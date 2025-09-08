Share buyback programme - week 36

Date        8 September 2025

Share buyback programme - week 36

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 279,800 1,410.58 394,680,957
1 September 20254,5001,451.686,532,560
2 September 20254,5001,448.056,516,225
3 September 20254,5001,441.906,488,550
4 September 20254,0001,450.835,803,320
5 September 20254,0001,451.915,807,640
Total under the share buyback programme 301,300 1,413.31 425,829,252
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back715,5001,293.95925,817,958

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 715,500 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.82 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
31445XCSE20250901 9:00:54.780000
151449XCSE20250901 9:04:41.706000
191449XCSE20250901 9:04:46.925000
151449XCSE20250901 9:05:30.093000
91449XCSE20250901 9:07:02.087000
81449XCSE20250901 9:07:56.425000
11449XCSE20250901 9:07:56.425000
81449XCSE20250901 9:08:45.016000
171449XCSE20250901 9:08:55.557000
171449XCSE20250901 9:11:48.124000
181449XCSE20250901 9:15:45.964000
171448XCSE20250901 9:16:40.594000
141448XCSE20250901 9:20:22.616000
31448XCSE20250901 9:20:22.616000
171447XCSE20250901 9:21:03.067000
81447XCSE20250901 9:21:59.781000
621453XCSE20250901 9:25:42.944000
161453XCSE20250901 9:25:42.952000
91453XCSE20250901 9:25:42.965000
111453XCSE20250901 9:25:43.045000
41453XCSE20250901 9:26:14.727000
91453XCSE20250901 9:26:30.184000
261452XCSE20250901 9:31:49.239000
251452XCSE20250901 9:31:49.270000
51452XCSE20250901 9:32:45.184000
41452XCSE20250901 9:32:45.184000
81449XCSE20250901 9:32:45.209000
11449XCSE20250901 9:32:45.209000
21449XCSE20250901 9:32:45.209000
171452XCSE20250901 9:36:16.626000
81454XCSE20250901 9:36:26.988000
181454XCSE20250901 9:36:33.194000
81455XCSE20250901 9:38:17.219000
91456XCSE20250901 9:40:11.151000
131459XCSE20250901 9:41:12.946000
181455XCSE20250901 9:41:12.955000
91455XCSE20250901 9:41:12.959000
171458XCSE20250901 9:43:10.061000
171455XCSE20250901 9:44:48.813000
181454XCSE20250901 9:48:58.089000
91453XCSE20250901 9:51:05.011000
31453XCSE20250901 9:51:05.011000
51453XCSE20250901 9:51:05.011000
91457XCSE20250901 9:55:20.399000
251455XCSE20250901 9:59:17.785000
181454XCSE20250901 10:07:20.090000
81454XCSE20250901 10:07:20.090000
171455XCSE20250901 10:14:18.172000
81455XCSE20250901 10:14:18.172000
21455XCSE20250901 10:15:09.411000
21456XCSE20250901 10:19:33.653000
81456XCSE20250901 10:19:33.653000
181456XCSE20250901 10:19:33.653000
141456XCSE20250901 10:19:33.663000
141456XCSE20250901 10:19:33.680000
81456XCSE20250901 10:19:33.680000
141456XCSE20250901 10:19:33.684000
11456XCSE20250901 10:19:33.684000
141456XCSE20250901 10:19:41.038000
181456XCSE20250901 10:20:56.530000
91454XCSE20250901 10:22:05.215000
171455XCSE20250901 10:23:27.018000
171455XCSE20250901 10:23:27.024000
171454XCSE20250901 10:23:27.041000
171453XCSE20250901 10:23:41.699000
121452XCSE20250901 10:29:15.753000
61452XCSE20250901 10:29:15.753000
91454XCSE20250901 10:40:51.301000
171456XCSE20250901 10:44:53.315000
81456XCSE20250901 10:44:53.315000
171455XCSE20250901 10:44:57.316000
171454XCSE20250901 10:44:57.333000
171454XCSE20250901 10:45:55.091000
171453XCSE20250901 10:48:32.788000
181452XCSE20250901 10:52:03.008000
171452XCSE20250901 10:53:49.081000
121455XCSE20250901 10:59:01.967000
61455XCSE20250901 10:59:01.967000
181454XCSE20250901 11:01:34.419000
71452XCSE20250901 11:03:00.267000
101452XCSE20250901 11:03:00.267000
171451XCSE20250901 11:05:50.465000
171450XCSE20250901 11:06:27.275000
91449XCSE20250901 11:06:31.082000
181452XCSE20250901 11:10:31.086000
21455XCSE20250901 11:21:34.254000
21455XCSE20250901 11:24:04.617000
91456XCSE20250901 11:24:04.617000
221456XCSE20250901 11:24:04.617000
71456XCSE20250901 11:24:04.617000
21456XCSE20250901 11:24:06.717000
71456XCSE20250901 11:24:06.717000
351454XCSE20250901 11:24:06.722000
351453XCSE20250901 11:24:06.741000
261452XCSE20250901 11:24:28.186000
111451XCSE20250901 11:27:50.675000
141451XCSE20250901 11:27:50.675000
91451XCSE20250901 11:34:26.084000
91453XCSE20250901 11:46:41.451000
71453XCSE20250901 11:48:31.183000
21453XCSE20250901 11:48:31.183000
91453XCSE20250901 11:50:43.186000
171451XCSE20250901 11:50:43.233000
111453XCSE20250901 11:52:36.039000
51451XCSE20250901 11:53:01.138000
121451XCSE20250901 11:53:01.138000
91450XCSE20250901 11:57:44.083000
91450XCSE20250901 12:02:10.905000
91449XCSE20250901 12:06:56.397000
61451XCSE20250901 12:07:53.755000
171450XCSE20250901 12:08:15.392000
111452XCSE20250901 12:11:29.389000
51452XCSE20250901 12:11:29.389000
51452XCSE20250901 12:11:46.812000
51452XCSE20250901 12:11:46.813000
81450XCSE20250901 12:12:40.084000
11450XCSE20250901 12:12:40.084000
151454XCSE20250901 12:13:57.001000
151454XCSE20250901 12:13:57.006000
111454XCSE20250901 12:13:57.011000
171454XCSE20250901 12:13:57.129000
91452XCSE20250901 12:18:18.860000
21452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
11452XCSE20250901 12:18:18.878000
31452XCSE20250901 12:18:18.879000
61452XCSE20250901 12:18:18.879000
21452XCSE20250901 12:18:18.879000
11452XCSE20250901 12:18:18.879000
51452XCSE20250901 12:18:18.879000
31454XCSE20250901 12:19:22.708000
91454XCSE20250901 12:19:22.708000
51454XCSE20250901 12:19:22.708000
11451XCSE20250901 12:25:52.283000
171451XCSE20250901 12:30:12.524000
171450XCSE20250901 12:30:12.542000
181450XCSE20250901 12:35:42.338000
231452XCSE20250901 12:36:25.191000
171452XCSE20250901 12:36:25.326000
121453XCSE20250901 12:38:41.054000
71453XCSE20250901 12:38:41.054000
171451XCSE20250901 12:38:41.693000
91449XCSE20250901 12:49:03.187000
81449XCSE20250901 12:49:03.187000
141449XCSE20250901 12:52:58.896000
171450XCSE20250901 12:52:58.896000
31449XCSE20250901 12:52:58.896000
441451XCSE20250901 12:55:59.326000
251451XCSE20250901 12:55:59.328000
121452XCSE20250901 12:57:54.346000
31452XCSE20250901 12:57:54.346000
21452XCSE20250901 13:02:32.764000
11452XCSE20250901 13:02:32.764000
111452XCSE20250901 13:02:32.764000
31452XCSE20250901 13:02:32.764000
181452XCSE20250901 13:02:55.336000
41451XCSE20250901 13:04:49.307000
51451XCSE20250901 13:04:49.307000
91450XCSE20250901 13:14:53.089000
81450XCSE20250901 13:14:53.089000
91450XCSE20250901 13:14:53.089000
41452XCSE20250901 13:23:07.909000
41452XCSE20250901 13:23:07.909000
251452XCSE20250901 13:23:07.909000
101452XCSE20250901 13:23:07.909000
71452XCSE20250901 13:23:58.185000
21452XCSE20250901 13:23:58.185000
171450XCSE20250901 13:24:09.626000
261452XCSE20250901 13:36:15.806000
211450XCSE20250901 13:36:15.815000
51450XCSE20250901 13:36:15.815000
11449XCSE20250901 13:41:20.135000
91450XCSE20250901 13:45:16.088000
91449XCSE20250901 13:48:30.761000
71449XCSE20250901 13:49:15.851000
21449XCSE20250901 13:49:15.851000
91449XCSE20250901 13:49:15.851000
21449XCSE20250901 13:52:54.554000
131451XCSE20250901 13:53:05.137000
91452XCSE20250901 13:54:56.510000
91449XCSE20250901 13:55:32.294000
91449XCSE20250901 13:56:39.085000
91448XCSE20250901 14:00:57.087000
81448XCSE20250901 14:00:57.087000
81448XCSE20250901 14:00:57.087000
171450XCSE20250901 14:11:18.648000
81452XCSE20250901 14:15:14.815000
201452XCSE20250901 14:15:28.188000
41452XCSE20250901 14:19:24.507000
171452XCSE20250901 14:19:24.529000
31452XCSE20250901 14:19:24.970000
81452XCSE20250901 14:20:10.672000
91452XCSE20250901 14:24:15.185000
11451XCSE20250901 14:24:35.032000
11451XCSE20250901 14:24:36.042000
131452XCSE20250901 14:26:35.602000
31451XCSE20250901 14:26:35.795000
11451XCSE20250901 14:26:35.887000
151452XCSE20250901 14:28:36.016000
11452XCSE20250901 14:30:07.087000
91452XCSE20250901 14:32:18.933000
11452XCSE20250901 14:32:30.048000
221454XCSE20250901 14:34:38.589000
111454XCSE20250901 14:34:38.589000
91451XCSE20250901 14:34:39.045000
91450XCSE20250901 14:34:51.192000
81450XCSE20250901 14:34:51.192000
71451XCSE20250901 14:36:23.402000
21451XCSE20250901 14:36:23.558000
91449XCSE20250901 14:37:06.082000
81449XCSE20250901 14:37:06.082000
21450XCSE20250901 14:40:50.641000
11452XCSE20250901 14:41:37.126000
241452XCSE20250901 14:41:37.126000
151452XCSE20250901 14:41:37.126000
91452XCSE20250901 14:41:37.126000
21452XCSE20250901 14:41:37.217000
11452XCSE20250901 14:41:37.455000
61452XCSE20250901 14:43:00.249000
61452XCSE20250901 14:43:15.098000
61452XCSE20250901 14:44:14.318000
81453XCSE20250901 14:45:38.921000
141453XCSE20250901 14:45:38.931000
211454XCSE20250901 14:46:33.321000
31454XCSE20250901 14:46:33.321000
91454XCSE20250901 14:47:34.478000
171451XCSE20250901 14:50:50.576000
11450XCSE20250901 14:51:04.224000
11450XCSE20250901 14:51:06.566000
11450XCSE20250901 14:51:20.213000
11450XCSE20250901 14:51:33.879000
91451XCSE20250901 15:14:30.368000
41451XCSE20250901 15:15:48.496000
21451XCSE20250901 15:15:48.556000
91450XCSE20250901 15:21:11.089000
81450XCSE20250901 15:21:11.089000
41451XCSE20250901 15:21:52.690000
171451XCSE20250901 15:21:52.690000
51451XCSE20250901 15:21:52.690000
51451XCSE20250901 15:21:54.709000
41451XCSE20250901 15:21:56.642000
171450XCSE20250901 15:29:29.250000
11451XCSE20250901 15:46:32.371000
101453XCSE20250901 15:46:51.919000
101453XCSE20250901 15:46:51.919000
31453XCSE20250901 15:46:51.919000
161453XCSE20250901 15:46:51.919000
251453XCSE20250901 15:47:19.187000
11452XCSE20250901 15:48:17.649000
171452XCSE20250901 15:51:21.776000
61451XCSE20250901 16:01:24.248000
121451XCSE20250901 16:04:36.207000
81451XCSE20250901 16:04:36.207000
11451XCSE20250901 16:04:36.207000
51451XCSE20250901 16:04:36.207000
91451XCSE20250901 16:04:36.227000
201451XCSE20250901 16:04:36.227000
11451XCSE20250901 16:04:36.227000
51451XCSE20250901 16:04:38.115000
301451XCSE20250901 16:04:38.115000
201452XCSE20250901 16:04:47.831000
271452XCSE20250901 16:04:47.831000
311452XCSE20250901 16:04:47.831000
151452XCSE20250901 16:04:47.831000
251451XCSE20250901 16:06:38.192000
251451XCSE20250901 16:11:36.311000
251450XCSE20250901 16:12:43.394000
171450XCSE20250901 16:15:11.618000
61449XCSE20250901 16:15:14.847000
31449XCSE20250901 16:16:09.506000
161449XCSE20250901 16:17:07.410000
61449XCSE20250901 16:17:07.410000
31449XCSE20250901 16:17:07.410000
251450XCSE20250901 16:18:58.967000
161449XCSE20250901 16:22:13.919000
161449XCSE20250901 16:23:12.990000
11449XCSE20250901 16:23:12.990000
201450XCSE20250901 16:24:38.233000
51451XCSE20250901 16:28:12.034000
51451XCSE20250901 16:33:00.427000
71451XCSE20250901 16:33:00.427000
241451XCSE20250901 16:33:07.167000
131452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
21452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
11452XCSE20250901 16:34:10.675000
91452XCSE20250901 16:34:10.675000
21451XCSE20250901 16:34:10.683000
151451XCSE20250901 16:34:10.683000
91451XCSE20250901 16:34:10.696000
281451XCSE20250901 16:34:14.098000
201451XCSE20250901 16:34:16.110000
101451XCSE20250901 16:36:19.705514
101451XCSE20250901 16:36:19.724690
101451XCSE20250901 16:37:36.156558
101451XCSE20250901 16:37:36.156603
101451XCSE20250901 16:37:36.156687
101451XCSE20250901 16:37:36.156718
101451XCSE20250901 16:37:36.156720
101451XCSE20250901 16:37:36.158701
181451XCSE20250901 16:37:36.158701
101451XCSE20250901 16:37:36.159070
191451XCSE20250901 16:37:36.159070
101451XCSE20250901 16:37:36.172104
101451XCSE20250901 16:37:36.172134
101451XCSE20250901 16:37:36.172202
101451XCSE20250901 16:37:36.172234
101451XCSE20250901 16:37:36.172354
101451XCSE20250901 16:37:36.172384
101451XCSE20250901 16:37:36.172460
101451XCSE20250901 16:37:36.172489
101451XCSE20250901 16:37:36.174018
101451XCSE20250901 16:37:36.174048
101451XCSE20250901 16:37:36.637144
101451XCSE20250901 16:37:36.637182
101451XCSE20250901 16:37:36.637231
3201451XCSE20250901 16:37:36.637231
101451XCSE20250901 16:37:36.637265
101451XCSE20250901 16:37:36.637279
101451XCSE20250901 16:37:36.657325
101451XCSE20250901 16:37:36.657355
71451XCSE20250901 16:37:36.724787
31451XCSE20250901 16:37:36.724812
101451XCSE20250901 16:37:43.129020
101451XCSE20250901 16:37:43.129072
101451XCSE20250901 16:37:43.134125
101451XCSE20250901 16:37:43.134155
101451XCSE20250901 16:37:43.151420
101451XCSE20250901 16:37:43.151458
101451XCSE20250901 16:37:43.151474
11451XCSE20250901 16:37:43.151537
91451XCSE20250901 16:37:43.151554
91451XCSE20250901 16:37:43.151560
11451XCSE20250901 16:37:43.151631
91451XCSE20250901 16:37:43.151654
51451XCSE20250901 16:37:45.180908
51451XCSE20250901 16:37:45.180945
101451XCSE20250901 16:37:45.180982
211451XCSE20250901 16:37:45.180982
101451XCSE20250901 16:37:45.181014
101451XCSE20250901 16:38:00.393905
101451XCSE20250901 16:38:00.394004
91451XCSE20250901 16:38:19.427643
11451XCSE20250901 16:38:30.092111
101451XCSE20250901 16:38:30.092158
101451XCSE20250901 16:38:30.092197
101451XCSE20250901 16:38:30.092227
41451XCSE20250901 16:38:55.263851
21451XCSE20250901 16:39:49.784226
41451XCSE20250901 16:41:02.853349
191451XCSE20250901 16:41:02.853349
101451XCSE20250901 16:41:02.853421
521451XCSE20250901 16:41:02.853421
91451XCSE20250901 16:41:02.883168
11451XCSE20250901 16:41:10.091955
101451XCSE20250901 16:41:10.096526
101451XCSE20250901 16:41:10.107253
101451XCSE20250901 16:41:10.111891
101451XCSE20250901 16:41:10.122517
101451XCSE20250901 16:41:10.127160
101451XCSE20250901 16:41:15.458609
101451XCSE20250901 16:41:51.284208
101451XCSE20250901 16:42:00.111338
101451XCSE20250901 16:42:21.697520
261451XCSE20250901 16:42:21.697520
101451XCSE20250901 16:42:27.147584
101451XCSE20250901 16:43:06.981314
221451XCSE20250901 16:43:06.981314
101451XCSE20250901 16:43:44.347875
101451XCSE20250901 16:43:47.959384
271451XCSE20250901 16:43:47.959384
91451XCSE20250901 16:43:58.348937
11451XCSE20250901 16:44:02.689247
81451XCSE20250901 16:44:02.689247
101451XCSE20250901 16:44:12.349368
101451XCSE20250901 16:44:32.996379
261451XCSE20250901 16:44:32.996379
101451XCSE20250901 16:45:10.098308
21451XCSE20250901 16:45:10.098308
101451XCSE20250901 16:45:43.474146
231451XCSE20250901 16:45:43.474146
101451XCSE20250901 16:46:08.115774
41451XCSE20250901 16:46:08.115774
101451XCSE20250901 16:46:08.146566
281451XCSE20250901 16:46:08.146566
101451XCSE20250901 16:46:42.656217
261451XCSE20250901 16:46:42.656217
61451XCSE20250901 16:46:46.955710
91461XCSE20250902 9:03:05.550000
91461XCSE20250902 9:03:41.028000
91461XCSE20250902 9:04:15.619000
91461XCSE20250902 9:05:10.619000
91461XCSE20250902 9:05:59.618000
51461XCSE20250902 9:06:54.204000
41461XCSE20250902 9:06:54.204000
91461XCSE20250902 9:07:49.618000
91461XCSE20250902 9:08:38.618000
71461XCSE20250902 9:09:33.103000
21461XCSE20250902 9:09:33.103000
91461XCSE20250902 9:10:22.542000
51460XCSE20250902 9:11:17.620000
151460XCSE20250902 9:12:25.711000
51460XCSE20250902 9:12:25.711000
91460XCSE20250902 9:12:48.618000
91460XCSE20250902 9:13:19.618000
41460XCSE20250902 9:13:53.618000
51460XCSE20250902 9:13:53.618000
181457XCSE20250902 9:14:17.070000
181457XCSE20250902 9:21:06.644000
151457XCSE20250902 9:23:01.259000
61456XCSE20250902 9:23:56.050000
121456XCSE20250902 9:23:56.050000
171455XCSE20250902 9:24:05.088000
131456XCSE20250902 9:26:01.475000
31456XCSE20250902 9:26:01.475000
31456XCSE20250902 9:26:01.475000
41456XCSE20250902 9:27:09.941000
11457XCSE20250902 9:27:09.941000
81457XCSE20250902 9:27:09.941000
31457XCSE20250902 9:27:09.941000
71457XCSE20250902 9:27:09.941000
91457XCSE20250902 9:28:03.619000
11457XCSE20250902 9:29:08.604000
141457XCSE20250902 9:30:23.479000
21456XCSE20250902 9:30:47.482000
41456XCSE20250902 9:30:47.482000
91456XCSE20250902 9:31:30.147000
91456XCSE20250902 9:32:30.970000
171454XCSE20250902 9:33:25.177000
51453XCSE20250902 9:33:27.988000
121453XCSE20250902 9:33:27.988000
171452XCSE20250902 9:34:53.187000
81454XCSE20250902 9:38:48.861000
21454XCSE20250902 9:38:48.861000
181451XCSE20250902 9:39:14.247000
171450XCSE20250902 9:41:42.719000
171448XCSE20250902 9:42:56.572000
41448XCSE20250902 9:52:18.721000
51448XCSE20250902 9:52:25.810000
41448XCSE20250902 9:52:25.810000
191449XCSE20250902 9:53:19.516000
61449XCSE20250902 9:53:22.281000
121449XCSE20250902 9:54:22.862000
181450XCSE20250902 10:02:18.146000
101450XCSE20250902 10:02:28.588000
271450XCSE20250902 10:02:28.588000
311448XCSE20250902 10:02:56.330000
911448XCSE20250902 10:02:56.330000
91447XCSE20250902 10:05:08.326000
81447XCSE20250902 10:05:08.326000
81447XCSE20250902 10:05:08.326000
91445XCSE20250902 10:12:03.054000
91444XCSE20250902 10:12:15.702000
91446XCSE20250902 10:20:45.093000
51446XCSE20250902 10:21:08.546000
41446XCSE20250902 10:24:24.633000
81446XCSE20250902 10:24:51.051000
51446XCSE20250902 10:25:09.633000
81446XCSE20250902 10:25:09.633000
41446XCSE20250902 10:25:09.633000
81446XCSE20250902 10:25:09.633000
181444XCSE20250902 10:29:40.084000
81444XCSE20250902 10:29:40.084000
11445XCSE20250902 10:31:24.419000
11446XCSE20250902 10:39:02.649000
161447XCSE20250902 10:42:51.400000
71447XCSE20250902 10:45:01.124000
21447XCSE20250902 10:45:01.124000
11447XCSE20250902 10:46:28.618000
21447XCSE20250902 10:46:28.618000
61447XCSE20250902 10:46:28.618000
31447XCSE20250902 10:48:23.618000
91448XCSE20250902 10:49:07.953000
171446XCSE20250902 10:51:27.309000
81446XCSE20250902 10:51:27.309000
81446XCSE20250902 10:51:27.309000
251445XCSE20250902 10:51:29.621000
41445XCSE20250902 10:55:52.906000
51445XCSE20250902 10:59:07.438000
41445XCSE20250902 10:59:07.438000
61447XCSE20250902 11:12:59.749000
21447XCSE20250902 11:12:59.749000
61447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
81447XCSE20250902 11:12:59.749000
11447XCSE20250902 11:12:59.749000
71447XCSE20250902 11:13:01.819000
31447XCSE20250902 11:13:02.508000
71447XCSE20250902 11:13:04.338000
81447XCSE20250902 11:13:17.750000
101445XCSE20250902 11:14:24.202000
171449XCSE20250902 11:19:03.811000
181449XCSE20250902 11:19:03.811000
151448XCSE20250902 11:19:03.965000
331448XCSE20250902 11:22:28.033000
121448XCSE20250902 11:22:46.525000
341448XCSE20250902 11:22:49.497000
111448XCSE20250902 11:26:48.923000
41448XCSE20250902 11:26:48.923000
11449XCSE20250902 11:27:27.800000
31449XCSE20250902 11:27:27.800000
121449XCSE20250902 11:28:29.166000
41449XCSE20250902 11:28:29.166000
11452XCSE20250902 11:38:09.891000
101452XCSE20250902 11:38:09.891000
331451XCSE20250902 11:39:49.651000
351451XCSE20250902 11:39:52.455000
261450XCSE20250902 11:41:10.758000
251451XCSE20250902 11:45:12.152000
251450XCSE20250902 11:52:57.612000
671450XCSE20250902 11:52:57.619000
91452XCSE20250902 11:53:02.938000
11452XCSE20250902 11:53:08.618000
91452XCSE20250902 11:53:08.618000
51452XCSE20250902 11:53:12.917000
11452XCSE20250902 11:53:12.917000
41452XCSE20250902 11:53:12.917000
91452XCSE20250902 11:53:18.786000
91452XCSE20250902 11:53:23.619000
51452XCSE20250902 11:53:28.618000
41452XCSE20250902 11:53:28.618000
11452XCSE20250902 11:53:28.618000
101452XCSE20250902 11:53:32.900000
101451XCSE20250902 11:53:38.205000
91451XCSE20250902 11:53:43.618000
91451XCSE20250902 11:53:48.025000
101451XCSE20250902 11:53:53.324000
91451XCSE20250902 11:54:00.897000
91451XCSE20250902 11:55:02.618000
261449XCSE20250902 11:55:29.237000
41449XCSE20250902 11:55:29.237000
41449XCSE20250902 11:55:29.238000
261449XCSE20250902 11:57:02.176000
71449XCSE20250902 11:57:27.200000
261449XCSE20250902 11:57:27.200000
91449XCSE20250902 12:01:42.296000
91448XCSE20250902 12:03:53.966000
91448XCSE20250902 12:17:09.084000
91447XCSE20250902 12:38:37.798000
81447XCSE20250902 12:38:37.798000
81447XCSE20250902 12:38:37.798000
131447XCSE20250902 12:38:37.807000
261447XCSE20250902 12:40:56.190000
251447XCSE20250902 12:41:43.694000
111448XCSE20250902 12:41:57.269000
171447XCSE20250902 12:44:53.513000
241448XCSE20250902 12:51:14.932000
61448XCSE20250902 12:51:14.932000
91448XCSE20250902 12:51:24.134000
31448XCSE20250902 12:51:24.134000
191448XCSE20250902 12:51:26.268000
91448XCSE20250902 12:52:01.618000
91448XCSE20250902 12:53:11.325000
91448XCSE20250902 12:55:19.617000
91448XCSE20250902 12:57:25.510000
91448XCSE20250902 12:59:17.618000
91448XCSE20250902 13:01:26.395000
91448XCSE20250902 13:03:43.270000
171446XCSE20250902 13:05:53.168000
111447XCSE20250902 13:06:36.204000
51448XCSE20250902 13:13:37.704000
231448XCSE20250902 13:13:37.704000
81448XCSE20250902 13:13:37.704000
91448XCSE20250902 13:14:26.618000
81448XCSE20250902 13:15:18.618000
11448XCSE20250902 13:15:18.618000
21448XCSE20250902 13:17:17.618000
91449XCSE20250902 13:18:00.228000
91449XCSE20250902 13:18:59.619000
71447XCSE20250902 13:19:45.099000
21447XCSE20250902 13:27:10.445000
71447XCSE20250902 13:27:10.445000
91446XCSE20250902 13:29:59.088000
71447XCSE20250902 13:30:25.335000
91446XCSE20250902 13:39:45.189000
141449XCSE20250902 13:44:51.154000
61449XCSE20250902 13:45:49.294000
11449XCSE20250902 13:45:49.294000
61449XCSE20250902 13:45:57.683000
151449XCSE20250902 13:46:03.011000
81449XCSE20250902 13:48:40.772000
141449XCSE20250902 13:49:13.193000
61449XCSE20250902 13:49:31.518000
151450XCSE20250902 13:52:30.661000
311450XCSE20250902 13:52:30.661000
121450XCSE20250902 13:52:30.661000
241450XCSE20250902 13:52:30.667000
91449XCSE20250902 13:52:52.323000
251447XCSE20250902 13:57:13.186000
51449XCSE20250902 14:07:41.183000
181449XCSE20250902 14:07:41.183000
101449XCSE20250902 14:07:44.833000
121449XCSE20250902 14:07:52.456000
91449XCSE20250902 14:08:06.917000
91449XCSE20250902 14:08:40.438000
91449XCSE20250902 14:10:34.619000
11449XCSE20250902 14:12:43.913000
81449XCSE20250902 14:12:43.913000
441446XCSE20250902 14:12:44.059000
161448XCSE20250902 14:27:12.547000
51448XCSE20250902 14:27:12.547000
181449XCSE20250902 14:30:35.996000
91449XCSE20250902 14:31:09.793000
91449XCSE20250902 14:31:43.618000
61446XCSE20250902 14:31:56.582000
91446XCSE20250902 14:35:16.086000
181445XCSE20250902 14:41:26.525000
81445XCSE20250902 14:41:26.525000
91445XCSE20250902 14:41:26.525000
51445XCSE20250902 14:41:33.618000
101445XCSE20250902 14:41:38.618000
101445XCSE20250902 14:41:43.618000
101445XCSE20250902 14:41:48.613000
91446XCSE20250902 14:45:54.766000
91446XCSE20250902 14:45:54.784000
301447XCSE20250902 14:51:05.234000
71447XCSE20250902 14:51:05.239000
71447XCSE20250902 14:51:05.243000
71447XCSE20250902 14:51:09.075000
91447XCSE20250902 14:51:29.618000
21447XCSE20250902 14:51:58.619000
71447XCSE20250902 14:51:58.619000
91447XCSE20250902 14:53:18.618000
181445XCSE20250902 14:54:52.650000
81445XCSE20250902 14:54:52.650000
191443XCSE20250902 14:54:58.628000
71443XCSE20250902 14:54:58.628000
91443XCSE20250902 15:00:39.041000
71443XCSE20250902 15:00:39.066000
21443XCSE20250902 15:00:39.132000
71443XCSE20250902 15:00:39.132000
91442XCSE20250902 15:00:48.083000
81443XCSE20250902 15:02:54.178000
81443XCSE20250902 15:02:54.183000
91443XCSE20250902 15:03:34.227000
221443XCSE20250902 15:03:34.232000
91442XCSE20250902 15:03:34.263000
81442XCSE20250902 15:03:34.263000
151444XCSE20250902 15:07:42.545000
31444XCSE20250902 15:07:42.545000
131444XCSE20250902 15:07:49.291000
21444XCSE20250902 15:08:09.318000
181443XCSE20250902 15:08:09.346000
91442XCSE20250902 15:10:16.120000
61444XCSE20250902 15:19:50.890000
161444XCSE20250902 15:19:50.895000
91443XCSE20250902 15:20:24.077000
141445XCSE20250902 15:20:36.232000
51445XCSE20250902 15:20:36.232000
91445XCSE20250902 15:20:49.618000
91445XCSE20250902 15:21:05.618000
61445XCSE20250902 15:21:22.218000
91443XCSE20250902 15:21:28.128000
91442XCSE20250902 15:22:24.103000
81442XCSE20250902 15:22:24.103000
131444XCSE20250902 15:24:31.866000
171442XCSE20250902 15:30:30.016000
81442XCSE20250902 15:30:30.016000
151444XCSE20250902 15:30:30.017000
151444XCSE20250902 15:30:30.017000
91444XCSE20250902 15:34:54.456000
91444XCSE20250902 15:35:36.618000
41444XCSE20250902 15:36:24.618000
51444XCSE20250902 15:36:24.618000
91444XCSE20250902 15:37:12.469000
91444XCSE20250902 15:37:54.618000
91444XCSE20250902 15:38:42.618000
91444XCSE20250902 15:39:31.357000
91444XCSE20250902 15:40:13.618000
51444XCSE20250902 15:40:32.798000
41444XCSE20250902 15:40:32.798000
91444XCSE20250902 15:40:55.500000
331443XCSE20250902 15:41:31.763000
101448XCSE20250902 15:43:30.651000
231448XCSE20250902 15:43:30.651000
11448XCSE20250902 15:43:30.651000
261445XCSE20250902 15:43:30.740000
181444XCSE20250902 15:47:01.093000
171444XCSE20250902 15:47:01.103000
181446XCSE20250902 15:47:20.211000
71446XCSE20250902 15:48:04.035000
181446XCSE20250902 15:49:12.131000
181446XCSE20250902 15:55:48.895000
81446XCSE20250902 15:55:48.914000
91446XCSE20250902 15:59:11.933000
91446XCSE20250902 15:59:11.933000
251448XCSE20250902 16:00:17.123000
101448XCSE20250902 16:00:17.123000
61448XCSE20250902 16:00:17.123000
91448XCSE20250902 16:00:17.130000
151447XCSE20250902 16:02:29.331000
71447XCSE20250902 16:06:50.503000
101447XCSE20250902 16:06:50.503000
261446XCSE20250902 16:10:46.016000
91446XCSE20250902 16:15:00.803000
111448XCSE20250902 16:19:54.309000
71448XCSE20250902 16:19:54.309000
171449XCSE20250902 16:22:03.788000
21449XCSE20250902 16:22:03.788000
231449XCSE20250902 16:22:03.788000
71449XCSE20250902 16:22:03.788000
1211451XCSE20250902 16:24:36.952000
231451XCSE20250902 16:24:36.952000
231451XCSE20250902 16:24:36.952000
331449XCSE20250902 16:24:36.967000
361448XCSE20250902 16:24:51.147000
91448XCSE20250902 16:26:39.057000
251447XCSE20250902 16:31:44.307000
81447XCSE20250902 16:31:44.307000
81447XCSE20250902 16:31:44.307000
8281446XCSE20250902 16:41:47.205164
181446XCSE20250903 9:02:29.111000
141446XCSE20250903 9:02:29.119000
31446XCSE20250903 9:02:29.119000
171445XCSE20250903 9:02:50.610000
91451XCSE20250903 9:06:50.790000
91451XCSE20250903 9:07:38.788000
181447XCSE20250903 9:08:02.759000
101445XCSE20250903 9:09:23.912000
141446XCSE20250903 9:11:36.960000
41446XCSE20250903 9:11:36.960000
181445XCSE20250903 9:11:36.994000
21446XCSE20250903 9:20:04.127000
151446XCSE20250903 9:20:04.127000
171445XCSE20250903 9:21:20.965000
181444XCSE20250903 9:23:59.602000
91444XCSE20250903 9:23:59.602000
151443XCSE20250903 9:24:47.599000
151443XCSE20250903 9:25:17.201000
211442XCSE20250903 9:25:20.520000
171442XCSE20250903 9:25:20.525000
161442XCSE20250903 9:25:30.684000
221441XCSE20250903 9:26:17.988000
51440XCSE20250903 9:27:05.294000
121440XCSE20250903 9:27:05.295000
91442XCSE20250903 9:31:59.459000
91441XCSE20250903 9:33:44.098000
81441XCSE20250903 9:33:44.098000
311443XCSE20250903 9:34:02.935000
41443XCSE20250903 9:34:53.905000
161447XCSE20250903 9:39:40.952000
61447XCSE20250903 9:39:40.952000
261447XCSE20250903 9:39:40.952000
91444XCSE20250903 9:39:44.085000
81444XCSE20250903 9:39:44.085000
91443XCSE20250903 9:41:39.680000
11443XCSE20250903 9:41:39.680000
171444XCSE20250903 9:49:58.093000
31444XCSE20250903 9:50:09.873000
71445XCSE20250903 9:54:08.952000
101445XCSE20250903 9:54:08.952000
281447XCSE20250903 9:57:10.959000
211447XCSE20250903 9:57:10.959000
61447XCSE20250903 9:57:10.959000
201449XCSE20250903 9:59:42.810000
81449XCSE20250903 9:59:42.810000
91448XCSE20250903 10:00:52.083000
171445XCSE20250903 10:00:52.088000
91447XCSE20250903 10:04:16.847000
51444XCSE20250903 10:07:21.116000
41444XCSE20250903 10:07:21.116000
121445XCSE20250903 10:07:35.438000
61445XCSE20250903 10:08:40.788000
91447XCSE20250903 10:15:05.754000
81447XCSE20250903 10:15:05.754000
321447XCSE20250903 10:15:11.015000
181448XCSE20250903 10:24:55.176000
61449XCSE20250903 10:24:55.183000
21451XCSE20250903 10:26:33.935000
11451XCSE20250903 10:26:33.935000
171451XCSE20250903 10:26:33.935000
121451XCSE20250903 10:26:33.935000
291451XCSE20250903 10:26:33.943000
271448XCSE20250903 10:26:34.136000
271449XCSE20250903 10:26:34.137000
101447XCSE20250903 10:34:45.495000
41447XCSE20250903 10:35:17.200000
11447XCSE20250903 10:35:17.200000
31450XCSE20250903 10:40:36.376000
331448XCSE20250903 10:40:41.122000
331446XCSE20250903 10:40:41.159000
91450XCSE20250903 10:47:21.788000
171447XCSE20250903 10:47:41.360000
91447XCSE20250903 10:48:26.726000
91447XCSE20250903 10:48:26.732000
71446XCSE20250903 11:00:32.337000
261447XCSE20250903 11:06:36.184000
31449XCSE20250903 11:06:36.191000
181448XCSE20250903 11:06:36.192000
181448XCSE20250903 11:06:36.198000
91448XCSE20250903 11:06:36.198000
251446XCSE20250903 11:06:49.995000
141445XCSE20250903 11:08:15.795000
11445XCSE20250903 11:08:15.795000
11445XCSE20250903 11:08:15.815000
11445XCSE20250903 11:11:41.821000
11445XCSE20250903 11:11:41.821000
151445XCSE20250903 11:11:41.821000
181445XCSE20250903 11:11:41.839000
271445XCSE20250903 11:24:37.484000
261445XCSE20250903 11:24:37.485000
201445XCSE20250903 11:24:38.135000
61445XCSE20250903 11:24:38.155000
251444XCSE20250903 11:24:44.125000
171443XCSE20250903 11:25:08.832000
181442XCSE20250903 11:26:31.109000
61442XCSE20250903 11:30:09.425000
61442XCSE20250903 11:30:09.425000
91443XCSE20250903 11:33:21.223000
81445XCSE20250903 11:37:51.788000
251442XCSE20250903 11:39:16.083000
71445XCSE20250903 12:07:21.750000
81445XCSE20250903 12:07:21.750000
121445XCSE20250903 12:07:21.750000
91445XCSE20250903 12:07:21.752000
161445XCSE20250903 12:07:21.757000
161445XCSE20250903 12:07:21.762000
131444XCSE20250903 12:08:48.419000
181444XCSE20250903 12:08:48.419000
111444XCSE20250903 12:08:48.419000
221445XCSE20250903 12:08:48.420000
71445XCSE20250903 12:08:48.420000
421444XCSE20250903 12:08:49.087000
501443XCSE20250903 12:26:11.739000
171442XCSE20250903 12:26:11.757000
181442XCSE20250903 12:29:03.789000
181441XCSE20250903 12:41:43.202000
81441XCSE20250903 12:41:43.202000
91441XCSE20250903 12:41:43.202000
91442XCSE20250903 12:45:53.795000
81441XCSE20250903 12:48:52.736000
11441XCSE20250903 12:48:52.736000
431441XCSE20250903 12:57:09.833000
91441XCSE20250903 12:57:09.833000
61442XCSE20250903 13:00:38.038000
91442XCSE20250903 13:00:38.038000
81442XCSE20250903 13:00:38.038000
11442XCSE20250903 13:00:38.059000
101442XCSE20250903 13:01:18.810000
311442XCSE20250903 13:01:18.810000
91444XCSE20250903 13:07:34.831000
111444XCSE20250903 13:07:34.831000
211444XCSE20250903 13:14:29.551000
91444XCSE20250903 13:14:29.556000
131444XCSE20250903 13:20:02.825000
61442XCSE20250903 13:21:55.054000
21442XCSE20250903 13:21:55.054000
101442XCSE20250903 13:36:20.941000
151442XCSE20250903 13:37:39.351000
81442XCSE20250903 13:37:39.369000
91442XCSE20250903 13:37:39.369000
11442XCSE20250903 13:37:39.369000
91442XCSE20250903 13:37:39.369000
151442XCSE20250903 13:37:39.369000
171442XCSE20250903 13:37:39.379000
341441XCSE20250903 13:40:02.089000
81442XCSE20250903 13:55:36.455000
161442XCSE20250903 13:55:36.455000
21442XCSE20250903 13:55:36.455000
81442XCSE20250903 13:55:36.455000
91442XCSE20250903 13:55:36.480000
91444XCSE20250903 14:10:12.149000
191444XCSE20250903 14:10:12.151000
191444XCSE20250903 14:10:12.156000
191444XCSE20250903 14:10:12.793000
141444XCSE20250903 14:13:11.459000
141444XCSE20250903 14:13:11.464000
141444XCSE20250903 14:13:11.490000
51444XCSE20250903 14:14:55.665000
171442XCSE20250903 14:15:34.442000
11442XCSE20250903 14:15:34.442000
11442XCSE20250903 14:15:34.442000
71442XCSE20250903 14:15:47.339000
191442XCSE20250903 14:15:47.339000
251441XCSE20250903 14:16:00.614000
61443XCSE20250903 14:16:01.342000
121443XCSE20250903 14:16:01.342000
151443XCSE20250903 14:16:01.342000
101443XCSE20250903 14:16:05.216000
61444XCSE20250903 14:20:32.117000
341442XCSE20250903 14:28:45.088000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
81444XCSE20250903 14:53:25.931000
91444XCSE20250903 14:53:25.931000
161444XCSE20250903 14:53:25.931000
121444XCSE20250903 14:53:25.944000
121444XCSE20250903 14:53:25.952000
151444XCSE20250903 14:53:34.577000
151444XCSE20250903 14:57:58.793000
131444XCSE20250903 14:58:24.241000
141444XCSE20250903 14:58:24.241000
131444XCSE20250903 14:58:24.246000
271442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
81442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.046000
91442XCSE20250903 15:06:35.065000
81442XCSE20250903 15:06:35.065000
91442XCSE20250903 15:06:35.065000
531442XCSE20250903 15:19:29.059000
91442XCSE20250903 15:19:29.059000
91442XCSE20250903 15:19:29.059000
651441XCSE20250903 15:19:29.700000
491441XCSE20250903 15:26:35.468000
111441XCSE20250903 15:26:35.468000
201442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
91442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
81442XCSE20250903 15:34:51.006000
161442XCSE20250903 15:34:51.006000
11442XCSE20250903 15:34:51.006000
91442XCSE20250903 15:35:26.357000
261441XCSE20250903 15:40:16.189000
171441XCSE20250903 15:41:33.783000
181441XCSE20250903 15:42:53.056000
181441XCSE20250903 15:42:53.060000
351440XCSE20250903 15:42:55.896000
91440XCSE20250903 15:42:55.896000
181440XCSE20250903 15:42:55.923000
321440XCSE20250903 15:42:59.173000
411440XCSE20250903 15:43:12.139000
251440XCSE20250903 15:43:12.300000
171440XCSE20250903 15:43:16.163000
251440XCSE20250903 15:43:24.360000
91440XCSE20250903 15:43:26.764000
91440XCSE20250903 15:43:28.588000
91440XCSE20250903 15:43:31.790000
91440XCSE20250903 15:43:33.791000
91440XCSE20250903 15:43:37.575000
91440XCSE20250903 15:43:37.576000
91440XCSE20250903 15:43:40.683000
91440XCSE20250903 15:43:43.108000
301440XCSE20250903 15:46:33.902000
441441XCSE20250903 15:48:16.357000
421440XCSE20250903 15:49:15.789000
441440XCSE20250903 15:49:19.788000
91441XCSE20250903 15:49:36.033000
91441XCSE20250903 15:49:37.789000
91441XCSE20250903 15:49:39.789000
91441XCSE20250903 15:49:42.398000
91441XCSE20250903 15:49:43.789000
91441XCSE20250903 15:49:45.825000
181441XCSE20250903 15:49:52.789000
91441XCSE20250903 15:49:52.790000
351441XCSE20250903 15:49:59.700000
261441XCSE20250903 15:50:00.646000
351441XCSE20250903 15:50:06.789000
251441XCSE20250903 15:50:10.837000
351441XCSE20250903 15:50:14.919000
91441XCSE20250903 15:50:18.691000
91441XCSE20250903 15:50:19.827000
91441XCSE20250903 15:50:21.790000
411441XCSE20250903 15:50:50.789000
441441XCSE20250903 15:51:01.020000
241441XCSE20250903 15:51:16.789000
341441XCSE20250903 15:52:05.826000
431441XCSE20250903 15:52:05.864000
351441XCSE20250903 15:52:06.808000
351441XCSE20250903 15:52:06.819000
11440XCSE20250903 15:52:06.835000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
91440XCSE20250903 15:52:36.865000
81440XCSE20250903 15:52:36.865000
91438XCSE20250903 15:53:50.789000
121438XCSE20250903 15:53:52.852000
121438XCSE20250903 15:53:55.902000
21438XCSE20250903 15:53:55.908000
81438XCSE20250903 15:53:55.908000
51438XCSE20250903 15:53:57.966000
41438XCSE20250903 15:54:01.017000
81438XCSE20250903 15:54:01.017000
11438XCSE20250903 15:54:04.118000
121438XCSE20250903 15:54:04.118000
11438XCSE20250903 15:54:04.118000
91438XCSE20250903 15:54:10.586000
31438XCSE20250903 15:54:12.154000
51438XCSE20250903 15:54:12.154000
121438XCSE20250903 15:54:12.154000
61438XCSE20250903 15:54:12.154000
91438XCSE20250903 15:54:12.155000
71437XCSE20250903 15:54:26.816000
101437XCSE20250903 15:54:26.816000
81437XCSE20250903 15:54:26.816000
91436XCSE20250903 15:54:41.560000
81436XCSE20250903 15:54:41.560000
341437XCSE20250903 15:55:03.089000
91437XCSE20250903 15:55:11.608000
91436XCSE20250903 15:55:19.839000
91435XCSE20250903 15:55:56.828000
91435XCSE20250903 15:55:56.828000
91435XCSE20250903 15:56:16.088000
91435XCSE20250903 15:56:19.222000
91434XCSE20250903 15:57:43.183000
91433XCSE20250903 15:59:46.798000
81433XCSE20250903 15:59:46.798000
171434XCSE20250903 16:02:37.998000
91433XCSE20250903 16:03:57.112000
2501434XCSE20250903 16:10:58.661644
1311434XCSE20250903 16:10:58.661727
51445XCSE20250904 9:05:10.262000
121445XCSE20250904 9:05:10.262000
151445XCSE20250904 9:05:33.536000
41445XCSE20250904 9:05:33.536000
41445XCSE20250904 9:05:57.977000
51445XCSE20250904 9:05:57.977000
41445XCSE20250904 9:06:51.978000
91445XCSE20250904 9:07:13.425000
91445XCSE20250904 9:08:08.977000
91445XCSE20250904 9:09:01.977000
201448XCSE20250904 9:12:52.738000
41448XCSE20250904 9:12:55.525000
21448XCSE20250904 9:12:59.501000
171445XCSE20250904 9:16:30.980000
11446XCSE20250904 9:19:55.296000
151446XCSE20250904 9:19:55.301000
151446XCSE20250904 9:19:55.305000
141446XCSE20250904 9:20:19.990000
41446XCSE20250904 9:20:19.990000
141446XCSE20250904 9:20:19.995000
41446XCSE20250904 9:20:19.995000
41446XCSE20250904 9:20:20.056000
171444XCSE20250904 9:23:52.091000
131443XCSE20250904 9:25:46.849000
171445XCSE20250904 9:31:25.010000
11447XCSE20250904 9:37:14.612000
51447XCSE20250904 9:37:14.612000
171445XCSE20250904 9:39:00.090000
171444XCSE20250904 9:47:20.083000
171445XCSE20250904 10:00:08.204000
81445XCSE20250904 10:00:08.204000
51445XCSE20250904 10:00:08.211000
201445XCSE20250904 10:00:08.211000
121447XCSE20250904 10:00:37.301000
21447XCSE20250904 10:00:37.310000
11447XCSE20250904 10:00:37.321000
21447XCSE20250904 10:01:00.136000
41447XCSE20250904 10:01:00.136000
61447XCSE20250904 10:01:00.136000
21447XCSE20250904 10:01:00.155000
21447XCSE20250904 10:01:00.155000
131447XCSE20250904 10:02:01.368000
41447XCSE20250904 10:02:01.368000
91448XCSE20250904 10:05:00.843000
91447XCSE20250904 10:10:00.401000
91447XCSE20250904 10:10:00.401000
61446XCSE20250904 10:18:36.108000
31446XCSE20250904 10:22:00.841000
81446XCSE20250904 10:22:00.841000
11446XCSE20250904 10:22:00.841000
51446XCSE20250904 10:22:00.841000
81446XCSE20250904 10:22:00.841000
171446XCSE20250904 10:22:00.961000
81446XCSE20250904 10:22:00.961000
171446XCSE20250904 10:22:00.965000
81446XCSE20250904 10:22:00.965000
81446XCSE20250904 10:22:00.981000
21446XCSE20250904 10:22:01.505000
91444XCSE20250904 10:32:15.195000
91444XCSE20250904 10:32:15.195000
151444XCSE20250904 10:32:31.501000
151444XCSE20250904 10:32:31.521000
71444XCSE20250904 10:32:31.521000
151444XCSE20250904 10:33:28.658000
251443XCSE20250904 10:39:05.340000
191445XCSE20250904 10:46:18.492000
101445XCSE20250904 10:46:18.492000
101445XCSE20250904 10:46:18.492000
131445XCSE20250904 10:46:18.515000
131445XCSE20250904 10:46:18.519000
101443XCSE20250904 10:46:19.291000
51443XCSE20250904 10:46:19.291000
41443XCSE20250904 10:46:19.291000
71443XCSE20250904 10:46:19.304000
11443XCSE20250904 10:46:19.304000
21443XCSE20250904 10:46:19.309000
161443XCSE20250904 10:46:19.310000
61443XCSE20250904 10:46:19.310000
21443XCSE20250904 10:46:19.310000
101444XCSE20250904 10:52:13.162000
331443XCSE20250904 10:52:33.086000
171443XCSE20250904 10:52:33.110000
71441XCSE20250904 10:59:50.048000
11441XCSE20250904 11:03:08.903000
101443XCSE20250904 11:09:25.770000
11443XCSE20250904 11:09:25.770000
81443XCSE20250904 11:09:25.770000
171443XCSE20250904 11:09:25.778000
171443XCSE20250904 11:09:25.782000
171443XCSE20250904 11:09:25.786000
171443XCSE20250904 11:09:25.790000
71443XCSE20250904 11:09:30.453000
151443XCSE20250904 11:13:55.875000
121442XCSE20250904 11:15:28.983000
51442XCSE20250904 11:15:28.983000
31441XCSE20250904 11:18:16.282000
21441XCSE20250904 11:18:16.282000
11441XCSE20250904 11:27:04.675000
61443XCSE20250904 11:27:58.250000
141443XCSE20250904 11:27:58.255000
141443XCSE20250904 11:27:58.267000
171442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
91442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
81442XCSE20250904 11:44:43.046000
31442XCSE20250904 11:44:43.151000
31441XCSE20250904 11:46:53.200000
221441XCSE20250904 11:46:53.200000
41441XCSE20250904 11:51:29.924000
11441XCSE20250904 11:51:29.943000
151443XCSE20250904 11:59:43.785000
121444XCSE20250904 12:00:55.918000
241444XCSE20250904 12:00:55.919000
121444XCSE20250904 12:00:55.923000
91444XCSE20250904 12:00:55.932000
231444XCSE20250904 12:01:17.532000
21444XCSE20250904 12:09:09.982000
441445XCSE20250904 12:12:13.442000
91447XCSE20250904 12:17:25.767000
701447XCSE20250904 12:17:25.783000
111449XCSE20250904 12:22:54.207000
71449XCSE20250904 12:22:54.207000
261447XCSE20250904 12:22:55.692000
91448XCSE20250904 12:24:52.840000
91448XCSE20250904 12:24:52.840000
261446XCSE20250904 12:27:52.184000
91445XCSE20250904 12:33:22.059000
131445XCSE20250904 12:35:34.660000
91447XCSE20250904 13:00:13.090000
81447XCSE20250904 13:00:13.090000
61450XCSE20250904 13:02:31.484000
61450XCSE20250904 13:02:31.484000
91450XCSE20250904 13:05:08.477000
151452XCSE20250904 13:10:39.023000
171451XCSE20250904 13:11:54.488000
251452XCSE20250904 13:18:42.829000
351452XCSE20250904 13:20:53.525000
1001453XCSE20250904 13:20:55.458000
141453XCSE20250904 13:20:55.458000
411453XCSE20250904 13:20:55.458000
61453XCSE20250904 13:20:55.458000
341453XCSE20250904 13:20:57.456000
341452XCSE20250904 13:20:57.475000
151454XCSE20250904 13:27:12.865000
151454XCSE20250904 13:27:12.871000
91452XCSE20250904 13:27:13.177000
31453XCSE20250904 13:27:14.046000
151454XCSE20250904 13:31:20.126000
1001454XCSE20250904 13:36:11.714000
1111454XCSE20250904 13:36:11.714000
91454XCSE20250904 13:36:26.982000
91454XCSE20250904 13:36:39.977000
91454XCSE20250904 13:36:52.978000
91454XCSE20250904 13:37:04.979000
91454XCSE20250904 13:37:38.014000
91454XCSE20250904 13:39:20.290000
91454XCSE20250904 13:40:26.758000
331453XCSE20250904 13:40:26.766000
441452XCSE20250904 13:52:42.955000
181451XCSE20250904 13:55:36.317000
191454XCSE20250904 13:59:14.830000
171454XCSE20250904 13:59:14.830000
171454XCSE20250904 13:59:14.830000
311454XCSE20250904 13:59:14.830000
11453XCSE20250904 13:59:14.850000
171452XCSE20250904 14:00:21.595000
171452XCSE20250904 14:00:30.133000
61453XCSE20250904 14:08:57.951000
121453XCSE20250904 14:08:57.951000
181453XCSE20250904 14:12:37.752000
221453XCSE20250904 14:17:16.102000
31453XCSE20250904 14:17:17.029000
91452XCSE20250904 14:18:37.337000
91452XCSE20250904 14:18:37.337000
151452XCSE20250904 14:26:53.122000
11452XCSE20250904 14:26:53.122000
21452XCSE20250904 14:26:56.637000
21452XCSE20250904 14:27:00.813000
171450XCSE20250904 14:27:03.189000
331452XCSE20250904 14:37:14.025000
251452XCSE20250904 14:37:14.032000
251451XCSE20250904 14:48:36.185000
91453XCSE20250904 14:59:00.652000
171452XCSE20250904 15:09:05.183000
81452XCSE20250904 15:09:05.183000
151452XCSE20250904 15:11:48.825000
101452XCSE20250904 15:11:49.312000
101452XCSE20250904 15:11:49.312000
251453XCSE20250904 15:19:56.228000
11454XCSE20250904 15:20:06.123000
261454XCSE20250904 15:22:45.948000
91454XCSE20250904 15:22:45.948000
91454XCSE20250904 15:22:45.967000
91454XCSE20250904 15:22:49.116000
221455XCSE20250904 15:26:10.506000
11454XCSE20250904 15:26:10.529000
251454XCSE20250904 15:26:33.510000
251454XCSE20250904 15:26:42.996000
141455XCSE20250904 15:27:25.327000
101455XCSE20250904 15:31:45.787000
81456XCSE20250904 15:34:01.469000
241456XCSE20250904 15:34:01.469000
321456XCSE20250904 15:34:01.469000
191456XCSE20250904 15:34:01.469000
191456XCSE20250904 15:34:01.469000
111456XCSE20250904 15:34:01.519000
11456XCSE20250904 15:37:48.719000
191456XCSE20250904 15:44:13.933000
161455XCSE20250904 15:44:13.953000
161455XCSE20250904 15:44:14.054000
121455XCSE20250904 15:44:14.054000
141455XCSE20250904 15:47:22.990000
201455XCSE20250904 15:47:22.990000
81455XCSE20250904 15:47:22.990000
91455XCSE20250904 15:47:22.990000
201455XCSE20250904 15:47:23.016000
441455XCSE20250904 15:48:36.244000
191454XCSE20250904 15:54:15.795000
81454XCSE20250904 15:54:15.795000
31453XCSE20250904 15:54:28.886000
231453XCSE20250904 15:54:28.886000
181455XCSE20250904 16:02:42.708000
181454XCSE20250904 16:03:52.157000
171453XCSE20250904 16:05:23.551000
171452XCSE20250904 16:11:50.362000
91452XCSE20250904 16:11:50.362000
921452XCSE20250904 16:11:50.369000
251451XCSE20250904 16:12:01.081000
251452XCSE20250904 16:13:04.177000
331455XCSE20250904 16:20:11.344000
171455XCSE20250904 16:20:11.344000
31455XCSE20250904 16:21:37.147000
341456XCSE20250904 16:23:42.687000
351456XCSE20250904 16:23:58.812000
2501456XCSE20250904 16:27:13.065987
1251456XCSE20250904 16:27:13.066015
2281456XCSE20250904 16:27:13.066050
91464XCSE20250905 9:00:07.066000
181464XCSE20250905 9:02:49.446000
91464XCSE20250905 9:05:35.063000
171461XCSE20250905 9:06:12.494000
171458XCSE20250905 9:08:08.593000
171456XCSE20250905 9:09:36.182000
181458XCSE20250905 9:19:54.326000
171457XCSE20250905 9:19:54.343000
171456XCSE20250905 9:21:16.370000
171455XCSE20250905 9:21:51.318000
171455XCSE20250905 9:27:08.255000
171454XCSE20250905 9:29:59.113000
171454XCSE20250905 9:37:41.211000
171454XCSE20250905 9:46:51.142000
151454XCSE20250905 9:49:53.126000
81454XCSE20250905 9:49:53.126000
61452XCSE20250905 9:49:56.389000
21452XCSE20250905 9:49:56.389000
91452XCSE20250905 9:49:56.407000
81452XCSE20250905 9:49:57.510000
91452XCSE20250905 9:49:57.510000
181453XCSE20250905 10:02:25.204000
91452XCSE20250905 10:03:22.388000
91451XCSE20250905 10:08:14.140000
491454XCSE20250905 10:18:59.069000
491454XCSE20250905 10:18:59.108000
211453XCSE20250905 10:20:58.627000
111453XCSE20250905 10:20:58.627000
11453XCSE20250905 10:20:58.627000
351452XCSE20250905 10:25:18.208000
141451XCSE20250905 10:30:48.937000
11451XCSE20250905 10:30:48.957000
11451XCSE20250905 10:45:16.727000
81451XCSE20250905 10:47:10.832000
101452XCSE20250905 10:54:31.668000
271454XCSE20250905 10:58:01.248000
171453XCSE20250905 11:01:48.060000
171451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
81451XCSE20250905 11:12:55.198000
331451XCSE20250905 11:18:42.677000
31457XCSE20250905 11:56:28.195000
41455XCSE20250905 11:56:28.212000
331456XCSE20250905 11:56:29.415000
11458XCSE20250905 11:59:36.125000
41458XCSE20250905 11:59:36.132000
11456XCSE20250905 11:59:36.140000
411455XCSE20250905 11:59:36.472000
21455XCSE20250905 11:59:36.492000
181455XCSE20250905 12:11:01.206000
91455XCSE20250905 12:11:01.206000
41455XCSE20250905 12:13:54.221000
51455XCSE20250905 12:13:54.222000
41457XCSE20250905 12:19:34.067000
131457XCSE20250905 12:19:34.067000
41457XCSE20250905 12:19:49.000000
11455XCSE20250905 12:21:06.334000
41456XCSE20250905 12:52:31.159000
131456XCSE20250905 12:52:31.159000
91455XCSE20250905 12:52:35.729000
81455XCSE20250905 12:52:35.729000
181455XCSE20250905 12:53:46.596000
11456XCSE20250905 12:59:12.253000
21457XCSE20250905 12:59:53.074000
331457XCSE20250905 13:00:31.330000
51457XCSE20250905 13:00:31.330000
81456XCSE20250905 13:01:11.180000
81456XCSE20250905 13:01:11.180000
101456XCSE20250905 13:01:11.180000
271460XCSE20250905 13:30:40.864000
181460XCSE20250905 13:30:58.598000
181461XCSE20250905 13:31:03.741000
91461XCSE20250905 13:32:23.743000
141461XCSE20250905 13:32:33.372000
101461XCSE20250905 13:32:33.372000
91459XCSE20250905 13:34:17.194000
91459XCSE20250905 13:34:17.194000
81459XCSE20250905 13:34:17.194000
251458XCSE20250905 13:43:26.353000
81458XCSE20250905 13:43:26.353000
121461XCSE20250905 13:44:22.471000
51461XCSE20250905 13:44:22.471000
41461XCSE20250905 13:45:17.746000
301459XCSE20250905 13:50:08.648000
21459XCSE20250905 14:03:00.695000
61459XCSE20250905 14:03:00.696000
61459XCSE20250905 14:03:00.696000
21459XCSE20250905 14:09:33.202000
31459XCSE20250905 14:09:33.202000
11459XCSE20250905 14:09:33.202000
101459XCSE20250905 14:13:05.568000
81459XCSE20250905 14:13:05.568000
61459XCSE20250905 14:13:05.568000
41458XCSE20250905 14:15:08.233000
11458XCSE20250905 14:15:08.233000
11458XCSE20250905 14:15:08.234000
111458XCSE20250905 14:15:08.237000
41458XCSE20250905 14:15:08.237000
121458XCSE20250905 14:17:32.206000
51458XCSE20250905 14:17:32.206000
81458XCSE20250905 14:17:32.206000
91458XCSE20250905 14:30:45.042000
71459XCSE20250905 14:32:44.282000
71459XCSE20250905 14:32:45.525000
51459XCSE20250905 14:40:54.283000
41459XCSE20250905 14:40:54.283000
211459XCSE20250905 14:40:54.283000
41459XCSE20250905 14:40:54.303000
41459XCSE20250905 14:40:54.323000
51459XCSE20250905 14:40:54.553000
211459XCSE20250905 14:40:54.991000
41459XCSE20250905 14:41:04.553000
41459XCSE20250905 14:41:06.243000
11459XCSE20250905 14:41:06.243000
41459XCSE20250905 14:41:10.800000
41459XCSE20250905 14:41:12.819000
41459XCSE20250905 14:41:12.973000
41459XCSE20250905 14:41:13.147000
51459XCSE20250905 14:41:13.772000
51459XCSE20250905 14:41:14.015000
41459XCSE20250905 14:41:14.540000
91459XCSE20250905 14:41:15.196000
41459XCSE20250905 14:41:24.553000
71459XCSE20250905 14:41:24.555000
51459XCSE20250905 14:41:24.593000
51459XCSE20250905 14:41:25.190000
51459XCSE20250905 14:41:46.341000
41459XCSE20250905 14:42:04.553000
261459XCSE20250905 14:42:37.581000
41459XCSE20250905 14:43:00.269000
141460XCSE20250905 14:44:55.855000
51460XCSE20250905 14:44:55.855000
231460XCSE20250905 14:44:55.855000
41460XCSE20250905 14:44:55.856000
51460XCSE20250905 14:44:55.873000
31459XCSE20250905 14:44:55.875000
101459XCSE20250905 14:54:59.356000
91460XCSE20250905 15:01:12.048000
11460XCSE20250905 15:01:12.048000
31460XCSE20250905 15:01:12.048000
171459XCSE20250905 15:06:25.491000
81459XCSE20250905 15:07:00.434000
91459XCSE20250905 15:07:00.434000
71458XCSE20250905 15:09:40.741000
21458XCSE20250905 15:10:51.205000
81458XCSE20250905 15:10:51.205000
71458XCSE20250905 15:10:51.205000
71458XCSE20250905 15:15:00.457000
51461XCSE20250905 15:22:26.481000
31462XCSE20250905 15:22:27.310000
191462XCSE20250905 15:22:27.310000
341460XCSE20250905 15:24:59.817000
71461XCSE20250905 15:27:58.305000
11461XCSE20250905 15:27:58.305000
11461XCSE20250905 15:27:58.305000
41461XCSE20250905 15:28:19.553000
431460XCSE20250905 15:29:35.189000
491461XCSE20250905 15:33:58.841000
441460XCSE20250905 15:37:12.096000
251459XCSE20250905 15:39:38.858000
141459XCSE20250905 15:39:46.095000
171458XCSE20250905 15:41:20.642000
81458XCSE20250905 15:41:20.642000
241457XCSE20250905 15:42:07.908000
21457XCSE20250905 15:42:07.908000
271456XCSE20250905 15:46:03.250000
21456XCSE20250905 15:46:03.250000
61456XCSE20250905 15:46:03.250000
141456XCSE20250905 15:46:03.267000
141456XCSE20250905 15:46:03.267000
171455XCSE20250905 15:55:22.540000
191457XCSE20250905 15:57:11.217000
201457XCSE20250905 15:57:11.217000
131457XCSE20250905 15:57:11.217000
41457XCSE20250905 15:57:11.219000
231457XCSE20250905 15:57:11.219000
41457XCSE20250905 15:57:11.236000
41457XCSE20250905 15:57:11.384000
51457XCSE20250905 15:57:11.399000
41457XCSE20250905 15:57:11.500000
41457XCSE20250905 15:57:11.501000
41457XCSE20250905 15:57:13.362000
51457XCSE20250905 15:57:14.553000
41457XCSE20250905 15:57:17.730000
41457XCSE20250905 15:57:23.351000
41457XCSE20250905 15:57:23.370000
51457XCSE20250905 15:57:27.399000
51457XCSE20250905 15:57:29.553000
51457XCSE20250905 15:57:39.553000
41457XCSE20250905 15:57:46.011000
41457XCSE20250905 15:58:08.103000
141455XCSE20250905 15:58:25.318000
121455XCSE20250905 15:58:25.318000
251454XCSE20250905 15:59:09.142000
91454XCSE20250905 15:59:09.142000
331454XCSE20250905 15:59:09.160000
251453XCSE20250905 16:00:01.422000
81453XCSE20250905 16:00:01.422000
341452XCSE20250905 16:00:27.873000
421450XCSE20250905 16:11:38.729000
431451XCSE20250905 16:12:02.985000
361450XCSE20250905 16:14:58.038000
331449XCSE20250905 16:15:09.352000
151451XCSE20250905 16:16:40.814000
91451XCSE20250905 16:16:40.814000
261450XCSE20250905 16:18:50.173000
171449XCSE20250905 16:22:28.195000
171448XCSE20250905 16:22:59.627000
81448XCSE20250905 16:22:59.627000
501447XCSE20250905 16:25:21.795000
431447XCSE20250905 16:26:04.515000
11447XCSE20250905 16:26:04.515000
431446XCSE20250905 16:26:04.523000
261446XCSE20250905 16:31:45.534000
261445XCSE20250905 16:31:51.083000
501445XCSE20250905 16:35:22.822026
11445XCSE20250905 16:35:22.822026
501445XCSE20250905 16:35:49.285642
51445XCSE20250905 16:35:49.285642
501445XCSE20250905 16:35:49.305625
501445XCSE20250905 16:35:49.306112
11445XCSE20250905 16:38:09.118865
491445XCSE20250905 16:38:09.118899
501445XCSE20250905 16:38:30.017125
51445XCSE20250905 16:41:54.661543
451445XCSE20250905 16:41:56.381981
401445XCSE20250905 16:41:56.405291
101445XCSE20250905 16:41:56.405311
101445XCSE20250905 16:41:56.405344
361445XCSE20250905 16:41:56.405364
41445XCSE20250905 16:41:56.424574
51445XCSE20250905 16:44:26.922046
71445XCSE20250905 16:44:30.324862
11445XCSE20250905 16:44:30.324918
21445XCSE20250905 16:44:30.324964
311445XCSE20250905 16:44:30.344111
41445XCSE20250905 16:44:30.344454
501445XCSE20250905 16:44:52.784642
501445XCSE20250905 16:46:00.190308
431445XCSE20250905 16:46:00.190390
71445XCSE20250905 16:46:00.190406
61445XCSE20250905 16:46:00.207414
21445XCSE20250905 16:46:00.207450
131445XCSE20250905 16:46:00.207761
51445XCSE20250905 16:46:00.207797
241445XCSE20250905 16:46:00.207926
11445XCSE20250905 16:46:00.207926
41445XCSE20250905 16:46:00.207987
461445XCSE20250905 16:46:00.209796
501445XCSE20250905 16:47:02.485710
51445XCSE20250905 16:47:02.485771
101445XCSE20250905 16:47:02.485786
351445XCSE20250905 16:47:02.501449
351445XCSE20250905 16:47:02.501453
501445XCSE20250905 16:47:02.503553
331445XCSE20250905 16:47:02.503834
171445XCSE20250905 16:47:02.503851
191445XCSE20250905 16:47:02.503884
311445XCSE20250905 16:47:02.503901
501445XCSE20250905 16:47:02.666484
231445XCSE20250905 16:47:02.749107
271445XCSE20250905 16:47:02.749127
241445XCSE20250905 16:47:02.772729
41445XCSE20250905 16:47:02.869378
221445XCSE20250905 16:47:02.869729
501445XCSE20250905 16:47:02.885076
501445XCSE20250905 16:47:02.885126
501445XCSE20250905 16:47:02.885167
51445XCSE20250905 16:47:02.885201

