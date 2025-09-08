Officiell lansering av Virtune Coinbase 50 Index ETP i Norden markerad med bell ringing på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 8 september 2025 - Virtune, den svenska reglerade kapitalförvaltaren av kryptotillgångar, firade den officiella lanseringen av Virtune Coinbase 50 Index ETP i Sverige med en bell ringing-ceremoni på Nasdaq Stockholm den 4 september, tillsammans med Coinbase och MarketVector.

Ceremonin, som hölls i samarbete med Coinbase och MarketVector, markerar ytterligare en viktig milstolpe i Virtunes resa och understryker bolagets långsiktiga engagemang för den svenska marknaden. Virtune Coinbase 50 Index ETP är tillgänglig för nordiska investerare via nätmäklare såsom Avanza, Nordnet, SAVR och Montrose.

Produkten noterades först på Xetra den 2 juni 2025, vilket gjorde Virtune Coinbase 50 Index ETP till den första i sitt slag i Europa som följer Coinbase 50 Europe Index – ett brett diversifierat index som representerar upp till 50 ledande kryptotillgångar. Indexet är utvecklat av Coinbase och administreras av MarketVector Indexes™. För närvarande innehåller produkten 21st kryptotillgångar, expansionen för att inkludera alla 50 tillgångar i produkten är föremål för regulatoriska och börsrelaterade godkännanden.

Coinbase 50 Europe Index är utformat för att bli det ledande globala indexet för digitala tillgångar och erbjuder investerare ett omfattande och representativt urval av de största och mest relevanta kryptotillgångarna på marknaden. Produkten riktar sig både till institutionella och privata investerare som söker reglerad, transparent och professionell exponering mot digitala tillgångar.

Christopher Kock, VD för Virtune:

”Denna ceremoni på Nasdaq Stockholm är ett stolt ögonblick för oss och understryker vårt långsiktiga engagemang för vår hemmamarknad. Att fira denna milstolpe tillsammans med vår partner Coinbase speglar styrkan i samarbete, innovation och reglerad tillväxt. Vi är här för att bidra till att forma framtiden för kryptoinvesteringar i Europa.”

Helena Wedin, Head of ETF and ETP, Nasdaq European Markets:

”Lanseringen av Virtune Coinbase 50 Index ETP på Nasdaq Stockholm är ett utmärkt exempel på hur våra uppdaterade noteringsriktlinjer möjliggör bredare tillgång till kryptotillgångar genom reglerade produkter. Genom att utöka ramen för godkända valutor stödjer vi innovation samtidigt som vi bevarar integriteten och transparensen för investerare.”

James Morek, Co-Head of Institutional Sales, EMEA & APAC på Coinbase:

”Vi vill gratulera Virtune till den officiella ceremonin och klockringningen på Nasdaq Stockholm. Lanseringen av Virtunes Coinbase 50 Index ETP gör ett av de mest omfattande riktmärkena för kryptomarknaden direkt tillgängligt för svenska investerare. Detta är ett viktigt steg framåt i vårt uppdrag att utöka det globala tillgångsutbudet till digitala tillgångar och tillhandahålla institutionella verktyg för att navigera i denna växande tillgångsklass.”

Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:

“Vi är glada över att delta i klockringningen och fira vårt samarbete med Virtune. På MarketVector fokuserar vi på att bygga robusta och transparenta index som hjälper investerare att få tillgång till innovativa marknader, och vi är stolta över att stödja denna milstolpe.”

Virtune Coinbase 50 Index ETP är tillgänglig för både institutionella och privata investerare i Europa och handlas i SEK och EUR på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsingfors. Produkten är 100% fysiskt backad av de underliggande kryptotillgångarna, som förvaras med institutionell säkerhetsnivå hos Coinbase, och har en årlig förvaltningsavgift på 0,95%.

Läs mer om produkten här: www.virtune.com/product/vcoin50

Nyckelinformation om produkten:

Exponering: Upp till 50 ledande kryptotillgångar i en enda produkt

Underliggande tillgångar: 100% fysiskt backad av de underliggande kryptotillgångarna

Förvaring: Förvaring på institutionell nivå via Coinbase



Förvaltningsavgift: 0,95% per år



Handelsvalutor: SEK, EUR

Bloomberg-ticker: VCOIN50

ISIN: SE0024738389

WKN: A4A5D4

Nasdaq Stockholm-ticker: VCOIN50

Börser: Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam, Euronext Paris

För frågor, kontakta:

Christopher Kock

CEO & Styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

Om Virtune AB (Publ):

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com

Coinbase 50 Europe Index ("Indexet") är MarketVector Indexes GmbH:s ("MarketVector") och dess licensgivares exklusiva egendom och har licensierats för användning av Virtune AB (Publ) ("Licenstagaren"). MarketVector har anlitat CC Data Limited för att underhålla och beräkna indexet. CC Data Limited gör sitt bästa för att säkerställa att indexet beräknas korrekt. Oavsett sina skyldigheter gentemot MarketVector har CC Data Limited ingen skyldighet att meddela tredje part om eventuella fel i indexet. MarketVector ansvarar i synnerhet inte för licenstagaren och/eller licenstagarens laglighet, lämplighet eller affärsutbud. Erbjudanden från licenstagaren, oavsett om de baseras på Virtune Coinbase 50 Europe ETP ("Produkten") eller inte, sponsras, godkänns, säljs eller marknadsförs inte av MarketVector eller dess närstående bolag, och dessa gör inga utfästelser avseende lämpligheten av att investera i licenstagaren och/eller dennes erbjudanden. MARKETVECTOR OCH DESS NÄRSTÅENDE SAMT LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL LICENSTAGAREN.



