSE
|20250901 10:40:51.301000
|17
|1456
|XCSE
|20250901 10:44:53.315000
|8
|1456
|XCSE
|20250901 10:44:53.315000
|17
|1455
|XCSE
|20250901 10:44:57.316000
|17
|1454
|XCSE
|20250901 10:44:57.333000
|17
|1454
|XCSE
|20250901 10:45:55.091000
|17
|1453
|XCSE
|20250901 10:48:32.788000
|18
|1452
|XCSE
|20250901 10:52:03.008000
|17
|1452
|XCSE
|20250901 10:53:49.081000
|12
|1455
|XCSE
|20250901 10:59:01.967000
|6
|1455
|XCSE
|20250901 10:59:01.967000
|18
|1454
|XCSE
|20250901 11:01:34.419000
|7
|1452
|XCSE
|20250901 11:03:00.267000
|10
|1452
|XCSE
|20250901 11:03:00.267000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 11:05:50.465000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 11:06:27.275000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 11:06:31.082000
|18
|1452
|XCSE
|20250901 11:10:31.086000
|2
|1455
|XCSE
|20250901 11:21:34.254000
|2
|1455
|XCSE
|20250901 11:24:04.617000
|9
|1456
|XCSE
|20250901 11:24:04.617000
|22
|1456
|XCSE
|20250901 11:24:04.617000
|7
|1456
|XCSE
|20250901 11:24:04.617000
|2
|1456
|XCSE
|20250901 11:24:06.717000
|7
|1456
|XCSE
|20250901 11:24:06.717000
|35
|1454
|XCSE
|20250901 11:24:06.722000
|35
|1453
|XCSE
|20250901 11:24:06.741000
|26
|1452
|XCSE
|20250901 11:24:28.186000
|11
|1451
|XCSE
|20250901 11:27:50.675000
|14
|1451
|XCSE
|20250901 11:27:50.675000
|9
|1451
|XCSE
|20250901 11:34:26.084000
|9
|1453
|XCSE
|20250901 11:46:41.451000
|7
|1453
|XCSE
|20250901 11:48:31.183000
|2
|1453
|XCSE
|20250901 11:48:31.183000
|9
|1453
|XCSE
|20250901 11:50:43.186000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 11:50:43.233000
|11
|1453
|XCSE
|20250901 11:52:36.039000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 11:53:01.138000
|12
|1451
|XCSE
|20250901 11:53:01.138000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 11:57:44.083000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 12:02:10.905000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 12:06:56.397000
|6
|1451
|XCSE
|20250901 12:07:53.755000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 12:08:15.392000
|11
|1452
|XCSE
|20250901 12:11:29.389000
|5
|1452
|XCSE
|20250901 12:11:29.389000
|5
|1452
|XCSE
|20250901 12:11:46.812000
|5
|1452
|XCSE
|20250901 12:11:46.813000
|8
|1450
|XCSE
|20250901 12:12:40.084000
|1
|1450
|XCSE
|20250901 12:12:40.084000
|15
|1454
|XCSE
|20250901 12:13:57.001000
|15
|1454
|XCSE
|20250901 12:13:57.006000
|11
|1454
|XCSE
|20250901 12:13:57.011000
|17
|1454
|XCSE
|20250901 12:13:57.129000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.860000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.878000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.878000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.878000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.878000
|3
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.879000
|6
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.879000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.879000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.879000
|5
|1452
|XCSE
|20250901 12:18:18.879000
|3
|1454
|XCSE
|20250901 12:19:22.708000
|9
|1454
|XCSE
|20250901 12:19:22.708000
|5
|1454
|XCSE
|20250901 12:19:22.708000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 12:25:52.283000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 12:30:12.524000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 12:30:12.542000
|18
|1450
|XCSE
|20250901 12:35:42.338000
|23
|1452
|XCSE
|20250901 12:36:25.191000
|17
|1452
|XCSE
|20250901 12:36:25.326000
|12
|1453
|XCSE
|20250901 12:38:41.054000
|7
|1453
|XCSE
|20250901 12:38:41.054000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 12:38:41.693000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 12:49:03.187000
|8
|1449
|XCSE
|20250901 12:49:03.187000
|14
|1449
|XCSE
|20250901 12:52:58.896000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 12:52:58.896000
|3
|1449
|XCSE
|20250901 12:52:58.896000
|44
|1451
|XCSE
|20250901 12:55:59.326000
|25
|1451
|XCSE
|20250901 12:55:59.328000
|12
|1452
|XCSE
|20250901 12:57:54.346000
|3
|1452
|XCSE
|20250901 12:57:54.346000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 13:02:32.764000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 13:02:32.764000
|11
|1452
|XCSE
|20250901 13:02:32.764000
|3
|1452
|XCSE
|20250901 13:02:32.764000
|18
|1452
|XCSE
|20250901 13:02:55.336000
|4
|1451
|XCSE
|20250901 13:04:49.307000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 13:04:49.307000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 13:14:53.089000
|8
|1450
|XCSE
|20250901 13:14:53.089000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 13:14:53.089000
|4
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:07.909000
|4
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:07.909000
|25
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:07.909000
|10
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:07.909000
|7
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:58.185000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 13:23:58.185000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 13:24:09.626000
|26
|1452
|XCSE
|20250901 13:36:15.806000
|21
|1450
|XCSE
|20250901 13:36:15.815000
|5
|1450
|XCSE
|20250901 13:36:15.815000
|1
|1449
|XCSE
|20250901 13:41:20.135000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 13:45:16.088000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 13:48:30.761000
|7
|1449
|XCSE
|20250901 13:49:15.851000
|2
|1449
|XCSE
|20250901 13:49:15.851000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 13:49:15.851000
|2
|1449
|XCSE
|20250901 13:52:54.554000
|13
|1451
|XCSE
|20250901 13:53:05.137000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 13:54:56.510000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 13:55:32.294000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 13:56:39.085000
|9
|1448
|XCSE
|20250901 14:00:57.087000
|8
|1448
|XCSE
|20250901 14:00:57.087000
|8
|1448
|XCSE
|20250901 14:00:57.087000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 14:11:18.648000
|8
|1452
|XCSE
|20250901 14:15:14.815000
|20
|1452
|XCSE
|20250901 14:15:28.188000
|4
|1452
|XCSE
|20250901 14:19:24.507000
|17
|1452
|XCSE
|20250901 14:19:24.529000
|3
|1452
|XCSE
|20250901 14:19:24.970000
|8
|1452
|XCSE
|20250901 14:20:10.672000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 14:24:15.185000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 14:24:35.032000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 14:24:36.042000
|13
|1452
|XCSE
|20250901 14:26:35.602000
|3
|1451
|XCSE
|20250901 14:26:35.795000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 14:26:35.887000
|15
|1452
|XCSE
|20250901 14:28:36.016000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 14:30:07.087000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 14:32:18.933000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 14:32:30.048000
|22
|1454
|XCSE
|20250901 14:34:38.589000
|11
|1454
|XCSE
|20250901 14:34:38.589000
|9
|1451
|XCSE
|20250901 14:34:39.045000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 14:34:51.192000
|8
|1450
|XCSE
|20250901 14:34:51.192000
|7
|1451
|XCSE
|20250901 14:36:23.402000
|2
|1451
|XCSE
|20250901 14:36:23.558000
|9
|1449
|XCSE
|20250901 14:37:06.082000
|8
|1449
|XCSE
|20250901 14:37:06.082000
|2
|1450
|XCSE
|20250901 14:40:50.641000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.126000
|24
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.126000
|15
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.126000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.126000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.217000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 14:41:37.455000
|6
|1452
|XCSE
|20250901 14:43:00.249000
|6
|1452
|XCSE
|20250901 14:43:15.098000
|6
|1452
|XCSE
|20250901 14:44:14.318000
|8
|1453
|XCSE
|20250901 14:45:38.921000
|14
|1453
|XCSE
|20250901 14:45:38.931000
|21
|1454
|XCSE
|20250901 14:46:33.321000
|3
|1454
|XCSE
|20250901 14:46:33.321000
|9
|1454
|XCSE
|20250901 14:47:34.478000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 14:50:50.576000
|1
|1450
|XCSE
|20250901 14:51:04.224000
|1
|1450
|XCSE
|20250901 14:51:06.566000
|1
|1450
|XCSE
|20250901 14:51:20.213000
|1
|1450
|XCSE
|20250901 14:51:33.879000
|9
|1451
|XCSE
|20250901 15:14:30.368000
|4
|1451
|XCSE
|20250901 15:15:48.496000
|2
|1451
|XCSE
|20250901 15:15:48.556000
|9
|1450
|XCSE
|20250901 15:21:11.089000
|8
|1450
|XCSE
|20250901 15:21:11.089000
|4
|1451
|XCSE
|20250901 15:21:52.690000
|17
|1451
|XCSE
|20250901 15:21:52.690000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 15:21:52.690000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 15:21:54.709000
|4
|1451
|XCSE
|20250901 15:21:56.642000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 15:29:29.250000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 15:46:32.371000
|10
|1453
|XCSE
|20250901 15:46:51.919000
|10
|1453
|XCSE
|20250901 15:46:51.919000
|3
|1453
|XCSE
|20250901 15:46:51.919000
|16
|1453
|XCSE
|20250901 15:46:51.919000
|25
|1453
|XCSE
|20250901 15:47:19.187000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 15:48:17.649000
|17
|1452
|XCSE
|20250901 15:51:21.776000
|6
|1451
|XCSE
|20250901 16:01:24.248000
|12
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.207000
|8
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.207000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.207000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.207000
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.227000
|20
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.227000
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:36.227000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:38.115000
|30
|1451
|XCSE
|20250901 16:04:38.115000
|20
|1452
|XCSE
|20250901 16:04:47.831000
|27
|1452
|XCSE
|20250901 16:04:47.831000
|31
|1452
|XCSE
|20250901 16:04:47.831000
|15
|1452
|XCSE
|20250901 16:04:47.831000
|25
|1451
|XCSE
|20250901 16:06:38.192000
|25
|1451
|XCSE
|20250901 16:11:36.311000
|25
|1450
|XCSE
|20250901 16:12:43.394000
|17
|1450
|XCSE
|20250901 16:15:11.618000
|6
|1449
|XCSE
|20250901 16:15:14.847000
|3
|1449
|XCSE
|20250901 16:16:09.506000
|16
|1449
|XCSE
|20250901 16:17:07.410000
|6
|1449
|XCSE
|20250901 16:17:07.410000
|3
|1449
|XCSE
|20250901 16:17:07.410000
|25
|1450
|XCSE
|20250901 16:18:58.967000
|16
|1449
|XCSE
|20250901 16:22:13.919000
|16
|1449
|XCSE
|20250901 16:23:12.990000
|1
|1449
|XCSE
|20250901 16:23:12.990000
|20
|1450
|XCSE
|20250901 16:24:38.233000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:28:12.034000
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:33:00.427000
|7
|1451
|XCSE
|20250901 16:33:00.427000
|24
|1451
|XCSE
|20250901 16:33:07.167000
|13
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|2
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|1
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|9
|1452
|XCSE
|20250901 16:34:10.675000
|2
|1451
|XCSE
|20250901 16:34:10.683000
|15
|1451
|XCSE
|20250901 16:34:10.683000
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:34:10.696000
|28
|1451
|XCSE
|20250901 16:34:14.098000
|20
|1451
|XCSE
|20250901 16:34:16.110000
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:36:19.705514
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:36:19.724690
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.156558
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.156603
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.156687
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.156718
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.156720
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.158701
|18
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.158701
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.159070
|19
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.159070
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172104
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172134
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172202
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172234
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172354
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172384
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172460
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.172489
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.174018
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.174048
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637144
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637182
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637231
|320
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637231
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637265
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.637279
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.657325
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.657355
|7
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.724787
|3
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:36.724812
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.129020
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.129072
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.134125
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.134155
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151420
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151458
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151474
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151537
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151554
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151560
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151631
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:43.151654
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:45.180908
|5
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:45.180945
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:45.180982
|21
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:45.180982
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:37:45.181014
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:00.393905
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:00.394004
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:19.427643
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:30.092111
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:30.092158
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:30.092197
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:30.092227
|4
|1451
|XCSE
|20250901 16:38:55.263851
|2
|1451
|XCSE
|20250901 16:39:49.784226
|4
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:02.853349
|19
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:02.853349
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:02.853421
|52
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:02.853421
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:02.883168
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.091955
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.096526
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.107253
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.111891
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.122517
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:10.127160
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:15.458609
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:41:51.284208
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:42:00.111338
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:42:21.697520
|26
|1451
|XCSE
|20250901 16:42:21.697520
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:42:27.147584
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:06.981314
|22
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:06.981314
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:44.347875
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:47.959384
|27
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:47.959384
|9
|1451
|XCSE
|20250901 16:43:58.348937
|1
|1451
|XCSE
|20250901 16:44:02.689247
|8
|1451
|XCSE
|20250901 16:44:02.689247
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:44:12.349368
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:44:32.996379
|26
|1451
|XCSE
|20250901 16:44:32.996379
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:45:10.098308
|2
|1451
|XCSE
|20250901 16:45:10.098308
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:45:43.474146
|23
|1451
|XCSE
|20250901 16:45:43.474146
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:08.115774
|4
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:08.115774
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:08.146566
|28
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:08.146566
|10
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:42.656217
|26
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:42.656217
|6
|1451
|XCSE
|20250901 16:46:46.955710
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:03:05.550000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:03:41.028000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:04:15.619000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:05:10.619000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:05:59.618000
|5
|1461
|XCSE
|20250902 9:06:54.204000
|4
|1461
|XCSE
|20250902 9:06:54.204000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:07:49.618000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:08:38.618000
|7
|1461
|XCSE
|20250902 9:09:33.103000
|2
|1461
|XCSE
|20250902 9:09:33.103000
|9
|1461
|XCSE
|20250902 9:10:22.542000
|5
|1460
|XCSE
|20250902 9:11:17.620000
|15
|1460
|XCSE
|20250902 9:12:25.711000
|5
|1460
|XCSE
|20250902 9:12:25.711000
|9
|1460
|XCSE
|20250902 9:12:48.618000
|9
|1460
|XCSE
|20250902 9:13:19.618000
|4
|1460
|XCSE
|20250902 9:13:53.618000
|5
|1460
|XCSE
|20250902 9:13:53.618000
|18
|1457
|XCSE
|20250902 9:14:17.070000
|18
|1457
|XCSE
|20250902 9:21:06.644000
|15
|1457
|XCSE
|20250902 9:23:01.259000
|6
|1456
|XCSE
|20250902 9:23:56.050000
|12
|1456
|XCSE
|20250902 9:23:56.050000
|17
|1455
|XCSE
|20250902 9:24:05.088000
|13
|1456
|XCSE
|20250902 9:26:01.475000
|3
|1456
|XCSE
|20250902 9:26:01.475000
|3
|1456
|XCSE
|20250902 9:26:01.475000
|4
|1456
|XCSE
|20250902 9:27:09.941000
|1
|1457
|XCSE
|20250902 9:27:09.941000
|8
|1457
|XCSE
|20250902 9:27:09.941000
|3
|1457
|XCSE
|20250902 9:27:09.941000
|7
|1457
|XCSE
|20250902 9:27:09.941000
|9
|1457
|XCSE
|20250902 9:28:03.619000
|1
|1457
|XCSE
|20250902 9:29:08.604000
|14
|1457
|XCSE
|20250902 9:30:23.479000
|2
|1456
|XCSE
|20250902 9:30:47.482000
|4
|1456
|XCSE
|20250902 9:30:47.482000
|9
|1456
|XCSE
|20250902 9:31:30.147000
|9
|1456
|XCSE
|20250902 9:32:30.970000
|17
|1454
|XCSE
|20250902 9:33:25.177000
|5
|1453
|XCSE
|20250902 9:33:27.988000
|12
|1453
|XCSE
|20250902 9:33:27.988000
|17
|1452
|XCSE
|20250902 9:34:53.187000
|8
|1454
|XCSE
|20250902 9:38:48.861000
|2
|1454
|XCSE
|20250902 9:38:48.861000
|18
|1451
|XCSE
|20250902 9:39:14.247000
|17
|1450
|XCSE
|20250902 9:41:42.719000
|17
|1448
|XCSE
|20250902 9:42:56.572000
|4
|1448
|XCSE
|20250902 9:52:18.721000
|5
|1448
|XCSE
|20250902 9:52:25.810000
|4
|1448
|XCSE
|20250902 9:52:25.810000
|19
|1449
|XCSE
|20250902 9:53:19.516000
|6
|1449
|XCSE
|20250902 9:53:22.281000
|12
|1449
|XCSE
|20250902 9:54:22.862000
|18
|1450
|XCSE
|20250902 10:02:18.146000
|10
|1450
|XCSE
|20250902 10:02:28.588000
|27
|1450
|XCSE
|20250902 10:02:28.588000
|31
|1448
|XCSE
|20250902 10:02:56.330000
|91
|1448
|XCSE
|20250902 10:02:56.330000
|9
|1447
|XCSE
|20250902 10:05:08.326000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 10:05:08.326000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 10:05:08.326000
|9
|1445
|XCSE
|20250902 10:12:03.054000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 10:12:15.702000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 10:20:45.093000
|5
|1446
|XCSE
|20250902 10:21:08.546000
|4
|1446
|XCSE
|20250902 10:24:24.633000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 10:24:51.051000
|5
|1446
|XCSE
|20250902 10:25:09.633000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 10:25:09.633000
|4
|1446
|XCSE
|20250902 10:25:09.633000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 10:25:09.633000
|18
|1444
|XCSE
|20250902 10:29:40.084000
|8
|1444
|XCSE
|20250902 10:29:40.084000
|1
|1445
|XCSE
|20250902 10:31:24.419000
|1
|1446
|XCSE
|20250902 10:39:02.649000
|16
|1447
|XCSE
|20250902 10:42:51.400000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 10:45:01.124000
|2
|1447
|XCSE
|20250902 10:45:01.124000
|1
|1447
|XCSE
|20250902 10:46:28.618000
|2
|1447
|XCSE
|20250902 10:46:28.618000
|6
|1447
|XCSE
|20250902 10:46:28.618000
|3
|1447
|XCSE
|20250902 10:48:23.618000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 10:49:07.953000
|17
|1446
|XCSE
|20250902 10:51:27.309000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 10:51:27.309000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 10:51:27.309000
|25
|1445
|XCSE
|20250902 10:51:29.621000
|4
|1445
|XCSE
|20250902 10:55:52.906000
|5
|1445
|XCSE
|20250902 10:59:07.438000
|4
|1445
|XCSE
|20250902 10:59:07.438000
|6
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|2
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|6
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|1
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|1
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|1
|1447
|XCSE
|20250902 11:12:59.749000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 11:13:01.819000
|3
|1447
|XCSE
|20250902 11:13:02.508000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 11:13:04.338000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 11:13:17.750000
|10
|1445
|XCSE
|20250902 11:14:24.202000
|17
|1449
|XCSE
|20250902 11:19:03.811000
|18
|1449
|XCSE
|20250902 11:19:03.811000
|15
|1448
|XCSE
|20250902 11:19:03.965000
|33
|1448
|XCSE
|20250902 11:22:28.033000
|12
|1448
|XCSE
|20250902 11:22:46.525000
|34
|1448
|XCSE
|20250902 11:22:49.497000
|11
|1448
|XCSE
|20250902 11:26:48.923000
|4
|1448
|XCSE
|20250902 11:26:48.923000
|1
|1449
|XCSE
|20250902 11:27:27.800000
|3
|1449
|XCSE
|20250902 11:27:27.800000
|12
|1449
|XCSE
|20250902 11:28:29.166000
|4
|1449
|XCSE
|20250902 11:28:29.166000
|1
|1452
|XCSE
|20250902 11:38:09.891000
|10
|1452
|XCSE
|20250902 11:38:09.891000
|33
|1451
|XCSE
|20250902 11:39:49.651000
|35
|1451
|XCSE
|20250902 11:39:52.455000
|26
|1450
|XCSE
|20250902 11:41:10.758000
|25
|1451
|XCSE
|20250902 11:45:12.152000
|25
|1450
|XCSE
|20250902 11:52:57.612000
|67
|1450
|XCSE
|20250902 11:52:57.619000
|9
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:02.938000
|1
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:08.618000
|9
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:08.618000
|5
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:12.917000
|1
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:12.917000
|4
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:12.917000
|9
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:18.786000
|9
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:23.619000
|5
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:28.618000
|4
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:28.618000
|1
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:28.618000
|10
|1452
|XCSE
|20250902 11:53:32.900000
|10
|1451
|XCSE
|20250902 11:53:38.205000
|9
|1451
|XCSE
|20250902 11:53:43.618000
|9
|1451
|XCSE
|20250902 11:53:48.025000
|10
|1451
|XCSE
|20250902 11:53:53.324000
|9
|1451
|XCSE
|20250902 11:54:00.897000
|9
|1451
|XCSE
|20250902 11:55:02.618000
|26
|1449
|XCSE
|20250902 11:55:29.237000
|4
|1449
|XCSE
|20250902 11:55:29.237000
|4
|1449
|XCSE
|20250902 11:55:29.238000
|26
|1449
|XCSE
|20250902 11:57:02.176000
|7
|1449
|XCSE
|20250902 11:57:27.200000
|26
|1449
|XCSE
|20250902 11:57:27.200000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 12:01:42.296000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:03:53.966000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:17:09.084000
|9
|1447
|XCSE
|20250902 12:38:37.798000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 12:38:37.798000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 12:38:37.798000
|13
|1447
|XCSE
|20250902 12:38:37.807000
|26
|1447
|XCSE
|20250902 12:40:56.190000
|25
|1447
|XCSE
|20250902 12:41:43.694000
|11
|1448
|XCSE
|20250902 12:41:57.269000
|17
|1447
|XCSE
|20250902 12:44:53.513000
|24
|1448
|XCSE
|20250902 12:51:14.932000
|6
|1448
|XCSE
|20250902 12:51:14.932000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:51:24.134000
|3
|1448
|XCSE
|20250902 12:51:24.134000
|19
|1448
|XCSE
|20250902 12:51:26.268000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:52:01.618000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:53:11.325000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:55:19.617000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:57:25.510000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 12:59:17.618000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 13:01:26.395000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 13:03:43.270000
|17
|1446
|XCSE
|20250902 13:05:53.168000
|11
|1447
|XCSE
|20250902 13:06:36.204000
|5
|1448
|XCSE
|20250902 13:13:37.704000
|23
|1448
|XCSE
|20250902 13:13:37.704000
|8
|1448
|XCSE
|20250902 13:13:37.704000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 13:14:26.618000
|8
|1448
|XCSE
|20250902 13:15:18.618000
|1
|1448
|XCSE
|20250902 13:15:18.618000
|2
|1448
|XCSE
|20250902 13:17:17.618000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 13:18:00.228000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 13:18:59.619000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 13:19:45.099000
|2
|1447
|XCSE
|20250902 13:27:10.445000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 13:27:10.445000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 13:29:59.088000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 13:30:25.335000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 13:39:45.189000
|14
|1449
|XCSE
|20250902 13:44:51.154000
|6
|1449
|XCSE
|20250902 13:45:49.294000
|1
|1449
|XCSE
|20250902 13:45:49.294000
|6
|1449
|XCSE
|20250902 13:45:57.683000
|15
|1449
|XCSE
|20250902 13:46:03.011000
|8
|1449
|XCSE
|20250902 13:48:40.772000
|14
|1449
|XCSE
|20250902 13:49:13.193000
|6
|1449
|XCSE
|20250902 13:49:31.518000
|15
|1450
|XCSE
|20250902 13:52:30.661000
|31
|1450
|XCSE
|20250902 13:52:30.661000
|12
|1450
|XCSE
|20250902 13:52:30.661000
|24
|1450
|XCSE
|20250902 13:52:30.667000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 13:52:52.323000
|25
|1447
|XCSE
|20250902 13:57:13.186000
|5
|1449
|XCSE
|20250902 14:07:41.183000
|18
|1449
|XCSE
|20250902 14:07:41.183000
|10
|1449
|XCSE
|20250902 14:07:44.833000
|12
|1449
|XCSE
|20250902 14:07:52.456000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 14:08:06.917000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 14:08:40.438000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 14:10:34.619000
|1
|1449
|XCSE
|20250902 14:12:43.913000
|8
|1449
|XCSE
|20250902 14:12:43.913000
|44
|1446
|XCSE
|20250902 14:12:44.059000
|16
|1448
|XCSE
|20250902 14:27:12.547000
|5
|1448
|XCSE
|20250902 14:27:12.547000
|18
|1449
|XCSE
|20250902 14:30:35.996000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 14:31:09.793000
|9
|1449
|XCSE
|20250902 14:31:43.618000
|6
|1446
|XCSE
|20250902 14:31:56.582000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 14:35:16.086000
|18
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:26.525000
|8
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:26.525000
|9
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:26.525000
|5
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:33.618000
|10
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:38.618000
|10
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:43.618000
|10
|1445
|XCSE
|20250902 14:41:48.613000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 14:45:54.766000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 14:45:54.784000
|30
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:05.234000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:05.239000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:05.243000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:09.075000
|9
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:29.618000
|2
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:58.619000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 14:51:58.619000
|9
|1447
|XCSE
|20250902 14:53:18.618000
|18
|1445
|XCSE
|20250902 14:54:52.650000
|8
|1445
|XCSE
|20250902 14:54:52.650000
|19
|1443
|XCSE
|20250902 14:54:58.628000
|7
|1443
|XCSE
|20250902 14:54:58.628000
|9
|1443
|XCSE
|20250902 15:00:39.041000
|7
|1443
|XCSE
|20250902 15:00:39.066000
|2
|1443
|XCSE
|20250902 15:00:39.132000
|7
|1443
|XCSE
|20250902 15:00:39.132000
|9
|1442
|XCSE
|20250902 15:00:48.083000
|8
|1443
|XCSE
|20250902 15:02:54.178000
|8
|1443
|XCSE
|20250902 15:02:54.183000
|9
|1443
|XCSE
|20250902 15:03:34.227000
|22
|1443
|XCSE
|20250902 15:03:34.232000
|9
|1442
|XCSE
|20250902 15:03:34.263000
|8
|1442
|XCSE
|20250902 15:03:34.263000
|15
|1444
|XCSE
|20250902 15:07:42.545000
|3
|1444
|XCSE
|20250902 15:07:42.545000
|13
|1444
|XCSE
|20250902 15:07:49.291000
|2
|1444
|XCSE
|20250902 15:08:09.318000
|18
|1443
|XCSE
|20250902 15:08:09.346000
|9
|1442
|XCSE
|20250902 15:10:16.120000
|6
|1444
|XCSE
|20250902 15:19:50.890000
|16
|1444
|XCSE
|20250902 15:19:50.895000
|9
|1443
|XCSE
|20250902 15:20:24.077000
|14
|1445
|XCSE
|20250902 15:20:36.232000
|5
|1445
|XCSE
|20250902 15:20:36.232000
|9
|1445
|XCSE
|20250902 15:20:49.618000
|9
|1445
|XCSE
|20250902 15:21:05.618000
|6
|1445
|XCSE
|20250902 15:21:22.218000
|9
|1443
|XCSE
|20250902 15:21:28.128000
|9
|1442
|XCSE
|20250902 15:22:24.103000
|8
|1442
|XCSE
|20250902 15:22:24.103000
|13
|1444
|XCSE
|20250902 15:24:31.866000
|17
|1442
|XCSE
|20250902 15:30:30.016000
|8
|1442
|XCSE
|20250902 15:30:30.016000
|15
|1444
|XCSE
|20250902 15:30:30.017000
|15
|1444
|XCSE
|20250902 15:30:30.017000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:34:54.456000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:35:36.618000
|4
|1444
|XCSE
|20250902 15:36:24.618000
|5
|1444
|XCSE
|20250902 15:36:24.618000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:37:12.469000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:37:54.618000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:38:42.618000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:39:31.357000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:40:13.618000
|5
|1444
|XCSE
|20250902 15:40:32.798000
|4
|1444
|XCSE
|20250902 15:40:32.798000
|9
|1444
|XCSE
|20250902 15:40:55.500000
|33
|1443
|XCSE
|20250902 15:41:31.763000
|10
|1448
|XCSE
|20250902 15:43:30.651000
|23
|1448
|XCSE
|20250902 15:43:30.651000
|1
|1448
|XCSE
|20250902 15:43:30.651000
|26
|1445
|XCSE
|20250902 15:43:30.740000
|18
|1444
|XCSE
|20250902 15:47:01.093000
|17
|1444
|XCSE
|20250902 15:47:01.103000
|18
|1446
|XCSE
|20250902 15:47:20.211000
|7
|1446
|XCSE
|20250902 15:48:04.035000
|18
|1446
|XCSE
|20250902 15:49:12.131000
|18
|1446
|XCSE
|20250902 15:55:48.895000
|8
|1446
|XCSE
|20250902 15:55:48.914000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 15:59:11.933000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 15:59:11.933000
|25
|1448
|XCSE
|20250902 16:00:17.123000
|10
|1448
|XCSE
|20250902 16:00:17.123000
|6
|1448
|XCSE
|20250902 16:00:17.123000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 16:00:17.130000
|15
|1447
|XCSE
|20250902 16:02:29.331000
|7
|1447
|XCSE
|20250902 16:06:50.503000
|10
|1447
|XCSE
|20250902 16:06:50.503000
|26
|1446
|XCSE
|20250902 16:10:46.016000
|9
|1446
|XCSE
|20250902 16:15:00.803000
|11
|1448
|XCSE
|20250902 16:19:54.309000
|7
|1448
|XCSE
|20250902 16:19:54.309000
|17
|1449
|XCSE
|20250902 16:22:03.788000
|2
|1449
|XCSE
|20250902 16:22:03.788000
|23
|1449
|XCSE
|20250902 16:22:03.788000
|7
|1449
|XCSE
|20250902 16:22:03.788000
|121
|1451
|XCSE
|20250902 16:24:36.952000
|23
|1451
|XCSE
|20250902 16:24:36.952000
|23
|1451
|XCSE
|20250902 16:24:36.952000
|33
|1449
|XCSE
|20250902 16:24:36.967000
|36
|1448
|XCSE
|20250902 16:24:51.147000
|9
|1448
|XCSE
|20250902 16:26:39.057000
|25
|1447
|XCSE
|20250902 16:31:44.307000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 16:31:44.307000
|8
|1447
|XCSE
|20250902 16:31:44.307000
|828
|1446
|XCSE
|20250902 16:41:47.205164
|18
|1446
|XCSE
|20250903 9:02:29.111000
|14
|1446
|XCSE
|20250903 9:02:29.119000
|3
|1446
|XCSE
|20250903 9:02:29.119000
|17
|1445
|XCSE
|20250903 9:02:50.610000
|9
|1451
|XCSE
|20250903 9:06:50.790000
|9
|1451
|XCSE
|20250903 9:07:38.788000
|18
|1447
|XCSE
|20250903 9:08:02.759000
|10
|1445
|XCSE
|20250903 9:09:23.912000
|14
|1446
|XCSE
|20250903 9:11:36.960000
|4
|1446
|XCSE
|20250903 9:11:36.960000
|18
|1445
|XCSE
|20250903 9:11:36.994000
|2
|1446
|XCSE
|20250903 9:20:04.127000
|15
|1446
|XCSE
|20250903 9:20:04.127000
|17
|1445
|XCSE
|20250903 9:21:20.965000
|18
|1444
|XCSE
|20250903 9:23:59.602000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 9:23:59.602000
|15
|1443
|XCSE
|20250903 9:24:47.599000
|15
|1443
|XCSE
|20250903 9:25:17.201000
|21
|1442
|XCSE
|20250903 9:25:20.520000
|17
|1442
|XCSE
|20250903 9:25:20.525000
|16
|1442
|XCSE
|20250903 9:25:30.684000
|22
|1441
|XCSE
|20250903 9:26:17.988000
|5
|1440
|XCSE
|20250903 9:27:05.294000
|12
|1440
|XCSE
|20250903 9:27:05.295000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 9:31:59.459000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 9:33:44.098000
|8
|1441
|XCSE
|20250903 9:33:44.098000
|31
|1443
|XCSE
|20250903 9:34:02.935000
|4
|1443
|XCSE
|20250903 9:34:53.905000
|16
|1447
|XCSE
|20250903 9:39:40.952000
|6
|1447
|XCSE
|20250903 9:39:40.952000
|26
|1447
|XCSE
|20250903 9:39:40.952000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 9:39:44.085000
|8
|1444
|XCSE
|20250903 9:39:44.085000
|9
|1443
|XCSE
|20250903 9:41:39.680000
|1
|1443
|XCSE
|20250903 9:41:39.680000
|17
|1444
|XCSE
|20250903 9:49:58.093000
|3
|1444
|XCSE
|20250903 9:50:09.873000
|7
|1445
|XCSE
|20250903 9:54:08.952000
|10
|1445
|XCSE
|20250903 9:54:08.952000
|28
|1447
|XCSE
|20250903 9:57:10.959000
|21
|1447
|XCSE
|20250903 9:57:10.959000
|6
|1447
|XCSE
|20250903 9:57:10.959000
|20
|1449
|XCSE
|20250903 9:59:42.810000
|8
|1449
|XCSE
|20250903 9:59:42.810000
|9
|1448
|XCSE
|20250903 10:00:52.083000
|17
|1445
|XCSE
|20250903 10:00:52.088000
|9
|1447
|XCSE
|20250903 10:04:16.847000
|5
|1444
|XCSE
|20250903 10:07:21.116000
|4
|1444
|XCSE
|20250903 10:07:21.116000
|12
|1445
|XCSE
|20250903 10:07:35.438000
|6
|1445
|XCSE
|20250903 10:08:40.788000
|9
|1447
|XCSE
|20250903 10:15:05.754000
|8
|1447
|XCSE
|20250903 10:15:05.754000
|32
|1447
|XCSE
|20250903 10:15:11.015000
|18
|1448
|XCSE
|20250903 10:24:55.176000
|6
|1449
|XCSE
|20250903 10:24:55.183000
|2
|1451
|XCSE
|20250903 10:26:33.935000
|1
|1451
|XCSE
|20250903 10:26:33.935000
|17
|1451
|XCSE
|20250903 10:26:33.935000
|12
|1451
|XCSE
|20250903 10:26:33.935000
|29
|1451
|XCSE
|20250903 10:26:33.943000
|27
|1448
|XCSE
|20250903 10:26:34.136000
|27
|1449
|XCSE
|20250903 10:26:34.137000
|10
|1447
|XCSE
|20250903 10:34:45.495000
|4
|1447
|XCSE
|20250903 10:35:17.200000
|1
|1447
|XCSE
|20250903 10:35:17.200000
|3
|1450
|XCSE
|20250903 10:40:36.376000
|33
|1448
|XCSE
|20250903 10:40:41.122000
|33
|1446
|XCSE
|20250903 10:40:41.159000
|9
|1450
|XCSE
|20250903 10:47:21.788000
|17
|1447
|XCSE
|20250903 10:47:41.360000
|9
|1447
|XCSE
|20250903 10:48:26.726000
|9
|1447
|XCSE
|20250903 10:48:26.732000
|7
|1446
|XCSE
|20250903 11:00:32.337000
|26
|1447
|XCSE
|20250903 11:06:36.184000
|3
|1449
|XCSE
|20250903 11:06:36.191000
|18
|1448
|XCSE
|20250903 11:06:36.192000
|18
|1448
|XCSE
|20250903 11:06:36.198000
|9
|1448
|XCSE
|20250903 11:06:36.198000
|25
|1446
|XCSE
|20250903 11:06:49.995000
|14
|1445
|XCSE
|20250903 11:08:15.795000
|1
|1445
|XCSE
|20250903 11:08:15.795000
|1
|1445
|XCSE
|20250903 11:08:15.815000
|1
|1445
|XCSE
|20250903 11:11:41.821000
|1
|1445
|XCSE
|20250903 11:11:41.821000
|15
|1445
|XCSE
|20250903 11:11:41.821000
|18
|1445
|XCSE
|20250903 11:11:41.839000
|27
|1445
|XCSE
|20250903 11:24:37.484000
|26
|1445
|XCSE
|20250903 11:24:37.485000
|20
|1445
|XCSE
|20250903 11:24:38.135000
|6
|1445
|XCSE
|20250903 11:24:38.155000
|25
|1444
|XCSE
|20250903 11:24:44.125000
|17
|1443
|XCSE
|20250903 11:25:08.832000
|18
|1442
|XCSE
|20250903 11:26:31.109000
|6
|1442
|XCSE
|20250903 11:30:09.425000
|6
|1442
|XCSE
|20250903 11:30:09.425000
|9
|1443
|XCSE
|20250903 11:33:21.223000
|8
|1445
|XCSE
|20250903 11:37:51.788000
|25
|1442
|XCSE
|20250903 11:39:16.083000
|7
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.750000
|8
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.750000
|12
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.750000
|9
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.752000
|16
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.757000
|16
|1445
|XCSE
|20250903 12:07:21.762000
|13
|1444
|XCSE
|20250903 12:08:48.419000
|18
|1444
|XCSE
|20250903 12:08:48.419000
|11
|1444
|XCSE
|20250903 12:08:48.419000
|22
|1445
|XCSE
|20250903 12:08:48.420000
|7
|1445
|XCSE
|20250903 12:08:48.420000
|42
|1444
|XCSE
|20250903 12:08:49.087000
|50
|1443
|XCSE
|20250903 12:26:11.739000
|17
|1442
|XCSE
|20250903 12:26:11.757000
|18
|1442
|XCSE
|20250903 12:29:03.789000
|18
|1441
|XCSE
|20250903 12:41:43.202000
|8
|1441
|XCSE
|20250903 12:41:43.202000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 12:41:43.202000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 12:45:53.795000
|8
|1441
|XCSE
|20250903 12:48:52.736000
|1
|1441
|XCSE
|20250903 12:48:52.736000
|43
|1441
|XCSE
|20250903 12:57:09.833000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 12:57:09.833000
|6
|1442
|XCSE
|20250903 13:00:38.038000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 13:00:38.038000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 13:00:38.038000
|1
|1442
|XCSE
|20250903 13:00:38.059000
|10
|1442
|XCSE
|20250903 13:01:18.810000
|31
|1442
|XCSE
|20250903 13:01:18.810000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 13:07:34.831000
|11
|1444
|XCSE
|20250903 13:07:34.831000
|21
|1444
|XCSE
|20250903 13:14:29.551000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 13:14:29.556000
|13
|1444
|XCSE
|20250903 13:20:02.825000
|6
|1442
|XCSE
|20250903 13:21:55.054000
|2
|1442
|XCSE
|20250903 13:21:55.054000
|10
|1442
|XCSE
|20250903 13:36:20.941000
|15
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.351000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.369000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.369000
|1
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.369000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.369000
|15
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.369000
|17
|1442
|XCSE
|20250903 13:37:39.379000
|34
|1441
|XCSE
|20250903 13:40:02.089000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 13:55:36.455000
|16
|1442
|XCSE
|20250903 13:55:36.455000
|2
|1442
|XCSE
|20250903 13:55:36.455000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 13:55:36.455000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 13:55:36.480000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 14:10:12.149000
|19
|1444
|XCSE
|20250903 14:10:12.151000
|19
|1444
|XCSE
|20250903 14:10:12.156000
|19
|1444
|XCSE
|20250903 14:10:12.793000
|14
|1444
|XCSE
|20250903 14:13:11.459000
|14
|1444
|XCSE
|20250903 14:13:11.464000
|14
|1444
|XCSE
|20250903 14:13:11.490000
|5
|1444
|XCSE
|20250903 14:14:55.665000
|17
|1442
|XCSE
|20250903 14:15:34.442000
|1
|1442
|XCSE
|20250903 14:15:34.442000
|1
|1442
|XCSE
|20250903 14:15:34.442000
|7
|1442
|XCSE
|20250903 14:15:47.339000
|19
|1442
|XCSE
|20250903 14:15:47.339000
|25
|1441
|XCSE
|20250903 14:16:00.614000
|6
|1443
|XCSE
|20250903 14:16:01.342000
|12
|1443
|XCSE
|20250903 14:16:01.342000
|15
|1443
|XCSE
|20250903 14:16:01.342000
|10
|1443
|XCSE
|20250903 14:16:05.216000
|6
|1444
|XCSE
|20250903 14:20:32.117000
|34
|1442
|XCSE
|20250903 14:28:45.088000
|8
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.931000
|8
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.931000
|8
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.931000
|9
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.931000
|16
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.931000
|12
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.944000
|12
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:25.952000
|15
|1444
|XCSE
|20250903 14:53:34.577000
|15
|1444
|XCSE
|20250903 14:57:58.793000
|13
|1444
|XCSE
|20250903 14:58:24.241000
|14
|1444
|XCSE
|20250903 14:58:24.241000
|13
|1444
|XCSE
|20250903 14:58:24.246000
|27
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.046000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.046000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.046000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.046000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.046000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.065000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.065000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:06:35.065000
|53
|1442
|XCSE
|20250903 15:19:29.059000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:19:29.059000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:19:29.059000
|65
|1441
|XCSE
|20250903 15:19:29.700000
|49
|1441
|XCSE
|20250903 15:26:35.468000
|11
|1441
|XCSE
|20250903 15:26:35.468000
|20
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|8
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|16
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|1
|1442
|XCSE
|20250903 15:34:51.006000
|9
|1442
|XCSE
|20250903 15:35:26.357000
|26
|1441
|XCSE
|20250903 15:40:16.189000
|17
|1441
|XCSE
|20250903 15:41:33.783000
|18
|1441
|XCSE
|20250903 15:42:53.056000
|18
|1441
|XCSE
|20250903 15:42:53.060000
|35
|1440
|XCSE
|20250903 15:42:55.896000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:42:55.896000
|18
|1440
|XCSE
|20250903 15:42:55.923000
|32
|1440
|XCSE
|20250903 15:42:59.173000
|41
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:12.139000
|25
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:12.300000
|17
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:16.163000
|25
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:24.360000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:26.764000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:28.588000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:31.790000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:33.791000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:37.575000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:37.576000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:40.683000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:43:43.108000
|30
|1440
|XCSE
|20250903 15:46:33.902000
|44
|1441
|XCSE
|20250903 15:48:16.357000
|42
|1440
|XCSE
|20250903 15:49:15.789000
|44
|1440
|XCSE
|20250903 15:49:19.788000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:36.033000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:37.789000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:39.789000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:42.398000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:43.789000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:45.825000
|18
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:52.789000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:52.790000
|35
|1441
|XCSE
|20250903 15:49:59.700000
|26
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:00.646000
|35
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:06.789000
|25
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:10.837000
|35
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:14.919000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:18.691000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:19.827000
|9
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:21.790000
|41
|1441
|XCSE
|20250903 15:50:50.789000
|44
|1441
|XCSE
|20250903 15:51:01.020000
|24
|1441
|XCSE
|20250903 15:51:16.789000
|34
|1441
|XCSE
|20250903 15:52:05.826000
|43
|1441
|XCSE
|20250903 15:52:05.864000
|35
|1441
|XCSE
|20250903 15:52:06.808000
|35
|1441
|XCSE
|20250903 15:52:06.819000
|1
|1440
|XCSE
|20250903 15:52:06.835000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:52:36.865000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:52:36.865000
|9
|1440
|XCSE
|20250903 15:52:36.865000
|8
|1440
|XCSE
|20250903 15:52:36.865000
|9
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:50.789000
|12
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:52.852000
|12
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:55.902000
|2
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:55.908000
|8
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:55.908000
|5
|1438
|XCSE
|20250903 15:53:57.966000
|4
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:01.017000
|8
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:01.017000
|1
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:04.118000
|12
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:04.118000
|1
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:04.118000
|9
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:10.586000
|3
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:12.154000
|5
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:12.154000
|12
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:12.154000
|6
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:12.154000
|9
|1438
|XCSE
|20250903 15:54:12.155000
|7
|1437
|XCSE
|20250903 15:54:26.816000
|10
|1437
|XCSE
|20250903 15:54:26.816000
|8
|1437
|XCSE
|20250903 15:54:26.816000
|9
|1436
|XCSE
|20250903 15:54:41.560000
|8
|1436
|XCSE
|20250903 15:54:41.560000
|34
|1437
|XCSE
|20250903 15:55:03.089000
|9
|1437
|XCSE
|20250903 15:55:11.608000
|9
|1436
|XCSE
|20250903 15:55:19.839000
|9
|1435
|XCSE
|20250903 15:55:56.828000
|9
|1435
|XCSE
|20250903 15:55:56.828000
|9
|1435
|XCSE
|20250903 15:56:16.088000
|9
|1435
|XCSE
|20250903 15:56:19.222000
|9
|1434
|XCSE
|20250903 15:57:43.183000
|9
|1433
|XCSE
|20250903 15:59:46.798000
|8
|1433
|XCSE
|20250903 15:59:46.798000
|17
|1434
|XCSE
|20250903 16:02:37.998000
|9
|1433
|XCSE
|20250903 16:03:57.112000
|250
|1434
|XCSE
|20250903 16:10:58.661644
|131
|1434
|XCSE
|20250903 16:10:58.661727
|5
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:10.262000
|12
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:10.262000
|15
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:33.536000
|4
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:33.536000
|4
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:57.977000
|5
|1445
|XCSE
|20250904 9:05:57.977000
|4
|1445
|XCSE
|20250904 9:06:51.978000
|9
|1445
|XCSE
|20250904 9:07:13.425000
|9
|1445
|XCSE
|20250904 9:08:08.977000
|9
|1445
|XCSE
|20250904 9:09:01.977000
|20
|1448
|XCSE
|20250904 9:12:52.738000
|4
|1448
|XCSE
|20250904 9:12:55.525000
|2
|1448
|XCSE
|20250904 9:12:59.501000
|17
|1445
|XCSE
|20250904 9:16:30.980000
|1
|1446
|XCSE
|20250904 9:19:55.296000
|15
|1446
|XCSE
|20250904 9:19:55.301000
|15
|1446
|XCSE
|20250904 9:19:55.305000
|14
|1446
|XCSE
|20250904 9:20:19.990000
|4
|1446
|XCSE
|20250904 9:20:19.990000
|14
|1446
|XCSE
|20250904 9:20:19.995000
|4
|1446
|XCSE
|20250904 9:20:19.995000
|4
|1446
|XCSE
|20250904 9:20:20.056000
|17
|1444
|XCSE
|20250904 9:23:52.091000
|13
|1443
|XCSE
|20250904 9:25:46.849000
|17
|1445
|XCSE
|20250904 9:31:25.010000
|1
|1447
|XCSE
|20250904 9:37:14.612000
|5
|1447
|XCSE
|20250904 9:37:14.612000
|17
|1445
|XCSE
|20250904 9:39:00.090000
|17
|1444
|XCSE
|20250904 9:47:20.083000
|17
|1445
|XCSE
|20250904 10:00:08.204000
|8
|1445
|XCSE
|20250904 10:00:08.204000
|5
|1445
|XCSE
|20250904 10:00:08.211000
|20
|1445
|XCSE
|20250904 10:00:08.211000
|12
|1447
|XCSE
|20250904 10:00:37.301000
|2
|1447
|XCSE
|20250904 10:00:37.310000
|1
|1447
|XCSE
|20250904 10:00:37.321000
|2
|1447
|XCSE
|20250904 10:01:00.136000
|4
|1447
|XCSE
|20250904 10:01:00.136000
|6
|1447
|XCSE
|20250904 10:01:00.136000
|2
|1447
|XCSE
|20250904 10:01:00.155000
|2
|1447
|XCSE
|20250904 10:01:00.155000
|13
|1447
|XCSE
|20250904 10:02:01.368000
|4
|1447
|XCSE
|20250904 10:02:01.368000
|9
|1448
|XCSE
|20250904 10:05:00.843000
|9
|1447
|XCSE
|20250904 10:10:00.401000
|9
|1447
|XCSE
|20250904 10:10:00.401000
|6
|1446
|XCSE
|20250904 10:18:36.108000
|3
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.841000
|8
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.841000
|1
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.841000
|5
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.841000
|8
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.841000
|17
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.961000
|8
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.961000
|17
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.965000
|8
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.965000
|8
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:00.981000
|2
|1446
|XCSE
|20250904 10:22:01.505000
|9
|1444
|XCSE
|20250904 10:32:15.195000
|9
|1444
|XCSE
|20250904 10:32:15.195000
|15
|1444
|XCSE
|20250904 10:32:31.501000
|15
|1444
|XCSE
|20250904 10:32:31.521000
|7
|1444
|XCSE
|20250904 10:32:31.521000
|15
|1444
|XCSE
|20250904 10:33:28.658000
|25
|1443
|XCSE
|20250904 10:39:05.340000
|19
|1445
|XCSE
|20250904 10:46:18.492000
|10
|1445
|XCSE
|20250904 10:46:18.492000
|10
|1445
|XCSE
|20250904 10:46:18.492000
|13
|1445
|XCSE
|20250904 10:46:18.515000
|13
|1445
|XCSE
|20250904 10:46:18.519000
|10
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.291000
|5
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.291000
|4
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.291000
|7
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.304000
|1
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.304000
|2
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.309000
|16
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.310000
|6
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.310000
|2
|1443
|XCSE
|20250904 10:46:19.310000
|10
|1444
|XCSE
|20250904 10:52:13.162000
|33
|1443
|XCSE
|20250904 10:52:33.086000
|17
|1443
|XCSE
|20250904 10:52:33.110000
|7
|1441
|XCSE
|20250904 10:59:50.048000
|1
|1441
|XCSE
|20250904 11:03:08.903000
|10
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.770000
|1
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.770000
|8
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.770000
|17
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.778000
|17
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.782000
|17
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.786000
|17
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:25.790000
|7
|1443
|XCSE
|20250904 11:09:30.453000
|15
|1443
|XCSE
|20250904 11:13:55.875000
|12
|1442
|XCSE
|20250904 11:15:28.983000
|5
|1442
|XCSE
|20250904 11:15:28.983000
|3
|1441
|XCSE
|20250904 11:18:16.282000
|2
|1441
|XCSE
|20250904 11:18:16.282000
|1
|1441
|XCSE
|20250904 11:27:04.675000
|6
|1443
|XCSE
|20250904 11:27:58.250000
|14
|1443
|XCSE
|20250904 11:27:58.255000
|14
|1443
|XCSE
|20250904 11:27:58.267000
|17
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|8
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|9
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|8
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|8
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|8
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.046000
|3
|1442
|XCSE
|20250904 11:44:43.151000
|3
|1441
|XCSE
|20250904 11:46:53.200000
|22
|1441
|XCSE
|20250904 11:46:53.200000
|4
|1441
|XCSE
|20250904 11:51:29.924000
|1
|1441
|XCSE
|20250904 11:51:29.943000
|15
|1443
|XCSE
|20250904 11:59:43.785000
|12
|1444
|XCSE
|20250904 12:00:55.918000
|24
|1444
|XCSE
|20250904 12:00:55.919000
|12
|1444
|XCSE
|20250904 12:00:55.923000
|9
|1444
|XCSE
|20250904 12:00:55.932000
|23
|1444
|XCSE
|20250904 12:01:17.532000
|2
|1444
|XCSE
|20250904 12:09:09.982000
|44
|1445
|XCSE
|20250904 12:12:13.442000
|9
|1447
|XCSE
|20250904 12:17:25.767000
|70
|1447
|XCSE
|20250904 12:17:25.783000
|11
|1449
|XCSE
|20250904 12:22:54.207000
|7
|1449
|XCSE
|20250904 12:22:54.207000
|26
|1447
|XCSE
|20250904 12:22:55.692000
|9
|1448
|XCSE
|20250904 12:24:52.840000
|9
|1448
|XCSE
|20250904 12:24:52.840000
|26
|1446
|XCSE
|20250904 12:27:52.184000
|9
|1445
|XCSE
|20250904 12:33:22.059000
|13
|1445
|XCSE
|20250904 12:35:34.660000
|9
|1447
|XCSE
|20250904 13:00:13.090000
|8
|1447
|XCSE
|20250904 13:00:13.090000
|6
|1450
|XCSE
|20250904 13:02:31.484000
|6
|1450
|XCSE
|20250904 13:02:31.484000
|9
|1450
|XCSE
|20250904 13:05:08.477000
|15
|1452
|XCSE
|20250904 13:10:39.023000
|17
|1451
|XCSE
|20250904 13:11:54.488000
|25
|1452
|XCSE
|20250904 13:18:42.829000
|35
|1452
|XCSE
|20250904 13:20:53.525000
|100
|1453
|XCSE
|20250904 13:20:55.458000
|14
|1453
|XCSE
|20250904 13:20:55.458000
|41
|1453
|XCSE
|20250904 13:20:55.458000
|6
|1453
|XCSE
|20250904 13:20:55.458000
|34
|1453
|XCSE
|20250904 13:20:57.456000
|34
|1452
|XCSE
|20250904 13:20:57.475000
|15
|1454
|XCSE
|20250904 13:27:12.865000
|15
|1454
|XCSE
|20250904 13:27:12.871000
|9
|1452
|XCSE
|20250904 13:27:13.177000
|3
|1453
|XCSE
|20250904 13:27:14.046000
|15
|1454
|XCSE
|20250904 13:31:20.126000
|100
|1454
|XCSE
|20250904 13:36:11.714000
|111
|1454
|XCSE
|20250904 13:36:11.714000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:36:26.982000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:36:39.977000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:36:52.978000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:37:04.979000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:37:38.014000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:39:20.290000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 13:40:26.758000
|33
|1453
|XCSE
|20250904 13:40:26.766000
|44
|1452
|XCSE
|20250904 13:52:42.955000
|18
|1451
|XCSE
|20250904 13:55:36.317000
|19
|1454
|XCSE
|20250904 13:59:14.830000
|17
|1454
|XCSE
|20250904 13:59:14.830000
|17
|1454
|XCSE
|20250904 13:59:14.830000
|31
|1454
|XCSE
|20250904 13:59:14.830000
|1
|1453
|XCSE
|20250904 13:59:14.850000
|17
|1452
|XCSE
|20250904 14:00:21.595000
|17
|1452
|XCSE
|20250904 14:00:30.133000
|6
|1453
|XCSE
|20250904 14:08:57.951000
|12
|1453
|XCSE
|20250904 14:08:57.951000
|18
|1453
|XCSE
|20250904 14:12:37.752000
|22
|1453
|XCSE
|20250904 14:17:16.102000
|3
|1453
|XCSE
|20250904 14:17:17.029000
|9
|1452
|XCSE
|20250904 14:18:37.337000
|9
|1452
|XCSE
|20250904 14:18:37.337000
|15
|1452
|XCSE
|20250904 14:26:53.122000
|1
|1452
|XCSE
|20250904 14:26:53.122000
|2
|1452
|XCSE
|20250904 14:26:56.637000
|2
|1452
|XCSE
|20250904 14:27:00.813000
|17
|1450
|XCSE
|20250904 14:27:03.189000
|33
|1452
|XCSE
|20250904 14:37:14.025000
|25
|1452
|XCSE
|20250904 14:37:14.032000
|25
|1451
|XCSE
|20250904 14:48:36.185000
|9
|1453
|XCSE
|20250904 14:59:00.652000
|17
|1452
|XCSE
|20250904 15:09:05.183000
|8
|1452
|XCSE
|20250904 15:09:05.183000
|15
|1452
|XCSE
|20250904 15:11:48.825000
|10
|1452
|XCSE
|20250904 15:11:49.312000
|10
|1452
|XCSE
|20250904 15:11:49.312000
|25
|1453
|XCSE
|20250904 15:19:56.228000
|1
|1454
|XCSE
|20250904 15:20:06.123000
|26
|1454
|XCSE
|20250904 15:22:45.948000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 15:22:45.948000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 15:22:45.967000
|9
|1454
|XCSE
|20250904 15:22:49.116000
|22
|1455
|XCSE
|20250904 15:26:10.506000
|1
|1454
|XCSE
|20250904 15:26:10.529000
|25
|1454
|XCSE
|20250904 15:26:33.510000
|25
|1454
|XCSE
|20250904 15:26:42.996000
|14
|1455
|XCSE
|20250904 15:27:25.327000
|10
|1455
|XCSE
|20250904 15:31:45.787000
|8
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.469000
|24
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.469000
|32
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.469000
|19
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.469000
|19
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.469000
|11
|1456
|XCSE
|20250904 15:34:01.519000
|1
|1456
|XCSE
|20250904 15:37:48.719000
|19
|1456
|XCSE
|20250904 15:44:13.933000
|16
|1455
|XCSE
|20250904 15:44:13.953000
|16
|1455
|XCSE
|20250904 15:44:14.054000
|12
|1455
|XCSE
|20250904 15:44:14.054000
|14
|1455
|XCSE
|20250904 15:47:22.990000
|20
|1455
|XCSE
|20250904 15:47:22.990000
|8
|1455
|XCSE
|20250904 15:47:22.990000
|9
|1455
|XCSE
|20250904 15:47:22.990000
|20
|1455
|XCSE
|20250904 15:47:23.016000
|44
|1455
|XCSE
|20250904 15:48:36.244000
|19
|1454
|XCSE
|20250904 15:54:15.795000
|8
|1454
|XCSE
|20250904 15:54:15.795000
|3
|1453
|XCSE
|20250904 15:54:28.886000
|23
|1453
|XCSE
|20250904 15:54:28.886000
|18
|1455
|XCSE
|20250904 16:02:42.708000
|18
|1454
|XCSE
|20250904 16:03:52.157000
|17
|1453
|XCSE
|20250904 16:05:23.551000
|17
|1452
|XCSE
|20250904 16:11:50.362000
|9
|1452
|XCSE
|20250904 16:11:50.362000
|92
|1452
|XCSE
|20250904 16:11:50.369000
|25
|1451
|XCSE
|20250904 16:12:01.081000
|25
|1452
|XCSE
|20250904 16:13:04.177000
|33
|1455
|XCSE
|20250904 16:20:11.344000
|17
|1455
|XCSE
|20250904 16:20:11.344000
|3
|1455
|XCSE
|20250904 16:21:37.147000
|34
|1456
|XCSE
|20250904 16:23:42.687000
|35
|1456
|XCSE
|20250904 16:23:58.812000
|250
|1456
|XCSE
|20250904 16:27:13.065987
|125
|1456
|XCSE
|20250904 16:27:13.066015
|228
|1456
|XCSE
|20250904 16:27:13.066050
|9
|1464
|XCSE
|20250905 9:00:07.066000
|18
|1464
|XCSE
|20250905 9:02:49.446000
|9
|1464
|XCSE
|20250905 9:05:35.063000
|17
|1461
|XCSE
|20250905 9:06:12.494000
|17
|1458
|XCSE
|20250905 9:08:08.593000
|17
|1456
|XCSE
|20250905 9:09:36.182000
|18
|1458
|XCSE
|20250905 9:19:54.326000
|17
|1457
|XCSE
|20250905 9:19:54.343000
|17
|1456
|XCSE
|20250905 9:21:16.370000
|17
|1455
|XCSE
|20250905 9:21:51.318000
|17
|1455
|XCSE
|20250905 9:27:08.255000
|17
|1454
|XCSE
|20250905 9:29:59.113000
|17
|1454
|XCSE
|20250905 9:37:41.211000
|17
|1454
|XCSE
|20250905 9:46:51.142000
|15
|1454
|XCSE
|20250905 9:49:53.126000
|8
|1454
|XCSE
|20250905 9:49:53.126000
|6
|1452
|XCSE
|20250905 9:49:56.389000
|2
|1452
|XCSE
|20250905 9:49:56.389000
|9
|1452
|XCSE
|20250905 9:49:56.407000
|8
|1452
|XCSE
|20250905 9:49:57.510000
|9
|1452
|XCSE
|20250905 9:49:57.510000
|18
|1453
|XCSE
|20250905 10:02:25.204000
|9
|1452
|XCSE
|20250905 10:03:22.388000
|9
|1451
|XCSE
|20250905 10:08:14.140000
|49
|1454
|XCSE
|20250905 10:18:59.069000
|49
|1454
|XCSE
|20250905 10:18:59.108000
|21
|1453
|XCSE
|20250905 10:20:58.627000
|11
|1453
|XCSE
|20250905 10:20:58.627000
|1
|1453
|XCSE
|20250905 10:20:58.627000
|35
|1452
|XCSE
|20250905 10:25:18.208000
|14
|1451
|XCSE
|20250905 10:30:48.937000
|1
|1451
|XCSE
|20250905 10:30:48.957000
|1
|1451
|XCSE
|20250905 10:45:16.727000
|8
|1451
|XCSE
|20250905 10:47:10.832000
|10
|1452
|XCSE
|20250905 10:54:31.668000
|27
|1454
|XCSE
|20250905 10:58:01.248000
|17
|1453
|XCSE
|20250905 11:01:48.060000
|17
|1451
|XCSE
|20250905 11:12:55.198000
|8
|1451
|XCSE
|20250905 11:12:55.198000
|8
|1451
|XCSE
|20250905 11:12:55.198000
|8
|1451
|XCSE
|20250905 11:12:55.198000
|33
|1451
|XCSE
|20250905 11:18:42.677000
|3
|1457
|XCSE
|20250905 11:56:28.195000
|4
|1455
|XCSE
|20250905 11:56:28.212000
|33
|1456
|XCSE
|20250905 11:56:29.415000
|1
|1458
|XCSE
|20250905 11:59:36.125000
|4
|1458
|XCSE
|20250905 11:59:36.132000
|1
|1456
|XCSE
|20250905 11:59:36.140000
|41
|1455
|XCSE
|20250905 11:59:36.472000
|2
|1455
|XCSE
|20250905 11:59:36.492000
|18
|1455
|XCSE
|20250905 12:11:01.206000
|9
|1455
|XCSE
|20250905 12:11:01.206000
|4
|1455
|XCSE
|20250905 12:13:54.221000
|5
|1455
|XCSE
|20250905 12:13:54.222000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 12:19:34.067000
|13
|1457
|XCSE
|20250905 12:19:34.067000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 12:19:49.000000
|1
|1455
|XCSE
|20250905 12:21:06.334000
|4
|1456
|XCSE
|20250905 12:52:31.159000
|13
|1456
|XCSE
|20250905 12:52:31.159000
|9
|1455
|XCSE
|20250905 12:52:35.729000
|8
|1455
|XCSE
|20250905 12:52:35.729000
|18
|1455
|XCSE
|20250905 12:53:46.596000
|1
|1456
|XCSE
|20250905 12:59:12.253000
|2
|1457
|XCSE
|20250905 12:59:53.074000
|33
|1457
|XCSE
|20250905 13:00:31.330000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 13:00:31.330000
|8
|1456
|XCSE
|20250905 13:01:11.180000
|8
|1456
|XCSE
|20250905 13:01:11.180000
|10
|1456
|XCSE
|20250905 13:01:11.180000
|27
|1460
|XCSE
|20250905 13:30:40.864000
|18
|1460
|XCSE
|20250905 13:30:58.598000
|18
|1461
|XCSE
|20250905 13:31:03.741000
|9
|1461
|XCSE
|20250905 13:32:23.743000
|14
|1461
|XCSE
|20250905 13:32:33.372000
|10
|1461
|XCSE
|20250905 13:32:33.372000
|9
|1459
|XCSE
|20250905 13:34:17.194000
|9
|1459
|XCSE
|20250905 13:34:17.194000
|8
|1459
|XCSE
|20250905 13:34:17.194000
|25
|1458
|XCSE
|20250905 13:43:26.353000
|8
|1458
|XCSE
|20250905 13:43:26.353000
|12
|1461
|XCSE
|20250905 13:44:22.471000
|5
|1461
|XCSE
|20250905 13:44:22.471000
|4
|1461
|XCSE
|20250905 13:45:17.746000
|30
|1459
|XCSE
|20250905 13:50:08.648000
|2
|1459
|XCSE
|20250905 14:03:00.695000
|6
|1459
|XCSE
|20250905 14:03:00.696000
|6
|1459
|XCSE
|20250905 14:03:00.696000
|2
|1459
|XCSE
|20250905 14:09:33.202000
|3
|1459
|XCSE
|20250905 14:09:33.202000
|1
|1459
|XCSE
|20250905 14:09:33.202000
|10
|1459
|XCSE
|20250905 14:13:05.568000
|8
|1459
|XCSE
|20250905 14:13:05.568000
|6
|1459
|XCSE
|20250905 14:13:05.568000
|4
|1458
|XCSE
|20250905 14:15:08.233000
|1
|1458
|XCSE
|20250905 14:15:08.233000
|1
|1458
|XCSE
|20250905 14:15:08.234000
|11
|1458
|XCSE
|20250905 14:15:08.237000
|4
|1458
|XCSE
|20250905 14:15:08.237000
|12
|1458
|XCSE
|20250905 14:17:32.206000
|5
|1458
|XCSE
|20250905 14:17:32.206000
|8
|1458
|XCSE
|20250905 14:17:32.206000
|9
|1458
|XCSE
|20250905 14:30:45.042000
|7
|1459
|XCSE
|20250905 14:32:44.282000
|7
|1459
|XCSE
|20250905 14:32:45.525000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.283000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.283000
|21
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.283000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.303000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.323000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.553000
|21
|1459
|XCSE
|20250905 14:40:54.991000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:04.553000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:06.243000
|1
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:06.243000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:10.800000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:12.819000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:12.973000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:13.147000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:13.772000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:14.015000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:14.540000
|9
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:15.196000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:24.553000
|7
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:24.555000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:24.593000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:25.190000
|5
|1459
|XCSE
|20250905 14:41:46.341000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:42:04.553000
|26
|1459
|XCSE
|20250905 14:42:37.581000
|4
|1459
|XCSE
|20250905 14:43:00.269000
|14
|1460
|XCSE
|20250905 14:44:55.855000
|5
|1460
|XCSE
|20250905 14:44:55.855000
|23
|1460
|XCSE
|20250905 14:44:55.855000
|4
|1460
|XCSE
|20250905 14:44:55.856000
|5
|1460
|XCSE
|20250905 14:44:55.873000
|3
|1459
|XCSE
|20250905 14:44:55.875000
|10
|1459
|XCSE
|20250905 14:54:59.356000
|9
|1460
|XCSE
|20250905 15:01:12.048000
|1
|1460
|XCSE
|20250905 15:01:12.048000
|3
|1460
|XCSE
|20250905 15:01:12.048000
|17
|1459
|XCSE
|20250905 15:06:25.491000
|8
|1459
|XCSE
|20250905 15:07:00.434000
|9
|1459
|XCSE
|20250905 15:07:00.434000
|7
|1458
|XCSE
|20250905 15:09:40.741000
|2
|1458
|XCSE
|20250905 15:10:51.205000
|8
|1458
|XCSE
|20250905 15:10:51.205000
|7
|1458
|XCSE
|20250905 15:10:51.205000
|7
|1458
|XCSE
|20250905 15:15:00.457000
|5
|1461
|XCSE
|20250905 15:22:26.481000
|3
|1462
|XCSE
|20250905 15:22:27.310000
|19
|1462
|XCSE
|20250905 15:22:27.310000
|34
|1460
|XCSE
|20250905 15:24:59.817000
|7
|1461
|XCSE
|20250905 15:27:58.305000
|1
|1461
|XCSE
|20250905 15:27:58.305000
|1
|1461
|XCSE
|20250905 15:27:58.305000
|4
|1461
|XCSE
|20250905 15:28:19.553000
|43
|1460
|XCSE
|20250905 15:29:35.189000
|49
|1461
|XCSE
|20250905 15:33:58.841000
|44
|1460
|XCSE
|20250905 15:37:12.096000
|25
|1459
|XCSE
|20250905 15:39:38.858000
|14
|1459
|XCSE
|20250905 15:39:46.095000
|17
|1458
|XCSE
|20250905 15:41:20.642000
|8
|1458
|XCSE
|20250905 15:41:20.642000
|24
|1457
|XCSE
|20250905 15:42:07.908000
|2
|1457
|XCSE
|20250905 15:42:07.908000
|27
|1456
|XCSE
|20250905 15:46:03.250000
|2
|1456
|XCSE
|20250905 15:46:03.250000
|6
|1456
|XCSE
|20250905 15:46:03.250000
|14
|1456
|XCSE
|20250905 15:46:03.267000
|14
|1456
|XCSE
|20250905 15:46:03.267000
|17
|1455
|XCSE
|20250905 15:55:22.540000
|19
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.217000
|20
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.217000
|13
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.217000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.219000
|23
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.219000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.236000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.384000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.399000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.500000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:11.501000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:13.362000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:14.553000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:17.730000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:23.351000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:23.370000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:27.399000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:29.553000
|5
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:39.553000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:57:46.011000
|4
|1457
|XCSE
|20250905 15:58:08.103000
|14
|1455
|XCSE
|20250905 15:58:25.318000
|12
|1455
|XCSE
|20250905 15:58:25.318000
|25
|1454
|XCSE
|20250905 15:59:09.142000
|9
|1454
|XCSE
|20250905 15:59:09.142000
|33
|1454
|XCSE
|20250905 15:59:09.160000
|25
|1453
|XCSE
|20250905 16:00:01.422000
|8
|1453
|XCSE
|20250905 16:00:01.422000
|34
|1452
|XCSE
|20250905 16:00:27.873000
|42
|1450
|XCSE
|20250905 16:11:38.729000
|43
|1451
|XCSE
|20250905 16:12:02.985000
|36
|1450
|XCSE
|20250905 16:14:58.038000
|33
|1449
|XCSE
|20250905 16:15:09.352000
|15
|1451
|XCSE
|20250905 16:16:40.814000
|9
|1451
|XCSE
|20250905 16:16:40.814000
|26
|1450
|XCSE
|20250905 16:18:50.173000
|17
|1449
|XCSE
|20250905 16:22:28.195000
|17
|1448
|XCSE
|20250905 16:22:59.627000
|8
|1448
|XCSE
|20250905 16:22:59.627000
|50
|1447
|XCSE
|20250905 16:25:21.795000
|43
|1447
|XCSE
|20250905 16:26:04.515000
|1
|1447
|XCSE
|20250905 16:26:04.515000
|43
|1446
|XCSE
|20250905 16:26:04.523000
|26
|1446
|XCSE
|20250905 16:31:45.534000
|26
|1445
|XCSE
|20250905 16:31:51.083000
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:22.822026
|1
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:22.822026
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:49.285642
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:49.285642
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:49.305625
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:35:49.306112
|1
|1445
|XCSE
|20250905 16:38:09.118865
|49
|1445
|XCSE
|20250905 16:38:09.118899
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:38:30.017125
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:54.661543
|45
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.381981
|40
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.405291
|10
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.405311
|10
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.405344
|36
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.405364
|4
|1445
|XCSE
|20250905 16:41:56.424574
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:26.922046
|7
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:30.324862
|1
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:30.324918
|2
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:30.324964
|31
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:30.344111
|4
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:30.344454
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:44:52.784642
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.190308
|43
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.190390
|7
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.190406
|6
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207414
|2
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207450
|13
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207761
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207797
|24
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207926
|1
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207926
|4
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.207987
|46
|1445
|XCSE
|20250905 16:46:00.209796
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.485710
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.485771
|10
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.485786
|35
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.501449
|35
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.501453
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.503553
|33
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.503834
|17
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.503851
|19
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.503884
|31
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.503901
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.666484
|23
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.749107
|27
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.749127
|24
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.772729
|4
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.869378
|22
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.869729
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.885076
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.885126
|50
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.885167
|5
|1445
|XCSE
|20250905 16:47:02.885201
Vedhæftet fil