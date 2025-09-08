NetBet Danmark udvider sit casinobibliotek ved at tilføje SYNOT Games som leverandør

KØBENHAVN, DANMARK, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark, en førende online spilplatform, har forbedret sit casino bibliotek med tilføjelsen af SYNOT Games som leverandør. NetBet-brugere vil have adgang til et bredt udvalg af de spil, SYNOT har at tilbyde.

SYNOT Games er en verdenskendt leverandør af casinospil, med et strålende ry takket være deres evne til at levere produkter af høj kvalitet, der indeholder en bred vifte af temaer og specielle funktioner. NetBet-brugere vil blive forkælet med nogle af de bedste titler i SYNOT's omfattende bibliotek, herunder 7even Max, 27 Spooky Pumpkins og Joker 5.

SYNOT har været en stor aktør i iGaming-industrien i over 30 år, med base på Malta og licens til at operere inden for det danske marked, samt mange andre markeder.

Claudia Georgevici, PR Manager hos NetBet Danmark, sagde: "SYNOT er en leverandør, vi har haft øje på i lang tid. Etableringen af dette nye, spændende partnerskab er endnu et positivt skridt for vores mission om at tilbyde det bedste casinospilbibliotek til vores kunder."

Ivan Kodaj, administrerende direktør hos SYNOT Games, tilføjede: "Dette er en så spændende tid for SYNOT Games, og dette partnerskab med NetBet er takket være det hårde arbejde, der foregår bag kulisserne. NetBet-brugere vil nyde alle de fantastiske spilleautomater, vi har at tilbyde."

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark, hvilket giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil. Med så meget at tilbyde kunderne, er NetBet.com/dk udviklet til at være en af nationens foretrukne online spilmærker.

For mere information besøg venligst: https://www.netbet.com/dk/ eller kontakt: press@netbet.com .

Om SYNOT Games

SYNOT Games er en etableret indholdsleverandør med en voksende tilstedeværelse, licenseret af Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Hellenic Gaming Commission, ONJN, Kanspell Commissie, Spelinspektionen, Mincetur, Spillemyndigheden og certificeret i hele Europa og Sydamerika. Spillene er allerede certificeret i flere jurisdiktioner, herunder Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Tjekkiet, Slovakiet, Danmark, Letland, Litauen, Rumænien, Kroatien, Grækenland, Storbritannien, Malta, Bosnien-Hercegovina, Nederlandene, Bulgarien, Schweiz, Colombia, Brasilien og Argentina. Vores omfattende portefølje inkluderer over 200 spændende titler, tilgængelige på 32 sprog og til over 1800 kunder.