Festi hf.: Endurkaup vika 36

Í 36. viku 2025 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 51.440.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
363.9.202513:29:1280.00030024.000.000
364.9.202511:19:1650.00030415.200.000
365.9.202512:41:5840.00030612.240.000
   170.000 51.440.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 1.731.226 hluti eða 0,55% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.655.000 eigin hluti fyrir 495.110.000 kr. og á í dag 1.901.226 hluti sem samsvarar 0,61% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


