Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Stonehenge og afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest

I forbindelse med de skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Stonehenge (ophørende afdelinger) og afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest (fortsættende afdelinger), er ombytningsforholdene pr. 5. september 2025 opgjort til følgende:

For den ophørende afdeling Globale Valueaktier KL (ISIN-kode DK0060188662) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til 1:0,258332 (afrundet), således at en andel i afdeling Globale Valueaktier KL ombyttes til 0,258332 andele i andelsklassen Value Aktier KL A (ISIN-kode DK0010079631) i den fortsættende afdeling under Investeringsforeningen Sparinvest. Ombytningen foretages den 10. september 2025. Restudbyttet i afdeling Globale Valueaktier KL er opgjort til 12,60 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Value Mix Akkumulerende KL (ISIN-kode DK0060300176) er ombytningsforholdet opgjort til 1:1,047937 (afrundet), således at en andel i afdeling Value Mix Akkumulerende KL ombyttes til 1,047937 andele i den fortsættende afdeling INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL (ISIN-kode DK0060748127) under Værdipapirfonden Sparinvest. Ombytningen foretages den 10. september 2025.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør